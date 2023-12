Classifica aggiornata dei migliori siti di scommesse calcio in Italia per il 2023 con un confronto dei bonus basato su rigidi criteri di valutazione.

In questo spazio dedicato agli appassionati di scommesse verrà presentata una comparazione dettagliata dei siti per scommettere sul calcio basata sui dati dei principali bookmaker in Italia. Le recensioni dei migliori siti scommesse sono basate su criteri oggettivi, che tengono in considerazione le principali variabili da tenere in considerazione nel settore dell’iGaming per fare una scelta informata.

Affidabilità e sicurezza dei migliori siti scommesse calcio: concessione ADM / AAMS e Gioco Responsabile

La sicurezza e l'affidabilità sono aspetti chiave nella scelta di un sito di scommesse. Ogni bookmaker menzionato è stato autorizzato dall'Agenzia Dogane Monopoli (ADM) e segue con attenzione tutte le linee guida relative al Gioco responsabile.

Inoltre, le piattaforme oggetto di analisi sono state selezionate minuziosamente, escludendo a priori qualsiasi sito straniero e le piattaforme che non impiegano sistemi di crittografia avanzati per la protezione dei dati utente.

Top 7 dei migliori siti di scommesse calcio nel 2023

Posizione Bookmaker Valutazione Caratteristiche principali Bonus di Benvenuto 🥇 Eurobet 5/5 Bonus di benvenuto e ricorrenti eccezionali condizioni bonus 🥈 Planetwin365 4,9/5 Buone quote e bonus ricorrenti settimanali condizioni bonus 🥉 SNAI 4,9/5 Brand storico con tantissimi eventi quotati condizioni bonus 4️⃣ Sisal 4,8/5 VIP club molto intuitivo condizioni bonus 5️⃣ William Hill 4,8/5 Ottime quote e live streaming su tanti eventi di tennis condizioni bonus 6️⃣ DAZNbet 4,75/5 Nuova sito scommesse calcio ADM condizioni bonus 7️⃣ Betway 4.7/5 Livescore aggiornati, live streaming condizioni bonus

Tabella dei migliori bookmaker calcio per categoria - 2023

La creazione di questa classifica ha richiesto un impegno di lungo respiro. Ogni sito è stato esaminato scrupolosamente, prendendo in considerazione tutti gli operatori autorizzati in Italia. L'analisi approfondita di ogni bookmaker ci ha permesso di determinare i migliori siti scommesse in ciascuna categoria.

Categoria Top Bookmaker Peculiarità 🏆 Miglior sito scommesse Eurobet Migliore sito scommesse nel complesso per il 2023 💰 Migliore bonus scommesse SNAI Bonus competitivi e ricorrenti 📺 Top per live betting bwin Leader nel betting in diretta 💳 Miglior bookmaker PayPal Betway Ottimale per pagamenti via PayPal 🎁 Promo e programmi VIP Better Programma VIP Elite club su tutte le sezioni del sito e classifiche con montepremi 📊 Ottime quote scommesse William Hill Quote altissime su calcio, tennis e basket ⭐ Nuovo sito scommesse Daznbet Brand innovativo e in rapida ascesa 🔎 Top per scelta mercati Planetwin365 Ampia varietà di mercati scommesse 🔄 Betting Exchange BetFlag Sistema fidelizzazione che riduce le commissioni ⚽ Bonus scommesse calcio William Hill Bonus speciali per il calcio

Come sono stati valutati i migliori siti scommesse sul calcio

Per guidare gli appassionati nel mondo delle scommesse online, abbiamo sviluppato un metodo di valutazione basato su più di 25 fattori, di cui dieci “chiave”. Questo approccio rigoroso ci consente di effettuare un confronto accurato tra i vari bookmaker, riducendo i bias, per concentrarsi su dati oggettivi e misurabili, basati anche sull’esperienza diretta.

Criteri di valutazione per i siti di scommesse AAMS/ADM

Di seguito, presentiamo una tabella riassuntiva che elenca i criteri fondamentali usati per valutare i siti di scommesse in Italia.

