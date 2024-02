In questo articolo vedremo come funziona il cash out su Betclic e su quali sport e giocate è disponibile la funzione.

In questa guida esamineremo in dettaglio la funzione cash out Betclic, come utilizzarla al meglio per avere un maggior controllo sulle proprie giocate e giocare in maniera responsabile. Quello del cashout è uno strumento che sempre più giocatori utilizzano nel sempre più competitivo mercato delle scommesse sportive online, funzione quanto mai richiesta dagli utenti su un po' tutti i bookmaker.

Che cos'è il Cash Out di Betclic?

Recentemente reintrodotto nel panorama delle scommesse sportive online, lo strumento del cashout è uno dei più cari agli appassionati di betting e rappresenta anche un'opportunità per i giocatori di mantenere il controllo delle proprie schedine. Anche Betclic si è uniformato al trend crescente che sta coinvolgendo tutti i principali siti per scommettere, offrendo ai propri utenti la possibilità di fare cash out su determinate giocate e sport per chiudere anticipatamente la propria scommessa limitando eventuali perdite. Proseguendo la lettura è possibile saperne di più su questa funzionalità.

Come funziona il cash out Betclic?

Come visto precedentemente, il cash out Betclic è una funzionalità che permette di chiudere anticipatamente una scommessa sportiva, riscuotendo una somma parzialmente corrispondente all'esito previsto della giocata stessa. Sulla base dell'andamento delle quote dell'evento su cui è stata piazzata la scommessa, il sistema calcola un importo che può essere incassato dall'utente in ogni momento prima della conclusione dell'eventuale risultato atteso. Per fare cashout su Betclic bisognerà

Accedere dopo aver fatto il log in, nella sezione Mie Giocate Quindi cliccare sulla voce Cash Out su Betclic dalla barra in alto A questo punto compariranno tutte le scommesse sulle quali è disponibile lo strumento Infine cliccare su procedi per confermare la scelta.

Quello che c'è da sapere sul cash out Betclic

La funzione che permette di chiudere la propria giocata anticipatamente naturalmente può rappresentare un'ottima occasione per i giocatori per incassare subito una vincita senza attendere l'esito di tutti gli eventi in schedina. Inoltre può aiutare a limitare eventuali perdite. Quali sono i principali vantaggi del cash out Betclic? Ecco alcuni punti ricapitolati in breve:

Maggiore controllo: gli utenti possono decidere quando terminare una scommessa e incassare l'importo calcolato dal bookmaker senza aspettare l'esito finale dell'evento.

gli utenti possono decidere quando terminare una scommessa e incassare l'importo calcolato dal bookmaker senza aspettare l'esito finale dell'evento. Minimizzazione dei rischi: può essere utilizzato per limitare le perdite nei casi in cui la scommessa non sta andando come previsto, permettendo di recuperare parte dell'investimento iniziale.

può essere utilizzato per limitare le perdite nei casi in cui la scommessa non sta andando come previsto, permettendo di recuperare parte dell'investimento iniziale. Aumento delle possibilità di vincita: è possibile chiudere una scommessa in corso a proprio favore prima della fine dell'evento, assicurandosi una vincita immediata (seppur di importo minore rispetto a quella iniziale) senza correre ulteriori rischi.

D'altra parte è giusto anche considerare potenziali svantaggi di questo strumento. Chiudendo prima una scommessa ancora in corso, infatti, ci si preclude ad una potenziale vincita che potrebbe verificarsi all'ultimo minuto. Inoltre l'importo offerto dal cash out è generalmente notevolmente più basso rispetto alla vincita potenziale, aspetto da considerare prima di utilizzarlo.

Sport e scommesse valide per il cash out Betclic

La funzione di Betclic cash out non è disponibile indistintamente per tutte le scommesse online. I mercati che permettono di chiudere o meno in anticipo una giocata sono contraddistinti da un'apposita icona all'interno del campionato o match selezionati. È importante verificare sempre questa indicazione prima di effettuare una puntata in modo da poter pianificare adeguatamente le proprie mosse.

Discipline sportive e giocate sulle quali si può fare cashout

Come già anticipato, la funzione cash out Betclic potrebbe non essere disponibile su tutte le tipologie di giocata, mercati o sport. Indubbiamente è possibile trovarla per il Calcio ed il Tennis ma potrebbe essere anche presente per alcuni incontri di Pallacanestro o Pallavolo. Le scommesse sportive sulle quali è possibile fare cashout sono indicate da un pulsante che riporta proprio tale voce.

Bonus benvenuto Betclic e utilizzo del cashout

Uno dei motivi per i quali i giocatori decidono di iscriversi sul sito di un bookmaker è spesso l'offerta di benvenuto messa a disposizione. In questo caso gli utenti hanno la possibilità, iscrivendosi, di ottenere un welcome bonus utilizzando il codice promo Betclic dedicato. Ad ogni modo è importante consultarne preventivamente termini e condizioni in quanto capita molto spesso che non sia possibile chiudere anticipatamente le giocate effettuate con saldo bonus.

Betclic: cash out e promozioni speciali

Oltre al cash out Betclic sono disponibili altre funzioni e promozioni che i giocatori potrebbero trovare utili ed interessanti. Talvolta sono disponibili specifiche promozioni incentrate sull'utilizzo della funzione che possono essere consultate nell'apposita sezione sul sito. È sempre consigliabile tenersi informati sugli ultimi bonus e promo visitando il portale ufficiale dove sono presenti anche termini e condizioni di ciascuna offerta.

Contattare l'assistenza Betclic

In caso di dubbi o difficoltà relative all'utilizzo della funzionalità del Cash Out su Betclic, il servizio clienti è a completa disposizione degli utenti, pronto a fornire chiarimenti e assistenza per garantire un'esperienza di betting fluida e sicura.

Conclusioni

La funzione cash out Betclic è uno strumento innovativo che può permettere ai giocatori di limitare le eventuali perdite chiudendo con anticipo una o più giocate. Può rivelarsi un alleato per gli scommettitori ma si tratta pur sempre di una funzione da utilizzare in modo responsabile per assicurarsi di vivere un'esperienza di gioco sicura.

FAQ - Betclic cash out

Su quali sport è disponibile il cash out Betclic?

È possibile fare cash out su Betclic su Calcio, Tennis e su altre discipline sportive consultabili sul sito ufficiale dell'operatore. Basterà individuare la voce apposita all'interno del palinsesto per sapere quali sono le giocate qualificanti.

Su quali scommesse posso fare cashout?

Il cash out Betclic, così come accade per altri siti scommesse online, non è disponibile su tutte le giocate presenti in palinsesto ma potrebbe essere limitato a determinate scommesse. Ad esempio generalmente sono escluse le giocate effettuate con saldo bonus o antepost e sistemi. In ogni caso occorre consultare la piattaforma ufficiale per saperne di più.

Come viene calcolato l'importo del cashout?

L'importo offerto per chiudere anticipatamente la giocata dipende dall'andamento degli eventi inseriti in schedina e dall'oscillazione delle rispettive quote.