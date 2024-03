Siti scommesse con Cash Out: i migliori bookmaker in Italia nel 2024

In questa guida analizzeremo i migliori siti scommesse con Cash Out in Italia e scopriremo cos'è e come funziona questo strumento.

In questa guida scopriremo cos'è e come funziona il cash out scommesse, funzione che permette di chiudere anticipatamente una giocata sebbene questa sia ancora in corso. Vedremo quali sono i migliori siti scommesse con cash out in Italia analizzandone l'offerta, la disponibilità per capire su quali sport e mercati sia disponibile tale strumento.

I migliori siti scommesse con Cash Out in Italia

Classifica 10 migliori siti scommesse per cashout

Alla luce delle informazioni riportate, abbiamo stilato la lista dei migliori siti scommesse con cash out in Italia, tutti legali e con licenza ADM.

SNAI: cashout totale Betflag: cashout su exchange Bwin: auto cashout bet365: cashout anche su cricket William Hill: cashout anche su spettacolo Netbet: cashout su multiple Lottomatica: sito con cashout più giocato Goldbet: guida cashout completa Daznbet: nuovo sito cashout Planetwin365: cashout su mobile

I top bookmaker con Cash Out per categoria

Dopo l'entrata in vigore ufficiale il 28 Ottobre 2022 del Decreto che ha apportato importanti e significative modifiche al modo di scommettere online in Italia, sono sempre di più i siti scommesse con cash out che permettono di chiudere anticipatamente una giocata. Non tutti i portali da gioco mettono a disposizione questa funzione, occorre sottolinearlo, ma il numero degli operatori che sta aggiungendo lo strumento "chiudi scommessa" alla propria piattaforma è in continua crescita. Come fare per scegliere il miglior sito scommesse con cashout allora?

Occorre tenere conto di alcuni aspetti che potrebbero rendere un portale più o meno adatto al proprio profilo di giocatore. Alcuni bookmaker, infatti, permettono di chiudere una schedina solo su determinati sport o mercati, mentre altri offrono anche il cashout automatico, parziale o totale di cui si parlerà a seguire in questa guida. Per avere una rapida e breve panoramica sui top bookmaker affidabili con cash out in Italia abbiamo raggruppato alcuni operatori suddivisi per categoria.

🏆 Miglior sito cashout: Sisal 📤 Autocashout: bet365 ✔️ Totale: Snai ➕ Più Giocate: Lottomatica 📈 Exchange: Betflag 🎾 Più sport: William Hill 🆕 Nuovo sito: DaznBet 📱 App mobile: Planetwin365 🇮🇹 Sito italiano: VinciTu 💨 Veloce: Eurobet

Che cos'è il Cash Out?

Che cosa significa cash out? Si parla tanto di questa nuova funzione che ha fatto la sua comparsa (o meglio ricomparsa) nel mondo delle scommesse sportive online a partire da Ottobre 2022 grazie al Decreto entrato ufficialmente in vigore in quel mese e che ha apportato dei cambiamenti significativi al mercato del betting nostrano. Uno di questi è proprio il cashout scommesse: si tratta di una funzione che permette di chiudere una giocata prima che l'evento (o più di uno) sia terminato. In questo modo il giocatore decide di "uscire" prima dalla propria scommessa incassando subito una vincita il cui importo però è generalmente più basso rispetto alla potenziale vincita iniziale.

I siti scommesse con cash out per quanto possano essere simili, escludendo ad esempio dal servizio determinate tipologie di giocate o mercati, possono essere tutti piuttosto differenti tra loro. Alcuni portali mettono a disposizione questa funzione su un gran numero di sport, mentre altri solo su specifiche tipologie di giocate o discipline.

Come funziona il Cash Out?

Dopo una prima infarinatura su cosa sia il cashout scommesse non resta che vedere come funzioni nello specifico. In particolare si tratta di uno strumento che può tornare particolarmente utile qualora gli scommettitori avessero puntato su uno o più eventi i quali però non stiano andando come pronosticati. Chiudere una scommessa ancora in corso prima della sua naturale conclusione permette infatti di incassare subito una vincita, la quale però risulta sempre inferiore a quella conseguibile inizialmente, così da salvaguardare la propria giocata ottenendo subito un importo ed in molti casi andando a coprire almeno il costo della puntata. Si rivela un utile alleato degli appassionati di betting in quei casi, tanto ricorrenti, in cui si sta rischiando di perdere la schedina magari per una sola selezione della propria multipla.

