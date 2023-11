Recensione Betfair: opinioni sul sito scommesse ed Exchange

Betfair Italia Srl è un operatore di betting e gioco d'azzardo online sicuro e affidabile, leader del Betting Exchange in Italia. Opera nel settore del gaming online in Italia attraverso il sito web www.betfair.it in forza della concessione GAD numero 15211 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici assegnata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Betfair è un brand di Flutter Entertainment plc (insieme a Pokerstars e Sisal), che è un operatore internazionale di scommesse sportive e giochi che è tra i leader nel settore di riferimento in almeno 20 paesi.

In questa guida recensiremo Betfair analizzando l'aspetto del sito e del brand, spiegando nel dettaglio cos'è l'exchange e come funziona, quali sono le promo di benvenuto, le scommesse giocabili, gli strumenti di pagamento accettati, le app, come funziona l'assistenza clienti e tanto altro.

Layout sito Betfair.it

I colori predominanti di questo brand sono il nero su fondo giallo ocra mentre il logo è rappresentato da due frecce che vanno in direzione opposta. Il menu principale è composto dalle sezioni:

Exchange

Sport

Casinò

Slot

Casinò Live

Vegas

Poker

In questa guida ci focalizzeremo solo sulla parte relativa alle scommesse mentre tralasceremo la parte casinò e relativi giochi.

La homepage del sito si presenta snella e la navigazione è fluida. Sotto alla barra del menu appare un'altra barra a categorizzare ulteriormente la sezione prescelta.

Nella parte centrale dello schermo, viene sponsorizzata l'offerta del bookmaker e vengono forniti i presupposti per la registrazione.

Immediatamente sotto, invece, è presente una sorta di glossario che introduce brevemente l'offerta scommesse ed exchange del sito.

Recensione Exchange Betfair

Prima di procedere ad analizzare l'offerta del bookmaker, riteniamo necessario menzionare qual è la particolarità di questo operatore rispetto ad altri siti di scommesse online: stiamo parlando delle scommesse exchange.

L'exchange è una funzione, ancora non troppo comune tra gli operatori, che permette di scommettere contro altri giocatori. È possibile infatti scegliere le quote e impostare i valori preferiti e, una volta trovata una controparte disposta a fare da banco, la scommessa è piazzata. Il giocatore può quindi sia puntare che bancare a seconda della preferenza. Betfair mette a disposizione lo spazio Exchange a fronte di una percentuale sulle vincite, mentre chi perde non deve alcuna commissione al bookmaker.

Bonus benvenuto Betfair

Comune ad altri bookmaker, anche Betfair riserva offerte di benvenuto ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito del bookmaker. Quello che è diverso rispetto alle promo di gran parte degli altri operatori è che non vengono offerti bonus da spendere per le scommesse ma, al contrario, si offre di coprire fino a 50€ di perdite nell'exchange per le prime 5 settimane dall'apertura dell'account.

Per partecipare alla promozione è, quindi, necessario creare un conto gioco presso l'operatore e utilizzare il codice promozionale Betfair relativo all'offerta. Per informazioni sul codice di riferimento è possibile consultare la nostra guida specifica sull'argomento.

La promo è riscattabile a patto che dopo la registrazione di un conto gioco presso questo bookmaker, venga utilizzato un metodo di pagamento per effettuare il primo deposito qualificante, ad eccezione di Moneybookers/Skrill, Paysafe, Postepay, Carta Prepagata, Much Better, Rapid Transfer Wise e Neteller.

In particolare, è possibile ricevere un rimborso sotto forma di bonus del 100% delle perdite nette maturate dalle scommesse qualificanti fino ad un massimo di 10 euro a settimana.

Il bonus complessivo cumulabile durante la Promozione non potrà superare l'importo stabilito pari a 50 euro (€10 x 5 settimane).

L'eventuale bonus ottenuto dovrà essere scommesso nella sezione sport su eventi e mercati a quota non inferiore a 1.50.

