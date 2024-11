C Factor: Emanuele Cicerelli, qualità al servizio della Ternana

Serie C

C Factor: Emanuele Cicerelli, showtime e doppietta con la Ternana

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

La Ternana di Ignazio Abate è una macchina da goal. La squadra rossonere, nel weekend, ne ha rifilati addirittura 5 alla malcapitata Lucchese.

Un ingranaggio offensivo perfetto, fino a qui, il miglior reparto d’attacco considerando anche i gironi A e C. In tutto questo, chi brilla di luce propria è Emanuele Pio Cicerelli, che sta vivendo un avvio di stagione enorme dal punto di vista del fatturato in zona goal.