Recensione Eurobet: pareri e opinioni sul sito di scommesse

Eurobet è affidabile? Ecco le recensioni e le opioni sul portale di scommesse online.

Eurobet è uno dei principali operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia. Fondata nel 1995, la società è oggi un omnichannel brand del gruppo Entain, operante sul mercato italiano, proprio come l'altro brand del gruppo, Bwin.

Negli anni ha mostrato una crescita costante, rafforzando il suo posizionamento sia attraverso una fitta rete di punti vendita sul territorio nazionale sia la tramite la piattaforma di gioco online che offre una vasta gamma di giochi accessibili sia via web che tramite app per dispositivi mobili.

Eurobet opera in Italia in modo del tutto legale e autorizzato tramite concessione numero 15016, rilasciata dall'Autorità delle Dogane e dei Monopoli, che si fa garante del corretto utilizzo degli strumenti di gioco a distanza.

In questa guida forniremo pareri e recensioni eurobet, focalizzandoci sulla parte betting, anche se l'operatore dedica un'ampia sezione a giochi di casinò e casinò online.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo l'aspetto del sito Eurobet, l'offerta scommesse e annessi bonus di benvenuto, i metodi di pagamento accettati, le applicazioni mobili, il servizio clienti, e tanto altro.

Layout sito e interfaccia utente

Come riconoscere il bookmaker Eurobet? Beh, i colori predominanti di questo operatore sono il bianco su sfondo blu e il logo è costituito da una saetta spezzata color verde, giallo e rosso.

La homepage del sito presenta una barra del menu che facilita la navigazione nella sezione di maggiore interesse. Questa parte è costituita dalle seguenti categorie:

Sport

Live

Virtual

Ippica

Slot

Casinò

Casino Legend

Casinò Live

Poker

Bingo

Classici

Lotterie

App

Scrollando la pagina, sono presenti altri pulsanti in orizzontale che costituiscono collegamenti rapidi a specifiche pagine. A seguire, è possibile consultare le sezioni promozioni, scommesse live, virtual in partenza, prodotti sport, videotutorial ecc. La sezione a piè di pagina, invece, raccoglie invece collegamenti a scommesse e pronostici, promozioni, app e tanto altro.

Bonus benvenuto Eurobet

Elemento accattivante per gli utilizzatori dei giochi online e spesso presente nelle recensioni Eurobet, è la possibilità di usufruire di interessanti offerte riservate ai nuovi iscritti. Dato l'ambiente altamente competitivo, gran parte degli operatori online offre questo tipo di promozione per attirare clientele e generalmente dispone di almeno una promozione per le scommesse e una per il casinò. Non mancano certamente i casi in cui un operatore offre diverse promo di benvenuto per ciascuno dei giochi presenti oppure un'offerta che garantisca allo stesso tempo vantaggi sia per le scommesse che per il casinò.

Eurobet offre attualmente i seguenti welcome bonus:

Scommesse

Casinò

Poker

Bingo

Mentre, generalmente, è necessario scegliere quale accalappiarsi, in modo del tutto eccezionale, Eurobet offre la possibilità di selezionarli tutti tramite la promozione Welcome Bonus 4 you, che è composta da

50 free spin alla registrazione + 15€ al deposito e fino a 2320€, di cui:

fino a 300€ sulle scommesse sportive

fino a 1000€ sul casinò

fino a 20€ sul bingo

100% fino a 1000€ sul poker.

Welcome Bonus Scommesse Sportive

Vediamo in questa parte di recensione Eurobet in cosa consiste il bonus di benvenuto per le scommesse, quali sono i requisiti e le principali condizioni di utilizzo.

Innanzitutto, per partecipare alla promozione, è necessario essere nuovi utenti e effettuare la registrazione Eurobet. Questo vuol dire che trattandosi di un'offerta di benvenuto, questa è riservata ai clienti che si sono appena iscritti al sito di scommesse online. La procedura è semplice e veloce e comporta la compilazione dei dati personali e di residenza, di un documento d'identità, la creazione di username e password per accedere al conto e la visione dei termini e delle condizioni di gioco a distanza.

Durante questa fase o contestualmente al versamento del primo deposito, potrebbe essere richiesto di utilizzare un codice promozionale Eurobet per riscattare la promozione di benvenuto desiderata. Per ottenere questo bonus è necessario verificare l'identità tramite l'invio dei documenti necessari all'operatore.