Criterio di valutazione Descrizione Palinsesto Quanti eventi sono quotati, quanto è alto il numero di mercato e quante modalità di scommessa sono disponibili Quote Competitività e valore delle quote offerte (tramite calcolo dei payout) Bonus Bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti a disposizione degli utenti Offerta live Palinsesto, quote, mercati, oltre al numero di eventi disponibile in live streaming Mobile Usabilità e funzionalità delle applicazioni mobili Pagamenti Numero di metodi disponibili e livello di sicurezza nelle modalità di deposito e prelievo Piattaforma Facilità di navigazione, velocità di caricamento e stabilità del sito Sicurezza Misure di protezione dei dati e conformità alle norme ADM Servizio Clienti Professionalità e disponibilità dell'assistenza clienti Extra Funzionalità aggiuntive e caratteristiche uniche del sito

Siti scommesse calcio con il miglior palinsesto: numero di opzioni disponibili e mercati

Sia per gli scommettitori principianti che per quelli più esperti, la varietà dell'offerta di un bookmaker è un fattore cruciale. La possibilità di scegliere tra un ampio novero di eventi sportivi, competizioni e mercati può influenzare la decisione su quale sito iscriversi per piazzare le proprie scommesse.

Di seguito, una tabella che riassume le offerte dei principali siti di scommesse AAMS/ADM, mettendo in evidenza il numero di sport disponibili, le competizioni di calcio (nazionali, europee e internazionali), i mercati pre-match e le tipologie di scommesse sportive extra.

Bookmaker Discipline sportive Competizioni calcistiche quotate Mercati calcio Scommesse non sportive Sisal 22 200+ Fino a 1.000 quote singole per le principali partite di Serie A Costume e spettacolo SNAI 26 250+ Più di 100 mercati, inclusi gli handicap asiatici Spettacolo e attualità BetFlag 17 Più di 400 Quasi 1.000 esiti quotati sulle partite dei campionati principali Spettacolo e politica William Hill 24 Più di 100 Più di 600 esiti quotati sulle partite di Serie A Spettacolo e televisione Eurobet 29 Più di 900 match al giorno Più di 4.500 esiti quotati sulle partite principali di Serie A Spettacolo e televisione

Quote dei migliori bookmaker

Le quote rappresentano il moltiplicatore della vincita nel caso in cui una scommessa risulti azzeccata. In altri termini, sono il “prezzo” assegnato da un bookmaker a un determinato esito. A parità di tutte le altre condizioni, quote più alte possono significare ritorni maggiori per gli scommettitori.

Il calcolo dei payout è stato effettuato a campione su più partite di Serie A, prendendo in considerazione il mercato principale, ovvero “Esito finale 1 X 2”. Nella tabella qua sotto, un esempio riferito al match della massima serie calcistica, fra Bologna e Torino.

Bookmaker Quote per 1 (Vittoria Bologna) Quote per X (Pareggio) Quote per 2 (Vittoria Torino) Payout (%) Eurobet 2.35 3.05 3.35 95,07 Better 2.35 3.05 3.35 95,07 Sisal 2.45 3.00 3.20 94,88 bet365 2.40 3.00 3.25 94,55 William Hill 2.35 3.00 3.30 94,17

È importante notare che le quote possono fluttuare sensibilmente da operatore a operatore a seconda delle notizie che provengono dai campi, dalla liquidità e dal momento preciso in cui viene effettuata la rilevazione.

Bonus di benvenuto e promozioni dei bookmaker sul calcio

In molti casi, la valutazione dei bonus di benvenuto offerti dai siti di scommesse è un aspetto cruciale nella scelta del miglior sito per piazzare le proprie scommesse sportive. Queste promozioni variano fra loro in termini di importo e condizioni applicate.

In questa tabella sono stati elencati i migliori siti scommesse in base alla promo di benvenuto. Per stilare l’ordine, sono state prese in considerazione anche le offerte ricorrenti, ovvero i bonus scommesse disponibili a tutti gli utenti anche dopo la registrazione iniziale.

Posizione Operatore Importo Bonus Termini Principali 1 Sisal Fino a 250 € Deposito minimo 10 €, bonus 25% fino a 50 €, requisito scommesse multiple con quota ≥4.0 2 William Hill Fino a 300 € Codice promozionale, fino a 100 € sul primo deposito, requisiti specifici 3 Lottomatica Fino a 755 € 100% primo deposito fino a 500 € + 250 € in Play Bonus Slot 4 Goldbet Fino a 755 € 100% primo deposito fino a 500 € + 250 € in Play Bonus Slot 5 Eurobet Fino a 310 € 10 € subito al deposito, 50% delle multiple fino a 300 € 6 Snai Fino a 315 € 15 € FREE + fino a 300 € per i primi depositi 7 Netbet Fino a 50 € Bonus sul primo deposito, requisiti di giocata specifici 8 Planetwin365 Fino a 365 € Bonus su più depositi, deposito minimo 10 €, requisiti di puntata 9 Betflag Fino a 1.010 € Bonus senza deposito, requisiti di puntata specifici 10 Daznbet Fino a 500 € Bonus sui primi 3 depositi, codice promozionale, requisiti di rigioco

Prima di registrarsi, controllare con attenzione i T&C delle offerte. Nulla vieta, inoltre, di iscriversi a più siti per ricevere più offerte di benvenuto fra i vari operatori.

