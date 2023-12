Siti scommesse italiani e legali: raccolta dei migliori portali in Italia

Elenco aggiornato dei siti di scommesse italiani legali in Italia e confronto dei migliori bookmaker per le scommesse online.

I siti scommesse online sono tanti ma non tutti offrono il meglio ai propri utenti. Fra tutti i siti e piattaforme sicure e autorizzate dall’ADM, ci sono infatti alcuni portali selezionati che eccellono per diversi fattori.

In questo articolo verrà stilata una lista aggiornata dei migliori bookmaker italiani, curata in maniera oggettiva e fattuale. In aggiunta, verranno forniti spunti utili per una valutazione informata e autonoma da parte del lettore, corredata di tutti gli aspetti da tenere in considerazione prima di scegliere fra vari siti scommesse in Italia.

I migliori siti scommesse italiani 2024

La lista aggiornata qua sotto è stata curata sulla base dei metri di giudizio elencati più in basso nell’articolo. Tutti questi siti scommesse sono stati autorizzati dall’ADM / AAMS e possono svolgere la propria attività in modo legale in Italia.

bet365

bet365, è un sito nato in Gran Bretagna che però è attivo in Italia da diversi anni. Il bookmaker è riconosciuto per la varietà del suo palinsesto, considerato uno dei più completi nel panorama delle scommesse online e anche per la quasi totale assenza di limiti di puntata, anche su eventi non di prima fascia.

Questo bookmaker propone un totale di oltre 40 discipline sportive, con un focus particolare sul calcio. bet365 in Italia, ha recentemente posto dei vincoli all’operatività su PC: per piazzare le scommesse è quindi necessario scaricare l’app bet365 ufficiale su dispositivi iOS e Android. In alternativa, è possibile creare la schedina sul computer e confermarla da smartphone tramite la scansione di un QR code.

Pokerstars

PokerStars è il brand leader in Italia e nel resto del mondo per quanto riguarda il poker online, offrendo ogni giorno centinaia di partite e tornei in denaro. Inoltre, ha anche una sezione dedicata alle scommesse sportive, caratterizzata da un buon palinsesto, offerte ricorrenti interessanti e delle quote superiori alla media.

Pur non proponendo alcun tipo di evento in streaming HD, è possibile scommettere in diretta live e seguire il match tramite un prospetto statistico aggiornato e un’animazione grafica.

Oltre al bonus di benvenuto, Pokerstars propone bonus scommesse ogni settimana, tramite missioni legate alle partite più importanti della Serie A e della Champions League.

I payout sono probabilmente il vero punto forte di Pokerstars: rispetto ad altri siti scommesse italiani, infatti, le quote sono mediamente più alte dell’1-2%, in particolare per le partite di calcio e di tennis della giornata.

Betaland

Betaland è un sito di scommesse sportive italiano fondato nel 1996. L'azienda offre centinaia di giochi del casinò, oltre a decine di promozioni settimanali. Il palinsesto include 26 sport disponibili per le scommesse, una sezione dedicata agli eventi sportivi live e un’area dedicata allo streaming che recentemente si è svuotata.

Come i migliori siti scommesse italiani, questo portale prevede limiti di puntata minima pari a 1 euro e una vincita massima per schedina di 50.000 euro.

Il sito offre diversi tipi di promozioni, come Crazy Hour e un bonus multipla. Betaland propone una discreta varietà di metodi di pagamento e prelievo, senza commissioni e con un importo minimo di 10 euro. L'assistenza clienti è disponibile tramite chat live, e-mail e telefono.

Betflag

Betflag è un sito di scommesse che include al suo interno anche il secondo Exchange più importante in Italia, sulla base della liquidità disponibile. La piattaforma segue le linee guida sul Gioco Responsabile, oltre a utilizzare una crittografia digitale a 128-bit SSL. Il sito web si caratterizza per una grafica pulita e un’ottima navigabilità. Oltre al sito mobile, c’è anche un'app nativa disponibile sia per Android che per iOS.

