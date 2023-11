Recensioni Betnero: opinioni e caratteristiche del portale giochi

Betnero.it appartiene al gruppo Kabani Limited, un'azienda con un solido background nell'industria del gioco d'azzardo online. Il sito di scommesse e giochi da casinò vanta una licenza regolare, la GAD 15099 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gli consente di operare in Italia in modo legale, garantendo alti standard di sicurezza nelle transazioni ai propri utenti. La piattaforma di gioco online utilizza tecnologie all'avanguardia ed è ottimizzata per un funzionamento eccellente su qualsiasi dispositivo, sia fisso che mobile.

In questa recensione analizzeremo l'interfaccia utente di Betnero, le promo di benvenuto e il palinsesto delle scommesse sportive in dettaglio. Forniremo poi delucidazioni sulle metodologie di pagamento utilizzabili sulla piattaforma di gioco e analizzeremo l'app mobile e il servizio di assistenza a disposizione dei clienti.

Outlook sito Betnero.it

Il sito web di questo operatore si distingue per la presenza dei colori blu e azzurro, riscontrabili in ogni sezione del sito, ma anche per l'utilizzo di diverse icone a simboleggiare diversi prodotti. Nell'insieme il sito è molto colorato e vivace, in contrapposizione al logo che è costituito dal brand Betnero nei colori grigio/nero.

A primo impatto, Betnero appare come un sito informale. Tuttavia, i giocatori possono fare affidamento alla licenza ADM per assicurarsi in merito a eventuali dubbi sull'affidabilità dell'operatore..

Come ogni sito che si rispetti, è presente in alto una barra del menu con collegamenti alle diverse sezioni del sito. In particolare si hanno:

Home

Scommesse

Casino

Casino Live

Slot Machine

Altri Giochi

Promozioni

Blog

La sezione altri giochi, in particolare, include lotterie, scommesse ippiche, scommesse virtuali e giochi di carte.

Seppur in questa recensione non analizzeremo nel dettaglio le informazioni relative alle promozioni o ai giochi da casinò, riteniamo opportuno specificare che la piattaforma offre un numero elevato di opzioni di gioco e intrattenimento sul versante giochi casinò. Il catalogo di Betnero include un variegato catalogo di slot machine cui gli utenti possono giocare. Inoltre, sono variegati anche i bonus che la piattaforma offre per casinò e slot con e senza deposito. Ma vediamo cosa ha da offire Betnero relativamente alle scommesse.

Recensione Bonus Benvenuto Betnero

Accessibile direttamente dai banner nella homepage o dalla sezione Promozioni, i welcome bonus erogati da questo operatore ai giocatori che effettuano la registrazione online per la prima volta sono numerosi: per scommesse, slot, giochi live, multiple, e tanti altri. Requisito per partecipare è essere un nuovo cliente su Betnero.

Bonus Benvenuto Scommesse Betnero da 10€

Come anticipato, Betnero tra le altre promo offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive pari al 10% del primo deposito fino a un massimo di 10 euro.

Per ottenerlo, basta essere maggiorenni e registrarsi per la prima volta sul sito scommesse. Dopodiché, sarà necessario effettuare un deposito di denaro sul conto gioco e il bonus verrà accreditato. Anche in questo caso, per partecipare all'offerta, non è necessario digitare un codice promozionale Betnero.

Il Bonus ricevuto è un Real Bonus Sport con requisito di puntata 1x ed è spendibile su un minimo di 3 eventi con quota minima di 1,80.

Anche se a primo impatto il bonus sport di Betnero sembra scarso rispetto alle promozioni offerta da altri siti scommesse online, durante la nostra recensione abbiamo constatato che il wagering è pari a 1, mentre gran parte dei concorrenti (se non tutti) prevedono dei requisiti di puntata pari molto più alti che richiedono quindi di piazzare scommesse per un importo più alto di denaro reale per il riscatto della promo stessa.