Come si calcola il cash out? È lecito domandarsi come venga calcolato l'importo proposto in un dato momento dall'operatore per la chiusura anticipata della scommessa. Il valore del cash out sui siti di scommesse sportive è calcolato in base all'andamento delle quote live degli eventi sui quali l'utente ha scommesso e l'evoluzione dei match stessi. Quando più ci avviciniamo alla fine della giocata, e dunque alla potenziale vincita, tanto più alto sarà il valore proposto dal concessionario di gioco per chiudere la scommessa. Per questo motivo è di fondamentale importanza capire quale sia il momento migliore per concludere un ticket. Inoltre è doveroso sottolineare che questo servizio potrebbe essere soggetto a disponibilità e risultare non più disponibile ad esempio dopo un dato evento nell'incontro (goal, cartellino o altro).

Cash Out come funziona: guida step by step

Quindi come fare cashout sui siti di scommesse online? Il servizio può avere caratteristiche differenti a seconda della piattaforma che prendiamo in considerazione. Tuttavia in linea di massima i passaggi per chiudere una giocata prima della sua conclusione naturale sono gli stessi e si potrebbero racchiudere in pochi semplici step

Effettuare una scommessa sul bookmaker live o pre-match, singola o multipla (attenzione: i sistemi sono generalmente esclusi da questo servizio) Dopo aver giocato la propria schedina, tenere sotto controllo l'andamento delle quote live e dei match inseriti nella stessa Verificare la presenza del cash out scommesse sul sito dell'operatore e valutarne l'importo offerto, questo può variare in qualsiasi momento in quanto è influenzabile dall'andamento delle partite stesse e delle quote Una volta individuato il momento più proficuo per chiudere la giocata, cliccare sul pulsante apposito presente nella propria schedina o nella tab dedicata all'interno della propria area persona accettando il valore proposto dal concessionario di gioco A questo punto si otterrà l'accredito dell'importo immediato il quale tuttavia risulterà inferiore rispetto alla vincita potenziale iniziale, ma permetterà di salvaguardare la propria scommessa ed arginare eventuali perdite.

Come menzionato precedentemente, lo strumento chiudi scommessa non è sempre attivo e spesso non è disponibile per determinati sport, mercati o tipologie di giocata a seconda del sito considerato. Ad esempio non è possibile fare cashout sui sistemi e sulla maggior parte dei bookmaker online non è presente sulle giocate antepost.

Cashout automatico

I migliori siti scommesse con cash out offrono anche la possibilità di fare autocashout, ovvero di utilizzare una modalità automatica di questa funzione. Generalmente, infatti, sono i giocatori a dover decidere quando uscire dalla propria giocata selezionando manualmente l'opzione all'interno della propria sezione Scommesse. Operatori come bet365, Bwin, o Betfair, invece, permettono ai propri utenti anche di impostare una soglia predefinita per fare cashout. Una volta che l'importo proposto dal portale avrà raggiunto la cifra da noi impostata, applicherà automaticamente la chiusura del ticket senza che i clienti intervengano manualmente. Si tratta di una funzione particolarmente utile per chi non ha le proprie giocate sempre a portata di mano ma voglia anche scommettere online con maggiore sicurezza, versatilità e consapevolezza.

Cashout parziale e totale

Un'altra distinzione da conoscere quando si voglia chiudere una giocata anticipatamente è quella tra cashout parziale e totale. Nel caso del cashout totale, il giocatore decide di chiudere l'intera scommessa anticipatamente incassando l'importo proposto dal bookmaker in toto decidendo così di rinunciare all'eventuale vincita potenziale iniziale. Facendo cashout parziale, invece, l'utente decide di chiudere parte del proprio ticket, dunque nel caso di una multipla si può decidere di applicatre sulle scommesse cash out su uno o più eventi lasciando altri in gioco.