L'offerta di gioco di Betflag è vasta e include slot machine, casinò live, poker e bingo, oltre alle scommesse sportive. Fra le tante promozioni di benvenuto, c’è anche un bonus scommesse fino a 1.000€. Sono poi disponibili promo per l’Exchange che consentono di ridurre le commissioni della piattaforma, al crescere delle bandierine accumulate.

Il servizio clienti è disponibile via telefono e email, manca invece la live chat. La completezza della proposta di gioco, la presenza di una fornita sezione dedicata allo streaming live e gli innumerevoli mercati per le scommesse sportive fanno di Betflag una delle migliori opzioni per il betting legale in Italia.

Planetwin365

Planetwin365 è un altro operatore di gioco online sicuro e affidabile. La piattaforma opera con una licenza ADM e usa il protocollo di crittografia DigiCert, per proteggere le informazioni sensibili degli utenti.

La piattaforma si distingue anche per i suoi bonus, tra cui uno di benvenuto per i nuovi utenti che consiste in un bonus del 100% sul primo deposito fino a 365€, oltre a tante altre promo ricorrenti settimanali con cashback su singole e multiple.

Questo sito scommesse propone buone quote, con payout superiori alla media sul calcio. Purtroppo, gran parte del palinsesto viene presentato in inglese, complicando le procedure di ricerca dei match. Competitivo il numero di mercati e discreta la grafica, per una proposta di gioco di qualità a 360°.

Snai

Snai è riconosciuto come uno dei migliori siti di scommesse legali in Italia, grazie a una lunga esperienza nel settore del betting. Il sito offre più di 20 discipline quotate, fra cui gli immancabili sport maggiori popolari come calcio, tennis e basket.

Un'area specifica è dedicata all'ippica, settore in cui Snai dà del suo meglio, quotando decine di corse al giorno e trasmettendo molte di queste in diretta streaming con commento in tempo reale.

Nel corso degli anni, Snai ha ampliato la sua offerta, andando ben oltre il confine iniziale delle scommesse online, aprendosi anche agli sport virtuali, al casinò e ai giochi di carta. La piattaforma propone un bonus di benvenuto competitivo e diverse promozioni con bonus scommesse ricarica, con valori variabili dal 10 al 20% a seconda dei casi.

Recentemente, Snai ha anche implementato la funzionalità del cash out, disponibile per le scommesse singole e multiple. Inoltre, gli utenti che lo desiderano possono giocare da mobile tramite l’app dedicata (molto più performante del sito ottimizzato).

Sisal

Sisal Matchpoint, uno dei siti di scommesse legali con il brand più noto in Italia, si è fatto notare per la presenza pluriennale, per le quote competitive e per il programma fedeltà fra i più interessanti in assoluto.

Questo operatore offre una piattaforma completa per immergersi nel mondo del betting, arricchita da un bonus di benvenuto suddiviso in più fasi per accompagnare i nuovi utenti nelle prime settimane di gioco.

Oltre alla sezione dedicata al betting pre-match e live, si possono trovare decine di giochi da casinò, opzioni per gli appassionati di betting e lotterie. Il tutto, arricchito da un’app nativa dedicata al 100% al betting, scaricabile in modo gratuito per smartphone iOS e Apple.

Eurobet

Eurobet offre una piattaforma di betting completa, con più di 25 sport e migliaia di eventi quotati al giorno. La proposta di gioco spazia dallo sport alla cronaca, facendo anche qualche capatina nel mondo dello spettacolo.

Eurobet si distingue anche per le sue promozioni, che includono offerte speciali per le partite più seguite della settimana, tornei e molto altro. Da poco è stata anche aggiunta la funzione cash out, che va ad aggiungersi a un discreto palinsesto di eventi trasmessi in streaming.

Eurobet è uno dei siti scommesse legali in Italia con l’offerta di benvenuto scommesse più alta: 10€ immediati a seguito di un deposito minimo, oltre a un ulteriore bonus scommesse pari al 50% delle multiple piazzate nella prima settimana di attività sul sito, fino a un massimo di 300€.

