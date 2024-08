Contributor

Nato a Reggio Calabria nell'agosto del 1996, cresciuto a pane e calcio. Sin da piccolo attratto dal mondo del giornalismo, inizio da giovanissimo a collaborare con alcune realtà locali. Laureato in Scienze dell'Informazione, ho iniziato a lavorare come telecronista e inviato sui campi di Serie B e C con Eleven Sports e Dazn, attualmente in Sky Sport Italia. Dopo quattro anni a Roma, oggi vivo a Milano. Faccio parte di GOAL dal luglio del 2023.