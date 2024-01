Quali sono i siti scommesse poco conosciuti dagli scommettitori? Una lista dei bookmaker meno famosi.

Il settore delle scommesse sportive legali in Italia è in continua evoluzione. L’ambiente di gioco, regolamentato con attenzione dall’ADM, attira con costanza nuovi bookmaker, che cercano di farsi largo fra la concorrenza con offerte e bonus di benvenuto.

Questo articolo ha l’obiettivo di effettuare un’analisi aggiornata e oggettiva, per stilare una lista dei siti scommesse poco conosciuti di maggiore interesse per quest'anno.

Lungo i paragrafi, verranno chiariti i metri di giudizio utilizzati e la metodologia. In questo modo, l’utente potrà acquisire gli strumenti necessari per valutare i migliori siti di scommesse anche in autonomia in modo informato.

Siti scommesse poco conosciuti: i migliori siti scommesse meno noti

Tutti i siti scommesse suggeriti in questo articolo sono autorizzati dall’ADM e quindi legali al 100%. Si ricorda che le piattaforme di gioco straniere “.com”, nonostante possano proporre (anche solo formalmente) bonus più alti e quote più vantaggiose, sono portali illegali in Italia e poco sicuri.

Pokerstars Betaland Vincitu Daznbet Betnero Casinomania Novibet

Pokerstars

PokerStars Sport è la sezione dedicata allo sport del sito numero 1 in Italia e in molti altri Paesi per l’omonimo gioco di carte. Il sito offre un palinsesto completo con tutti gli sport principali, tra cui calcio, tennis, basket, volley e altri.

Gli eventi sono disponibili sia in modalità live che pre-match. Al momento, non vengono proposte partite in diretta streaming: viene comunque offerta un’animazione grafica aggiornata in tempo reale, arricchita da un prospetto statistico.

PokerStars Sport offre numerose promozioni e iniziative per i propri utenti, tra cui:

Bonus scommesse “Gioca e ricevi” , con missioni collegate alle partite più importanti del momento.

, con missioni collegate alle partite più importanti del momento. Bonus multipla: il sito offre un bonus per le scommesse multiple, che aumenta la vincita in maniera progressiva e percentuale, sulla base del eventi inseriti nella schedina.

e percentuale, sulla base del eventi inseriti nella schedina. Bonus benvenuto: il sito offre un bonus di benvenuto per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta, fino a un totale massimo di 100€ su più step.

Betaland

Betaland è un bookmaker italiano poco conosciuto che propone un servizio completo, oltre a un bonus di benvenuto di 100€, equivalente al 100% del primo deposito effettuato, per tutti gli utenti che si registrano per la prima volta e usano il codice promozionale. Il bonus viene erogato sotto forma di Fun Bonus, utilizzabile per scommesse pre-match o live.

Betaland si distingue anche per altre qualità, tra cui un palinsesto sportivo che va oltre la proposta tradizionale con calcio, tennis, basket e volley, offrendo quote competitive, un'interfaccia user-friendly e un servizio clienti disponibile in chat dal vivo.

Questo bookmaker, pur non essendo il sito di betting più noto, si rivela così una scelta interessante per gli appassionati di scommesse, capace di garantire sicurezza e affidabilità anche grazie all’utilizzo di sistemi crittografici a 128 bit.

Riassumendo, questi sono i punti di forza di Betaland:

Veste grafica semplice ed efficace.

ed efficace. Palinsesto sportivo molto ampio .

. Quote competitive.

Vincitu

Il bookmaker italiano VinciTu è un sito di scommesse che ha rinnovato da poco la proposta di gioco. Per attirare nuovi iscritti, offre un bonus scommesse di benvenuto fino a 250€, disponibile senza deposito (completando la convalida dell’account mediante l'invio della documentazione personale).

Oltre al sito scommesse classico, al casinò online e una sezione dedicata al bingo, Vincitu propone anche un Exchange per il betting peer-to-peer che va ad arricchire il panorama italiano, da anni caratterizzato dal dominio di Betfair (seguito a mezza ruota da Betflag).

Punti salienti di VinciTu:

Sito scommesse ed Exchange in un sito solo.

