AdmiralBet è il marchio online di ADMIRAL Sport Srl, un'azienda operante in Italia dal 2012. Detiene la Concessione GAD 15096 per il gioco online, più altre concessioni per la raccolta di scommesse fisiche. La società è parte del Gruppo Greentube, una sussidiaria del noto Gruppo NOVOMATIC, leader mondiale nell'industria del gioco d'azzardo operante in vari mercati regolamentati.

In Italia, come menzionato, ha ottenuto una licenza per operare online da parte dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli. Questo fa del sito Admiralbet.it un operatore affidabile e sicuro, in quanto rispettoso dei controlli e dei regolamenti in materia di gioco d'azzardo e scommesse online.

In questa recensione forniremo una panoramica di questo operatore, focalizzandoci sulla sezione scommesse sportive, seppur nell'offerta di AdmiralBet sono incluse diverse opzioni di gioco da casinò. Partiremo fornendo un'analisi della grafica del sito e dell'esperienza utente, analizzeremo la promo di benvenuto per le scommesse sportive e il palinsesto per scommesse pre-match e live. Continueremo fornendo un sunto dei metodi di pagamento accettati dal bookmaker e passeremo in rassegna l'app mobile e il servizio clienti.

Sito web Admiralbet.it

Iniziamo questa recensione offrendo una descrizione dell'aspetto di questo bookie e del suo logo. I colori predominanti di Admiralbet sono il giallo ocra e il bianco su sfondo blu. Non ci sono altri simboli se non il marchio stesso. Il logo è invece costituito da una dalle lettere A e B (rispettivamente Admiral e Bet) che includono tutti e tre i colori del brand.

Una volta approdati su Admiralbet.it, appare chiaro che il forte del sito è costituito dalla parte relativa ai giochi da casinò. La barra del menu riporta infatti le seguenti categorie:

Sport

Slot

Casinò

Casinò Live

Poker

Bingo

Lotterie

A destra della stessa barra, sono invece presenti i collegamenti rapidi alle sezioni:

Promo

News

Mobile

Come accennato poc'anzi, in questa recensione ci soffermeremo ad analizzare la sezione relativa alle scommesse sportive che non ha nulla da invidiare ad altri bookmakers in circolazione.

Anche se in questa nostra recensione non analizzeremo nel dettaglio la parte relativa al casinò, va specificato che tra la vasta scelta di giochi da casinò disponibili su questa piattaforma ci sono il poker, le slot machine, la roulette, il blackjack, il baccarat, il bingo, giochi da tavolo e live shows.

Recensione Bonus Benvenuto AdmiralBet

Come preannunciato, Admiralbet offre diverse opportunità di intrattenimento e, come gran parte delle aziende concorrenti, propone delle promozioni riservate ai nuovi giocatori che si uniscono al mondo Admiralbet. Si tratta di una tra le migliori offerte disponibili sui siti ADM.

Welcome bonus sport fino a 500€ di Real Bonus

Il bonus di benvenuto per lo sport, in particolare, è riservato a quegli utenti maggiorenni che effettuano la registrazione per la prima volta e che procedono ad un primo deposito qualificante.

A differenza dei bonus registrazione talvolta offerti dagli operatori di scommesse online, stiamo qui analizzando un bonus benvenuto deposito: ovvero dipendente, tra l'altro, dalla prima ricarica effettuata sul nuovo conto gioco. Per questa offerta non è necessario digitare alcun codice promozionale Admiralbet né all'iscrizione né al deposito.

Ma in cosa consiste e come è strutturato il Bonus sport AdmiralBet?

Innanzitutto, dal momento che si tratta di un bonus deposito, è necessario da subito specificare che l'importo minimo qualificante per partecipare alla promo è pari ad almeno 20€. Inoltre, il primo deposito deve necessariamente essere effettuato entro 7 giorni dalla registrazione, con o senza l'utilizzo di codici bonus.

Occorre anche offrire una ulteriore specificazione. Una volta effettuata la ricarica sarà necessario attivare e sbloccare il Fun Bonus Sport (che è pari al 100% del primo deposito fino a massimo 100€) e successivamente convertirlo in Real Bonus Sport (fino a un massimo di 500€) e infine sbloccare quest'ultimo.

