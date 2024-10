C Factor: la seconda giovinezza di Di Carmine al Trento

Per l’ex Catania e Verona sono 6 gol in 8 partite: i gialloblù se lo godono, anche con la Pro Vercelli vale tre punti.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Incidere, graffiare, marchiare a fuoco. È questo, principalmente, ciò che il calcio - lo sport in generale - richiede a chi lo pratica. Dare un contributo tangibile che, nel mondo in cui tutto è governato da un pallone che corre su un prato verde, significa fare goal.

In Serie C NOW c’è un giocatore che, nonostante una carta d’identità non più freschissima, lo sta facendo con una costanza impressionante: il nome è Samuel, il cognome è Di Carmine.

Con il Trento, che se lo gode, sono già sei le reti in otto presenze, l’ultima delle quali arrivata nel match della decima giornata contro la Pro Vercelli. Una testata, un’esultanza, tre punti per i gialloblu. Uno scenario già cult, da quelle parti.