Pertanto, coloro che desiderano ricevere il massimo ammontare possibile potranno depositare 100 euro ed effettuare scommesse su una schedina multipla di almeno 3 eventi sportivi con quota minima ad evento pari a 1,80, e il gioco è fatto.

Per info sulle condizioni aggiuntive del bonus e sui giorni disponibili per il riscatto, invitiamo i nostri lettori a consultare direttamente i termini completi sulla piattaforma Betnero.

Bonus Betnero a confronto con altre promo

Nelle recensioni Betnero abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Scommesse sportive Betnero: la nostra recensione

Ma quali sono gli eventi e gli sport su cui è possibile scommettere con questo bookmaker? Il palinsesto è ampio e variegato e include:

Calcio

Basket

Tennis

Volley

Hockey su Ghiaccio

Tennis Tavolo

Automobilismo

Baseball

Biathlon

Calcio a 5

Cricket

Floorball

Football USA

Freccette Golf

Motociclismo

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Rugby

Rugby League

Sci Alpino

Spettacolo

L'offerta è veramente ampia e include numerosissimi mercati per discipline più o meno popolari. Ma non finisce qui. Il palinsesto disponibile non è solo composto dagli eventi pre-match elencati nel paragrafo precedente, ma è completato da una sezione live.

Scommesse Live su Betnero

La sezione relativa alle scommesse live non è particolarmente ricca anche se l'operatore sembra attivo a fornire ai propri giocatori delle opzioni di scommessa sempre nuove e coinvolgenti.

Questa tipologia di betting permette agli utenti di pronosticare e puntare su eventi sportivi in corso, sulla base di quote costantemente in aggiornamento. Le quote per le scommesse live, infatti, cambiano sulla base dell'andamento della partita, per riflettere in tempo reale il pronostico più atteso dopo determinate azioni.

Ad oggi, le scommesse live su Betnero includono tennis e tennistavolo, anche se, come si è detto, il palinsesto potrebbe arricchirsi di nuovi sport.

Altre scommesse Betnero

Come già menzionato più in alto, oltre alle scommesse sportive pre-match e live, il catalogo Beetnero include anche scommesse ippiche e scommesse virtuali.

La sezione ippica offre scommesse per trotto e galoppo mentre quella virtuale include eventi simulati di calcio, cavalli, levrieri, moto, auto, cammelli e tanto altro.

Blog Betnero

Accessibile tramite collegamento rapido dalla barra statica del menu, il blog di Betnero è a sua volta composto da diverse sezioni relative al betting e ai giochi di casinò. In particolare, in questa sezione della pagina web dell'operatore è possibile consultare risorse informative su Pronostici, Scommesse, Guida al Casino, Slot machine, Roulette, Blackjack, e altri Giochi.

Ciascuna di queste sezioni include regole, strategie e consigli facendo di Betnero un operatore di riferimento sia per gli scommettitori più esperti che per quelli alle prime armi.

Recensione Opzioni di pagamento

Le modalità di ricarica e prelievo disponibili su Betnero sono numerose. Chiunque disponga di un conto gioco presso questo bookmaker ha la possibilità di scegliere tra parecchie opzioni disponibili. Nella tabella seguente è possibile trovare uno snapshot dei metodi di pagamento accettati:

Strumenti di pagamento Depositi Prelievi Carta di credito ✔ ✔ PostePay ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Scratch Card ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔ Skrill Moneybookers ✔ Crypo ✔ ✔

Mentre è possibile effettuare versamenti con gran parte dei metodi di pagamento elencati, anche prima della verifica dell'identità, i prelievi possono essere effettuati solo una volta convalidato il conto. La verifica è una procedura richiesta da tutti i siti di gioco online che operano seguendo le direttive AAMS.

Inoltre, è possibile prelevare dal conto gioco solo le somme derivanti da vincite, mentre il credito depositato e non movimentato non può essere prelevato a meno che si decida di chiudere l'account.

I bonus e le offerte, invece, non sono mai prelevabili così come sono, in quanto non costituiscono un saldo reale.

