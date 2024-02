In questa guida i lettori potranno avere tutte le info sul cash out Sisal: come funziona, come farlo e su quali sport e mercati è presente.

Il mondo delle scommesse online in Italia è in continua evoluzione. Tra le tante funzionalità innovative proposte dai bookmakers una ve n'è una particolarmente apprezzata daglli appassionati di betting: si tratta del cashout. In questo articolo vedremo come funziona il Cash Out Sisal, quali sono vantaggi e svantaggi del suo utilizzo e come applicarlo alle proprie schedine.

Che cos'è il Cash Out Sisal Matchpoint per le scommesse sportive?

Il Cash Out è una funzione offerta dalla maggior parte dei migliori bookmaker a tutti coloro che desiderano incassare una scommessa prima della sua conclusione definitiva. In pratica attraverso questa funzione il giocatore può decidere di chiudere anticipatamente una scommessa e portare a casa una parte dell'eventuale vincita totale o comunque un importo minore, senza dover attendere l'esito di tutti gli eventi sui quali ha puntato. Di seguito vedremo come funziona il Cash Out su una delle più popolari piattaforme di scommesse italiane: Sisal Matchpoint.

Come funziona il Cash Out Sisal Matchpoint

Con il Cash Out Sisal anche la nota piattaforma italiana offre ai suoi utenti la possibilità di chiudere anticipatamente le proprie giocate. Per utilizzare tale funzione basta andare alla sezione "Mie Giocate" del sito dell'app Sisal dove saranno elencate tutte le scommesse attive, e se disponibile per una scommessa, si vedrà l'icona viola del cashout. Cliccando sul pulsante apposito sarà possibile ottenere l'importo visualizzato chiudendo con anticipo la giocata in corso. Ricapitolando gli step sono:

Step 1: Accedere alla sezione " Mie giocate"

Step 2: Individuare a fianco alle proprie scommesse l' icona viola del Cash Out Sisal

Step 3: Cliccare sul pulsante apposito accettando l'importo proposto e chiudendo la schedina.

È importante tenere presente che non tutte le scommesse potranno usufruire di questa funzione, poiché alcune tipologie di puntate, come quelle antepost o le scommesse sui marcatori, non ne consentono l'utilizzo.

Esempi pratici del Cash Out Sisal

Indubbiamente l'utilizzo del Cash Out Sisal può offrire diversi vantaggi per i giocatori. Innanzitutto, permette di ridurre i rischi associati alle incertezze degli ultimi minuti di una partita e di garantire comunque una vincita, anche se inferiore al possibile importo totale. In questo modo, è possibile proteggere il proprio investimento e minimizzare eventuali perdite dovute a sorprese dell'ultimo momento.

Prendiamo un esempio pratico di utilizzo del Cash Out su Sisal Matchpoint. Supponiamo di avere effettuato una scommessa multipla da 5 euro su tre partite di calcio, ed essere in attesa dell'ultimo evento per completare la giocata. Se l'icona viola del Cashout è presente nella sezione "Mie Giocate", potremmo valutare l'importo proposto dal bookmaker e decidere se chiudere anticipatamente la nostra puntata o aspettare l'ultima partita.

Immaginiamo di avere una quota totale di 20, che porterebbe a una vincita potenziale di 100 euro. Con il Cash Out Sisal Matchpoint potrebbe proporre di chiudere la scommessa in anticipo, ottenendo ad esempio 80 euro di vincita immediata anziché attendere l'esito dell'ultimo evento per cercare di ottenere i 100 euro totali. A questo punto, il giocatore può scegliere se accettare l'offerta del bookmaker o attendere la fine dell'ultimo evento sperando nella realizzazione dell'intero importo della vincita.

Limitazioni applicati sul Cash Out Sisal

Il cash out Sisal non è disponibile soltanto sulle scommesse calcistiche, ma anche su altri tre sport come tennis, volley e basket. Anche in questo caso, qualche limitazione può essere presente a seconda delle tipologie di scommesse effettuate (ad esempio, le scommesse antepost, come già detto) e dei mercati scelti.

Welcome bonus Sisal e cashout

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al sito di scommesse sportive, iscrizione che può avvenire anche con codice promozionale Sisal, possono ottenere un welcome bonus per lo sport. Ad ogni modo invitiamo a leggere sempre attentamente termini e condizioni dell'offerta poiché non sempre è possibile chiudere una giocata effettuata con saldo bonus.

Su quali sport è disponibile il cash out Sisal?

I giocatori hanno la possibilità di fare su Sisal cash out su singole o multiple, sia live che pre-match. Gli sport sui quali è disponibile questo strumento sono Calcio, Tennis, Volley e Basket mentre le tipologie di giocate valide possono variare a seconda dei mercati selezionati.

Scommesse escluse dalla funzione cash out Sisal

Come già menzionato, il cash out Sisal potrebbe non essere disponibile per tutte le giocate. Occorre visitare la sezione delle proprie schedine effettuate per individuare l'icona viola che permette di chiudere anticipatamente la giocata. Ad esempio non è possibile fare cashout su scommesse antepost o su marcatori.

Quando si può fare cash out?

La funzione del Cash Out Sisal potrebbe attivarsi in un dato momento che può variare a seconda degli eventi inseriti in giocata. Alcune volte è presente anche sin da subito. Tuttavia occorre individuare il momento migliore per chiudere anticipatamente una scommessa che è quando si ha la sensazione che si potrebbe perdere la giocata perché uno degli eventi sui quali abbiamo puntato non sta andando come previsto.

In conclusione, il Cash Out Sisal si sta dimostrando sempre più una funzionalità interessante per tutti gli appassionati di scommesse online. La possibilità di chiudere anticipatamente una scommessa, incassando subito una vincita, seppur minore, senza dover attendere l'esito di tutti gli eventi in palinsesto, offre sicuramente un maggiore controllo sul proprio investimento e una gestione più oculata del denaro puntato.