Criteri di valutazione per i migliori siti scommesse italiani

Per trasparenza, ecco l’elenco puntuale dei criteri utilizzati per valutare i migliori bookmaker in Italia.

Sicurezza.

Offerta di gioco.

Quote.

Bonus e promozioni.

Servizio clienti.

Design del sito.

Funzionalità del sito.

Soluzioni per scommesse mobile.

Metodi di pagamento (ricarica e deposito).

Sicurezza

La sicurezza nei siti di scommesse italiani è un aspetto che necessita di attenta considerazione. Per essere sicuro, come primo requisito imprescindibile, i portali devono essere stati autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

L'ADM impone ai siti di scommesse di adottare misure di sicurezza avanzate per tutelare i dati degli utenti, oltre a verificare i requisiti di affidabilità e stabilità fissati dalla normativa italiana.

Tra le soluzioni fondamentali per i siti di sicurezza ci sono i protocolli di crittografia affidabili basati su tecnologia SSL (Secure Sockets Layer), sistemi di autenticazione solidi, possibilmente con procedure di autenticazione a due fattori. Infine, è fondamentale trattare con cautela le informazioni e i dati degli utenti, gestendo con precisione l’accesso a questi dettagli nel rispetto del GDPR.

I siti di scommesse italiani sono inoltre soggetti a ispezioni periodiche da parte dell'ADM, volte a garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate. A riguardo, i siti scommesse sono tenuti a dare informazioni trasparenti, pubblicando a cadenze regolari le probabilità di vincita per tutti i giochi messi a disposizione degli utenti sul portale.

Offerta di gioco

La proposta di gioco dei siti di scommesse italiani dovrebbe essere diversificata per venire incontro alle preferenze del maggior numero possibile di utenti. Tale proposta può essere valutata tramite due indici fondamentali:

Ampiezza : ovvero il numero di sport e opzioni disponibili.

: ovvero il numero di sport e opzioni disponibili. Profondità: all’interno del singolo sport, quanti campionati, eventi e mercati si possono trovare.

Per quanto riguarda gli sport, la maggior parte dei siti italiani propone i principali eventi sportivi sia nazionali che internazionali, fra cui:

Calcio.

Tennis.

Basket.

Pallavolo.

Formula 1.

MotoGP.

Alcuni siti non si limitano a questo, allargando la propria offerta includendo sport di nicchia, come cricket, rugby, baseball e golf. Per dare un punto di riferimento utile a livello numerico, in media la proposta di gioco è considerata qualitativa se ha queste caratteristiche:

Almeno 15 discipline sportive e non su cui scommettere.

e non su cui scommettere. Almeno 50 competizioni calcistiche quotate.

quotate. Più di 200 quote singole sulle partite principali (ad esempio Serie A).

sulle partite principali (ad esempio Serie A). Più di 25 mercati quotati sui match principali.

Se l’utente ha qualche interesse in tal senso, vale anche la pena considerare la proposta oltre alla sezione betting. Questo significa analizzare il numero e la tipologia di giochi disponibili, come ad esempio slot machine, roulette, blackjack, baccarat e poker. Molti siti offrono anche giochi dal vivo, in cui il dealer fa il gioco attraverso una trasmissione live.

Quote

Le quote sono un altro fattore fondamentale nella scelta della piattaforma su cui scommettere. Si tratta infatti di valori numerici proposti dai bookmaker che riflettono la probabilità che un evento si verifichi e, di conseguenza, l’importo della possibile vincita.

Per chi non lo sapesse, la quota della schedina non è altro che il moltiplicatore di vincita. Prendendo ad esempio una quota in formato decimale - il più intuitivo e usato in Italia - si può chiarire il concetto. Scommettendo 10 € a quota 2.00 si ottiene una vincita complessiva di 20 € (10 x 2.00 = 20). Il profitto, nel caso in cui il pronostico sia corretto, è di 10 €. In caso contrario, la perdita sarà di 10 €.

