Funzione Cash out Eurobet: come chiudere le scommesse in anticipo, per quali sport è disponibile e tutte le condizioni del servizio.

In questa guida abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni fondamentali riguardanti il servizio di Cash out offerto da Eurobet. Continuando la lettura troverete tutti i dettagli su come utilizzare questa interessante funzione che permette di chiudere una scommessa prima del termine degli eventi.

Monitoraggio delle scommesse

Una volta effettuato un pronostico, è importante seguire l'andamento degli eventi e tenere d'occhio le proprie scommesse. Proprio a tal proposito, la funzione Cashout di Eurobet permette ai clienti di effettuare previsioni in tempo reale sulla chiusura o meno della scommessa in corso. In qualunque momento è possibile verificare quali scommesse sono idonee per il Cashout e quali saranno gli eventuali importi validi per la chiusura anticipata.

Opzione Cashout in base agli eventi

È possibile decidere se chiudere una scommessa anticipatamente, accettando un importo che può essere inferiore alle potenziali vincite iniziali. In molti casi, però, l'importo offerto può essere superiore alla somma scommessa, garantendo comunque un certo ritorno. La disponibilità del Cashout dipenderà dalle previsioni e dall'andamento degli eventi prescelti.

Verifica dell’idoneità al Cashout

Per verificare se una scommessa è qualificata per il Cashout, è possibile utilizzare il sito web o l'app di Eurobet, la funzione "track my bet" nei punti vendita oppure rivolgendosi direttamente al bancone. Una volta identificate le scommesse idonee, si potranno valutare gli importi proposti per la chiusura anticipata.

Riscatto anticipato delle vincite

Se si teme che una scommessa possa risultare perdente a causa di eventi imprevisti, si può richiedere l'incasso anticipato delle vincite tramite Cashout. Eurobet calcolerà l'importo della vincita basandosi sul progresso degli eventi e lascerà decidere se accettarlo o meno. Una volta accettato l'importo, non importerà più se la scommessa iniziale risulterà vincente o perdente: l'importo della vincita sarà quello risultate da cashout.

Attenzione: È importante tenere presente che l'importo offerto con il Cashout sarà sempre inferiore alle potenziali vincite iniziali e, in alcuni casi, potrebbe essere anche inferiore all'importo scommesso.

Condizioni sulle scommesse multiple e quelle con bonus

Ci sono alcune particolarità riguardo l'utilizzo del Cashout su scommesse complesse e promozionali. Ecco un elenco delle principali limitazioni:

Le scommesse sistemistiche non permettono il Cashout;

non permettono il Cashout; Le scommesse piazzate utilizzando una parte di saldo bonus non consentono il Cashout;

non consentono il Cashout; Le scommesse incassate con il Cashout non contano per il raggiungimento dei requisiti di volume nell'ambito di promozioni, bonus di benvenuto o eventuali altre offerte riservate ai clienti da Eurobet, a meno che non sia comunicato diversamente.

Bonus di benvenuto scommesse

A tal proposito, ricordiamo agli utenti che è in corso una promozione sul sito Eurobet.it riguardante le scommesse: tutti i nuovi iscritti possono prender parte all'inziativa aprendo un conto gioco online e rispettando termini e condizioni. In alcuni casi, inserendo il codice promo Eurobet, si ottiene un bonus maggiorato.

Rischi e vantaggi del Cash out Eurobet

Il Cashout consente di scegliere se rinunciare a parte delle possibili vincite iniziali per garantirsi un certo guadagno anticipato. L'importo proposto salirà mano a mano che si avvicina ai potenziali guadagni al momento della scommessa. Tuttavia, anche in questo caso, è importante ricordare che vi sarà sempre un margine di perdita rispetto all'importo possibile. Anche le migliori previsioni possono essere smentite da eventi imprevisti come rigori o cartellini rossi nel calcio, cambi di momentum in altri sport, ecc. Per questo motivo, è fondamentale valutare attentamente se accettare il Cashout o continuare con la propria scommessa fino alla conclusione dell'ultimo evento.

Note aggiuntive sul servizio

Eurobet si riserva il diritto di sospendere il Cashout in qualsiasi momento e per ogni tipo di scommessa offerta, anche se precedentemente inclusa. Inoltre, nel caso in cui venga rilevato un uso fraudolento o speculativo del servizio Cashout, la funzione potrebbe essere disattivata a discrezione della piattaforma. In conclusione, il Cashout di Eurobet offre un'interessante opportunità di gestire le proprie scommesse in modo attivo e dinamico. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle condizioni specifiche di questo servizio e valutare attentamente tutte le variabili in gioco prima di fare una scelta definitiva.