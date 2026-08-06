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venerdì 14 agosto
domenica 16 agosto
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Classifiche
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|Pos
|Squadra
|G
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|GS
|+/-
|Pt.
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|Athletic Bilbao
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|2
|Atletico Madrid
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|Barcellona
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|Deportivo Alaves
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