Sicurezza e affidabilità Betnero

Dal momento che l'operatore di scommesse e giochi da casinò Betnero dispone di una licenza ADM, lo si può considerare un sito sicuro. Infatti, gli operatori per poter accedere al mercato regolamentato dei giochi online, devono sottostare a una serie di controlli e rispettare determinati criteri stabiliti dall'autorità garante in materia. Il rispetto delle condizioni stabilite dall'AAMS rendono la piattaforma online un luogo dove poter giocare in tutta sicurezza.

Inoltre, il sito utilizza sistemi di crittografia aggiuntivi, proprio perché desidera rassicurare i giocatori che né i propri dati né le transazioni siano in alcun modo accessibili da soggetti terzi non autorizzati.

Recensioni App mobile Betnero

Attualmente l'operatore non ha una versione app del sito di gioco. Il portale per le scommesse e i giochi da casinò è accessibile tramite la pagina web da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, sia computer che mobile.

I bookmaker che operano in Italia sanno bene quanto sempre più persone, soprattutto tra i giovani, prediligono l'accesso tramite app alle piattaforme di gioco. Pertanto, non si esclude che Betnero possa rilasciare una versione app in futuro.

In questa eventualità, ci aspettiamo l'app sia compatibile sia con dispositivi iOS che Android, anche se sappiamo già che non sarà possibile scaricare l'app dal Play Store Google. Infatti, le app scommesse e casinò dei vari operatori di giochi online seppur disponibili su App Store Apple non sono reperibili sul Play Store.

Recensione Servizio clienti Betnero

Come ogni bookie che si rispetti, Betnero mette a disposizione dei giocatori un servizio di assistenza cliente che ha il compito di chiarire dubbi, rispondere a domande e risolvere le esigenze di coloro che utilizzano i servizi e i giochi offerti.

Le opzioni di contatto per ricevere aiuto dal team di Betnero sono attualmente:

Form dal sito

Mail all'indirizzo assistenza@betnero.it

Chat

Telefono al numero 02.30450233

Il servizio clienti di Betnero è attivo tutti i giorni con diversi orari a seconda del canale di comunicazione prescelto. Gli operatori prenderanno in carico la richiesta di assistenza e faranno il possibile per offrire supporto e chiarimenti nel più breve lasso di tempo possibile.

Betnero mette anche a disposizione una sezione FAQ per permettere ai giocatori di intercettare informazioni potenzialmente rilevanti in piena autonomia.

La sezione domande frequenti di Betnero offre risposta ai più popolari quesiti in materia di autolimitazioni, conto gioco, generali, prelievo, ricarica e scommesse.

Abbiamo analizzato in prima persona il servizio di assistenza offerto dalla piattaforma e siamo giunti alla conclusione che per problematiche urgenti è preferibile contattare il supporto tramite numero di telefono, mentre per quesiti generici si può tranquillamente fare affidamento alle altre opzioni di supporto o cercare di trovare le informazioni online.

Domande Frequenti

È possibile scaricare l'app Betnero?

Attualmente, non sono disponibili app Betnero, né per dispositivi Android né per iOS. Tuttavia, i giochi su Betnero sono ottimizzati per essere accessibili tramite dispositivi mobili, ed è quindi possibile giocare comodamente da qualsiasi smartphone.

Come funzionano i depositi e prelievi con Crypto su Betnero?

I titolari di wallet Crypto, hanno la possibilità di ricaricare il conto gioco Betnero ed effettuare prelievi come per qualsiasi altro metodo di pagamento accettato, accedendo alla sezione "Il mio conto" dopo aver effettuato il login con le credenziali. Con questo metodo di pagamento l'importo minimo di ricarica e prelievo è 25 euro.

È necessario impostare dei limiti di deposito sul conto gioco Betnero?

Ogni giocatore, per poter giocare deve impostare dei limiti di deposito settimanali che vengono conteggiati da Lunedì a Domenica. Solitamente i limiti vengono impostati al momento della registrazione, ma possono essere anche modificati in qualsiasi momento.