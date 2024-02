Tutto sul cash out Planetwin365: come funziona, su quali sport è disponibile e come chiudere le schedine in anticipo sul sito dell'operatore.

Pratica guida che spiega ai giocatori come funziona il cash out Planetwin365 e come utilizzare questo strumento per avere un maggiore controllo sulle proprie giocate e minimizzare eventuali perdite.

Che cos'è il cash out Planetwin365?

Il panorama delle scommesse sportive online è sempre in grande fermento e sono numerose le novità che fanno costantemente la loro comparsa nel mondo del betting online. Uno dei servizi più interessanti introdotto negli ultimi anni sulle piattaforme di scommesse è il cashout, funzione che permette di chiudere anticipatamente una scommessa incassando subito un importo calcolato dal bookmaker in base all'andamento delle quote degli eventi sui quali si ha scommesse.

Anche su Planetwin365, noto sito di scommesse sportive online, è disponibile questa funzione di cui si parlerà in modo dettagliato in questa recensione per scoprire come funziona e come applicarlo alle proprie giocate.

Come funziona il cash out Planetwin365: guida step by step

A differenza di altri siti di scommesse online, il cash out Planetwin si presenta in modo molto pratico. L'operatore offre uno strumento estremamente intuitivo che permette ai giocatori di sapere subito quali siano le giocate che si possono chiudere anticipatamente. Per fare cashout su Planetwin365 dunque occorre:

Effettuare il login al proprio conto di gioco All'interno della sezione "My Bets", ovvero le mie scommesse, si troverà una voce "Cash Out" In questa tab l'utente troverà tutte le scommesse sulle quali è disponibile e attiva l'opzione Qui sarà visibile l'importo offerto su un pulsante verde sul quale, facendo click e confermando, si finalizzerà l'operazione.

Qualora non sia presente nessuna scommessa in questa tab o nessun pulsante, significa che in quel momento lo strumento non è attivo su nessuna delle proprie giocate. Come si vede, fare cash out su Planetwin365 è decisamente intuitivo e semplice, tuttavia, come accade per altri bookmaker online, vi sono termini e condizioni da conoscere che elencheremo nel dettaglio a seguire.

Cash Out Planetwin: termini e condizioni

Disponibile per singole o multiple, live o pre-match, potrebbero verificarsi casi in cui non sia possibile effettuare su Planetwin365 cash out degli eventi inseriti in giocata. Come ad esempio per le scommesse antepost, mercati particolari o giocate effettuate in concomitanza con determinate promozioni.

Welcome bonus e impatto sulle giocate

Consultando i termini d'utilizzo di questo strumento dell'operatore, non sembrano esserci particolari vincoli relativi all'utilizzo di saldo bonus per piazzare le proprie giocate e chiuderle con anticipo. Ad ogni modo è sempre consigliabile consultare le condizioni di eventuali bonus scommesse, legati o meno ad un codice promozionale Planetwin365, per restare aggiornati sulle eventuali variazioni in materia da parte del bookmaker.

Vincoli sulle scommesse sportive

Vi sono casi in cui ai giocatori non è data la possibilità di effettuare il cashout su Planetwin365. Tale servizio, infatti, potrebbe non essere disponibile per specifici mercati o competizioni e sport. Inoltre il cashout non è utilizzabile su scommesse anteposto relative al mercato marcatori.

Planetwin365: cash out e conclusioni

In conclusione sono in molti i giocatori che concordano nel trovare particolarmente utile ed efficace il cash out Planetwin365, reso ancora più pratico ed intuitivo grazie alla tab dedicata. Facile da utilizzare ed attivare, è ad ogni modo raccomandabile consultare termini e condizioni del servizio per conoscere esattamente sport, mercati e tipologie di giocate sulle quali sia possibile azionarlo.

FAQ - Domande frequenti

Come fare cashout su Planetwin365?

Fare cashout sul sito dell'operatore è semplicissimo: basta accedere al proprio account e qui, nell'area personale, cercare la voce "My Bets". Una volta aperta la pagina sarà possibile visualizzare una tab dedicata interamente al cashout dove consultare le schedine e giocate sulle quali è disponibile la funzione. Per azionarlo ed incassare subito l'importo offerto, chiudendo così la giocata, basterà cliccare sul pulsante verde e confermare.

Come viene calcolato l'importo del cashout?

L'importo offerto dall'operatore per chiudere una giocata prima che tutti gli eventi inseriti siano terminati viene calcolato a discrezione dal bookmaker a seconda dell'andamento delle quote e dello svolgimento dei match stessi. Inoltre è importante indicare che una volta chiusa la scommessa, i risultati finali degli eventi sui quali si aveva scommesso non incideranno più sulla stessa.

Quando viene accreditata la vincita con cashout?

Generalmente gli importi offerti per chiudere anticipatamente una scommessa sono accreditati in modo immediato o comunque subito dopo l'elaborazione della richiesta. Dunque bisogna assicurarsi che la chiusura della giocata sia stata confermata e sia andata a buon fine, dopo di ché basterà pazientare pochi secondi.