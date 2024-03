Guida al Cash Out VinciTu per scoprire cos'è e come funziona sul sito di scommesse

In questo articolo si può scoprire il cash out VinciTu, come funziona e quali sono le giocate qualificanti per chiudere le scommesse in anticipo.

Attraverso un'attenta e dettagliata analisi vedremo che cos'è il cash out di VinciTu, come funziona e come fare per chiudere anticipatamente le proprie giocate sul sito di scommesse incassando subito un importo. Si tratta infatti di uno strumento che permette di avere un maggiore controllo sulle proprie schedine decidendo il momento migliore per chiudere un ticket anche se gli eventi inseriti sono ancora in corso.

Introduzione al Cash Out VinciTu

Una delle più interessanti novità introdotte negli ultimi anni nel panorama del betting è il cash out, strumento che permette di chiudere le scommesse ancora in corso, i cui eventi non si siano ancora conclusi, ottenendo subito una vincita. Uno dei siti di scommesse sportive online che mette a disposizione tale funzione è VinciTu, bookmaker tra i più recenti e nuovi in Italia di cui si parlerà nel dettaglio in questa guida.

Come fare cashout su VinciTu

Fare cash out su VinciTu è estremamente facile e richiede appena pochi passaggi. Una volta effettuata una giocata, infatti, all'utente basterà monitorare le proprie schedine per capire in quale momento questa funzione diventerà attiva. Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali di gioco, bisognerà accedere alla propria area personale e qui individuare nella sezione dedicata alle schedine piazzate un'icona della banconota che sarà proprio il simbolo del cashout.

Cliccando sull'icona apparirà il l'importo offerto dall'operatore in quel dato momento per chiudere il ticket. A questo punto basta confermare per concludere la giocata e vedersi accreditata subito la vincita relativa. Naturalmente l'importo che il bookmaker offre al giocatore per fare cashout sulle scommesse sportive è inferiore rispetto alla potenziale vincita conseguibile e dipende sia dai match già pronosticati correttamente, che da quelli non ancora refertati oltre che alle quote relative a questi ultimi.

Vincitu: Cash Out e termini e condizioni

Il cashout VinciTu è soggetto a particolari limitazioni, aspetti da tenere in considerazione e conoscere prima di effettuare le proprie scommesse sportive online.

Bonus benvenuto scommesse e impatto delle promo

Quando si decide di fare cashout sulle scommesse sportive effettuate, occorre conoscere alcuni aspetti importanti del servizio. Tale strumento, infatti, è sempre soggetto a termini e condizioni che possono variare da un portale di gioco ad un altro. In alcuni casi non è possibile chiudere anticipatamente le proprie giocate, ad esempio quando si giocano schedine utilizzando saldo bonus o in concomitanza con iniziative promozionali dell'operatore. A tal riguardo non sono specificate condizioni particolari sul portale tuttavia è sempre consigliabile consultare i termini del servizio per accertarsi che questo sia disponibile per le proprie scommesse anche se piazzate con un bonus sport. Attualmente per i nuovi clienti è disponibile un welcome bonus per il quale non è richiesto un codice bonus VinciTu per aderirvi.

Scommesse e mercati validi per il cashout su VinciTu

Fare cash out su VinciTu è piuttosto semplice come abbiamo già visto, tuttavia occorre tenere a mente alcuni aspetti importanti. Gli sport sui quali è disponibile questo servizio sono il Calcio, Tennis, Pallavolo e Pallacanestro. Inoltre non sempre è attivo su tutti i mercati di scommessa. Sono esclusi infatti i mercati giocatori, match e antepost.

Inoltre può capitare di non riuscire a chiudere una giocata anche se i match sono live poiché si trovano in BETSTOP. Mentre un altro aspetto importante da tenere a mente è che sulle giocate che includono eventi non ancora iniziati si può fare cashout riscuotendo il 91%.

Conclusioni su Cash Out di VinciTu

Concludendo è possibile affermare che il cashout di VinciTu può rappresentare un'ottima opportunità per i clienti del bookmaker italiano per avere un maggiore controllo sulle proprie giocate decidendo di chiudere anticipatamente una schedina che sembra non avere buone possibilità di risultare vincite. In questo modo, dunque, i giocatori possono limitare le potenziali perdite ed in molti casi recuperare il valore della puntata iniziale. Naturalmente si applicano termini e condizioni al servizio che possono essere consultati in questa guida o visitando il sito ufficiale del concessionario di gioco.

FAQ - Domande Frequenti

Come funziona il cashout su VinciTu?

Il cashout di VinciTu permette di chiudere una giocata anche se gli eventi inclusi non sono ancora terminati, incassando subito una vincita. Per chiudere i ticket occorre accedere alla propria area personale e qui andare alla sezione delle proprie scommesse. Qualora una scommessa indicasse un simbolo della banconota, il giocatore sarà che è attivo il cash out su quella giocata. Cliccando sul simbolo potrà visualizzare l'importo offerto e scegliere se accettare o no.

Su quali giocate è disponibile il cashout su VinciTu?

Gli utenti registrati sul sito di scommesse sportive italiano possono chiudere le proprie scommesse sebbene ancora in gioco qualora il servizio sia attivo su quelle giocate. Sono esclusi alcuni mercati come marcatori e match ma anche le antepost e eventi appartenenti a discipline sportive non coperte dal bookmaker.

Come viene calcolato il cashout?

Il valore del cashout è calcolato a discrezione dell'operatore in base all'andamento delle quote degli eventi sui quali l'utente ha scommesso e in base all'evolversi dell'evento stesso.