Ma andando nel dettaglio, il welcome bonus per le scommesse sportive è costituito da

Bonus di 5€ sulle scommesse sportive dopo il primo deposito di almeno 10€ effettuato con un metodo di pagamento diverso da Skrill, Paysafecard e Neteller.

Dovrà essere utilizzato esclusivamente per effettuare scommesse sportive a quota fissa (singole, multiple, live) che abbiano una quota uguale o maggiore a 2.00.

Bonus pari al 50% dell'importo delle scommesse sportive multiple effettuate entro 7 giorni dalla registrazione.

Per sbloccarlo è necessario piazzare con saldo reale scommesse sportive multiple a quota fissa con quota maggiore o uguale a 4.00.

Opinioni bonus Eurobet a confronto

Nelle recensioni Eurobet non poteva mancare un confronto dell'offerta di benvenuto con altre promozioni presenti sul mercato.

Come scommettere su Eurobet

Le opzioni di scommesse su Eurobet sono divise in Sport, Live, Virtual, Ippica. Queste differiscono le une dalle altre in quanto le virtual non si basano su eventi sportivi reali e quelle live permettono di scommettere anche dopo che un evento è già iniziato.

Sport

Le discipline sportive disponibili sono numerose e includono

Calcio

Tennis

Basket

Auto

Moto

Baseball

Tennis Tavolo

Volley

Ciclismo

Hockey ghiaccio

Sci

Football USA

Rugby

Pallamano

Pallanuoto

Spettacolo

Politica

Cricket

Snooker

Freccette

Boxer

Cronaca & attualità

Badminton

Golf

Football australiano

Nella relativa sezione del sito sono presenti anche le regole dello sport di riferimento, nonché le statistiche. La parte centrale dello schermo mostra i mercati e le quote per l'evento selezionato, mentre nella parte destra dello schermo è possibile è possibile compilare la schedina.

Live e Cashback

Stessa cosa vale per la sezione live. Ovvero, la struttura della schermata appare medesima, con l'unica differenza relativa alle discipline sportive disponibili per eventi live. Su Eurobet le competizioni live includono eventi di calcio, tennis, tennistavolo, hockey ghiaccio, rugby, snooker e badminton.

La differenza con le scommesse sportive tradizionali, sta nel fatto che in questo caso le scommesse possono essere piazzate durante lo svolgersi dell'evento. Anzi, le quote cambiano all'occorrenza per riflettere situazioni critiche durante la competizione sportiva.

Allo stesso modo, è possibile ritirarsi da una scommessa prima che gli eventi che la compongono si siano completati, grazie all'opzione cashout. Questa funzionalità permette di uscire da una scommessa per assicurarsi una vincita e ridurre un'eventuale perdita. Occorre notare che l'opzione potrebbe non essere disponibile durante tutto il corso dell'evento, e pertanto è necessario, in tal caso, tenere d'occhio le quote e l'opzione, che risulta visibile fintanto che l'opzione è disponibile.

Virtual e Ippica

La sezione virtual include eventi simulati su cui è possibile scommettere. Questi eventi fanno riferimento a tre distinte sezioni: soccer bet (campionato, big match e derby) races (galoppo e levrieri) e special (palline). La correttezza di queste competizioni virtuali è garantita dall'utilizzo di sistemi ad estrazione casuali e dal fatto che l'ADM monitora e valuta l'operato dei siti di scommesse.

Considerato che l'ippica vanta un importante seguito a livello nazionale, dopo il calcio chiaramente, alcuni operatori, tra cui Eurobet, offrono una vera e propria sezione dedicata agli eventi che vedono come protagonisti competizioni tra cavalli. Il bookmaker permette di scommettere su trotto e galoppo a quota fissa, totalizzatore e tris. L'offerta include corse che si tengono in Italia e nel mondo

Servizio streaming Eurobet TV

Eurobet permette agli utenti iscritti che dispongono di un saldo attivo sul conto di guardare in diretta le partite di alcune delle più importanti competizioni sportive. Per seguire un evento in diretta streaming su Eurobet TV è sufficiente effettuare il login sul proprio conto gioco, e cliccare sull'evento LIVE contrassegnato dal simbolo

Priority Club Eurobet

Altra chicca di Eurobet è il suo programma fedeltà, che premia i giocatori che giocano sulla propria piattaforma, accumulando punti e passando livelli. L'ottenimento di determinati obiettivi, consente di riscattare bonus e di partecipare a classifiche settimanali con montepremi esclusivi, nonché ottenere altri vantaggi come bonus compleanno, prelievi velocizzati, chat prioritaria, ecc.

