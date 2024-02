In questa guida si potrà scoprire come funziona il cash out Betfair per le scommesse sportive: su quali giocate, sport e mercati è disponibile.

In questo articolo esamineremo nel dettaglio come funziona il cash out Betfair, uno dei più noti bookmaker presenti sul mercato italiano. Nello specifico vedremo su quali mercati e sport è disponibile tale strumento che permette di chiudere una scommessa prima della fine dell'evento, incassando una parte dell'eventuale vincita o limitando le possibili perdite.

Introduzione sul cash out Betfair: che cos'è?

Il Cash Out è una funzione che alcuni bookmaker mettono a disposizione dei loro clienti per consentire la chiusura anticipata di una scommessa, senza dover attendere l'esito finale dell'evento. In pratica, è possibile incassare un importo minore rispetto alla potenziale vincita iniziale ma chiudere così anticipatamente la giocata. Si tratta di una mossa particolarmente efficace quando l'evento sul quale abbiamo scommesso non stia andando come previsto e arginare quindi un'eventuale perdita.

Tra i pionieri nell'introduzione di questa funzione in Italia vi è Betfair, che grazie alla sua piattaforma di Betting Exchange ha offerto agli appassionati di scommesse la possibilità di avere maggiore controllo sul proprio gioco e recuperare eventuali errori di valutazione attraverso il cash out Betfair.

Come funziona il cash out su Betfair: tutte le funzioni disponibili

Il cash out Betfair è disponibile per le scommesse exchange effettuate sull'omonima sezione solo su singole di Calcio, Tennis e Basket. L'importo calcolato è variabile a seconda dell'andamento delle quote relative all'evento sul quale abbiamo puntato e dell'evoluzione dell'evento stesso. Per chiudere anticipatamente una giocata basta semplicemente accedere al proprio conto, individuare la voce cashout nella propria schermata e cliccare sulla scommessa che si intende chiudere. Un aspetto particolarmente interessante riguardante il bookmaker britannico è la possibilità di fare autocashout o cashout parziale, ecco in cosa consiste:

Cash Out Parziale: con questa modalità si può scegliere di incassare solo una parte dell'importo proposto lasciando attiva una restante puntata così da mantenere la scommessa ancora in gioco, ma parzialmente

Autocashout: è un'opzione che ti permette di impostare

Occorre tenere presente che il Cash Out potrebbe non essere sempre disponibile per alcuni mercati con bassa liquidità o se gli importi offerti non raggiungono un livello minimo impostato dal bookmaker. Inoltre è disponibile solo per le singole exchange di Calcio, Tennis e Basket.

Bonus benvenuto Betfair e cashout: cosa sapere

Molti bookmaker regolamentano l'utilizzo della funzione chiudi scommessa con restrizioni e limitazioni, soprattutto nel caso in cui si voglia usufruire delle promozioni di benvenuto. Attualmente non sembrano esserci particolari condizioni per le scommesse effettuate con il bonus benvenuto dell'operatore. In ogni caso è sempre opportuno consultare termini dell'iniziativa per conoscerne l'effettivo funzionamento. Ricordiamo, inoltre, che per poter ottenere il welcome bonus del bookmaker è necessario digitare il codice promozionale Betfair in fase di registrazione di cui si possono ottenere maggiori info visitando la nostra guida dedicata.

Limitazioni sul Cash Out Betfair

Come accade per la maggior parte dei siti scommesse online, la funzione cashout dell'operatore britannico può esser soggetta a particolari condizioni o a disponibilità a seconda dello sport, mercato o giocata selezionati.

Come viene calcolato e pagato il Cash Out su Betfair?

Come già anticipato, il cashout è uno strumento che permette di chiudere una schedina prima che gli eventi inseriti si siano conclusi accettando un importo offerto dall'operatore il cui valore è determinato dall'andamento delle quote stesse e dall'evolversi della partita. Dunque la somma proposta può variare da una giocata all'altra ed è solitamente inferiore alla potenziale vincita conseguibile. Una volta effettuato, l'importo viene accreditato direttamente sul conto del giocatore.

Quali sono le tipologie di scommesse sulle quali è disponibile il cashout Betfair?

Per quanto riguarda lo strumento che permette di chiudere anticipatamente una giocata, occorre sottolineare che questo è disponibile solo per la sezione Exchange su Calcio, Tennis e Basket. La funzione è presente per alcuni mercati specifici indicati proprio sulla piattaforma attraverso l'icona gialla e potrebbe non esser disponibile per i mercati a bassa liquidità.

Pro e contro del Cash Out Betfair

Di seguito, elenchiamo alcuni vantaggi e svantaggi legati all'utilizzo del Cash Out su Betfair:

Vantaggi: Consente maggiore controllo sulle proprie scommesse; Permette di gestire eventuali scommesse sbagliate o limitare le perdite;

Svantaggi: Non sempre disponibile per tutti i mercati; Disponibile solo per la sezione Betting Exchange.



In conclusione, la funzione di Cash Out Betfair rappresenta uno strumento molto interessante per gli appassionati di scommesse, consentendo loro di avere maggiore controllo sulle proprie giocate e di limitare i rischi legati ai risultati incerti.