Quote molto alte per la Serie A.

per la Serie A. Fun bonus ricarica settimanale fino a 250€.

DAZNbet

DAZNBet è un bookmaker emergente in Italia, lanciato ufficialmente nel 2023 che si è fatto notare per la partnership con la nota app che trasmette contenuti sportivi in streaming. Interessante è anche l’offerta di benvenuto, che può raggiungere un massimo di 500€ per i nuovi utenti (suddivisa in tre fasi distinte, con vari codici promozionali).

La piattaforma di gioco ha una grafica molto moderna e azzeccata dal lato cromatico. La proposta non si limita solo al betting, spaziando anche in varie sezioni fra giochi da casinò online, tavoli live, ippica e scommesse sugli sport virtuali.

Punti salienti di DAZNBet:

Competitività delle quote : il sito payout alti, che nel caso di alcune partite di Serie possono arrivare anche a superare il 95-96%.

: il sito payout alti, che nel caso di alcune partite di Serie possono arrivare anche a superare il 95-96%. Supporto clienti: DAZNBet garantisce l’assistenza ai clienti tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9:00 alle 23:00.

Programma fedeltà con bonus scommesse che possono arrivare a 500€ al mese.

Betnero

Betnero, lanciato nel 2017, non è un nome di spicco all’interno del mercato italiano delle scommesse online. Forse, non è particolarmente appariscente, per la semplicità della promo alla registrazione, che offre un bonus di benvenuto di “soli” 10€ per i nuovi iscritti.

Il bonus, pari al 10% del primo deposito, viene accreditato come Real Bonus utilizzabile su scommesse pre-match o live. Per convertirlo in denaro reale, è sufficiente puntarlo una volta su scommesse con quota minima di 1.80, entro 30 giorni dall'accredito.

Punti salienti di Betnero:

Varietà di eventi sportivi: Betnero propone un'ampia gamma di eventi, fra cui calcio, tennis, e anche sport motoristici .

. Opzioni di pagamento versatili: il sito offre diverse modalità di pagamento, essendo il primo fra i bookmaker italiani ad accettare le criptovalute per i depositi.

per i depositi. Promozioni periodiche: Betnero aggiorna frequentemente le sue offerte, proponendo promozioni ricorrenti agli utenti, oltre al bonus di benvenuto.

Casinomania

Casinomania, lanciato nel 2017, si è affermato nel settore del gioco online italiano con un bonus di benvenuto che può raggiungere i 500€, offrendo così un'opportunità superiore alla media del settore per i nuovi giocatori.

Questo bonus, pari al 100% del primo deposito, diventa disponibile a fronte di un versamento minimo di 20€ e viene assegnato come fun bonus.

Punti salienti di Casinomania:

Sicurezza e affidabilità : Casinomania si impegna a garantire un ambiente di gioco sicuro e protetto, seguendo rigorose linee guida in fatto di sicurezza e privacy.

: Casinomania si impegna a garantire un ambiente di gioco sicuro e protetto, seguendo rigorose linee guida in fatto di sicurezza e privacy. Supporto disponibile tutti i giorni (anche se con orario ridotto durante i week end).

disponibile tutti i giorni (anche se con orario ridotto durante i week end). Compatibilità su dispositivi mobile: app nativa disponibile per device con sistemi operativi Android e Apple.

Valutazione dei bookmaker poco conosciuti: i metri di giudizio

Per valutare in maniera efficace e puntuale i siti di scommesse meno noti, è essenziale considerare una serie di fattori obiettivi:

Licenza : a livello legale, in Italia un sito di scommesse deve essere in possesso di una licenza valida rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in Italia. La presenza dello stemma dell’ADM non deve mancare in nessun caso.

: a livello legale, in Italia un sito di scommesse deve essere in possesso di una licenza valida rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in Italia. La presenza dello stemma dell’ADM non deve mancare in nessun caso. Sicurezza : aspetto fondamentale per proteggere i dati personali degli utenti. I siti devono implementare protocolli di sicurezza avanzati, come la crittografia SSL, per salvaguardare le informazioni online e devono effettuare controlli con frequenza per prevenire attività fraudolente.