Bonus Betfair a confronto con altre promo

Nelle recensioni Betfair abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Altri Bonus di Benvenuto disponibili su Betfair - Bonus Casinò Betfair

Questo bookmaker, come altri siti di scommesse e casinò online, offre un ampio ventaglio di promozioni di benvenuto per attirare nuovi giocatori e restare competitivo in un mercato altamente frammentato.

Il bonus per il casinò permette di ottenere dei fun bonus da utilizzare sui giochi da casinò, come le slot, a patto che venga effettuato un deposito di tot euro qualificante e che si giochi a determinati giochi su Betfair.

Per maggiori dettagli in merito ai bonus e alle promozioni Betfair, inviamo a consultare direttamente il sito del bookmaker.

Opinioni Piattaforma Scommesse

L'offerta sport di Betfair non è di certo tra le più variegate nel panorama del betting online, ma la particolarità di questo operatore, come abbiamo visto, è l'exchange.

Ad ogni modo, le discipline su cui è possibile scommettere includono:

Basket

Calcio

Ciclismo

Football americano

Golf

Hockey su ghiaccio

Motori

Pallavolo

Rugby Union

Tennis

Tennistavolo

Betfair offre, chiaramente, la possibilità di scommettere live su questi sport, come calcio, tennis, golf etcc, e di usufruire altresì della funzionalità cashout.

In particolare il giocatore può scommettere su eventi le cui quote cambiano al verificarsi di eventi determinanti nel corso della competizione e può decidere di chiudere la scommessa anche prima che l'evento che l'ha generata si sia concluso. Il cashout è valido sia per le scommesse live che per quelle piazzate sull'exchange, rivoluzionando, di fatto, il mondo delle scommesse.

Mercati e quote: ampia scelta, non solo per il calcio

Prendendo in considerazione il calcio, possiamo trovare una scelta contenuta di mercati su cui è possibile scommettere. Come menzionato più volte in questa guida, il focus principale di questo brand di Flutter è il Betting Exchange, e tutto il resto sta in secondo piano. Ad ogni modo, coloro che desiderano piazzare una scommessa tradizionale potranno scegliere tra

Esito finale

Risultato esatto

Over/Under

Primo tempo

Primo goal

Entrambe le squadre segnano

…

Sebbene le quote siano generalmente competitive, durante la nostra recensione abbiamo constatato che queste potrebbero cambiare da sport a sport, dalla competizione particolare, ma anche dai giorni in cui si piazza la scommessa. La quota per una partita di tennis, ad esempio, potrebbe differire radicalmente da un'altra quota proposta per un'altra competizione sportiva.

Recensione Diretta streaming su Betfair

Così come altri allibratori nel mondo delle scommesse, anche Betfair offre ai propri clienti la possibilità di guardare in diretta streaming le competizioni sportive che più amano. Grazie alla funzionalità streaming, è sufficiente disporre di un conto gioco e di un saldo positivo per avere accesso a questa funzionalità. I giocatori potranno così guardare le partite di tutti gli sport preferiti, scommettere (sia in modo tradizionale, che live o tramite exchange), effettuare cashout, ecc a portata di click.

Metodi di pagamento accettati su Betfair: la nostra recensione

Nella sezione di questo articolo relativo al bonus di benvenuto, abbiamo specificato che per ottenere il bonus exchange è necessario utilizzare dei metodi di pagamento specifici. Ma vediamo nel dettaglio quali sono accettati da questo bookmaker per ciascuna operazione:

Strumento di pagamento Deposito Prelievo Visa ✔ ✔ Mastercard ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ Maestro ✔ ✔ Apple Pay ✔ ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ PaySafe ✔

Per depositare e prelevare dal conto gioco Betfair è possibile seguire le istruzioni seguenti. Prelevare e ritirare i soldi dal conto di gioco Betfair è semplicissimo:

Accedere alla sezione Conto Personale; Cliccare su Pagamenti - Deposito/Prelievo; Scegliere la modalità di deposito/prelievo; Compilare i dati richiesti, specificare l'importo e seguire le istruzioni;

Talvolta potrebbero essere applicate delle restrizioni all'utilizzo di un metodo di pagamento in particolare per quanto riguarda la somma minima e massima depositabile, o potrebbero sussistere dei vincoli relativi all'utilizzo di un metodo specifico per il prelievo sulla base di quello precedentemente utilizzato per effettuare versamenti. Ad ogni modo, per informazioni complete e aggiornate e per dettagli ulteriori, rinviamo al sito dell'operatore.