Esempio cashout sulle scommesse sportive

E allora, nel pratico, il cash out come funziona? Per capire fino in fondo come funzioni tale servizio, faremo qualche esempio. Decidiamo di scommettere in singola sulla vittoria del Milan in casa contro l'Empoli, fiduciosi del risultato dei rossoneri sul campo loro familiare davanti al proprio pubblico. Alla fine del primo tempo i Diavoli non hanno ancora segnato e gli Azzurri toscani stanno dando prova di coraggio e forza mantenendo alta la difesa e non facendo penetrare gli avversari. A questo punto le nostre certezze iniziali di un risultato 1 fisso potrebbero cedere. Il bookmaker ci propone di chiudere la nostra giocata ad una cifra inferiore rispetto alla potenziale vincita iniziale, ma si tratta di un profitto sicuro ed immediato. In questo caso si hanno due scelte: accettare la proposta dell'operatore ed incassare subito, concludendo la propria schedina; o attendere l'esito dell'evento sperando di vedere il proprio pronostico avverarsi.

Nel primo caso otterremmo un profitto istantaneo e sicuro, ma nel caso in cui il Milan vincesse il match, avremmo perso l'occasione di una vincita più alta. D'altra parte nel caso in cui decidessimo di tenere in gioco la scommessa ed i rossoneri non vincessero, avremmo perso. Motivo per cui è fondamentale capire quale sia il momento ed il caso più indicato per fare cashout sulle scommesse.

Siti scommesse cash out: elenco dei portali in Italia e caratteristiche

Come già visto, il numero dei bookmaker ADM che propone ai propri utenti la funzione che permette di chiudere anticipatamente una giocata, incassando subito una vincita, sono sempre di più. Come fare a selezionare i migliori siti scommesse con cash out quindi? Per individuare l'operatore migliore occorre esaminare l'offerta in toto. Alcuni portali permettono di chiudere le giocate effettuate su un gran numero di sport, come accade ad esempio per bet365 e William Hill, mentre altri solo sulle principali discipline sportive. Altri inoltre mettono a disposizione ulteriori strumenti come il cashout totale/parziale o l'autocashout. A seguire si esamineranno in breve le principali caratteristiche di alcuni dei migliori siti scommesse con cash out in Italia.

bet365

Uno dei siti scommesse con cash out più interessanti nel panorama del betting italiano è indubbiamente bet365. Bookmaker di lunga data e in possesso di regolare licenza di gioco per operare in Italia, oltre ad offrire uno dei palinsesti sportivi più ampi, mette a disposizione la funzione chiudi scommessa sia in modalità totale, parziale che automatica. Inoltre il servizio è disponibile su una grande varietà di sport come Calcio ma anche Cricket, Tennis così come Ippica e così via. Sono esclusi alcuni eventi e sport ma anche i mercati sospesi. La disponibilità del cashout bet365 è a discrezione dell'operatore, consigliamo di visitare il sito ufficiale per conoscere termini e condizioni completi.

Sisal

Tra i migliori siti scommesse cash out non si può non menzionare Sisal, uno dei top bookmaker italiani che ha fatto della funzione chiudi scommessa un suo punto di forza. Disponibile sin da prima che gli eventi inseriti in giocata siano iniziati, è attivabile sia per le singole che multiple, live o pre-match che siano, mentre sono esclusi i sistemi, antepost o i mercati riguardanti i giocatori. Disponibile su un'ampia varietà di sport e tipologie di puntata, il cashout Sisal è uno dei più interessanti strumenti messi a disposizione, versatile ed intuitivo anche da mobile e app.

Snai

Non si può non menzionare Snai nell'elenco dei migliori siti di scommesse con cash out. Operatore italiano di spicco, permette ai suoi utenti di concludere un ticket prima che tutti gli eventi in esso inseriti siano conclusi semplicemente accedendo all'elenco delle proprie scommesse sportive ed individuando la voce omonima. Disponibile su Calcio, Basket, Tennis e Pallavolo, potrebbe non essere attivo su ogni singola giocata. Sono esclusi infatti i sistemi così come le antepost.

Lottomatica

Uno dei principali bookmaker affidabili con csh out che permette ai suoi clienti di concludere in anticipo una giocata è Lottomatica. In questo caso gli sport coperti sono più numerosi rispetto ad altri siti scommesse italiani e contemplano oltre ai tradizionali Calcio, Pallacanestro e Pallavolo, anche Tennis e Tennistavolo. Sono escluse dal servizio le giocate in antepost o sistemi.