Scommesse live

Le scommesse live offrono agli appassionati di sport la possibilità di seguire i principali eventi a livello internazionale, puntando in tempo reale. Per valutare il miglior sito in questo aspetto, sono stati presi in considerazione diversi fattori come quote, interfaccia di gioco, numero di eventi e di mercati disponibili, funzionalità aggiuntive come streaming in HD e cashout.

Operatore Varietà di sport live Streaming live Aggiornamento quote Statistiche live Funzionalità extra Sisal Eccezionale, con più di 1.00 eventi internazionali ogni giorno Disponibile in particolare su tornei di tennis ITF e ping pong Veloce, con una veste grafica intuitiva Molto dettagliate Cashout Eurobet Di altissimo livello, in particolare per tennis e calcio Disponibile e molto ricco, con eventi giornalieri trasmessi in HD su pallavolo, tennis e tanti altri sport Abbastanza veloce Di buon livello Cashout William Hill Buona scelta Disponibile in particolare sul tennis Migliorabile per i lunghi tempi di sospensione Molto dettagliate Animazioni in tempo reale per tutti gli eventi in cui non è disponibile lo streaming Snai Molto ricca Migliorabile se confrontata con gli altri brand Più lenta degli altri competitor, in particolare per l’accettazione della scommessa Buon livello Servizio di notifica e alert per chi usa l’app Betflag Fra i più vasti in assoluto con centinaia di eventi disponibili ogni ora Molto ricca anche su Exchange Abbastanza rapido Migliorabile Cashout, anche automatizzato sulla sezione Exchange

Mobile e app

Considerando l’ampio utilizzo dello smartphone in Italia, le applicazioni mobile dei bookmaker sono diventate un aspetto da valutare per farsi un’idea del servizio proposto. La presenza di un'app dedicata, compatibile con i principali sistemi operativi come iOS e Android, non può mancare, così come la possibilità di visitare il sito da mobile tramite una web app per chi non desidera scaricare un programma sul proprio dispositivo.

Per valutare i migliori siti di scommesse mobile, sono stati considerati diversi aspetti:

Compatibilità e accessibilità : l'app dovrebbe essere facile da scaricare e compatibile con tutti i device Android e Apple più utilizzati e moderni.

: l'app dovrebbe essere facile da scaricare e compatibile con tutti i device Android e Apple più utilizzati e moderni. Facilità d’uso : l'interfaccia deve essere intuitiva e facile da navigare, con pulsanti facili da trovare e un layout che aiuti anche gli utenti meno esperti.

: l'interfaccia deve essere intuitiva e facile da navigare, con pulsanti facili da trovare e un layout che aiuti anche gli utenti meno esperti. Velocità e affidabilità : le app devono essere rapide nel caricamento e stabili soprattutto durante la visione di eventi in streaming HD.

: le app devono essere rapide nel caricamento e stabili soprattutto durante la visione di eventi in streaming HD. Grafica e design : dal lato estetico, deve esserci pulizia e modernità, così da mettere al centro sempre l'esperienza dell'utente.

: dal lato estetico, deve esserci pulizia e modernità, così da mettere al centro sempre l'esperienza dell'utente. Funzionalità mobile paragonabili a quelle per dispositivi desktop: nonostante le dimensioni ridotte degli smartphone, le app dovrebbero avere come obiettivo quello di garantire le stesse funzionalità disponibili sulla versione desktop del sito del bookmaker.

Alla luce di questi elementi, è possibile dire che tutti i siti di scommesse citati in questa pagina propongono app native di alta qualità, comparabili fra loro per layout e funzionalità. In ogni caso, sono emersi questi 3 brand:

Leovegas : 3 app dedicate, per un sito di scommesse che è stato premiato in varie occasioni per il suo impegno verso il gaming mobile.

: 3 app dedicate, per un sito di scommesse che è stato premiato in varie occasioni per il suo impegno verso il gaming mobile. Eurobet : tantissima libertà di scelta e una guida molto dettagliata per il download e l’installazione dell’app su dispositivi Android (leggermente più complesso rispetto alla procedura su iOS).

