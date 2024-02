In questo articolo i lettori possono scoprire come funziona il cash out William Hill e come chiudere le scommesse ancora in corso.

In questa recensione è possibile ottenere tutte le informazioni utili sul cash out William Hill, opzione che consente di chiudere una singola o una multipla prima ancora che l'evento sul quale il giocatore ha puntato stia terminato.

Che cos'è il Cash Out William Hill?

Una delle novità più interessanti degli ultimi anni apparsa nel mondo delle scommesse sportive online è il cashout. Si tratta di una funzione che permette di chiudere una giocata seppur gli eventi inseriti in essa siano ancora in corso, incassando così una vincita istantanea che però è in genere notevolmente più bassa rispetto alla potenziale vincita iniziale.

Anche William Hill si è adattato a questo crescente trend dei bookmakers online mettendo a disposizione dei suoi utenti un utile strumento di cashout di cui si parlerà nel dettaglio in questa recensione per capire come funziona, come e quando è il momento migliore per azionarlo.

Ecco cosa c'è da sapere sul cash out William Hill:

Come fare cash out su William Hill: ecco come funziona

Come già visto in precedenza, il cashout è uno strumento che permette di chiudere in anticipo la propria giocata sullo sport, singola o multipla, live o pre-match che sia, incassando subito una vincita il cui importo è calcolato a discrezione del bookmaker in base all'andamento delle quote e degli eventi inseriti in scommessa. Per fare cash out su William Hill quindi occorre:

Effettuare l'accesso al proprio account e andare alla voce "Scommesse" All'interno delle proprie scommesse sportive cercare il pulsante giallo del cashout William Hill che mostra l'importo proposto dal bookmaker Dopo di ché confermare per finalizzare l'operazione, o annullare per non completarla Infine apparirà un messaggio di conferma.

Il cash out William rappresenta un'opportunità per i giocatori per esercitare un maggiore controllo sulle proprie giocate andando a chiudere anticipatamente le schedine i cui eventi non stiano andando come sperati. È importante tenere a mente che il valore dell'importo offerto dal bookmaker dipende dall'andamento delle quote ed è generalmente molto più basso della vincita potenziale iniziale. Tuttavia si tratta di una funzione che consente spesso di arginare le perdite andando a recuperare perlomeno il valore della puntata effettuata inizialmente.

Termini e condizioni del cash out William Hill

Quando si parla di cashout William Hill, sono tante le domande che gli utenti si pongono e alle quali spesso si può avere pronta risposta consultando le condizioni di utilizzo di tale strumento. A seguire è possibile avere visione di alcuni dei punti salienti che riguardano l'uso di questo servizio sui siti di scommesse sportive online.

Bonus benvenuto scommesse e utilizzo del saldo bonus

Una delle condizioni più importanti da tenere a mente per chiudere con anticipo una scommessa ancora in corso sul sito dell'operatore britannico, riguarda l'utilizzo del saldo bonus. Su William Hill cashout e altre funzioni simili potrebbero non essere disponibili nel caso in cui si abbia utilizzato il proprio saldo bonus, anche solo parzialmente, per effettuare le giocate. Inoltre questa funzione non può essere attivata nel caso di particolari mercati e promozioni come le quote maggiorate, quote speciali, combo o quote flash. Per conoscere maggiori dettagli sul bonus benvenuto scommesse, o per conoscere gli step per l'utilizzo del codice promozionale William Hill per aderire alla promo per i nuovi utenti, è sempre consigliabile consultare termini e condizioni dell'iniziativa.

Validità delle scommesse

Affinché sia disponibile il cashout su William Hill, la scommessa deve essere ancora in gioco e mostrare l'importo calcolato per la sua chiusura. Occorre ricordare che il cashout potrebbe non essere disponibile su determinati mercati o giocate e comunque non è mai disponibile nel caso di schedine effettuate con saldo bonus. Inoltre, nel caso di una multipla, se l'opzione non è disponibile anche solo per una selezione della scommessa, non lo sarà per l'intera giocata.

William Hill: cash out e conclusioni

In conclusione, si può affermare che il cash out William Hill rappresenti un ottimo strumento che i giocatori possono utilizzare come alleato per le proprie schedine per avere maggiore controllo sulle proprie giocate ed arginando le perdite nel caso in cui una o più selezioni della propria scommessa non stia andando come pronosticato. Indubbiamente l'importo proposto che l'utente può incassare istantaneamente non si avvicina alla vincita potenziale e risulta in genere decisamente più basso rispetto a questa. Tuttavia spesso consente di recuperare la puntata iniziale o comunque ottenere una vincita soddisfacente seppur modesta. È importante ricordare infine che tali strumenti sono sempre soggetti a specifici termini e condizioni e a disponibilità, motivo per cui è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per saperne di più.

FAQ - Domande frequenti

Che cos'è il cash out William Hill

Il cashout è uno strumento che permette di chiudere anticipatamente le proprie scommesse sportive online anche se gli eventi inseriti in giocata sono ancora in corso, incassando subito una vincita. Questa funzione è disponibile solo su determinati sport, mercati ed eventi e non può essere utilizzata in concomitanza con promozioni, bonus o utilizzando saldo bonus.

Come funziona il cash out su William Hill?

Per fare cashout su William Hill e quindi chiudere anticipatamente una scommessa anche se non ancora conclusa, accettando l'importo offerto dal bookmaker, basta andare alla sezione "Scommesse" del proprio conto di gioco e selezionare la giocata che si intende chiudere. A questo punto basterà cliccare sul pulsante giallo che mostra l'importo calcolato dall'operatore in base all'andamento delle quote. Infine confermare per finalizzare l'operazione.

Quando fare cashout?

È estremamente importante capire quale sia il momento migliore per fare cashout sulle scommesse in modo tale da massimizzare i risultati ottenibili con questa funzione. In molti casi la funzione chiudi scommessa è resa disponibile anche prima che gli eventi inseriti in giocata abbiano avuto inizio con un importo molto basso. Ecco perché è fondamentale seguire le partite e gli incontri inseriti in schedina, tenendo d'occhio l'andamento delle quote, ed eventualmente fare cash out quando l'importo proposto e calcolato dal bookmaker ha raggiunto un valore piuttosto alto o si pensa che uno o più degli eventi sui quali si ha puntato non andrà come pronosticato inizialmente.