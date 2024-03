Cash Out Betway: come funziona e sport e mercati sui quali è disponibile

In questo articolo i lettori possono scoprire come funziona il cash out di Betway e come chiudere le scommesse anticipatamente.

Con questa lettura i giocatori appassionati di betting potranno scoprire cos'è il Cash Out di Betway e come funziona sul portale da gioco dell'operatore. Si tratta di uno strumento che permette di chiudere anticipatamente le proprie giocate incassando subito una vincita rinunciando a parte di essa.

Che cos'è il Cash Out di Betway

A partire dall'Ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento che ha introdotto, attraverso il decreto creato ad hoc, diverse novità nel mondo delle scommesse sportive online. Una di queste è proprio il cash out, strumento che permette di chiudere le giocate ancora non chiuse incassando subito una vincita, seppur inferiore a quella potenziale conseguibile. Betway rientra tra quei bookmaker ADM che mettono a disposizione dei loro clienti questo servizio che sarà oggetto di questa guida.

Come funziona il Cash Out su Betway

Come visto precedentemente il cashout è uno strumento che permette ai clienti di un sito di scommesse sportive online di chiudere un ticket prima della sua conclusione anche se gli eventi sono ancora in corso, incassando subito una vincita.

Anche su Betway è disponibile tale strumento su sport quali Calcio, Basket, Tennis e Volley su determinati mercati e giocate sia in modalità live che pre-match, multipla o singola che sia. Per fare cash out su Betway occorre accedere al proprio conto gioco utilizzando le credenziali registrati e qui andare alla sezione "Cashout" nella propria area personale dove sarà presente la lista delle giocate sulle quali è attiva la funzione. Dopo di ché basta cliccare sull'apposito pulsante per chiudere il ticket e ricevere subito l'importo visualizzato.

Vincoli al cashout Betway

Proprio come accade per qualsiasi altro servizio dei siti scommesse online, anche il cashout Betway è soggetto a particolari termini e condizioni che verranno analizzate nel dettaglio a seguire.

Welcome bonus scommesse e validità del saldo bonus

Aderire a promozioni dell'operatore potrebbe influire sulla validità delle proprie scommesse sportive online ai fini dell'utilizzo del cashout. L'operatore, infatti, specifica che non possono essere chiuse le giocate che siano state piazzate utilizzando bonus o Fun Bonus o effettuate in relazione a particolari promozioni. Attualmente sul sito dell'operatore è disponibile un welcome bonus per i nuovi utenti fruibile attraverso l'utilizzo di un codice promozionale Betway dedicato. Aderendo a questa iniziativa, però, non sarà possibile fare cashout sulle proprie giocate piazzate utilizzando il bonus.

Validità delle scommesse sportive

Il cash out di Betway permette ai clienti di questo operatore di tenere sotto controllo le giocate decidendo di "uscire" prima da una scommessa, chiudendo così il ticket e incassando subito una vincita che però è generalmente inferiore rispetto a quella iniziale.

Si tratta indubbiamente di uno strumento che permette di arginare le perdite recuperando in molti casi almeno la puntata iniziale effettuata qualora gli eventi sui quali l'utente ha scommesso non stiano volgendo come pronosticato. Tuttavia occorre sapere che non sempre questa funzione è attiva per tutti i mercati e sport.

Il cashout Betway è disponibile solo per il Calcio, Basket, Tennis e Pallavolo per tutti i principali mercati tranne quelli riguardanti i marcatori per il Calcio. Inoltre le giocate effettuate con saldo bonus o Fun Bonus, o eleggili per partecipare a determinate promozioni del bookmaker, non potranno essere chiuse anticipatamente. Per concludere, come da regolamento dell'ADM, sono esclusi i sistemi dall'utilizzo di questa funzione.

Betway: cash out e conclusioni

In conclusione il Cash Out di Betway rappresenta indubbiamente un'ottima opportunità per i clienti dell'operatore di avere un maggiore controllo sulle proprie scommesse sportive scegliendo di chiuderle anticipatamente incassando subito un profitto, seppur questo sia inferiore alla potenziale vincita iniziale del ticket.

Il cashout, infatti, è uno strumento particolarmente utile qualora il giocatore notasse che la propria schedina non stia andando come sperato oppure nel caso di una multipla, abbia già chiuso con successo la maggior parte degli eventi inseriti ma rimanga ancora qualche match in corso che potrebbe non andare come pronosticato. È importante scegliere il momento più giusto per fare Cash Out su Betway in quanto il valore varia da un minuto all'altro proprio perché è calcolato in base all'andamento delle quote e degli eventi.

FAQ - Domande frequenti

Che significa cashout sospeso?

Può capitare talvolta che il cashout venga sospeso e che quindi il giocatore non riesca a procedere con la sua richiesta. In genere questo accade quando vi è un evento nella partita sulla quale si ha scommesso che ha fatto cambiare le quote. In questo caso il valore dell'importo viene ricalcolato e l'utente potrà scegliere se accettare la nuova vincita cliccando nuovamente sul pulsante e confermando.

Quando viene pagato il cashout?

Una volta richiesto il cashout di una giocata, l'importo calcolato e accettato dal giocatore viene istantaneamente accreditato sul conto gioco.

Come viene calcolato il cash out su Betway?

L'importo offerto dai siti di scommesse sportive per chiudere anticipatamente una giocata viene calcolato in base alle quote degli eventi sui quali i giocatori hanno scommesso. Dunque tale valore è variabile e dipende dallo svolgimento delle partite inserite nel ticket.