: tantissima libertà di scelta e una guida molto dettagliata per il download e l’installazione dell’app su dispositivi Android (leggermente più complesso rispetto alla procedura su iOS). Snai: molto meglio l’app nativa che il sito mobile. Quest’ultimo è inutilmente complesso a livello di design. Fortunatamente l’app scommesse è di alta qualità e permette di utilizzare l’impronta digitale per un login veloce e più sicuro.

Pagamenti

Quando si tratta di siti di scommesse online, la sicurezza dei metodi di pagamento è un must assoluto. Un buon sito di scommesse deve offrire diverse opzioni di pagamento per depositi e prelievi, così da garantire la giusta dose di flessibilità ai propri utenti. Allo stesso tempo, deve esserci massimo impegno verso la sicurezza e la protezione dei dati personali.

Di seguito, è riportata una tabella che presenta i metodi di pagamento disponibili in alcuni dei migliori siti di scommesse, scelti a caso dall'elenco fornito:

Sito scommesse calcio PayPal Visa Postepay Skrill Neteller Paysafecard Bonifico bancario Lottomatica Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Goldbet Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Eurobet Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Betflag Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Daznbet No Sì Sì No Sì No Sì

Salvo alcuni aspetti da rimarcare, come l’assenza di Paypal fra i metodi di pagamento supportati da DAZNbet, i migliori siti scommesse in Italia sono molto simili fra loro per quanto riguarda questo aspetto.

Trattandosi di portali autorizzati dall’ADM, pagano sempre le vincite in ogni caso e garantiscono l’elaborazione dei pagamenti in tempi rapidi (che possono salire solo nel caso dei bonifici bancari, con una media di 3-4 giorni lavorativi per transazione).

Piattaforma

Quanto detto nella sezione dedicata alla proposta per dispositivi mobile, vale naturalmente anche se declinato sul sito per desktop, visto che moltissimi scommettitori professionisti continuano a preferire il computer per piazzare le loro puntate.

La facilità di navigazione deve essere il concetto fondamentale alla base del design del sito. Questo significa che la piattaforma deve essere strutturata in modo da essere fruibile per giocatori di tutti i tipi. Nella pratica questo significa che devono esserci diverse sezioni tematiche, facili da raggiungere attraverso vari percorsi, menù a cascata che mostrino tutte le informazioni da quelle più generiche, fino a quelle più di dettaglio, tramite un design minimal ma azzeccato.

La piattaforma deve essere veloce e garantire rapidità anche nell’accettazione delle scommesse. La schedina con le puntate deve essere pulita e fornire all’utente tutte le informazioni necessarie, oltre che una panoramica completa degli strumenti in caso di cambiamento della quota al rialzo o al ribasso.

Non dovrebbe mancare, poi, una barra di ricerca per individuare in poco tempo e a colpo sicuro le partite di calcio di maggiore interesse tramite l’utilizzo di semplici parole chiave.

A seguito di test rigorosi su tutte le piattaforme coinvolte, è stata stilata una classifica con i 5 siti con la piattaforma migliore:

Eurobet : sito ben strutturato, con un sistema di login facile e veloce e la suddivisione chiara in macro zone. Le quote sono presentate con una grafica non particolarmente moderna ma comunque efficace. Tutti gli utenti possono utilizzare una barra di ricerca per trovare le partite di proprio interesse, oltre a verificare l’usabilità del cash out all’interno dell’area dedicata alle scommesse già piazzate.

: sito ben strutturato, con un sistema di login facile e veloce e la suddivisione chiara in macro zone. Le quote sono presentate con una grafica non particolarmente moderna ma comunque efficace. Tutti gli utenti possono utilizzare una barra di ricerca per trovare le partite di proprio interesse, oltre a verificare l’usabilità del cash out all’interno dell’area dedicata alle scommesse già piazzate. Sisal : uno dei siti dai colori più chiari e azzeccati. Tutte le sezioni sono suddivise in maniera chiara, tramite pulsanti di dimensioni adeguate anche su mobile. I bonus e il sistema VIP sono facili da consultare, essendo sempre presenti nella barra principale in alto al centro. Apprezzabile la barra di ricerca che mostra i risultati per la parola chiave senza che l’utente debba premere invio, con la suddivisione per squadre e sportivi, tramite barra di colore verde scuro.

