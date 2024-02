In questo articolo i lettori potranno ottenere tutti i dettagli sul cash out bet365: come funziona, e su quali sport e giocate è disponibile.

In questa guida sarà possibile trovare tutte le informazioni su uno degli strumenti più interessanti recentemente reintrodotto sul mercato delle scommesse sportive italiano: si tratta del cash out bet365. Parliamo di una funzionalità interessante che permette di chiudere anticipatamente una giocata anche se gli eventi inseriti in schedina sono ancora in corso. Proseguendo la lettura sarà possibile scoprire nel dettaglio come funziona, su quali sport è disponibile ma soprattutto quali sono i termini e condizioni del suo utilizzo.

Che cos'è il cash out bet365?

Che cos'è il cash out e come funziona? Si tratta di una funzione messa a disposizione da bet365 su determinati eventi che permette ai giocatori di chiudere una scommessa ancora in corso, accettando l'importo proposto dal bookmaker in quel momento per la giocata. Indicato anche come funzione chiudi scommessa, rappresenta un'opportunità interessante per il cliente che permette di incassare subito una vincita, seppur generalmente sensibilmente più bassa rispetto alla vincita potenziale iniziale, o comunque di arginare le perdite nel caso in cui la scommessa non stia andando come pronosticata.

Come funziona il cash out su bet365?

Come visto precedentemente, il cashout è una funzione che permette di chiudere una scommessa prima che questa sia terminata incassando subito un importo. Come funziona il cash out su bet365? Per chiudere una giocata anticipatamente occorre

Accedere al proprio account con le credenziali di gioco Andare alla sezione "Scommesse" della propria area personale Aprire la scheda "Cash Out" su bet365 per vedere su quali giocate è disponibile la funzione Cliccare sul pulsante per confermare la scelta

Affinché la funzione sia disponibile, occorre visualizzare l'importo per la chiusura della scommessa (o di parte di essa). È importante tenere a mente che una volta deciso di effettuare il Cashout, potrebbe passare un breve periodo di tempo prima che la richiesta venga accettata: durante questo lasso di tempo, se le quote cambiano o un evento viene sospeso, la richiesta potrebbe non andare a buon fine. Tale servizio potrebbe non essere disponibile su determinati eventi o mercati.

Termini e condizioni del cashout bet365

Naturalmente esistono delle limitazioni relative all'utilizzo di questo servizio. Occorre indicare in primis che su bet365 cash out o funzione chiudi scommessa è disponibile solo su determinati mercati, eventi o giocate stabilite dall'operatore stesso. È necessario che sia presente l'importo al quale chiudere la scommessa affinché la funzione si ritenga attiva. Si applicano inoltre ulteriori termini e condizioni.

Iniziative di benvenuto e validità delle scommesse

È importante notare che utilizzare il cashout sul sito del bookmaker britannico potrebbe impattare sull'adesione ad eventuali iniziative di benvenuto dell'operatore. Qui puoi trovare più informazioni sull'uso del codice bonus bet365. Le scommesse sportive chiuse interamente con la funzione chiudi scommessa, infatti, non sono valide ai fini dei requisiti di puntata richiesti dalle promozioni in corso. Invitiamo sempre i giocatori a consultare termini e condizioni di ogni servizio ed offerta.

Offerte e servizi di bet365 a confronto con altri operatori in Italia

Casi in cui il cash out bet365 non è disponibile

Ci sono casi in cui non è disponibile il cashout bet365? Anzitutto tale funzione è presente solo su determinati eventi e sport. Inoltre non è attiva in caso di mercato sospeso o se non è disponibile per tutti gli eventi inseriti in una stessa multipla.

Funzioni bet365: cashout automatico e parziale

Oltre alla tradizionale funzione chiudi scommessa, sono anche disponibili su bet365 cashout automatico e parziale che permettono di impostare una soglia, che, una volta raggiunta permetterà al bookmaker di chiudere automaticamente la giocata, e che permettono di tenere parte della schedina in gioco chiudendo solo un evento.

Come impostare il cash out automatico su bet365

Il cash out automatico di bet365 permette al giocatore di impostare un valore limite al quale si vorrebbe chiudere la giocata. Se tale valore viene raggiunto, la puntata viene chiusa automaticamente senza che il cliente debba intervenire e i fondi accreditati sul saldo. Per attivare il cashout automatico occorre cliccare sull'icona dell'ingranaggio a destra del pulsante e inserire l'importo desiderato nella sezione "Se il valore arriva a" e dopo di ché confermare il tutto cliccando su "Crea regola".

Come fare cash out parziale su bet365

Il cash out parziale bet365 è un'opzione che permette di incassare solamente una parte dell'importo proposto, lasciando il resto in gioco sullo stesso evento. Per attivarlo basta cliccare sull'icona a destra del pulsante del cashout e selezionare quello parziale. Occorre tenere presente che tale servizio è disponibile solo per alcune singole, multiple secche o altri tipi di multiple.

In conclusione

Tra i vari bookmaker online che offrono un efficiente strumento per fare cashout, vi è anche bet365 il quale offre una funzione interessante e articolata per chiudere le scommesse anticipatamente. Tuttavia si applicano specifici termini e condizioni che occorre consultare accuratamente per assicurarsi di usufruire correttamente del servizio.

FAQ - Domande frequenti

Come funziona il cashout su bet365?

Per chiudere una scommessa ed incassare subito l'importo proposto dall'operatore, occorre andare alla sezione "Scommesse" da app o dal sito visitabile da PC, e qui cercare il pulsante che permette di fare cashout sulla giocata il quale mostra l'importo proposto per la chiusura anticipata. Una volta individuata l'opzione, basta cliccarci sopra e confermare.

Si può annullare il cashout?

Una volta effettuato correttamente, non è possibile annullare questa operazione. Motivo per cui occorre valutare attentamente prima di accettare di chiudere una scommessa anticipatamente.

Quando non si può fare cash out?

Nel caso dell'operatore britannico vi sono casi in cui non è possibile utilizzare tale funzione come ad esempio in caso di mercato sospeso, per alcune multiple secche o nei casi in cui lo strumento non è disponibile su dati eventi o sport.