App Mobile Betfair per dispositivi mobili: la nostra esperienza

Come gran parte dei siti concorrenti, anche Betfair ha creato delle applicazioni per smartphone e tablet per facilitare il piazzamento di scommesse da dispositivo mobile. La particolarità sta nel fatto che, così come applica la distinzione sul sito tra scommesse ed exchange, fa la stessa cosa con le app.

Il giocatore può quindi scaricare la Betfair Sportsbook App mobile oppure la Exchange App sia su dispositivi con sistema operativo Android che iOS. Nel primo caso, però, non troverà l'app sul Play Store, ma potrà scaricarla direttamente dal sito dell'operatore e successivamente autorizzare l'utilizzo delle impostazioni.

Gioco responsabile sulla piattaforma Betfair

Betfair offre sì una variegata gamma di scommesse e giochi cui divertirsi, ma è altrettanto attento ai rischi che il betting e il gioco d'azzardo possono portare. Per questo motivo, agisce preventivamente, offrendo agli utenti la possibilità di impostare dei limiti settimanali, mensili o annuali di deposito o/o di perdita. Si tratta di un'opzione innovativa che permette di tenere sotto controllo eventuali impulsi potenzialmente dannosi.

Oltre ai limiti di deposito e all'autoesclusione, offerte tra l'altro anche da altre piattaforme, Betfair dispone di un'intera sezione dedicata al piano finanziario e all'autovalutazione dello stato di salute, di modo che eventuali comportamenti preoccupanti possano essere presi in considerazione immediatamente.

Recensione Servizio Assistenza Clienti Betfair

Il brand di scommesse online Betfair non solo offre una ricca sezione di self support con le domande frequenti e gli argomenti divisi per categoria, ma dispone anche di un team di assistenza clienti contattabile via chat dalle ore 10:00 alle 23:00 tutti i giorni della settimana.

A differenza di altri operatori, il team di supporto offre un servizio di assistenza sia ai clienti in grado di effettuare l'accesso all'account sia ai clienti e potenziali clienti che non siano in grado di accedere al proprio conto gioco, offrendo un'esperienza d'uso e un servizio eccezionale.

Nonostante ciò, tuttavia, secondo la nostra opinione il servizio potrebbe essere esteso a coprire tutte le ore del giorno e integrare anche altre opzioni di contatto, come un numero di telefono e un indirizzo email, al pari di altri siti di scommesse online.

Domande frequenti

Che commissione applica Betfair sull'exchange?

Betfair applica una commissione del 4.5% solo sulle scommesse vincenti. Questo vuol dire che chi perde in una scommesse di questo tipo, non è tenuto al pagamento dello spazio di gioco che grava interamente sul vincitore.

Quali metodi di pagamento posso utilizzare per riscattare il bonus di benvenuto sull'Exchange?

L'utilizzo di carta di credito, Apple Pay, o bonifico per effettuare il primo deposito sul conto gioco dovrebbe permettere di poter riscattare il bonus di benvenuto. Ad ogni modo, le peculiarità relative ai requisiti potrebbero cambiare nel tempo. Pertanto, invitiamo i nostri lettori a consultare il sito dell'operatore per info aggiornate.

Quali giochi online sono disponibili su Betfair?

Questo operatore la fa da padrone per l'Exchange sulle scommesse, ma oltre a questa opzione e alle scommesse tradizionali e live, vanta un catalogo di tutto rispetto per quanto riguarda i giochi casinò. Tra l'offerta dell'operatore online troviamo slots, blackjack, poker, roulette, live, jackpots e tanto altro.