: uno dei siti dai colori più chiari e azzeccati. Tutte le sezioni sono suddivise in maniera chiara, tramite pulsanti di dimensioni adeguate anche su mobile. I bonus e il sistema VIP sono facili da consultare, essendo sempre presenti nella barra principale in alto al centro. Apprezzabile la barra di ricerca che mostra i risultati per la parola chiave senza che l’utente debba premere invio, con la suddivisione per squadre e sportivi, tramite barra di colore verde scuro. 888 sport: anche se i colori e la grafica non sono particolarmente moderni, la piattaforma desktop si è dimostrata facile da usare, soprattutto grazie alla barra di ricerca reattiva. Tutte le informazioni principali sono disponibili nella zona sinistra dello schermo. Probabilmente, si tratta del sito scommesse più minimal ed efficace che ci sia. Quote alte, pochi fronzoli e tanta sostanza per chi vuole iniziare a scommettere in maniera veloce e con condizioni competitive.

Sicurezza

Nella valutazione dei migliori siti di scommesse non può mancare poi l'aspetto della sicurezza. Come detto, le piattaforme prese in considerazione hanno tutte una regolare licenza ADM, ma devono anche utilizzare sistemi di crittografia dei dati per la tutela della privacy e la sicurezza dei pagamenti.

L’ideale sarebbe anche trovare un forte impegno verso la promozione del gioco responsabile e nella prevenzione delle frodi. I cinque bookmaker qui di seguito sono stati selezionati per l’alto standard qualitativo dal lato della sicurezza:

Bookmaker Crittografia Dati Tutela del giocatore Collaborazioni per il Gioco Responsabile Goldbet thawte – 256 bit GamCare ESSA, Gambling Therapy Eurobet Network – 256 bit EGBA LOGiCO, UN Global Compact Betflag GoDaddy – 128 bit Gambling therapy UN Global Compact, Gambling Therapy Daznbet Symantec – 256 bit - G4

Riassumendo, il possesso di una licenza rilasciata da autorità competenti come l'ADM in Italia è un indicatore fondamentale della sua affidabilità e conformità alle normative per la sicurezza dei giocatori. I bookmaker seri adottano misure di sicurezza avanzate, come la crittografia dei dati a 128 o 256 bit e la protezione dalle frodi.

Non può mancare la promozione del gioco responsabile, implementando politiche e strumenti per prevenire la dipendenza dal gioco, così da poter gestire l’emotività durante il gioco, limitare i depositi e permettere agli utenti di iscriversi ai registri di auto-esclusione tramite SPID.

Il supporto dovrebbe essere attivo verso tutti i giocatori che mostrano segni problematici, fornendo assistenza e consulenza attraverso canali dedicati, come il numero verde nazionale 800 55 88 22 gestito dall’Istituto Superiore di Sanità.

Assistenza al cliente

Il servizio clienti è un indicatore chiave del livello qualitativo di un sito di scommesse. Un buon supporto dà risposte rapide e precise, evitando frustrazioni e incomprensioni. Ecco una panoramica dei servizi clienti offerti da cinque dei migliori bookmaker in Italia, con un focus sulle loro modalità di contatto, tempi di attesa e competenza.

Bookmaker Modalità di contatto Tempi di attesa Lottomatica E-mail, Chat Immediata in chat Goldbet E-mail, Chat 5 - 10 minuti Eurobet Telefono, Chat 2-3 minuti Betflag E-mail, telefono (no live chat) Risposta immediata al telefono Daznbet E-mail, Chat dal vivo Fino a 2 min

Questi bookmaker offrono un ampio novero di metodi di contatto, inclusi telefono, e-mail, chat dal vivo, permettendo agli utenti di trovare soluzione ai loro problemi in modo rapido ed efficiente.

Dai test effettuati, tutti gli operatori comunicavano in italiano madrelingua o comunque di alto livello, rendendo facile qualsiasi tipo di spiegazione.

Extra

Per concludere la valutazione, è importante considerare tutti gli altri aspetti che non rientrano propriamente in nessuna delle categorie viste in precedenza, ma che hanno comunque un impatto rilevante ai fini di un’analisi completa.

A seconda dello stile di gioco del singolo lettore, alcuni di questi aspetti potranno avere un’influenza più o meno rilevante. Senza pretesa di coprire tutti i possibili extra, ecco alcuni punti interessanti:

Cashout : dall’allargamento di questo strumento in Italia, datato fine 2022, sono diversi i concessionari che hanno deciso di proporlo ai loro utenti. Fra i migliori siti scommesse però, non tutti propongono il cashout allo stesso modo. In questo senso, spicca sicuramente Betflag poiché permette di automatizzare la liquidazione della scommessa in maniera totalmente automatica (anche se non parziale come avviene nel più noto Exchange di Betfair).