: aspetto fondamentale per proteggere i dati personali degli utenti. I siti devono implementare protocolli di sicurezza avanzati, come la crittografia SSL, per salvaguardare le informazioni online e devono effettuare controlli con frequenza per prevenire attività fraudolente. Palinsesto sportivo : prendere in considerazione il numero e la tipologia degli eventi sportivi. I siti dovrebbero offrire la più ampia varietà di sport possibile, includendo tanti eventi e mercati diversi per venire incontro a un gran numero di utenti.

: prendere in considerazione il numero e la tipologia degli eventi sportivi. I siti dovrebbero offrire la più ampia varietà di sport possibile, includendo tanti eventi e mercati diversi per venire incontro a un gran numero di utenti. Interfaccia e layout del sito : l'interfaccia di un sito di scommesse deve essere chiara e intuitiva, così da facilitare l'uso anche ai giocatori meno esperti. Un design pulito, una buona organizzazione dei contenuti e una navigazione fluida sono elementi chiave per un sito scommesse moderno.

: l'interfaccia di un sito di scommesse deve essere chiara e intuitiva, così da facilitare l'uso anche ai giocatori meno esperti. Un design pulito, una buona organizzazione dei contenuti e una navigazione fluida sono elementi chiave per un sito scommesse moderno. Quote : i payout devono essere un altro fattore da soppesare, dato che la concorrenza fra siti che propongono gli stessi eventi sportivi, permette all’utente di scegliere di volta in volta le quote più vantaggiose.

: i payout devono essere un altro fattore da soppesare, dato che la concorrenza fra siti che propongono gli stessi eventi sportivi, permette all’utente di scegliere di volta in volta le quote più vantaggiose. Bonus e promozioni : oltre ai bonus di benvenuto, i siti scommesse poco conosciuti andrebbero valutati anche per le promozioni ricorrenti, confrontando ad esempio i bonus ricarica e quelli per le multiple.

: oltre ai bonus di benvenuto, i siti scommesse poco conosciuti andrebbero valutati anche per le promozioni ricorrenti, confrontando ad esempio i bonus ricarica e quelli per le multiple. Funzionalità extra per gli utenti : quali sono gli strumenti e le funzionalità aggiuntive messe a disposizione degli iscritti sulla piattaforma? Streaming HD, cash out, multibet, sistemi di automazione…

: quali sono gli strumenti e le funzionalità aggiuntive messe a disposizione degli iscritti sulla piattaforma? Streaming HD, cash out, multibet, sistemi di automazione… Assistenza clienti : il servizio deve essere professionale, reattivo e disponibile. Il bookmaker dovrebbe offrire diversi canali di assistenza, tra cui telefono, email e chat dal vivo, per garantire un supporto tempestivo in caso di problemi o dubbi.

: il servizio deve essere professionale, reattivo e disponibile. Il bookmaker dovrebbe offrire diversi canali di assistenza, tra cui telefono, email e chat dal vivo, per garantire un supporto tempestivo in caso di problemi o dubbi. Metodi di pagamento: gli utenti devono avere la giusta libertà di scelta per effettuare i propri depositi sull’account di gioco e per prelevare eventuali vincite. Tutti i metodi di pagamento devono essere sicuri e le eventuali commissioni applicate devono essere chiarite in modo trasparente.

Licenza ADM / AAMS

In Italia, l'attività di scommesse sportive online è regolamentata e controllata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ente responsabile della concessione delle licenze ai bookmaker. Per operare legalmente, i siti di scommesse devono rispettare una serie di requisiti stabiliti dall'ADM, tra cui:

Capitale sociale e presenza fisica : i bookmaker devono disporre di un capitale sociale di almeno 1,5 milioni di euro e avere una sede fisica all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

: i bookmaker devono disporre di un capitale sociale di almeno 1,5 milioni di euro e avere una sede fisica all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Requisiti finanziari : devono inoltre fornire una garanzia bancaria di 1,5 milioni di euro e dimostrare una fatturato minimo di 1,5 milioni di euro negli ultimi due anni.

: devono inoltre fornire una garanzia bancaria di 1,5 milioni di euro e dimostrare una fatturato minimo di 1,5 milioni di euro negli ultimi due anni. Tassa sul reddito lordo da gioco : i bookmaker sono soggetti a una tassazione del 18% al 25% sui ricavi lordi, a seconda del tipo di licenza. Per questo le eventuali vincite degli utenti italiani sono nette.

