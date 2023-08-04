In questa recensione, esploreremo le principali caratteristiche del sito, inclusi i bonus di benvenuto, il palinsesto sportivo, le opzioni di casinò, l'app mobile e il servizio clienti.

⭐ Valutazione 4.4/5 Licenza ADM 16048 CIE e SPID Solo SPID Bonus Scommesse 7.000€ + 1000 FS Numero Sport 24 Bonus Casinò 7.000€ + 1000 FS Numero Slot 2523 Bonus Multipla Fino al 200% Cashout Sì App Mobile iOS e Android

AdmiralBet: recensione generale del sito di scommesse

AdmiralBet si distingue nel panorama delle scommesse online grazie alla sua vasta gamma di offerte e alla sicurezza garantita dalla licenza ADM.

La nostra esperienza complessiva con AdmiralBet è stata positiva, grazie alla varietà di giochi e alla facilità d'uso della piattaforma.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Per iniziare la nostra recensione su Admiralbet prenderemo in considerazione il bonus benvenuto. L’operatore offre 2.000€ senza deposito e 1.000 Free Spin effettuando la registrazione con SPID. A questi si aggiungono il 50% fino 5.000€ per le scommesse sportive, o in alternativa gli appassionati di casinò possono ottenere il 200% fino a 5.000€ per le slot.

Al bonus scommesse Admiralbet si applicano specifici termini e condizioni che potrebbero apparire piuttosto alti per i giocatori meno esperti.

Tipo di Bonus Dettagli Bonus Registrazione 2.000€ senza deposito + 1.000 Free Spin Bonus scommesse 50% fino a 5.000€ Bonus Casinò 200% fino a 5.000€ Requisiti di registrazione Deposito minimo di 20€ Validità 7 giorni

⚽ Palinsesto di AdmiralBet: 4.4/5

AdmiralBet offre un palinsesto sportivo ampio e variegato, coprendo 24 discipline tra cui calcio, tennis, basket e sport motoristici. Il sito include anche scommesse su eventi virtuali ed eSports, oltre a mercati speciali come politica e spettacolo.

Le quote sono competitive e il payout è del 94,74%, il che rende AdmiralBet una scelta interessante per gli scommettitori.

🎰Slot e casinò di AdmiralBet: opinioni

Il casinò di AdmiralBet vanta oltre 2523 slots e giochi da tavolo, inclusi i popolari Book of Ra Deluxe e Starburst Galaxy. L'esperienza di gioco è fluida e coinvolgente, con la possibilità di provare i giochi in modalità demo.

Oltre alle slot, sono disponibili giochi da casinò live, monopoli, giochi da tavolo e videopoker.

📱 Mobile app AdmiralBet: analisi

Sistema operativo iOS & Android Peso Android 21,5 MB Peso iOS 32,1 MB Valutazione 4.4/5⭐

L'app mobile di AdmiralBet è disponibile per dispositivi iOS e Android, offrendo un accesso facile e veloce a tutte le funzionalità del sito. Gli utenti possono scommettere su eventi sportivi, giocare a slot e partecipare a tornei di poker direttamente dal proprio smartphone o tablet. Le opinioni sull’applicazione sono positive anche grazie al peso leggero per entrambi i tipi di dispositivi.

Depositi e prelievi su AdmiralBet

AdmiralBet offre 11 metodi di pagamento, tra cui carte di credito, e-wallets e bonifico bancario. Le transazioni sono rapide e sicure. Ecco i principali metodi previsti:

Visa, MasterCard, Postepay

PayPal

Skrill

Neteller

Bonifico bancario

Admiral Pay

📞 Assistenza clienti

Il supporto clienti di AdmiralBet è disponibile tramite telefono, e-mail e live chat. Il servizio è operativo tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00, garantendo un'assistenza tempestiva e professionale.

🔎 AdmiralBet a confronto con altri bookmaker AMD

AdmiralBet si posiziona tra i migliori operatori in Italia, accanto a nomi come Goldbet, Sisal ed Eurobet, grazie alla sua vasta gamma di offerte e alla sicurezza garantita dalla licenza ADM. E’ sempre importante, però, confrontare l’offerta di un operatore con quella di altri siti di scommesse online per avere una panoramica più ampia e oggettiva di quello che il mercato del betting ha da offrire.

Opinioni finali su AdmiralBet: pro e contro

AdmiralBet è un operatore solido con una vasta gamma di opzioni di scommessa e un casinò ben fornito. Non mancano, d’altra parte, alcuni aspetti migliorabili come ad esempio la registrazione CIE da affiancare allo SPID, o dei requisiti di giocata più accessibili per quanto riguarda le iniziative di benvenuto.

👍 Pro 👎 Contro Vasta gamma di giochi Requisiti di puntata alti per il bonus Bonus attraenti No registrazione CIE Sicurezza e affidabilità

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi di AdmiralBet?

Di AdmiralBet penso che si tratti di un operatore solido, estremamente sicuro e con una buona varietà di prodotti per gli scommettitori. Tra i vari, ad esempio, vanno citati il Cashout per chiudere in anticipo le giocate e il Bet Builder con cui ogni utente può personalizzare quote e multiple. La registrazione, anche grazie alla possibilità di utilizzare lo SPID, è rapida e consente di ottenere premi extra.

Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di AdmiralBet?

Uno degli aspetti che preferisco di AdmiralBet, oltre alla grande selezione di giochi ed eventi su cui scommettere, è il suo bonus di benvenuto. Registrandosi tramite SPID, quindi anche velocizzando la procedura e convalidando automaticamente il conto gioco, si ottiene un premio che può arrivare a 2.000€ di credito extra e a 1.000 giri omaggio. Naturalmente, le offerte proseguono anche per gli utenti già iscritti.

In cosa AdmiralBet può migliorare?

I requisiti di scommessa sono forse uno dei pochi aspetti che AdmiralBet potrebbe migliorare. Se da una parte è vero che le sue offerte sono molto interessanti, dall’altro ci sono dei requisiti da soddisfare per passare al prelievo delle vincite, e talvolta sono molto alti. Questo rende complicato sfruttare i benefici e i premi ottenuti con le offerte.

FAQ - Domande frequenti

Le promozioni AdmiralBet sono riservate solo ai nuovi clienti?

No, AdmiralBet offre promozioni anche per i clienti esistenti, come il Bonus Amici e il VIP Club.

È possibile prelevare i bonus ottenuti su AdmiralBet?

I bonus devono essere rigiocati secondo i requisiti di puntata previsti prima di essere prelevabili.

In cosa consiste il Bonus Amici di AdmiralBet?

Questa promozione prevede dei bonus agli utenti che invitano i loro amici alla registrazione: verrà loro fornito un codice che permetterà di identificare i nuovi iscritti come utenti invitati.