Affinché le quote di un sito di scommesse italiano possano essere considerate competitive, devono rappresentare il giusto equilibrio tra la vincita potenziale e il rischio implicito. Al di là delle considerazioni soggettive e opinabili, prendendo in considerazione la stessa partita e gli stessi esiti su bookmaker diversi, è possibile fare un confronto rapido.

A tal fine, è necessario calcolare il payout. Con questo termine, si fa riferimento alla percentuale complessiva della cifra giocata su tutti gli esiti possibili che, su una media aritmetica, viene restituita agli utenti sotto forma di vincita.

In termini numerici, la media delle quote nei siti scommesse italiani si aggira intorno al 93-94%. Ciò implica che per ogni 100€ scommessi, il bookmaker paga 94€ (trattenendo un margine di banco del 6%). Alla luce di queste considerazioni, qualsiasi payout superiore a tale soglia può essere considerato competitivo.

Detto questo, bisogna essere consapevoli che le quote possono variare in pochi secondi ed essere influenzate da diversi fattori:

Probabilità dell'evento : generalmente, eventi con maggiore probabilità di verificarsi hanno quote più basse, mentre quelli meno probabili offrono quote più elevate.

: generalmente, eventi con maggiore probabilità di verificarsi hanno quote più basse, mentre quelli meno probabili offrono quote più elevate. Domanda e offerta : l’importanza di un evento può influenzare le quote. I match più seguiti tendono ad avere quote più basse.

: l’importanza di un evento può influenzare le quote. I match più seguiti tendono ad avere quote più basse. Tempistica : la distanza a livello temporale dal match ha una certa influenza. Di solito, i payout tendono a raggiungere il picco a pochi minuti dall’inizio (con alcune eccezioni), prima di scendere repentinamente al fischio di partenza (i payout live sono mediamente più bassi di 2-3 punti percentuali rispetto alla media riportata più in alto).

: la distanza a livello temporale dal match ha una certa influenza. Di solito, i payout tendono a raggiungere il picco a pochi minuti dall’inizio (con alcune eccezioni), prima di scendere repentinamente al fischio di partenza (i payout live sono mediamente più bassi di 2-3 punti percentuali rispetto alla media riportata più in alto). Liquidità del mercato: la quantità di scommesse già effettuate dagli altri giocatori può rendere le quote più o meno volatili. Ad esempio, l’arrivo di una puntata molto consistente su un evento di seconda o terza fascia, determinerà un abbassamento della quota in pochi secondi.

Vale la pena ribadire che le quote nei siti di scommesse italiani sono soggette a cambiamenti e che è sempre consigliabile verificarle prima di piazzare una scommessa. Iscrivendosi su più siti scommesse italiani è possibile confrontare le quote offerte dai vari portali per trovare sempre quelle più vantaggiose

Bonus e promozioni

I bonus e le promozioni rappresentano un aspetto significativo quando si tratta di scegliere un sito di scommesse italiano. Quasi tutti i siti di scommesse italiani offrono bonus e promozioni.

In questo contesto, è possibile suddividere le promo in queste macro categorie:

Bonus di benvenuto : offerta proposta a tutti i nuovi clienti al momento della registrazione. A seconda dei casi, può trattarsi di un rimborso oppure un bonus sul primo deposito, che può raggiungere il 100% della somma versata.

: offerta proposta a tutti i nuovi clienti al momento della registrazione. A seconda dei casi, può trattarsi di un rimborso oppure un bonus sul primo deposito, che può raggiungere il 100% della somma versata. Bonus fedeltà : destinato agli utenti più attivi, premia e incentiva al raggiungimento di determinati obiettivi, accreditando bonus scommesse, giri gratis o altro.

: destinato agli utenti più attivi, premia e incentiva al raggiungimento di determinati obiettivi, accreditando bonus scommesse, giri gratis o altro. Promozioni ricorrenti: offerte messe a disposizione di tutti gli utenti, possono concretizzarsi in quote maggiorate, cashback o freebet.