Eurobet

Il cashout Eurobet è disponibile su una grande varietà di sport che va anche oltre ai tradizionali Calcio, Basket, Tennis o Pallavolo, tangendo anche un gran numero di mercati di scommessa dai quali si ritengono esclusi solo i sistemi e le schedine effettuate con saldo bonus. Basta accedere alla propria area personale, all'elenco delle proprie scommesse sportive, per individuare la funzione e dare un'occhiata all'importo offerto dal concessionario di gioco. Anche da mobile attraverso la voce "Track my Bet".

Goldbet

Su Goldbet è possibile concludere un ticket prima del suo termine naturale sia in modalità pre-match che live, singola o multipla che sia su Calcio, Tennis e Tennistavolo, Volley o Basket. Tuttavia non si ritengono valide ai fini dell'utilizzo di questo strumento le scommesse online antepost, sistemi, mercati marcatori o ticket effettuati con saldo bonus.

Netbet

Per fare cashout su Netbet basta semplicemente accedere al proprio conto e qui individuare la voce "Le mie giocate" in alto alla destra dello schermo. Qui si potrà consultare l'eventuale disponibilità della funzione e l'importo messo a disposizione dalla piattaforma per chiudere la propria giocata. Disponibile sui principali sport, potrebbe non essere attivo su tutti i mercati né sulle scommesse sportive effettuate con saldo bonus.

VinciTu

Uno dei migliori siti scommesse con cash out è VinciTu, bookmaker italiano recentemente entrato nel panorama degli operatori tricolori il quale, nonostante la sua giovane età, vanta già un'ampia piattaforma di gioco con tutti gli strumenti utili ai giocatori per un'esperienza di betting completa. Il cashout VinciTu è disponibile su Tennis, Basket, Calcio e Pallavolo su tutti i principali mercati, sono esclusi però le giocate riguardanti i marcatori, match o antepost. Per chiudere una schedina basterà in questo caso individuare l'icona della banconota all'interno della sezione dedicata della propria area personale.

Betfair

Il cashout Betfair si configura come uno dei più completi ed interessanti nel panorama dei siti scommesse con cash out in Italia. Il bookmaker britannico, infatti, mette a disposizione tale strumento sia in modalità totale o parziale, offrendo anche la possibilità di attivarlo in automatico per chiudere le proprie giocate una volta raggiunta una soglia predefinita, senza intervento manuale da parte del giocatore.

Betclic

L'offerta relativa al cashout Betclic non si presenta tanto completa come potrebbe apparire la funzione su altri portali da gioco. In questo caso il servizio è disponibile su Calcio, Tennis ed altri sport ma la sua disponibilità è a discrezione dell'operatore. D'altra parte i giocatori hanno la possibilità di verificare sin da subito le giocate sulle quali sarà attivo il servizio prima ancora di effettuare una puntata, consultando il palinsesto sportivo e cercando la voce omonima.

Bwin

Sul sito di Bwin i giocatori hanno non solo la possibilità di concludere con anticipo la propria scommessa, incassando subito un importo, ma possono anche impostare un Auto-Cashout che permette di concludere direttamente una giocata senza l'intervento dell'utente. Basta impostare una cifra limite che, una volta raggiunta, determinerà automaticamente la chiusura della giocata stessa. Sono escluse dal servizio le antepost, sistemi e giocate effettuate con saldo bonus.

William Hill

Nella lista dei migliori siti scommesse con Cash Out figura anche William Hill il quale permette ai suoi clienti di chiudere una scommessa su un'ampia varietà di discipline sportive che vanno dal Calcio al Basket, dallo Spettacolo al Tennis e tanto altro. È possibile avere visione dei match sui quali si potrà usufruire del servizio già all'interno del palinsesto, individuando l'icona della banconota.

Planetwin365

Per fare cash out su Planetwin365 bisogna accedere alla propria area personale e qui visitare la sezione My Bets dove sarà possibile trovare una tab nella quale saranno raccolte le giocate sulle quali è disponibile la funzione chiudi scommessa. Una volta visualizzato l'importo proposto per la chiusura, il cliente può decidere se accettare cliccando sul pulsante verde per confermare, o se tenere ancora il ticket in gioco.

