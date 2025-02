C Factor: il capolavoro di Valerio Bertotto col Giugliano

L’ex difensore dell’Udinese sta facendo grandi cose in Campania: 5 gol al Latina e settimo posto nel girone C.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Nell’intricato gioco al vertice che attanaglia il girone C di Serie C NOW, c’è spazio anche per le sorprese. E se in vetta domina, in maniera assolutamente inaspettata, l’Audace Cerignola, nelle alte latitudini della zona playoff si sta mettendo in grande evidenza il Giugliano di Valerio Bertotto.

I gialloblù sono attualmente settimi in classifica, a quota 40 punti, sopravanzando big del calibro di Catania, Trapani e Foggia.

Venerdì sera Del Sole e compagni hanno rifilato un roboante 5-2 al Latina, che riflette il periodo di enorme brillantezza vissuto dal Giugliano, che legittimamente può sognare in grande.