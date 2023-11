Recensioni Vincitu: panoramica e opinioni del nuovo sito scommesse

Vincitu.it è il portale online attraverso il quale Vincitu s.r.l., titolare della concessione per i giochi a distanza con codice GAD 15200, offre servizi di scommesse e giochi da casinò online

L'operatore è attualmente uno dei bookmaker italiani più competitivi sul mercato grazie all'offerta di un palinsesto completo, che propone scommesse su oltre 20 sport diversi, con un catalogo di oltre 30.000 eventi tra quote fisse e incontri live. L'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e il servizio di assistenza offerto, fanno di questo sito un punto di riferimento per gli amanti dei giochi online.

In questa recensione analizzeremo che aspetto ha questo operatore, quali promozioni di benvenuto riserva ai nuovi registrati e qual è il palinsesto di eventi sportivi su cui è possibile scommettere. Tralasceremo quasi del tutto l'analisi dei prodotti da casinò, ma offriamo una panoramica delle metodologie di pagamento accettate, dell'app e del servizio clienti.

Outlook Sito Vincitu.it

I colori predominanti di questo bookmaker sono due diverse tonalità di arancione e il grigio (che si ritrovano anche nel logo dello stesso) insieme al verde evidenziatore dei pulsanti sul sito.

Il menu che si apre accedendo al sito web Vincitu.it presenta una categorizzazione dei prodotti offerti dall'operatore in:

Home

Casino

Casino Live

Sport

Race Casino

Sport Live

Betexchange

Bingo

Poker

Ippica Q/F

Altri Giochi

App Mobile

Per quanto riguarda le scommesse, dunque, il sito offre una scelta completa fatta di Corse Cavalli. Sport e Sport Live e lo spazio Betexchange. Inoltre, nella categoria altri giochi è disponibile un palinsesto per le scommesse virtuali (ovvero su eventi simulati) per calcio, cavalli, levrieri e auto. La piattaforma si attesta quindi come un bookmaker con molta esperienza nelle scommesse di tutti i generi.

Seppur in questa recensione non analizzeremo nel dettaglio la sezione casinò dell'operatore, va specificato che Vincitu offre tantissimi giochi di slot, jackpots, giochi da tavola, casinò live inclusi roulette, blackjack, baccarat e molti altri giochi.

Recensione Bonus Benvenuto Vincitu

Attualmente l'operatore offre numerose promo di benvenuto per accogliere e incentivare nuova clientela ad aprire un conto gioco. Tra queste, ci focalizzeremo sulla welcome offer per lo sport di Vincitu che offre fino a 250 euro alla registrazione senza bisogno di utilizzare un codice bonus Vincitu.

Welcome Bonus Sport 250€ Vincitu: la nostra opinione

Come si è detto, la promo di benvenuto Vincitu per le scommesse sportive è un bonus registrazione, non un bonus deposito. Questo vuol dire che l'erogazione del bonus è indipendente dai tempi e dall'ammontare della prima ricarica effettuata sull'account di gioco.

I requisiti fondamentali per accedere a questa promozione sono:

Essere maggiorenni

Aprire un conto gioco presso Vincitu.it per la prima volta

Convalidare l'account inviando all'operatore copia del documento d'identità usato in fase di registrazione insieme ad un selfie del giocatore con il documento in mano.

Una volta completata la procedura di verifica dell'account, il bonus verrà accreditato sul conto e per essere sbloccato, il suo importo dovrà essere giocato 10 volte su scommesse pre-match entro alcuni giorni. Si applicano ulteriori condizioni. Pertanto, si rimanda al sito dell'operatore per dettagli.

Bonus Vincitu a confronto con altre promo

Nelle recensioni Vincitu abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensioni Scommesse sportive Vincitu

L'offerta scommesse di questo operatore include scommesse sportive pre-match, antepost, live, betexchange e ippica. Insomma, qualsiasi sia la preferenza dello scommettitore, esso riuscirà a trovare quello che cerca sul sito Vincitu. L'operatore si attesta infatti non a caso tra i migliori siti di scommesse ADM. Ma vediamo nel dettaglio su quali sport è possibile scommettere.