: dall’allargamento di questo strumento in Italia, datato fine 2022, sono diversi i concessionari che hanno deciso di proporlo ai loro utenti. Fra i migliori siti scommesse però, non tutti propongono il cashout allo stesso modo. In questo senso, spicca sicuramente Betflag poiché permette di automatizzare la liquidazione della scommessa in maniera totalmente automatica (anche se non parziale come avviene nel più noto Exchange di Betfair). Betbuilder : la possibilità di creare multiple con esiti sulla stessa partita o puntare su giocate di questo tipo è riservata solo ai siti che propongono le combo. In questo senso, Bet365 è il sito migliore perché non si limita a dare libertà ai propri utenti nella costruzione di queste multiple speciali, ma propone anche diverse quote maggiorate ogni giorno sui principali eventi sportivi.

: la possibilità di creare multiple con esiti sulla stessa partita o puntare su giocate di questo tipo è riservata solo ai siti che propongono le combo. In questo senso, Bet365 è il sito migliore perché non si limita a dare libertà ai propri utenti nella costruzione di queste multiple speciali, ma propone anche diverse quote maggiorate ogni giorno sui principali eventi sportivi. Streaming live : chi è interessato a guardare eventi sportivi dal vivo ed eventualmente piazzare scommesse sportive, sarà naturalmente propenso a preferire i siti scommesse con una ricca sezione dedicata agli eventi in streaming. Da questo punto di vista, Betway ed Eurobet se la cavano molto bene.

: chi è interessato a guardare eventi sportivi dal vivo ed eventualmente piazzare scommesse sportive, sarà naturalmente propenso a preferire i siti scommesse con una ricca sezione dedicata agli eventi in streaming. Da questo punto di vista, Betway ed Eurobet se la cavano molto bene. Promozioni ricorrenti : oltre ai bonus di benvenuto, la possibilità di sfruttare vantaggi extra come bonus ricarica o bonus multipla può fare la differenza. Snai ed Eurobet sono due fra i siti scommesse calcio con il maggior numero di promo ricorrenti.

: oltre ai bonus di benvenuto, la possibilità di sfruttare vantaggi extra come bonus ricarica o bonus multipla può fare la differenza. Snai ed Eurobet sono due fra i siti scommesse calcio con il maggior numero di promo ricorrenti. Programmi fedeltà e VIP : i bookmaker di qualità non si limitano ad attirare gli utenti inizialmente, ma cercano di fidelizzarli con una serie di iniziative e programmi a punti che riconoscano l’effettivo impegno. Sisal è uno dei siti con il miglior VIP program, dato che consente di visualizzare in tempo reale il livello raggiunto, i punti ottenuti e dà grande libertà sulle modalità di conversione degli stessi in bonus scommesse o di altro tipo.

: i bookmaker di qualità non si limitano ad attirare gli utenti inizialmente, ma cercano di fidelizzarli con una serie di iniziative e programmi a punti che riconoscano l’effettivo impegno. Sisal è uno dei siti con il miglior VIP program, dato che consente di visualizzare in tempo reale il livello raggiunto, i punti ottenuti e dà grande libertà sulle modalità di conversione degli stessi in bonus scommesse o di altro tipo. Altre sezioni di gioco: anche se questa pagina si concentra in particolare sul tema dei siti scommesse calcio, la varietà della proposta di iGaming è importante soprattutto per chi tende ad annoiarsi rapidamente e vuole esplorare modalità nuove.

Siti scommesse calcio - FAQ

Come si fa a verificare se un sito scommesse è sicuro?

Per assicurarsi che un sito di scommesse sia legale e sicuro in Italia, è necessario controllare la presenza dello stemma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), solitamente presente in calce nella home page o nella parte alta della pagina.

Bisogna pagare per iscriversi a un sito scommesse in Italia?

No, il deposito con soldi veri non è una delle condizioni necessarie per completare l’iscrizione a una piattaforma di gioco. Questa azione è richiesta solo nel caso in cui si voglia giocare con soldi veri in una delle sezioni del sito scommesse.

Ci si può iscrivere solo a un sito di scommesse sul calcio fra quelli autorizzati in Italia?

No, non ci sono limiti in tal senso, purché si tratta di portali autorizzati dall’ADM. Questo significa che è possibile registrarsi su più siti, ricevere i bonus scommesse benvenuto su ognuno di essi e scegliere di volta in volta il bookmaker che propone le quote più alte.