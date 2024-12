C Factor: Marco Olivieri fa rinascere la Triestina

Serie C

Dalla Champions con la Juve ai primi goal con gli alabardati: l’attaccante di Porto Sant’Elpidio trascina i biancorossi.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

È stato, fino a qui, un anno difficilissimo per la Triestina. Club di blasone e tradizione ma, da un paio di anni a questa parte, tradito dal rendimento sportivo nonostante ambizioni elevate.

Una parabola, per certi versi, simile a quella del suo bomber principe, quel Marco Olivieri che, dopo aver scelto Trieste in estate, ha dovuto aspettare per tante settimane, prima di lasciare finalmente il segno, nella sentitissima sfida con il Vicenza.

Una doppietta da top player per la Serie C NOW, che permettono ai biancorossi di prender morale e classifica, che con l’arrivo di Tesser deve assolutamente essere risalita. ù

Anche e soprattutto grazie alla punta di Porto Sant’Elpidio.