Sportbook Vincitu

Qui forniremo una lista delle possibili scommesse pre-match offerte da Vincitu, ovvero schedine che possono essere giocate prima del fischio di inizio di un evento sportivo sulla base delle quote proposte dalla piattaforma:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Hockey

Baseball

Football americano

Football australiano

Rugby

Cricket

Freccette

Pallamano

Pugilato

Rugby League

Tennis

Tennis Tavolo

Interessante aggiunta all'offerta, è il palinsesto di scommesse antepost, ovvero quelle scommesse che pronosticano il vincitore o la vincitrice di un campionato, una coppa o un torneo. È attualmente possibile piazzare scommesse antepost su:

Calcio

Tennis

Basket

Auto

Rugby

Volley

Non finisce qui. Come molti altri concorrenti, Vincitu propone anche una sezione di eventi Live su cui scommettere in tempo reale durante lo svolgersi della partita. Le discipline includono:

Tennis

Calcio

Basket

Rugby

Tennis tavolo

Betexchange Vincitu: la recensione

Autorizzato da poco in Italia, ma molto popolare all'estero, il Betting Exchange o Punta Banca, è un tipo di scommessa che mette il giocatore contro un altro giocatore, anziché contro il sito.

In breve, mentre nelle scommesse tradizionali il bookmaker pubblica le quote e il giocatore può puntare solo sulle quote presenti, con il Betexchange Vincitu il giocatore ha la possibilità di assumere il ruolo di bookmaker. I giocatori, hanno quindi la possibilità di giocare sia Puntando che Bancando:

Puntare equivale a una scommessa tradizionale: si pronostica che un determinato esito si verifichi

equivale a una scommessa tradizionale: si pronostica che un determinato esito si verifichi Bancare equivale ad assumere il ruolo di operatore, ovvero decidere di proporre una quota sull'esito pronosticando che un determinato esito non si verifichi.

Con le scommesse Punta e Banca Betexchange si può giocare in modalità pre-match, antepost o live e includono le seguenti discipline:

Automobilismo

Baseball

Basket

Calcio

Football Americano

Freccette

Hockey Ghiaccio

Snooker

Tennis

Cosa guadagna Vincitu dalle scommesse Exchange? Queste tipologie di scommesse mettono il giocatore come controparte di un altro giocatore e la piattaforma ospita l'incontro tra le parti. I giocatori non sono tenuti a corrispondere una quota fissa al bookie, ma al contrario una commissione del 5% verrà applicata sulla somma dei profitti e quindi verrà sostenuta dal solo giocatore vincitore.

Recensioni Streaming partite Vincitu

Come si è accennato, il bookmaker offre proprio un ventaglio completo di opzioni quando si tratta di scommesse. Non solo il giocatore può puntare pre-match, antepost, live ed exchange, ma può anche seguire gli sport preferiti in tutta comodità e senza affrontare costi aggiuntivi per abbonamenti grazie al servizio di diretta streaming Vincitu.

Lo streaming delle partite è disponibile per diversi eventi sportivi e il giocatore può consultare in anticipo la sezione "next streaming" per sapere se l'evento che desidera guardare verrà offerto sulla piattaforma o meno.

Per seguire gli sport in diretta, basterà semplicemente disporre di un conto gioco e di credito sullo stesso, et voilà!

Sulla base della nostra esperienza, possiamo confermare che il servizio streaming offerto dal bookmaker sopporta il confronto con altri siti di scommesse online.

Cashout Vincitu: analisi e opinioni

Questa funzione permette di riscuotere vincite e chiudere il ticket prima che le partite siano concluse. Chiaramente, questo comporta un ricalcolo della vincita, ma alcuni giocatori preferiscono incassare immediatamente una somma minore che aspettare l'esito della partita sperando di aver pronosticato correttamente, specialmente quando le cose sul campo da gioco non vanno proprio come previsto.

Utilizzando la funzione cash out su Vincitu, si può quindi ridurre il rischio di perdere interamente, incassando comunque una vincita quando le circostanze lo permettono. Attualmente su Vincitu il cashout è disponibile su tutti gli eventi di Calcio, Basket, Tennis e Volley.

Recensioni Metodi di ricarica e prelievo Vincitu

Passiamo adesso alla rassegna delle modalità di pagamento utilizzabili sul sito di questo operatore per effettuare depositi e prelievi di denaro.