: i bookmaker sono soggetti a una tassazione del 18% al 25% sui ricavi lordi, a seconda del tipo di licenza. Per questo le eventuali vincite degli utenti italiani sono nette. Licenza e tasse : per ottenere la licenza ADM, è necessario pagare una quota una tantum di 200.000 euro.

: per ottenere la licenza ADM, è necessario pagare una quota una tantum di 200.000 euro. Gioco Responsabile: vanno rispettate anti ludopatia e deve essere nominato un responsabile per la gestione del gioco responsabile all’interno dell’organigramma societario.

Tutti i siti scommesse elencati in questa pagina hanno licenza ADM. Non è quindi possibile dare consigli precisi in tal senso.

Sicurezza

La presenza di una licenza ADM / AAMS fornisce di per sé un livello di sicurezza sufficiente. Alcuni siti però vanno oltre gli standard, per garantire la massima protezione ai propri iscritti.

Ecco alcuni aspetti chiave:

Crittografia SSL e firewall : i migliori siti di scommesse anche fra quelli meno conosciuti utilizzano la crittografia SSL per proteggere le comunicazioni tra il portale e il browser dell'utente, prevenendo l'intercettazione dei dati sensibili. Inoltre, impiegano firewall per proteggere le loro reti da vari tipi di attacchi informatici.

: i migliori siti di scommesse anche fra quelli meno conosciuti utilizzano la crittografia SSL per proteggere le comunicazioni tra il portale e il browser dell'utente, prevenendo l'intercettazione dei dati sensibili. Inoltre, impiegano firewall per proteggere le loro reti da vari tipi di attacchi informatici. Controllo degli accessi : tramite l'uso dell'autenticazione a due fattori, che richiede un ulteriore passaggio di verifica oltre alla semplice password, si protegge in maniera più efficace l'account dell'utente.

: tramite l'uso dell'autenticazione a due fattori, che richiede un ulteriore passaggio di verifica oltre alla semplice password, si protegge in maniera più efficace l'account dell'utente. Avvisi in caso di errori su password o richieste di prelievo: anche in questo caso, una comunicazione puntuale e tempestiva fra bookmaker e utente, riduce il rischio di truffe e frodi.

Un sito poco noto che ha mostrato un impegno particolare dal lato della sicurezza è Vincitu che ha inserito un sistema di verifica del numero di cellulare durante la procedura di registrazione, per evitare l’ingresso di soggetti potenzialmente a rischio nell’ambiente di gioco italiano.

Palinsesto sportivo e proposta di gioco

Per valutare siti scommesse poco conosciuti, bisogna considerare anche il palinsesto sportivo. Ecco la checklist da portare con sé prima di registrarsi:

Il palinsesto sportivo rappresenta l'elenco degli eventi sportivi disponibili per le scommesse su un sito.

rappresenta l'elenco degli eventi sportivi disponibili per le scommesse su un sito. Immaginando un bookmaker ideale, la proposta dovrebbe coprire tanti sport diversi , fra cui calcio, tennis, basket, pallavolo, Formula 1, motociclismo e sport invernali.

, fra cui calcio, tennis, basket, pallavolo, Formula 1, motociclismo e sport invernali. Per alcuni utenti interessati a queste discipline, è importante che il sito includa anche eventi meno conosciuti, come calcio femminile, tennis su terra battuta, o competizioni di basket universitario, per offrire un'ampia scelta agli utenti.

Passando alla profondità della proposta di gioco, questi sono i fattori da valutare:

La proposta di gioco si riferisce ai tipi di scommesse disponibili, definiti a livello tecnico “ Mercati ”. Ad esempio, il mercato “Esito finale” permette all’utente di scommettere su 1 (vittoria della squadra di casa), X (pareggio), 2 (vittoria della squadra in trasferta). Maggiore il numero di mercati, più il sito scommesse sarà adatto ai giocatori professionisti.