È importante notare che tutti i bonus e le promozioni sono soggetti a termini e condizioni specifici, da leggere con grande attenzione. Sulla base di quanto imposto dall’ADM, i bonus scommesse non possono essere in alcun modo direttamente prelevabili. Bisogna completare i requisiti di puntata (variabili di caso in caso) per poterli trasformare in denaro reale.

Servizio clienti

L'assistenza clienti è quell’aspetto dei migliori siti scommesse che può fare la differenza, anche se ogni utente spera sempre di non averne bisogno. A riguardo, bisogna prendere in considerazione il numero e le modalità di contatto, i tempi di risposta, l’intervallo di attività del servizio oltre che la competenza e la professionalità.

Generalmente, i migliori bookmaker in Italia dovrebbero proporre i seguenti canali di supporto al cliente:

Chat dal vivo : canale immediato che permette agli utenti di interagire in tempo reale con un operatore. Spesso, lo screening iniziale viene effettuato da un risponditore automatico. L’ideale sarebbe trovarsi davanti a un’intelligenza artificiale effettivamente utile, oppure che non faccia perdere tempo inutilmente, mettendo direttamente in contatto con un addetto in carne e ossa.

: canale immediato che permette agli utenti di interagire in tempo reale con un operatore. Spesso, lo screening iniziale viene effettuato da un risponditore automatico. L’ideale sarebbe trovarsi davanti a un’intelligenza artificiale effettivamente utile, oppure che non faccia perdere tempo inutilmente, mettendo direttamente in contatto con un addetto in carne e ossa. E-mail : per inviare richieste di assistenza in qualsiasi momento, pur essendo meno immediato rispetto alla chat live.

: per inviare richieste di assistenza in qualsiasi momento, pur essendo meno immediato rispetto alla chat live. Telefono: utile per gestire le richieste più complesse, senza attese inutili. Negli ultimi anni sono sempre meno i siti scommesse italiani che propongono questo metodo. Betflag rimane uno dei pochi che continua a fornire questa opzione ai propri utenti, anche per differenziarsi dalla concorrenza.

Per quanto riguarda la disponibilità, sono pochissimi i bookmaker con servizio clienti operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In molti casi, infatti, il supporto è disponibile solo durante il classico orario d’ufficio, eventualmente anche durante il week end.

Design e navigabilità

Il design dei siti di scommesse italiani influenza in maniera diretta l'esperienza dell'utente. I migliori portali presentano un layout simile fra loro, segnato da una chiara tendenza verso uno stile moderno e intuitivo. I siti adottano spesso colori vivaci e immagini accattivanti per attirare l'attenzione.

Inoltre, sono generalmente organizzati per facilitare la navigazione su desktop e mobile, tramite barre e liste. Gli elementi chiave di un design funzionale includono:

Home page chiara : deve dare un’anteprima digeribile della proposta di gioco, con i collegamenti a tutte le principali sezioni, come quella delle promozioni e delle informazioni sul sito.

: deve dare un’anteprima digeribile della proposta di gioco, con i collegamenti a tutte le principali sezioni, come quella delle promozioni e delle informazioni sul sito. Navigazione intuitiva : deve fornire con prontezza informazioni desiderate, ad esempio tramite un menù a cascata e una barra di ricerca per andare a colpo sicuro sulla squadra o lo sportivo di proprio interesse.

: deve fornire con prontezza informazioni desiderate, ad esempio tramite un menù a cascata e una barra di ricerca per andare a colpo sicuro sulla squadra o lo sportivo di proprio interesse. Layout moderno : palette di colori apprezzabile dal punto di vista estetico, oltre a immagini di alta qualità per dare informazioni precise agli utenti, ad esempio sulle ultime promo.

: palette di colori apprezzabile dal punto di vista estetico, oltre a immagini di alta qualità per dare informazioni precise agli utenti, ad esempio sulle ultime promo. Grafica di alta qualità: in alta definizione per rendere l'esperienza più coinvolgente.