Nella tabella sottostante viene fornita una panoramica riassuntiva degli strumenti utilizzabili:

Metodi di pagamento Deposito Prelievo Nuvei ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Bonifico ✔ ✔ Bollettino Postale ✔ Carta - Skrill ✔ ✔ Prepagata ✔

Riteniamo utile specificare che le somme depositabili e prelevabili giornalmente o settimanalmente potrebbero essere definite all'interno di range specifici per lo strumento di pagamento in questione.

Inoltre, sono prelevabili dal conto soltanto le vincite ottenute e l'accredito, qualora possibile, sarà effettuato sullo stesso metodo utilizzato per la ricarica. Il solo caso in cui è possibile effettuare il prelievo delle somme depositate è quando si procede alla chiusura del conto gioco.

Sicurezza Vincitu

Argomenti chiaramente di rilievo quando si parla di siti di gioco online sono la sicurezza e l'affidabilità. Nell'incipit di questa recensione Vincitu abbiamo chiarito che il sito opera tramite una licenza e questo fa del bookmaker una scelta sicura al 100%.

La piattaforma è dunque certificata e sottoposta a rigidi controlli degli organi competenti su software e dati sensibili della clientela. Affinché mantenga la licenza, Vincitu, come anche altri siti di scommesse e casinò online, è tenuta a mantenere alti standard. Gli scommettitori possono quindi dormire sonni tranquilli con questo operatore.

Recensione App mobile Vincitu

Tutti i giochi online e le scommesse sono disponibili sia da pagina web che da smartphone. I giocatori possono trovare l'app sull'App Store Apple o scaricarla dal sito nel caso in cui utilizzassero dispositivi Android, in quanto l'applicazione non è presente sul Play Store Google.

In questo caso, l'app Vincitu potrà essere scaricata inquadrando il QR code presente sul sito e autorizzando la stessa dalle impostazioni del proprio dispositivo. Dopodichè sarà possibile giocare le schedine e giocare ai giochi del casinò, come le slot e il blackjack, per citarne alcuni.

L'app, così come il sito, risulta completa e semplice da utilizzare sia per i principianti che per gli esperti

Assistenza clienti Vincitu: recensione sulla base della nostra esperienza

Per qualsiasi necessità, i giocatori possono mettersi in contatto con il team di supporto Vincitu disponibile via:

Posta all'indirizzo Vincitu s.r.l., Via G.Porzio, C.D.N is. F10, Napoli - 80143

all'indirizzo Vincitu s.r.l., Via G.Porzio, C.D.N is. F10, Napoli - 80143 Email all'indirizzo helpdesk@vincitu.net

all'indirizzo helpdesk@vincitu.net Telefono ai numeri 081.5288633 / 081.18096129 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 22:00 e il sabato e la domenica dalle ore 09:15 alle 22:00.

Sul sito sono presenti altresì delle risorse informative in grado di rispondere alle più generiche richieste in materia di account, metodi di pagamento e scommesse.

In conclusione alla recensione ci sentiamo di menzionare che Vincitu potrebbe estendere il servizio di assistenza offerto includendo il servizio via chat. Si tratta di un'opzione molto apprezzata dai clienti e solo in parte fornita dalla concorrenza.

Domande Frequenti

Quali sono i bonus Vincitu?

Oltra al bonus scommesse, Vincitu offre una moltitudine di altre promozioni come il welcome bonus casinò, diversi bonus sport, bonus cashback, bonus multipla e tanti altri. Il giocatore stesso può consultare l'offerta di promo disponibili accedendo alla sezione bonus sulla pagina dell'operatore stesso dove verranno elencati i bonus deposito e quelli svincolati da quest'ultimo.

Cos'è il Moneyback nel Betting Exchange?

Il Moneyback è una funzionalità del Betting Exchange che permette di equilibrare l'esposizione sul mercato, di incassare una vincita o diminuire una perdita sull'evento su cui si è scommesso senza attenderne la conclusione. Si tratta di una sorta di cashout applicabile però alle scommesse in Betexchange.

Quali tipologie di scommessa sono disponibili su Vincitu?

Su Vincitu è possibile piazzare scommesse singole, multiple, a sistema integrale e a sistema correzione d'errore.