”. Ad esempio, il mercato “Esito finale” permette all’utente di scommettere su 1 (vittoria della squadra di casa), X (pareggio), 2 (vittoria della squadra in trasferta). Maggiore il numero di mercati, più il sito scommesse sarà adatto ai giocatori professionisti. Le tipologie di scommesse più comuni includono le puntate pre-partita, quelle live e le antepost (ad esempio per la vittoria finale della Serie A).

Dal lato del palinsesto, un bookmaker emergente da segnalare è Betflag: la piattaforma, oltre a un Exchange in crescita, propone centinaia di eventi quotati al giorno. Sulle partite di grande importanza, il numero di mercati può arrivare a superare la soglia delle 400 opzioni.

Interfaccia e layout del sito

Anche l’occhio vuole la sua parte e la grafica può fare la differenza in questo senso. Quando si deve selezionare un sito di scommesse, l'interfaccia e il layout si possono giudicare sulla base di questi elementi:

L'interfaccia comprende l'aspetto visivo del sito e dovrebbe essere progettata per essere intuitiva, agevolando l'uso da parte di tutti gli utenti, inclusi quelli meno esperti. Pulsanti facili da trovare , aree del menù ben posizionate e strumenti di ricerca avanzati, con filtri utili.

, aree del menù ben posizionate e strumenti di ricerca avanzati, con filtri utili. Il layout si riferisce all'organizzazione dei contenuti sul sito. Un layout ben strutturato facilita il reperimento rapido delle informazioni necessarie dagli utenti. Ad esempio, i pulsanti con le quote devono essere chiaramente staccati rispetto alla stessa pagina e questo vale per tutti gli elementi interattivi.

Per quanto concerne la grafica, DAZNbet è uno dei siti nuovi e poco conosciuti con l’interfaccia più moderna e azzeccata.

Quote

Le quote rappresentano un altro elemento chiave per farsi un’idea precisa di un sito di scommesse. Nella pratica, le quote indicano il prezzo assegnato da un portale a un determinato evento, espresse in formati quali frazionali, decimali (il più comune in Italia) o percentuali.

Quote più elevate suggeriscono una maggiore probabilità di vincita per i giocatori, ma, salvo errori, implicano anche un rischio più alto. Per facilitare il confronto fra quote, bisogna conoscere il concetto di payout.

Il payout corrisponde alla percentuale di denaro giocato in complesso, restituita ai giocatori considerando tutti gli esiti. Per esempio, in una scommessa di 10 euro con un payout del 90%, in media, verranno restituiti 9 euro sotto forma di vincita.

In linea generale, i siti di scommesse meno noti tendono a proporre quote più alte rispetto a quelli più affermati, per colmare il gap di fiducia e notorietà verso i giocatori. Naturalmente, il confronto deve essere fatto di volta in volta, considerando che le quote variano frequentemente sulla base di valori endogeni ed esogeni.

L’approccio più intelligente da un punto di vista matematico, è iscriversi a più bookmaker (poco conosciuti o anche affermati), così da scegliere di volta in volta l’opzione con le quote più alte.

Il sito scommesse poco conosciuto con payout medi più alti è Vincitu. Analizzando le quote sulle partite di Serie A, prendendo in esame il mercato “Esito finale”, il payout sfiora in molti casi il 96,5%.

Bonus e promozioni

Nella scelta di un sito di scommesse, i bonus e le promozioni possono avere una certa rilevanza, in particolar modo per gli utenti appassionati di matched betting. Questo perché, a seconda dei T&C promozionali, offrono ai giocatori la possibilità di ottenere bonus scommesse, convertibili in denaro reale.

Per fare una valutazione informata, bisogna essere informati sulle diverse tipologie di bonus e promozioni disponibili nei bookmaker, ovvero:

Bonus di benvenuto : offerti esclusivamente ai nuovi iscritti una tantum.

: offerti esclusivamente ai nuovi iscritti una tantum. Bonus ricorrenti : vengono assegnati regolarmente e possono comprendere bonus sul deposito, bonus cashback e bonus fedeltà.

: vengono assegnati regolarmente e possono comprendere bonus sul deposito, bonus cashback e bonus fedeltà. Promozioni speciali: legate a eventi specifici, come partite di calcio di grande importanza o Tornei del Grande Slam.