Funzionalità del sito

Un sito di scommesse completo non può limitarsi al compitino ma deve innovare se vuole farsi notare all’interno del mare magnum dei bookmaker. A riguardo, possono fare la differenze tre funzionalità extra proposte solo da alcuni portali:

Exchange : permette di scommettere contro altri utenti invece che contro il bookmaker, offrendo maggiore controllo sulla propria operatività, puntando e bancando a fronte di un minore margine del bookmaker. Al momento sono pochi i portali che offrono l’Exchange, come ad esempio Betfair, Betflag e Vincitu.

: permette di scommettere contro altri utenti invece che contro il bookmaker, offrendo maggiore controllo sulla propria operatività, puntando e bancando a fronte di un minore margine del bookmaker. Al momento sono pochi i portali che offrono l’Exchange, come ad esempio Betfair, Betflag e Vincitu. Cashout : consente di liquidare in anticipo una scommessa, realizzando un utile o limitando le perdite prima della conclusione dell'evento. Dopo la rimozione dei vincoli in tal senso a fine 2022, sono diversi i portali che offrono il cash out (bet365 è fra questi).

: consente di liquidare in anticipo una scommessa, realizzando un utile o limitando le perdite prima della conclusione dell'evento. Dopo la rimozione dei vincoli in tal senso a fine 2022, sono diversi i portali che offrono il cash out (bet365 è fra questi). Streaming: permette di guardare eventi sportivi in tempo reale, così da poter piazzare scommesse in maniera informata. A seconda dei casi, cambierà il palinsesto disponibile in diretta e la qualità delle immagini (ad es. Betflag propone diversi eventi ma non in alta definizione).

Soluzioni per scommesse mobile

La giocabilità su mobile dei siti di scommesse italiani non può mancare anche quest'anno. Considerando che più del 50% degli utenti usa lo smartphone per giocare, l’obiettivo dovrebbe essere fornire soluzioni tecnologiche che garantiscano un’esperienza d’uso ottimale sui dispositivi mobili.

Che si tratti di app native o di web app, il design deve essere curato all’insegna della semplicità e della facilità di navigazione, tenendo presente il formato ridotto dello schermo dei cellulari.

Le app native sono programmi gratis da scaricare e installare all’interno del proprio dispositivo. Rappresentano la soluzione ideale per chi desidera il massimo dell’ottimizzazione per il gioco da mobile.

Bisogna però tenere presente che si tratta di un programma che ha bisogno di spazio di archiviazione e che potrebbe presentare alcuni problemi di compatibilità, in particolar modo sui cellulari più vecchi.

Il sito ottimizzato per mobile è un portale raggiungibile direttamente dal browser che sgombra il campo da qualsiasi problema sulla compatibilità. Sebbene non possa garantire lo stesso standard di sicurezza e funzionalità di un’app nativa, ha il vantaggio di non richiedere alcun tipo di download o installazione.

Metodi di pagamento

I bookmaker legali in Italia permettono agli utenti di piazzare puntate con denaro reale. Questo significa che il gioco, anche se ha caratteri virtuali, può avere effetti reali a livello economico.

Ecco perché bisogna prestare molta attenzione a quali sono i metodi di pagamento disponibili sui siti scommesse. Lungi dall’essere dettagli di poco conto, sono aspetti che influenzano direttamente la facilità e la velocità con cui si possono effettuare i depositi e i prelievi.

I metodi di pagamento più comuni disponibili sui siti di scommesse italiani includono:

Carte di credito/debito : forse il metodo più utilizzato, vista la rapidità nell’elaborazione delle transazioni, la facilità d’uso e la diffusione delle card fra la popolazione italiana.

: forse il metodo più utilizzato, vista la rapidità nell’elaborazione delle transazioni, la facilità d’uso e la diffusione delle card fra la popolazione italiana. E-wallet : soluzioni come PayPal, Skrill e Neteller rappresentano un'opzione sicura e pratica per i depositi e i prelievi.

: soluzioni come PayPal, Skrill e Neteller rappresentano un'opzione sicura e pratica per i depositi e i prelievi. Bonifico bancario : più lento rispetto ad altri metodi, risulta particolarmente adatto per depositare grandi somme perché generalmente presenta limiti più alti rispetto ad altri pagamenti.