DaznBet

Uno dei più recenti siti scommesse online in Italia è DaznBet, prodotto dell'omonimo servizio di streaming sportivo. Nonostante si tratti di una piattaforma di gioco piuttosto giovane la quale ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano da pochi anni, offre già un portale completo dove non manca nemmeno il servizio per chiudere anticipatamente le proprie giocate incassando subito una vincita. Attivo su multiple e singole, live o pre-match, potrebbe non essere disponibile su antepost e sistemi così come sulle tipologie di puntata marcatore o puntate effettuate con saldo bonus e promozioni.

Quando non è disponibile il Cash Out?

Come visto precedentemente, non sempre è possibile concludere una scommessa prima della sua naturale chiusura. Vi sono casi in cui, infatti, il cashout scommesse non sia disponibile sulla propria giocata. In primo luogo occorre sottolineare che il cashout sui siti di scommesse non è mai disponibile per i sistemi. Il servizio è generalmente attivo su singole o multiple che sia in modalità live che pre-match.

Inoltre sulla maggior parte dei bookmaker con cash out in Italia non è possibile chiudere un ticket che includa puntate antepost (ad esempio squadra vincente Serie A) o su mercati specifici come i marcatori. In molti casi non è possibile concludere una schedina piazzata utilizzando saldo bonus o se vi sono promozioni attive alle quali si ha aderito.

Occorre specificare, infine, che il cash out sui siti di scommesse non è disponibile su tutti gli sport ma solo su una selezione a discrezione dell'operatore stesso. Generalmente sono coperti Calcio, Tennis, Pallacanestro e Pallavolo mentre sui top bookmaker è possibile anche chiudere le scommesse sullo Spettacolo, Ippica o Cricket,

Perché fare Cash Out sulle scommesse: pro e contro

Fare cash out è conveniente? Quali sono i pro e i contro di questo strumento. Come qualsiasi altra funzione nel mondo del betting, anche il cashout può avere i suoi vantaggi e svantaggi.

Tra i pro non possiamo non menzionare la grande flessibilità data ai giocatori nella gestione delle proprie scommesse sportive online. Chiudere una scommessa in un dato momento permette a i giocatori di ottenere subito una vincita senza dover attendere la conclusione di tutti i match. Questo consente di coprire eventuali perdite o di evitare la tipica situazione in cui la bolletta salata per un solo evento dopo aver pronosticato correttamente tutti gli altri della multipla.

D'altra parte, di contro vi è anzitutto che l'importo offerto per concludere una giocata è sempre inferiore alla potenziale vincita iniziale ed in alcuni casi anche molto basso. Inoltre questa funzione non è disponibile su tutti gli sport, mercati o scommesse sportive.

Pro 👍 Contro 👎 Flessibilità

Vincita immediata

Maggiore sicurezza

Possibilità di arginare le perdite Non disponibile sui sistemi

Non attivo su specifici mercati o tipologie di scommesse

Vincita inferiore

FAQ - Domande frequenti

Quali sono i migliori siti scommesse con cashout?

Tra i migliori bookmaker affidabili con cash out vi sono indubbiamente bet365, Snai, William Hill, Betfair i quali permettono di chiudere una scommessa piazzata su un'ampia varietà di sport ed in molti casi mettono a disposizione l'autocashout così come la possibilità di azionarlo in modo parziale che totale.

Quando conviene fare cashout?

È importante individuare il momento migliore per per concludere una giocata così da massimizzare il potenziale profitto. Quanto più si è vicini alla vincita, tanto più alto sarà il valore del cash out sui siti di scommesse, ecco perché è fondamentale seguire l'evoluzione degli eventi e l'andamento delle quote live.

Quando è disponibile il cashout?

Generalmente sui siti scommesse con cash out è possibile chiudere una giocata in qualsiasi momento purché l'operatore renda disponibile questa funzione. Spesso anche prima ancora dell'inizio degli eventi sui quali si ha scommesso. Non è disponibile invece sui sistemi ed in molti casi sulle puntate antepost, marcatori o su giocate effettuate utilizzando saldo bonus.

Cash Out sospeso: perché?

La funzione utile per chiudere anticipatamente una giocata potrebbe non essere disponibile in tutti i momenti e in alcuni casi potrebbe risultare addirittura sospeso. Questo accade ad esempio se vi è stata un'evoluzione importante nel match inserito in giocata come un rigore, goal o cartellino rosso. Inoltre ogni operatore si riserva il diritto di sospendere questo servizio in qualsiasi momento.