Le condizioni sulle tempistiche, il wagering, i tipi di scommessa validi ai fini della promozione sono consultabili per esteso sulla nostra pagina dedicata al bonus Admiralbet e sul sito stesso dell'operatore in questione, cui rimandiamo in caso di dubbi e perplessità.

Bonus Admiralbet a confronto con altre promo

Nelle recensioni Admiralbet abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Sport Admiralbet: la nostra opinione

Chiarita la questione bonus sport per i nuovi utenti registrati, intendiamo fornire un'analisi delle opzioni di scommessa offerti dal bookmaker. Un sottomenu della relativa sezione offre la seguente categorizzazione:

Scommesse

Virtual

Ippica

Totocalcio

Non solo quindi eventi sportivi in senso lato sia pre-match che live, ma anche esports ed eventi virtuali, palinsesto ippiche e l'immancabile totocalcio simbolo assoluto delle scommesse sportive all'italiana.

Recensioni Scommesse Sportive della piattaforma Admiralbet

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le discipline sportive su cui è possibile piazzare scommesse. Qui di seguito forniremo una suddivisione in palinsesto pre-partita e live. La principale differenza tra questi due tipi di scommesse è che nel primo caso il pronostico va piazzato prima del fischio di inizio della competizione sportiva, mentre nel secondo caso si può scommettere durante l'evento stesso.

Pre-match

Le opzioni di scommesse pre-partita sono variegate e numerose e includono discipline più e meno popolari. Le quote sono molto favorevoli e gli eventi coperti spaziano dai classici a sport meno popolari. Qui una lista degli sport coperti in questa sezione:

Calcio

Marcatori

Tennis

Pallacanestro

Pallavolo

Hockey su Ghiaccio

Tennistavolo

Formula 1

Motociclismo

Badminton

Baseball

Ciclismo

Calcio a 5

Cricket

Floorball

Floorball Americano

Floorball Australiano

Freccette

Golf

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Politica

Rugby

Sci Alpino

Snooker

Spettacolo

Squash

Parte forte di questa offerta è chiaramente il calcio, lo sport per eccellenza che appassiona gli italiani.

Live

Per quanto riguarda la possibilità di scommettere su eventi in corso, desideriamo menzionare che l'offerta non è tanto ampia quanto per le pre-match, ma è comunque disponibile una sezione, in linea con altri siti scommesse online, e include:

Tennis

Tennistavolo

Calcio

Snooker

Badminton

Totocalcio Admiralbet

Il fascino della schedina di totocalcio può essere apprezzata dai più tradizionalisti scommettitori sul sito di questo bookmaker che offre quote vantaggiose.

Su Admiralbet è possibile giocare su diversi tipi di Formule (Formula 3, Formula 5, Formula 7, Formula 9, Formula 11 e Formula "Il 13") scegliendo tra eventi obbligatori ed eventi opzionali.

Elemento da non trascurare è il fatto che Admiralbet continua ad aggiornarsi di continuo e tiene ad offrire agli appassionati di scommesse sportive la possibilità di scommettere su qualsiasi evento possano ritenere interessante. Per questo motivo, il palinsesto dell'operatore potrebbe subire modifiche e aggiornamenti.

Recensioni Strumenti di pagamento Admiralbet

Anche sulle opzioni di pagamento Admiralbet offre numerose alternative. Le operazioni di pagamento possono infatti essere effettuate utilizzando metodi diversi: dalle carte Mastercard, Visa e Postepay ai portafogli elettronici tipi PayPal, Neteller, Skrill. È poi chiaramente consentito anche l'uso del Bonifico Bancario e di Admiral Pay.

Tendenzialmente, non sono applicate commissioni sulle ricariche effettuate sul conto gioco Admiralbet. Stessa cosa non è necessariamente valida per i prelievi. In questo caso, infatti, potrebbero essere previsti dei costi di commissione da parte del bookmaker e/o dell'ente che ha emesso il metodo di pagamento.