: più lento rispetto ad altri metodi, risulta particolarmente adatto per depositare grandi somme perché generalmente presenta limiti più alti rispetto ad altri pagamenti. Voucher prepagati: Paysafecard è una soluzione rapida e che tutela con efficacia la privacy.

È fondamentale tenere in considerazione che i termini e le condizioni relativi a ciascun metodo di pagamento possono variare a seconda del sito di scommesse. Ad esempio, le tempistiche e le commissioni potrebbero variare fra un portale e l’altro, anche prendendo in esame lo stesso metodo di ricarica o prelievo.

Al di là dell’effettiva disponibilità, quando si considerano i metodi di pagamento per i siti di scommesse italiani, si dovrebbero valutare i seguenti fattori:

Velocità : quanto tempo occorre per completare depositi e prelievi? Con i portafogli elettronici possono bastare pochi minuti per effettuare prelievi e depositi.

: quanto tempo occorre per completare depositi e prelievi? Con i portafogli elettronici possono bastare pochi minuti per effettuare prelievi e depositi. Sicurezza : il metodo di pagamento offre garanzie di sicurezza? Tutti i metodi citati più in alto sono affidabili, ma bisogna comunque utilizzare sistemi preventivi basati su una crittografia avanzata.

: il metodo di pagamento offre garanzie di sicurezza? Tutti i metodi citati più in alto sono affidabili, ma bisogna comunque utilizzare sistemi preventivi basati su una crittografia avanzata. Costi : bisogna far fronte a costi aggiuntivi per alcuni di questi metodi di pagamento? L’ideale sarebbe preferire commissioni zero, diventate quasi la regola fra i bookmaker in Italia.

: bisogna far fronte a costi aggiuntivi per alcuni di questi metodi di pagamento? L’ideale sarebbe preferire commissioni zero, diventate quasi la regola fra i bookmaker in Italia. Limiti: ci sono restrizioni sui depositi o sui prelievi? Oltre alle prescrizioni in tema di Gioco Responsabile, i limiti di ricarica e deposito devono essere sufficientemente larghi da adattarsi a giocatori di tutti i tipi.

In ogni caso, tutti i siti scommesse italiani devono far rispettare la normativa antiriciclaggio. Questo significa che non c’è piena libertà sui metodi di prelievo. Le vincite possono essere prelevate solo attraverso metodi di pagamento già utilizzati in almeno un’occasione per una ricarica del proprio conto di gioco.

Siti scommesse italiani - FAQ

Qual è la differenza tra le scommesse pre-partita e le scommesse live?

La differenza tra le scommesse pre-partita e le scommesse live sta nel momento in cui vengono piazzate. Le scommesse pre-partita sono effettuate prima dell'inizio di un evento sportivo. Al contrario, le scommesse live sono piazzate mentre questo è in corso.

Che differenza c’è tra scommesse multiple, singole e sistemi?

Le scommesse singole implicano una puntata un unico evento. Le multiple combinano due o più selezioni in un'unica scommessa: affinché la schedina risulti vincente, è necessario che tutti i pronostici vengano azzeccati. La quota finale è frutto della moltiplicazione delle quote singole. Infine, i sistemi includono diverse selezioni in più scommesse all'interno di una singola operazione, permettendo di ottenere una vincita anche se non tutte le selezioni sono corrette, riducendo il rischio complessivo ma offrendo generalmente un ritorno inferiore rispetto alle multiple.

Come si riconoscono i siti italiani da quelli stranieri?

Per riconoscere i siti di scommesse italiani da quelli stranieri, si può verificare la licenza di gioco. I siti italiani sono regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e mostrano chiaramente il logo ADM sul loro sito. Inoltre, i siti italiani sono obbligati a seguire normative specifiche italiane in termini di sicurezza, gioco responsabile e tassazione delle vincite. I domini dei siti scommesse italiani sono caratterizzati dal suffisso “.it”. I bookmaker stranieri illegali sono “.com”.