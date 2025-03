C Factor: c’è un Ronaldo che fa sperare il Vicenza

Serie C

Il centrocampista brasiliano è tornato al goal dopo l’infortunio al crociato: il Lane in lotta col Padova per la promozione.

Un anno di rincorsa. Il Vicenza sta vivendo questo nel girone A di Serie C NOW. Una costante caccia al Padova, partito fortissimo a inizio stagione e capace di rallentare solamente nel 2025. Tutt’altra storia rispetto al Lane, che nei primi mesi della stagione era, forse, anche scarico mentalmente dopo i playoff persi con la Carrarese, ma soprattutto privo di due uomini fondamentali come Franco Ferrari e Ronaldo.

I due sudamericani si erano rotti il crociato proprio nella post-season del 2024/25 e hanno ultimato il rientro solo al giro di boa dell'attuale campionato.

Il centrocampista brasiliano domenica è tornato a segnare, graffiando nel match vinto 4-0 con l’Arzignano che ha riportato la squadra di Vecchi a soli tre punti dal Padova capolista. Per Ronaldo è il primo goal dopo l’infortunio, ciliegina sulla torta di una gara che ha chiarito una cosa al pubblico vicentino: il signore del centrocampo è tornato al 100%.