Strumenti di pagamento su Eurobet

Ma quali sono i metodi di pagamento utilizzabili sul sito dell'operatore di scommesse online? Ogni bookmaker offre possibilità diverse e talvolta il giocatore potrebbe scegliere di aprire un conto con un allibratore anziché un altro, proprio per le opzioni che offre in termini di versamento e prelievo dal conto di gioco. Eurobet, per fortuna, ammette l'utilizzo di una larga varietà di strumenti di pagamento, e nella tabella sottostante sono riportati i principali per ciascuna delle due operazioni.

Metodo di pagamento Deposito Prelievo Carta di credito ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ Neteller, Skrill, PayPal ✔ ✔ Assegno ✔ Bonifico ✔ ✔ Voucher ✔ Ricarica Eurobet ✔ Paysafe card ✔ Bollettino postale ✔ Buono On shop ✔ Okto Cash ✔ MyBank ✔

Occorre notare che talvolta un metodo può essere usato per prelevare a patto che sia stato utilizzato in precedenza per effettuare un versamento. Si tratta di una misura di sicurezza aggiuntiva che permette di limitare il rischio che persone non autorizzate si approprino di somme non di loro pertinenza. Inoltre, per le operazioni potrebbero essere necessari dei tempi di attesa o delle commissioni, oltre a importi minimi di deposito e massimi prelevabili. Per dettagli, rinviamo direttamente al sito dell'operatore.

Recensioni sull'app Eurobet

L'operatore ha creato non una, non due, ma ben 12 applicazioni diverse per giocare ai diversi giochi anche da dispositivo mobile. In particolare, queste app possono essere scaricate sia su dispositivi con sistema operativo Android che iOS.

Le app disponibili includono giochi classici, scommesse, bingo, casinò, poker, blackjack e tante altre,

Contatti Eurobet

Il servizio clienti di Eurobet è disponibile per telefono, chat e mail. Oltre a disporre di una ricca sezione relativa alle domande frequenti, il bookmaker ha un team di supporto contattabile

Per telefono al numero è 06 90251550, tutti i giorni dalle 09.00 alle 21.00

Per chat dopo aver effettuato il log in, tra le 09.00 e le 21.00

Per email agli indirizzi:

servizioclienti@eurobet.it per consigli e suggerimenti

reclami@eurobet.it per reclami e contestazioni

Alcuni pareri e domande frequenti su Eurobet

Quali sono i mercati per le scommesse di calcio su Eurobet?

Le scommesse di calcio offrono le opzioni goal/nogoal, marcatore si/no, prossimo evento, upper/over, primo marcatore, cambia squadra, team 60 secondi, race 5 minuti, crono 5 minuti e tante altre opzioni. Per scoprirle tutte, seleziona l'evento sul quale desideri scommettere e controlla le opzioni. Per dettagli, consulta il regolamento scommesse di Eurobet.

Come posso creare un account su Eurobet?

Per aprire un conto gioco presso l'operatore basta essere maggiorenni e disporre di pochi minuti e di un documento d'identità in corso di validità. Una volta raggiunto il sito web o scaricata l'app, basterà cliccare su registrati e inserire dati personali e di contatto e prendere visione del contratto di gioco e dei termini di utilizzo della piattaforma. Per utilizzare a pieno il conto, è necessario verificare l'identità tramite l'invio/upload di una copia del documento utilizzato in fase di registrazione.

Eurobet dispone di guide alle scommesse per i principianti?

L'offerta del bookmaker è accessibile agli scommettitori alle prime armi così come a quelli più esperienti. Per i primi, in particolare, o per coloro che intendono approfondire le loro tecniche di scommessa, Eurobet mette a disposizione un'intera sezione dedicata. La sezione contiene guide, consigli e suggerimenti per tutti i tipi di scommessa.