Per una scelta consapevole, si consiglia di considerare:

Condizioni : è fondamentale leggere attentamente le condizioni dei bonus, che possono includere requisiti di scommessa, limiti di tempo e di vincita.

: è fondamentale leggere attentamente le condizioni dei bonus, che possono includere requisiti di scommessa, limiti di tempo e di vincita. Tasso di conversione : Indica la percentuale di denaro bonus convertibile in denaro reale (evidenziando, ad esempio la presenza di cap).

: Indica la percentuale di denaro bonus convertibile in denaro reale (evidenziando, ad esempio la presenza di cap). Frequenza: la regolarità con cui i bonus e le promozioni vengono offerti.

A livello di bonus, DAZNbet è forse il sito scommesse legale ma poco famoso che ha più da offrire. La promo di benvenuto può arrivare a 500€ in bonus scommesse in 3 tranche. Inoltre, gli utenti che sono anche iscritti a DAZN, possono ricevere bonus ricorrenti mensili.

Funzionalità extra per gli utenti

Oltre agli aspetti visti finora, i siti di scommesse sportive si differenziano fra loro per le diverse funzionalità aggiuntive che possono arricchire l'esperienza di gioco degli utenti.

Tra le funzionalità extra più comuni nei siti di scommesse si annoverano:

Live streaming: permette di seguire in diretta gli eventi sportivi tramite il sito.

permette di seguire in diretta gli eventi sportivi tramite il sito. Cash out : offre la possibilità di liquidare in anticipo una scommessa, realizzando una vincita parziale o una perdita prima della conclusione dell'evento (con livelli di automazione variabili).

: offre la possibilità di liquidare in anticipo una scommessa, realizzando una vincita parziale o una perdita prima della conclusione dell'evento (con livelli di automazione variabili). Statistiche : propone dati storici e aggiornati in tempo reale, per comprendere la possibile evoluzione di un match, sulla base di dati fattuali.

: propone dati storici e aggiornati in tempo reale, per comprendere la possibile evoluzione di un match, sulla base di dati fattuali. Fast bet : scommesse già preparate, che possono essere effettuate con meno conferme rispetto alla procedura standard.

: scommesse già preparate, che possono essere effettuate con meno conferme rispetto alla procedura standard. App mobile: per scommettere tramite dispositivi mobili con un’esperienza d’uso ottimale.

Per valutare efficacemente queste funzionalità, si dovrebbero considerare:

Necessità personali : analizzando il proprio stile di gioco, immaginando quali funzioni possano effettivamente tornare utili in uno scenario realistico.

: analizzando il proprio stile di gioco, immaginando quali funzioni possano effettivamente tornare utili in uno scenario realistico. Accessibilità : verificare la disponibilità del servizio di gioco su diversi dispositivi.

: verificare la disponibilità del servizio di gioco su diversi dispositivi. Qualità : prendere in considerazione la risoluzione grafica del live streaming e la qualità dell'audio.

: prendere in considerazione la risoluzione grafica del live streaming e la qualità dell'audio. Frequenza di aggiornamento: controllare quanto spesso le funzionalità vengono migliorate.

Chi pone l'accento sulle funzionalità extra per i siti scommesse poco conosciuti, potrebbe prendere in considerazione Betflag. Questo sito include al proprio interno un bookmaker classico e un Exchange che mette a disposizione un sistema di cashback automatizzabile.

Assistenza clienti

Nella selezione di un sito di scommesse, un aspetto fondamentale è rappresentato dall'efficienza dell'assistenza clienti, essenziale per risolvere eventuali problemi o dubbi degli utenti.

I siti di scommesse offrono supporto ai clienti attraverso diverse modalità:

Chat live : consente un contatto rapido e comodo con l'assistenza, ideale per questioni semplici e di rapida soluzione con l’intervento di un operatore.

: consente un contatto rapido e comodo con l'assistenza, ideale per questioni semplici e di rapida soluzione con l’intervento di un operatore. E-mail : ideale per questioni complesse e non particolarmente urgenti.

: ideale per questioni complesse e non particolarmente urgenti. Telefono: propone un contatto più personale, ma potrebbe comportare costi aggiuntivi.