Admiralbet è veramente sicuro?

La presenza della licenza ADM garantisce la trasparenza delle piattaforme che offrono servizi di gioco online in Italia attraverso rigorosi controlli e certificazioni.

Tuttavia, la sicurezza di questo sito scommesse va oltre le autorizzazioni istituzionali, includendo un costante monitoraggio delle combinazioni casuali di numeri, noti come RNG (Random Number Generators), che costituiscono la base del funzionamento tecnico di un casinò online.

Inoltre, è encomiabile l'impegno nell'ambito del Gioco Responsabile e il sostegno a coloro che possono sviluppare una dipendenza dal gioco online. AdmiralBet, la società dietro il portale, partecipa a iniziative di sensibilizzazione e informazione per promuovere una consapevolezza più ampia sul significato del gioco online in Italia.

Recensione App AdmiralBet

Come ogni bookmaker che si rispetti, AdmiralBet offre la possibilità di accedere alla vasta selezione di giochi online con un semplice tocco da applicazione mobile. Una sola applicazione permette, infatti, di giocare a oltre 500 slot machine e giochi da casinò, scommettere sugli eventi sportivi, partecipare a tornei di poker e seguire le estrazioni del bingo.

L'app Admiralbet è compatibile sia con dispositivi iOS che Android. Nel primo caso, i giocatori possono scaricare l'app direttamente su iPhone e iPad dall'App Store Apple, senza particolari difficoltà e iniziare a giocare ai giochi preferiti. Nel caso si utilizzassero dispositivi con sistema operativo Android, il download potrà essere effettuato direttamente dal sito dell'operatore tramite link o da codice QR. L'utente dovrà, in questo caso, autorizzare l'app direttamente dalle impostazioni del proprio smartphone o tablet.

Helpdesk Admiralbet: la nostra opinione

Altro fiore all'occhiello del sito scommesse Admiralbet è la folta scelta di opzioni di contatto in caso i giocatori necessitano assistenza.

Seppur, infatti, non siano presenti sezioni relative a domande frequenti sul sito, i giocatori possono risolvere ogni dubbio o problema consultando i regolamenti o contattando l'assistenza Admiralbet.

Le opzioni a disposizione includono:

Telefono: 800 213 191 Il servizio è operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 21.00.

800 213 191 Il servizio è operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 21.00. E-mail all'indirizzo supporto@admiralbet.it

all'indirizzo supporto@admiralbet.it Live chat direttamente dal sito/app

Per la verifica dell'identità (procedura necessaria per completare l'attivazione del conto gioco e quindi effettuare eventuali prelievi dallo stesso), i giocatori possono inviare i documenti necessari ad un altro indirizzo email: documenti@admiralbet.it

Sulla base della recensione condotta possiamo dire che il supporto offerto dalla piattaforma ai giocatori è completo, seppur si potrebbe rendere disponibile l'assistenza per orari prolungati, visto che molti appassionati di giochi di casinò come il poker o le slot, gioca tendenzialmente a tutte le ore.

Domande Frequenti

Le promozioni Admiralbet sono riservate solo ai nuovi clienti?

No, al contrario. Admiralbet offre anche promo diverse da quelle descritte in questa guida. Sono chiaramente numerose le offerte per i nuovi utenti registrati e disponibili per diverse categorie di giochi. Non mancano tuttavia altre promo, come il Bonus Amici o il programma di fidelizzazione VIP Club Admiral.

È possibile prelevare i bonus ottenuti su Admirabet?

Nè i fun bonus nè i real bonus possono essere prelevati direttamente come denaro reale. Tendenzialmente devono essere rigiocati secondo il wagering stabilito dalla promozione stessa. Sono tuttavia prelevabili le eventuali vincite conseguite tramite bonus.

In cosa consiste il Bonus Amici di Admiralbet?

Questa promo prevede una ricompensa per ogni nuovo giocatore che l'utente inviterà a registrarsi su Admiralbet. La ricompensa verrà erogata sotto forma di bonus a entrambe le parti e seguirà i relativi termini e condizioni per lo sblocco.