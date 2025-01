C Factor: Massimo Brambilla ha rialzato la Juventus Next Gen

L’allenatore di Vimercate ha completamente svoltato la stagione dei bianconeri: media punti quadruplicata e successo sulla capolista.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

La Juventus Next Gen è tornata. Nei mesi scorsi, sopratutto quelli autunnali, aveva fatto tanto rumore il rendimento della squadra B bianconera nel girone C di Serie C NOW.

A lungo sul fondo della classifica, anche alle spalle di Taranto e Turris, dovuta anche a una striscia da sei ko di fila, fra fine settembre e inizio novembre. A riportare il sereno a Vinovo ci ha pensato Massimo Brambilla.

Le strade dell’allenatore di Vimercate e della Next Gen si erano separate in estate, dopo un’altra stagione positiva, chiusa ai playoff. La separazione, però, non ha giovato a nessuno e, allora, il ritorno insieme è stata l’unica logica soluzione, che ha saputo portare frutti evidenti. Come, per esempio, il successo di domenica: l’1-0 sul Monopoli capolista ha suggellato una risalita in classifica incredibile, dal fondo della graduatoria alla zona salvezza.