Per una valutazione efficace dell'assistenza clienti, si consiglia di considerare:

Disponibilità: controllare che l'assistenza sia disponibile durante gli orari di proprio interesse.

Qualità del servizio: Valutare la competenza degli operatori e la loro capacità di risolvere problemi.

Tempi di risposta: verificare la rapidità con cui l'assistenza clienti risponde alle richieste.

L’assistenza al cliente di Novibet è una delle migliori fra i siti scommesse poco conosciuti (pur non meritandosi una menzione nella classifica generale). In particolare, la chat live garantisce risposte rapide e competenti in pochi secondi, senza l’intermediazione di alcun bot.

Metodi di pagamento

Per concludere questa panoramica, bisogna considerare i metodi di pagamento disponibili. Si tratta infatti di fattori che influenzano la facilità e la convenienza delle operazioni di ricarica e prelievo degli utenti.

I siti di scommesse offrono vari metodi di pagamento, tra cui:

Carte di credito/debito : probabilmente il mezzo di pagamento più diffuso nei siti di scommesse.

: probabilmente il mezzo di pagamento più diffuso nei siti di scommesse. Bonifico bancario : più lento rispetto ad altri metodi, ma utile per depositi di grossi importi.

: più lento rispetto ad altri metodi, ma utile per depositi di grossi importi. Portafogli elettronici : caratterizzati da una grande rapidità nelle transazioni.

: caratterizzati da una grande rapidità nelle transazioni. Criptovalute: soluzione molto moderna, ha un ruolo ancora secondario nel settore delle scommesse italiane.

Nella scelta del bookmaker in base ai metodi di pagamento, bisogna considerare:

Disponibilità: verificare che il sito offra opzioni allineate con le proprie esigenze.

Costi di commissione: esaminare eventuali costi aggiuntivi per depositi e prelievi.

Tempi di elaborazione: valutare la rapidità con cui vengono eseguiti i depositi e i prelievi.

Betnero è uno dei bookmaker poco conosciuti che più ha innovato dal lato dei metodi di pagamento. Questa piattaforma consente infatti di effettuare ricariche con le criptovalute, risultando la prima fra i siti scommesse ADM in tal senso.

Siti scommesse poco conosciuti: considerazioni finali

I siti di scommesse meno noti possono offrire diverse opportunità ai giocatori più esperti ma anche a quelli alle prime armi. Per un’esperienza di gioco soddisfacente è opportuno valutare sia i vantaggi che gli svantaggi prima di prendere decisioni definitive.

Tra i principali benefici offerti da questi siti si possono citare:

Offerte vantaggiose : offerte e promozioni più allettanti, inclusi bonus di benvenuto più alti della media.

: offerte e promozioni più allettanti, inclusi bonus di benvenuto più alti della media. Innovazioni : i bookmaker che fanno il loro ingresso per la prima volta in un ambiente tendono a introdurre novità, come nuovi mercati di scommessa o funzionalità extra.

: i bookmaker che fanno il loro ingresso per la prima volta in un ambiente tendono a introdurre novità, come nuovi mercati di scommessa o funzionalità extra. Presenza sui social media.

D'altra parte, bisogna prendere in considerazione anche i possibili svantaggi:

Palinsesti limitati: potrebbero offrire un numero inferiore di eventi sportivi e mercati.

Minor varietà di mercati: la quantità di mercati per ogni evento potrebbe essere più ristretta.

FAQ - domande frequenti

Perché ci sono siti scommesse poco conosciuti?

Perché il panorama del gioco legale italiano è caratterizzato dalla presenza di decine di operatori con caratteristiche e reputazione diverse. A fronte dei brand più noti che sono entrati nel settore digitale regolamentato da subito, ci sono anche marchi emergenti che cercano di farsi largo sfruttando gli aspetti positivi della concorrenza.

I siti scommesse poco conosciuti stranieri sono sicuri?

No, se non sono autorizzati dall’ADM / AAMS. Tutte le piattaforme “.com” non sono legali in Italia e per questo non possono esserci garanzie sulla regolarità dell’ambiente di gioco e l’effettivo completamento dei pagamenti.

Ci si può iscrivere su più siti scommesse?

Sì, non ci sono vincoli in tal senso, purché si tratti di piattaforme certificate e sicure.