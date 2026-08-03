Recensione Eurobet: pareri e opinioni sul sito di scommesse

⭐ Valutazione 4.9/5 Licenza ADM 16012 CIE e SPID Solo SPID Bonus Scommesse 37€ subito + 5€ extra con codice e fino a 1.000€ Numbero Sport 30 Bonus Casinò 30€ subito + fino 1.500€ Numero Slot 5.116 Bonus Multipla Fino al 354% in piu Cashout Sì App Mobile iOS e Android

Eurobet: recensione generale sul sito di scommesse

Fondata nel 1995, Eurobet è parte del gruppo Entain. Opera con la licenza AAMS numero 16012, garantendo così un'esperienza di gioco sicura e regolamentata.

Si distingue nel panorama delle scommesse online in Italia grazie alla sua solida reputazione e alla vasta gamma di offerte di gioco. Il sito è progettato per essere intuitivo e facile da navigare, con sezioni dedicate a sport, casinò, poker e molto altro.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Eurobet offre un interessante pacchetto di benvenuto per i nuovi utenti, che include bonus sia per le scommesse sportive che per il casinò. Il bonus di benvenuto per le scommesse sportive prevede un accredito immediato di 37€ al deposito, con un ulteriore credito extra di 5€ utilizzando un codice promozionale dedicato e link affiliato presenti in questa pagina.

Inoltre, è possibile ottenere fino a 1.000€ di bonus sulle scommesse sportive e 500€ sul casinò.

Tipologia di Bonus Dettagli Bonus Esclusivo 5€ extra con codice tramite link affiliato Bonus immediato 37€ per vari giochi Bonus deposito 100% fino 1.000€ per scommesse e 500€ casino Requisiti di registrazione Registrazione e primo deposito di almeno 10€ Validità 7 giorni

⚽ Palinsesto di Eurobet: voto

Eurobet mette a disposizione un palinsesto di scommesse molto ampio, coprendo oltre 30 sport, inclusi calcio, tennis, basket, e discipline meno comuni come il cricket e il badminton. Sono disponibili anche scommesse su eventi legati allo spettacolo e alla politica.

Il payout medio è competitivo, attestandosi intorno al 94,01%, rendendo Eurobet una scelta solida per gli scommettitori in cerca di varietà e quote interessanti.

🎰Slot e casino di Eurobet: opinioni

La sezione Casinò di Eurobet è altrettanto impressionante, con oltre 5.116 giochi disponibili, tra cui slot, giochi da tavolo e un casinò live. Tra i titoli più popolari troviamo "Blood Suckers", "Aviator" e "Age of the Gods God of Storm".

L'esperienza di gioco è fluida e coinvolgente, con opzioni demo disponibili per molti titoli, permettendo agli utenti di testare le funzionalità prima di scommettere denaro reale.

📱 Mobile app Eurobet: analisi

Eurobet offre applicazioni mobili per entrambi i sistemi operativi principali, cioè iOS e Android, oltre ai telefoni Huawei. Ciò consente agli utenti di accedere facilmente a tutte le funzionalità del sito.

Le app sono ben progettate e facili da usare, con un'interfaccia intuitiva che facilita la navigazione tra le varie sezioni di scommesse e giochi.

Sistema operativo iOS, Android e Huawei Peso Android 78,45 MB Peso iOS 46,9 MB Valutazione 4.6/5

Depositi e prelievi su Eurobet

Eurobet supporta 16 metodi di pagamento, garantendo transazioni rapide e sicure. Il deposito minimo è generalmente di 10€, mentre i tempi di prelievo variano a seconda del metodo scelto.

Carte di credito (Visa, MasterCard)

PostePay

PayPal

Skrill

Neteller

Bonifico bancario

Ricarica Eurobet

MyBank

📞 Assistenza clienti

L’operatore offre supporto clienti tramite telefono, chat e email. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00, garantendo assistenza rapida ed efficace per qualsiasi problema o domanda.

La nostra opinione su Eurobet e il suo servizio di assistenza, dunque, è positiva.

🔎 Eurobet a confronto con altri bookmaker AMD

Rispetto ad altri operatori come Sisal, Snai e Lottomatica, Eurobet si distingue per la sua vasta gamma di giochi e l'elevato numero di metodi di pagamento disponibili, rendendo la piattaforma una scelta versatile per gli scommettitori italiani. D’altra parte, bookmakers come Sisal o Lottomatica potrebbero mettere a disposizione dei bonus più facili da sbloccare.

Opinioni finali su Eurobet: pro e contro

Eurobet offre un'esperienza di scommesse completa con una vasta gamma di sport e giochi, supportata da un'interfaccia utente intuitiva. Inoltre, dispone di un eccellente servizio clienti. Tuttavia, i requisiti di scommessa per alcuni bonus potrebbero risultare impegnativi per i nuovi utenti.

👍 Pro 👎 Contro Vasta gamma di giochi Requisiti di scommessa impegnativi Ottimo supporto clienti Molteplici metodi di pagamento

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi di Eurobet?

Eurobet è una piattaforma popolare in Italia. Appartiene al gruppo Entain e questo è un segnale della sua solidità. Ha naturalmente la licenza ADM e utilizza sistemi all'avanguardia per la protezione dei dati personali. Il palinsesto è uno dei più ampi e completi sul mercato e la stessa varietà la possiamo riscontrare anche nelle sezioni dedicate ai giochi da casinò online.

Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di Eurobet?

Ci sono tanti punti di Eurobet che andrebbero menzionati in positivo. Iniziamo dal suo bonus esclusivo con codice promozionale di 5€ alla registrazione. La cifra non sarà sicuramente elevata, ma è comunque una freebet che può tornare utile per scommettere senza rischi. Un altro aspetto che mi ha colpito è la sua varietà di sport, eventi e soprattutto mercati su cui è possibile scommettere. C’è di tutto e ogni utente può scegliere la soluzione migliore.

In cosa Eurobet può migliorare?

Il sito si presenta davvero bene ed è ricco di eventi e giochi su cui puntare. Forse, volendo essere pignoli, si potrebbe migliorare l’offerta da mobile. Eurobet, infatti, propone diverse app in base alla tipologia, ad esempio Casinò, Virtuali e Poker. Se da un lato questo aiuta a non fare confusione, dall’altro costringe gli utenti interessati a puntare in più sezioni a dover scaricare più app.

FAQ - Domande frequenti

Quali sono i metodi di pagamento accettati da Eurobet?

Eurobet supporta 16 metodi di pagamento, tra cui carte di credito (Visa, MasterCard), PostePay, PayPal, Skrill, Neteller e bonifico bancario. Il deposito minimo richiesto è generalmente di 10€, con transazioni sicure e tempi di prelievo variabili in base al circuito scelto.

Come posso registrarmi su Eurobet?

La registrazione può essere effettuata online tramite sito o app, e con il supporto del sistema SPID per l'identificazione. Per completare l'attivazione del profilo e accedere ai bonus di benvenuto, è necessario effettuare un primo deposito di almeno 10€.

Eurobet offre guide per principianti alle scommesse?

La piattaforma è progettata con un'interfaccia intuitiva per agevolare i nuovi utenti nella navigazione tra sport e giochi. Per la sezione Casinò, sono inoltre disponibili versioni demo che permettono di fare pratica e testare i titoli prima di utilizzare denaro reale.