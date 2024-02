In questa guida i giocatori possono scoprire come funziona il cash out Netbet, e su quali sport e mercati di giocata è disponibile.

Tra gli strumenti più interessanti che i bookmaker online hanno introdotto sulle loro piattaforme negli ultimi tempi vi è il cashout. Si tratta di una funzione che permette di incassare subito una vincita chiudendo una schedina prima che gli eventi inseriti in giocata siano terminati. In questa guida vedremo come funziona il cash out su Netbet scoprendone dettagli e condizioni.

Introduzione al cash out Netbet

Chi bazzica nel mondo delle scommesse sportive sicuramente ricorderà questa utile funzione, ma i giocatori novelli che si stanno approcciando per la prima volta al mondo del betting potrebbero chiedersi: cos'è il cashout e come funziona? Si tratta di uno strumento che permette il pagamento anticipato di una scommessa anche se l'evento (o gli eventi) inclusi in essa non siano ancora conclusi. Anche su Netbet è disponibile il cash out di alcune giocate, singole o multiple, live o pre-match, applicato su taluni sport di cui si parlerà analiticamente in questa guida.

Come funziona il cash out su Netbet

Come visto precedentemente, il cash out Netbet è una funzione che permette al giocatore di chiudere anticipatamente una scommessa ed incassare subito una vincita. L'importo per la chiusura della giocata è proposto dall'operatore a seconda dell'evoluzione degli eventi e dell'andamento delle quote. Occorre cliccare sull'opzione apposita per tempo in quanto il servizio potrebbe essere attivo solo in un momento specifico e per durata limitata. Come fare cashout su Netbet quindi? Ecco i passaggi:

Accedere al proprio account utilizzando le credenziali di gioco Accedere alla sezione "Le mie giocate" in alto a destra dello schermo Fare click sull'opzione Cashout e consultare le scommesse sportive sulle quali è disponibile la funzione Cliccare a questo punto sulla voce Cash Out su Netbet per chiudere la schedina o l'evento Confermare accettando l'operazione nella finestra successiva e si otterrà infine l'importo.

Fare cash out su Netbet appare estremamente facile e permette di giocare le proprie scommesse sportive online con maggiore controllo. Tuttavia è importante notare che tale strumento non è sempre disponibile in quanto potrebbe essere attivo solo su determinati sport o mercati. Sono esclusi dal servizio, infatti, le giocate effettuate con saldo bonus.

Cash Out Netbet: limitazioni e vincoli sulle scommesse

Abbiamo visto cos'è il cashout Netbet, come funziona e come azionarlo. Altrettanto importante è però conoscere i casi in cui è disponibile e non e gli scenari in cui al giocatore potrebbe non essere possibile chiudere prima le giocate.

Bonus sport e altre promozioni

Il primo punto da tenere a mente quando si intende fare cashout sulle proprie scommesse è che questo non è disponiobile per le giocate effettuate con saldo bonus ma solo ed esclusivamente con saldo reale. Motivo per cui se i nuovi giocatori hanno aderito alla promo di benvenuto dell'operatore, occorrerà esaurire prima tutto il saldo bonus per poter usufruire della funzione chiudi scommessa. I giocatori possono trovare maggiori dettagli sul welcome bonus e sul codice bonus Netbet per ottenere la promozione maggiorata nella nostra guida dedicata.

Quando non si può fare cash out su Netbet

Il cash out Netbet è disponibile su alcune giocate, mercati ed eventi che possono cambiare di volta in volta. Inoltre tale strumento potrebbe essere soggetto a variazioni e disponibilità o scadenza, essere attivo dunque solo per un determinato lasso di tempo. In più capita spesso che non sia possibile usufruire di tale servizio per le scommesse antepost o per competizioni e mercati di nicchia.

Conclusioni sul cashout Netbet

Per concludere la nostra guida al cash out Netbet è possibile affermare che tale strumento dell'operatore rappresenti un'interessante opportunità per gli utenti del bookmaker di gestire con maggiore controllo e lucidità le proprie giocate. Si tratta di un servizio, infatti, che permette di chiudere anticipatamente una scommessa sebbene questa risulti ancora in corso, ottenendo subito un incasso il cui valore, però, è tendenzialmente più basso rispetto alla potenziale vincita iniziale. Funzione particolarmente utile qualora si abbia giocato una multipla e resti un solo evento il cui pronostico ancora non si sia verificato e si tema che possa non verificarsi successivamente.

FAQ - Domande frequenti

Posso fare cashout sulle scommesse piazzate con fun bonus?

No, nel caso di Netbet non è possibile chiudere le giocate prima che queste siano terminate qualora si sia fatto uso di saldo bonus proveniente dall'iniziativa di benvenuto del bookmaker o da altre promozioni in corso.

Su quali siti scommesse è possibile fare cashout?

Sono in tanti i siti di scommesse che ad oggi consentono di chiudere anticipatamente le giocate, tra questi vi è Netbet che attraverso una funzione dedicata dà la possibilità ai suoi utenti di fare cashout su una scommessa o una selezione prima che questa si ritenga conclusa. Ogni operatore applica diversi termini e condizioni al servizio che occorre leggere attentamente e conoscere per farne corretto uso.

Quando posso fare cashout?

Il giocatore può decidere di fare cashout in qualsiasi momento in cui questo servizio sia attivo e disponibile. Tuttavia è doveroso sottolineare che la funzione potrebbe essere soggetta a disponibilità e breve durata nel tempo in quando si tratta di uno strumento che calcola l'importo da offrire all'utente in base all'andamento delle quote.