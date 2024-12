C Factor: Marco Tumminello, altra doppietta per far volare il Crotone

Serie C

Quinta doppietta nel 2024 per l’attaccante rossoblù: a Crotone si godono un giocatore completamente ritrovato.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

A suon di goal. È così che ha vissuto il 2024 Marco Tumminello, che in quest’anno solare è tornato a sorridere con la maglia del Crotone indosso, come non gli succedeva da tempo.

Anche nell’ultimo impegno del 2024 è stato decisivo: ha segnato una doppietta, la quinta degli ultimi 10 mesi, che certificano la piena maturità calcistica, di un calciatore che, forse, senza infortuni, oggi poteva essere in categoria superiore.

I rossoblu calabresi volano nel girone C, sognando di poter tornare in alto.