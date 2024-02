Guida al cash out Bwin: come funziona, su quali giocate e sport è disponibile e quali sono le funzioni per chiudere le schedine anticipatamente.

Attraverso la presente guida si forniranno ai lettori tutte le informazioni utili sul cash out Bwin per scoprire come funziona, come applicarlo sulle proprie giocate sia da desktop che da mobile, ma soprattutto in cosa consiste questo servizio.

Guida al cash out Bwin

Bwin, noto sito di scommesse sportive online operante in Italia attraverso la sua regolare licenza ADM, offre ai suoi giocatori l'opportunità di fare cashout su alcune giocate sullo sport. Come alcuni appassionati di betting sapranno già, il cash out su Bwin è un servizio che permette di incassare subito una vincita, il cui importo è valutato a discrezione dell'operatore, sebbene l'evento oggetto della puntata sia ancora in corso di svolgimento.

È uno strumento che permette quindi di chiudere anticipatamente una scommessa avendo così maggiore controllo sulle proprie giocate limitando eventuali perdite nel caso in cui il nostro pronostico non si sia rivelando efficace. Il cashout Bwin è disponibile sui principali sport come calcio, tennis o basket e sulle giocate più comuni come le live, o pre-match, singole o multiple. Tuttavia vi sono dei casi in cui non è attivo di cui si parlerà a seguire.

Come funziona il cash out Bwin passo per passo

Proprio come accade per ormai la maggior parte dei migliori siti di scommesse online, anche sul portale dell'operatore è disponibile il cash out Bwin. Che sia su giocate multiple che singole, l'utente ha la possibilità di chiudere subito la scommessa incassando l'importo offerto. Per fare cashout su Bwin bisgona

Accedere al proprio conto di gioco e andare su "Le mie Scommesse" a destra dello schermo del computer, oppure in basso a destra nell'app mobile Selezionare la giocata che si intende chiudere e cliccare sul pulsante verde Dopo di ché basta confermare e attendere il messaggio di conferma.

Fare cashout sulle scommesse sportive può essere una scelta particolarmente studiata nel caso in cui la propria giocata non stia andando come pronosticato o qualora si teme che un evento della multipla non andrà come previsto. Questa funzione, infatti, permette di avere maggiore controllo sulle proprie schedine arginando le perdite e recuperando in molti casi almeno il valore della puntata inizialmente effettuata.

Cosa c'è da sapere sul cash out Bwin

Come visto, fare cash out su Bwin permette di avere maggiore controllo sulle proprie giocate incassando una vincita prima del termine degli eventi seppur l'importo sia inferiore rispetto a quella potenziale. Ad ogni modo occorre tenere a mente che lo strumento potrebbe non essere sempre disponibile e l'importo proposto dall'operatore può variare anche nel tempo a seconda dell'andamento delle quote. A seguire si elencheranno alcuni termini e condizioni importanti da conoscere prima di decidere di fare cashout su Bwin.

Bonus scommesse e validità delle giocate

Uno degli incentivi maggiori che attrae i nuovi giocatori sul sito del portale di scommesse sportive online è il suo bonus benvenuto sport. Le informazioni relative all'offerta corrente, eventuale codice promozionale Bwin, e termini e condizioni sono disponibili nella nostra guida dedicata o consultando il sito ufficiale. Prima di effettuare una giocata con il bonus scommesse è importante tenere a mente che utilizzare il cashout su quella scommessa non la renderà valida ai fini del soddisfacimento di eventuali requisiti di rigioco della promo. L'opzione, inoltre, non è disponibile per le scommesse sportive associate ad offerte promozionali dell'operatore.

Casi in cui non è possibile chiudere le scommesse con cashout

Come già menzionato, non sempre è disponibile su Bwin cash out o auto-cashout. Vi sono, infatti, casi in cui questo strumento potrebbe non essere attivo sulle proprie giocate come ad esempio

Per scommesse sportive sistemiche

Casi in cui eventuali vincite riscosse sarebbero pari a zero

Su specifici eventi o mercati

In caso di giocate effettuate mediante Freebet.

Bwin: cash out automatico cos'è e come funziona

Una funzionalità interessante di questo operatore è l'Auto-Cashout Bwin. si tratta di una funzione che permette al giocatore di impostare una soglia limite la quale, una volta raggiunta, azionerà direttamente e automaticamente il cashout senza l'intervento manuale dell'utente. Basta cliccare sul pulsante "Auto" per impostare l'importo personalizzato.

In conclusione

Concludendo, il cash out Bwin rappresenta un interessante strumento per i giocatori per avere un maggior controllo sulle proprie giocate. Ad ogni modo è fondamentale conoscere termini e condizioni dell'utilizzo di questa funzione ed assicurarsi che l'adesione ad eventuali promozioni o offerte non incida sulla validità delle scommesse ai fini del soddisfacimento di requisiti di puntata.

FAQ - Domande frequenti

Come viene calcolato il cashout?

L'importo offerto da ogni sito di scommesse sportive online è variabile e tiene conto dell'andamento delle quote degli eventi inseriti in giocata così come dell'evoluzione stessa delle partite. Quanto più ci si avvicina alla vincita potenziale della schedina, tanto alto sarà il valore del cashout. Vice versa quanto meno probabile risulti il successo della nostra giocata, tanto più basso sarà l'importo proposto.

Quando viene pagata una schedina con cashout?

L'incasso ottenuto azionando il cashout è elaborato istantaneamente, proprio come una comune vincita conseguita sul sito del bookmaker. Basterà dunque attendere qualche minuto per vedere l'importo accreditato sul proprio conto di gioco una volta eseguita con successo la chiusura della giocata.

Come funziona il cashout su Bwin?

Il cashout permette di chiudere una giocata ancora in corso i cui eventi non si siano ancora conclusi accettando l'importo offerto dall'operatore in quel preciso momento. In genere tale importo è inferiore alla potenziale vincita conseguibile. Per chiudere una scommessa anticipatamente sul sito di scommesse sportive occorre accedere al proprio conto di gioco, e nella sezione "Le mie scommesse" selezionare la schedina sulla quale si intenda fare cash out. Qui basterà cliccare sul pulsante verde e confermare la propria scelta.