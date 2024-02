Cash Out Gioco Digitale: ecco come chiudere le scommesse e incassare subito

In questa guida i giocatori possono saperne di più sul Cash Out Gioco Digitale: cos'è, come funziona e come eseguirlo sul sito del bookmaker.

Uno degli strumenti più innovativi ed interessanti introdotto negli ultimi anni nel mondo delle scommesse sportive online è il cashout, ovvero quella funzione che permette di terminare una giocata seppur gli eventi in essa inseriti siano ancora in corso di svolgimento, ed incassare subito una vincita. In questa guida i lettori possono scoprire come funziona il Cash Out su Gioco Digitale e come impostare quello automatico.

Guida al Cash Out su Gioco Digitale

Con il decreto riguardante le scommesse sportive online entrato definitivamente in vigore nell'Ottobre del 2022 sono subentrate nel mondo del betting numerose novità. Tra queste vi è il cash out, strumento che permette di chiudere una scommessa prima che tutte le partite contenenti siano terminate, incassando subito una vincita la quale però risulta inferiore rispetto a quella iniziale. In questa guida si vedrà come funziona nel dettaglio il cashout su Gioco Digitale, un evergreen dei siti scommesse online italiani.

Come funziona il Cash Out su Gioco Digitale

Come già menzionato, il cashout è un servizio disponibile su determinate discipline sportive e mercati di scommessa (a discrezione del concessionario di gioco e variabili nel tempo) che permette di chiudere subito una giocata, anche se i match sui quali si ha scommesso non siano ancora terminati. Così facendo il giocatore ha la possibilità di accettare una vincita incassando subito l'importo proposto che però è generalmente inferiore alla vincita iniziale del ticket.

Come fare cashout su Gioco Digitale

Abbiamo visto in precedenza cos'è il cash out, ora non resta che vedere come funziona sul portale di Gioco Digitale. La funzione che permette di chiudere anticipatamente una giocata, incassando una vincita istantanea, è disponibile su determinati mercati e sport a discrezione dell'operatore. Una volta assicuratisi che il servizio sia attivo e disponibile su un determinato ticket all'utente basterà

Dopo aver effettuato l'accesso al proprio conto, visitare la sezione "Le mie Scommesse" in alto a destra per desktop, in basso a destra per le app Scegliere la scommessa che si intende concludere prima che tutti gli eventi siano terminati Selezionare l'opzione Cash Out su Gioco Digitale per concluderla ed incassare l'importo proposto.

È doveroso tenere a mente che decidere di chiudere un ticket prima che questo si ritenga concluso comporta la rinuncia a parte della vincita potenziale iniziale.

L'importo proposto dal bookmaker, infatti, è in genere inferiore rispetto alla vincita conseguibile ma permette di tutelarsi nel caso in cui i pronostici non stiano andando come desiderati e di recuperare in molti casi almeno la puntata effettuata, arginando eventuali perdite.

Vincoli e limitazioni della funzione chiudi scommessa

Vi sono dei vincoli e limitazioni nell'utilizzo del cashout di Gioco Digitale che i giocatori sono tenuti a conoscere affinché le proprie giocate siano valide ai fini della fruizione di tale servizio.

Promozioni e bonus benvenuto: cosa c'è da sapere

I nuovi utenti che effettuano per la prima volta la registrazione sul sito del bookmaker italiano possono ottenere un bonus benvenuto scommesse, al quale talvolta è legato anche l'utilizzo di un codice bonus Gioco Digitale. Tuttavia è importante notare che aderendo all'offerta dedicata ai nuovi iscritti non sarà possibile usufruire del cashout di Gioco Digitale in quanto sono escluse dal servizio le giocate effettuate con saldo bonus o Fun Bonus. Ecco perché è fondamentale conoscere termini e condizioni di tutte le promozioni e sapere se esse siano compatibili con la funzione chiudi scommessa.

Quali sono le scommesse qualificanti

È possibile fare cash out su Gioco Digitale sia sulle scommesse live che pre-match, in singola o in multipla. Tuttavia occorre ricordare che questo servizio non è disponibile per le giocate a sistemi così come per le schedine effettuate con saldo bonus o derivante da iniziative promozionali. Inoltre non è possibile chiudere una scommessa qualora la vincita conseguibile fosse uguale a zero.

Gioco Digitale: Cash Out in conclusione

Fare cashout su Gioco Digitale è un modo per i clienti dell'operatore made in Italy di gestire con maggiore controllo le proprie giocate decidendo di chiudere un ticket qualora gli eventi inseriti in esso non stiano andando come preventivamente pronosticato, arginando così le potenziali perdite. Inoltre è un utile strumento che consente di recuperare spesso almeno il valore della puntata iniziale nel caso in cui vi siano alte probabilità che la propria giocata risulti non vincente.

FAQ - Domande frequenti

Quando posso fare cashout su Gioco Digitale?

I clienti del concessionario di gioco italiano possono decidere di chiudere una giocata anche se gli eventi in essa inseriti non sono ancora conclusi qualora tale servizio sia disponibile accedendo alla voce "Le mie Scommesse" nella propria area personale. Il cashout è attivo per tutti i principali sport sulle scommesse singole, multiple, live o pre-match ma sono escluse le giocate a sistemi, antepost o effettuate con saldo bonus.

Come viene calcolato il cash out?

L'importo che il bookmaker offre al giocatore per chiudere un ticket prima che questo si ritenga concluso è variabile e dipende totalmente dall'andamento delle partite sulle quali si ha scommesso e delle quote di ciascun match.

Su quali giocate è disponibile il cashout di Gioco Digitale?

Sul sito di scommesse sportive online è disponibile il servizio di cashout su tutte le principali giocate tranne le antepost, sistemi e schedine piazzate utilizzando saldo bonus o Fun Bonus. Inoltre non sono valide i ticket la cui chiusura porterebbe ad una vincita uguale a zero.