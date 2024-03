Guida al Cash Out AdmiralBet: cos'è, come funziona e come chiudere le scommesse sul sito

In questa guida i lettori troveranno tutte le info sul cash out AdmiralBet: che cos'è, come funziona e su quali sport e mercati è disponibile.

In questa recensione i lettori possono scoprire come funziona il Cash Out su AdmiralBet. Come già in molti sapranno, è un servizio che permette di esercitare un maggiore controllo sulle proprie scommesse sportive online scegliendo il momento più proficuo per chiudere una giocata sebbene gli eventi sui quali si ha puntato siano ancora in corso, così da ricevere subito una vincita arginando potenziali perdite.

Guida al Cash Out di AdmiralBet

Che cosa significa fare cashout su una giocata? Come alcuni giocatori avranno già notato, è stato reintrodotto negli ultimi anni un servizio che permette di chiudere le proprie schedine anche se gli eventi sui quali si ha scommesso sono ancora in corso di svolgimento, incassando una vincita istantaneamente seppur inferiore rispetto a quella iniziale. È proprio questo il cash out, disponibile anche sul noto sito di scommesse AdmiralBet e di cui si parlerà nel dettaglio in questa guida per capire come funziona e su quali sport e giocate è disponibile.

Come funziona il Cash Out su AdmiralBet: guida passo per passo

Si è visto dunque che il cashout è una funzione che permette di chiudere delle scommesse sportive online i cui eventi sono ancora in corso, ottenendo subito una vincita il quale importo è differente da quella inizialmente calcolata per la schedina e che rispetto a quest'ultimo è generalmente inferiore.

Una volta chiuso il ticket, l'effettivo evolversi degli eventi potrà più influire su quella schedina. Come fare cash out su AdmiralBet quindi? Occorre semplicemente effettuare l'accesso al proprio conto gioco sul sito dell'operatore e qui accedere al carrello delle giocate cliccando sulla tab delle scommesse effettuate. Se accanto alla scommessa è presente il tasto verde del cashout, si potrà procedere con la chiusura della stessa confermando la scelta.

Termini e condizioni del Cash Out su AdmiralBet

Come accade per la maggior parte dei servizi offerti dai bookmaker online, anche il Cash Out di AdmiralBet prevede particolari limitazioni e vincoli che potrebbero influire sulla disponibilità di questo strumento su determinate giocate o mercati, come si vedrà in seguito.

Bonus benvenuto e utilizzo del saldo bonus

È importante notare che utilizzare saldo bonus o Fun Bonus derivanti da eventuali iniziative di benvenuto o di promozioni speciali dell'operatore potrebbe non rendere le proprie giocate valide ai fini del cashout. Sono escluse dal servizio, infatti, le scommesse sportive online piazzate con saldo bonus, motivo per cui i giocatori prima di aderire all'offerta per i nuovi clienti o altre promozioni del bookmaker, potrebbero volerne consultare termini e condizioni. Ulteriori informazioni sui welcome bonus, sul codice promozionale AdmiralBet e sulla registrazione, possono essere trovate sulla nostra guida dedicata o visitando il sito ufficiale.

Quali sono le giocate valide per il cashout?

Cosa c'è da sapere sul cashout di AdmiralBet? Come visto precedentemente, questa funzione permette di chiudere un ticket prima che l'evento sul quale si ha scommesso sia terminato, accettando l'importo proposto in quel momento dall'operatore e incassando così subito una vincita, seppur minore. Tale importo è calcolato in base all'evoluzione degli eventi non ancora refertati: più basse sono le quote dei match ancora in corso, maggiore sarà il valore del cash out AdmiralBet. Tuttavia occorre conoscere alcuni aspetti importanti di questo servizio che potrebbero renderlo disponibile o meno in determinati casi.

Il cashout non è disponibile per i sistemi o per le scommesse antepost, così come non è richiedibile sui mercati giocatori. Presente su tutte le principali competizioni e sport, non è disponibile per le giocate effettuate con saldo bonus o utilizzando un qualunque bonus offerto dal bookmaker.

Cash Out AdmiralBet: conclusioni e recensioni finali

Quali sono le conclusioni che si possono trarre sul cash out AdmiralBet? Sono in molti gli appassionati di betting che hanno atteso a lungo questo momento desiderando che la funzione chiudi scommessa facesse il suo ritorno nel mondo delle scommesse sportive online. Il cashout, infatti, permette di avere un maggiore controllo sulle proprie schedine decidendo quale sia il momento migliore per "uscire" da una giocata.

FAQ - Domande Frequenti

Come fare cashout su AdmiralBet?

Per concludere una giocata sul sito dell'operatore bisogna accedere al proprio conto gioco e qui andare al carrello delle giocate cliccando sulla tab delle scommesse effettuate. Qualora accanto al proprio biglietto sia presente il tasto verde per il cashout, l'utente potrà procedere con l'operazione visualizzando l'importo proposto e accettando.

Quando fare cashout?

È importante sapere individuare il momento migliore e più proficuo per chiudere i propri ticket poiché il valore del cash out può variare nel tempo in quanto segue l'andamento delle quote degli eventi inseriti in scommessa. Il momento migliore per "uscire" da una giocata è nel momento in cui il valore è più conveniente poiché la possibilità di vincita della schedina sono più alte.

Quando non è disponibile il cashout su AdmiralBet?

Non sempre i giocatori hanno la possibilità di concludere una giocata in anticipo. Non sono valide ai fini del servizio le giocate a sistemi o antepost, così come i mercati marcatori e le schedine piazzate utilizzando saldo bonus o promozioni particolari.