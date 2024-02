In questo articolo i lettori possono scoprire come fare Cash Out su DaznBet e su quali sport, mercati e giocate è disponibile questa funzione.

In questo articolo si approfondirà l'argomento Cash Out DaznBet per scoprire che cos'è e come applicarlo alle proprie scommesse. Inoltre vedremo su quali sport è disponibile, quali giocate sono escluse da questo servizio e quali sono eventuali termini e condizioni che si applicano.

Che cos'è il Cash Out DaznBet?

Il 28 Ottobre 2022 è ufficialmente entrato in vigore il decreto con un nuovo ed aggiornato regolamento per le scommesse sportive online il quale ha introdotto interessanti novità nel panorama del betting. Uno di questi è il cash out, funzione che permette di riscuotere subito una vincita concludendo una giocata prima che gli eventi inseriti nella stessa siano terminati.

È proprio di questo che si parlerà nel seguente articolo, con un focus speciale sul cash out messo a disposizione da DaznBet, operatore relativamente nuovo tra i siti scommesse italiani ma che già offre un'esperienza di gioco completa ai suoi giocatori.

Come funziona il Cash Out su DaznBet?

Prima di vedere come funziona il Cash Out su DaznBet occorre fare una dovuta premessa facendo qualche passo indietro. Alcuni giocatori, infatti, potrebbero chiedersi: che cos'è il cashout? Si tratta di una funzionalità recentemente re-introdotta nel mondo delle scommesse sportive online (fino a poco tempo fa era disponibile solo per il betting exchange infatti) che permette di chiudere subito una scommessa prima ancora che tutte le partite incluse in essa siano terminate, riscuotendo istantaneamente una vincita.

L'importo del cashout è calcolato in base all'andamento delle quote così come dei match stessi. Questo può variare a seconda del momento in cui si decide di chiudere la schedina. Come fare cash out su DaznBet quindi? Basta semplicemente accedere alla propria area personale e qui, dopo aver individuato la giocata che desidera chiudere con anticipo, cliccare sull'apposita voce "Cash Out" per concludere la scommessa ed incassare subito la vincita. È importante ricordare, però, che tale strumento non sempre è presente su tutti i mercati e potrebbe essere soggetto a disponibilità come si vedrà a seguire.

Limitazioni al Cash Out DaznBet

Come menzionato precedentemente, sono previste delle limitazioni all'utilizzo del cashout su DaznBet che riguardano principalmente alcuni tipi di mercati o sport sui quali non è disponibile tale strumento, così come l'utilizzo di saldo bonus per giocare le schedine.

Bonus benvenuto sport e impatto sulle giocate

Una delle condizioni esplicitamente indicata dall'operatore nell'utilizzo del cashout riguarda l'uso di saldo bonus per effettuare le scommesse sportive. Non è possibile chiudere anticipatamente le giocate effettuate con bonus sport o simili, quindi schedine piazzate attraverso l'utilizzo di determinate promozioni. Occorre dunque assicurarsi di aver esaurito tutto il saldo bonus prima di scommettere online e decidere di utilizzare il cashout sulle proprie giocate. Consigliamo in ogni caso di consultare attentamente di volta in volta tutte le condizioni delle iniziative dell'operatore, che sia sul sito ufficiale che attraverso la nostra guida al codice presentatore DaznBet.

Su quali scommesse si può fare cashout?

Un altro dei punti salienti del cashout DaznBet riguarda le scommesse valide ai fini della chiusura anticipata. I giocatori hanno la possibilità di chiudere una giocata ancora in corso ed incassare subito una vincita su schedine singole o multiple, live o pre-match. Come si può vedere sono esclusi i sistemi così come le giocate antepost ma anche quelle che riguardano il mercato marcatori. In linea di massima il cashout sul nuovo sito di scommesse sportive online è disponibile su quasi tutti i mercati relativi al Calcio, Tennis, Basket e Volley.

DaznBet: Cash Out e conclusioni finali

Nonostante DaznBet sia uno dei siti scommesse online più recenti arrivati in Italia, mette già a disposizione dei suoi clienti tutti i principali strumenti per vivere un'esperienza di gioco completa e sicura. Tra questi rientra proprio il cashout, funzione che permette di chiudere una giocata seppur gli eventi inseriti siano ancora in corso, incassando istantaneamente una vincita. Occorre notare, però, che l'importo offerto per la chiusura è generalmente molto più basso rispetto alla vincita potenziale iniziale. In genere si tratta di un servizio utile per arginare eventuali perdite qualora una delle partite della propria schedina non stiano andando come pronosticato e potrebbe far saltare l'intera giocata. Rappresenta dunque di un modo per avere un maggior controllo sulle proprie scommesse e gestire al meglio il proprio saldo.

FAQ - Domande Frequenti

Quando fare cash out su DaznBet?

Il cashout sul sito dell'operatore resta disponibile fintanto che la giocata, o comunque uno degli eventi inseriti in multipla, risulta ancora in corso e dunque la scommessa non si è ancora conclusa. Individuare il momento più utile per chiudere la propria schedina sarà un compito a discrezione del giocatore che attraverso uno studio di quote e andamento dei match sui quali ha scommesso, potrà capire quale sia il momento più opportuno per accettare l'importo offerto dal bookmaker e chiudere la scommessa.

Posso fare cashout su una schedina piazzata con saldo bonus?

No, non è possibile fare cashout su DaznBet su scommesse effettuate utilizzando saldo bonus o Fun Bonus, ma solo ed esclusivamente su giocate piazzate utilizzando saldo reale.

Come funziona il cashout DaznBet?

Il cash out su DaznBet consente al giocatore di chiudere una giocata ancora in corso incassando subito una vincita. L'importo proposto dall'operatore per la chiusura della schedina dipende dall'andamento delle quote e dei match e può variare in qualsiasi momento. Per chiudere una scommessa sul sito basta semplicemente accedere alla propria area personale, entrare nella sezione dedicata alle proprie schedine e qui cliccare sulla voce "Cash Out" per chiuderla ed incassare l'importo offerto.