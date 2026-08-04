⭐ Valutazione 4/5 Licenza ADM 16023 CIE e SPID No Bonus Scommesse 100% fino 100€ Numero Sport 11 Bonus Casinò 300% fino a 300€ Numero Slot 1175 Bonus Multipla +200% su 30 selezioni Cashout Sì App Mobile iOS e Android

Pokerstars: recensione generale sul sito di scommesse

Pokerstars è un operatore di gioco online di grande prestigio, noto principalmente per il poker, ma che offre anche una vasta gamma di scommesse sportive e giochi di casinò. La sua affidabilità è garantita dalla licenza AMD numero GAD 16023, che assicura agli utenti un'esperienza di gioco sicura e conforme agli standard italiani.

Bonus benvenuto Pokerstars

Pokerstars offre bonus di benvenuto sia per il casinò che per il poker. Per il casinò, i nuovi iscritti possono ottenere un bonus del 100% fino a 100€ mentre, per il poker, può arrivare fino a 500€. Entrambi i bonus richiedono un deposito minimo e l'utilizzo di un codice bonus specifico.

Tipo di Bonus Dettagli Bonus deposito 100% fino a 100€ Requisiti di registrazione Registrazione e ricarica Validità 7 giorni

⚽ Palinsesto di Pokerstars: 3.8/5

Pokerstars offre un palinsesto sportivo che copre numerosi sport, tra cui calcio, basket, tennis e molti altri. Tuttavia, il numero di eventi disponibili potrebbe non essere tra i più ricchi rispetto ad altri bookmaker. La piattaforma offre scommesse singole, multiple e di sistema, oltre a scommesse live, sebbene manchi un servizio di live streaming.

🎰Slot e casinò di Pokerstars: opinioni

La sezione casinò di Pokerstars include una varietà di slot e giochi da tavolo. I giocatori possono trovare slot popolari e partecipare a giochi dal vivo come il blackjack e la roulette. L'esperienza di gioco è arricchita dalla possibilità di provare alcuni giochi in modalità demo, permettendo ai nuovi utenti di familiarizzare con le dinamiche di gioco.

📱 Mobile app Pokerstars: analisi

Sistema operativo iOS & Android Peso Android 233,88 MB Peso iOS 431,6 MB Valutazione 4/5⭐

L'app mobile di Pokerstars è disponibile per dispositivi iOS e Android, offrendo agli utenti la possibilità di scommettere e giocare ovunque si trovino. L'app non è disponibile su App Store o Play Store, ma può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale.

Depositi e prelievi su Pokerstars

Pokerstars supporta diversi metodi di pagamento, garantendo transazioni sicure e rapide. Il deposito minimo è di 20€, mentre i prelievi vengono accreditati sul metodo di pagamento utilizzato per il deposito (Visa, Mastercard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, bonifico bancario, Apple Pay).

📞 Assistenza clienti

Il supporto clienti di Pokerstars è accessibile tramite chat dal vivo, fornendo assistenza rapida e precisa. Gli utenti possono anche consultare una vasta sezione di FAQ per risolvere problemi comuni. L'assistenza è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per garantire un supporto continuo.

🔎 Pokerstars a confronto con altri bookmaker AMD

Pokerstars si distingue nel mercato italiano per la sua specializzazione nel poker, mentre altri operatori come bet365 e William Hill offrono un palinsesto sportivo più ampio. Tuttavia, la qualità del servizio clienti e la sicurezza delle transazioni rendono Pokerstars un'opzione affidabile.

Opinioni finali su Pokerstars: pro e contro

Pokerstars è una scelta eccellente per gli appassionati di poker, grazie alla sua vasta gamma di tornei e varianti. Tuttavia, il palinsesto sportivo potrebbe essere migliorato per competere con altri bookmaker.

👍 Pro 👎 Contro Specializzazione nel poker Palinsesto sportivo limitato App mobile intuitiva Mancanza di live streaming Supporto clienti efficiente Offerta di benvenuto limitata

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi di Pokerstars?

Secondo il mio parere, Pokerstars rappresenta una scelta molto valida, nonché un punto di riferimento, per chi ama il gioco del poker in tutte le sue varianti più conosciute. La specializzazione di questo bookmaker è proprio questa, come d'altronde si evince dal nome che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di Pokerstars?

Una delle cose che più ho apprezzato di Starcasino è sicuramente il bonus di benvenuto, molto vantaggioso sia per il casinò che per il poker. Molto bene anche l'app da cui è possibile prendere parte a eventi e tornei specifici. Una nota di merito pure per il servizio clienti, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In cosa Pokerstars può migliorare?

Starcasino, come detto, si rivolge in particolare a un pubblico ben preciso e potrebbe risultare limitante per quell'utenza interessata maggiormente a effettuare puntate su eventi sportivi: sono appena 11 gli sport presenti all'interno del palinsesto, davvero troppo povero. La stessa offerta di benvenuto è dedicata interamente a casinò e poker e non vi è traccia di un bonus per le scommesse sportive.

FAQ - Domande frequenti

Come posso verificare il mio account su Pokerstars?

È necessario inviare una copia di un documento d'identità come passaporto, patente o carta d'identità.

Quali sono i metodi di pagamento accettati da Pokerstars?

Pokerstars accetta Visa, Mastercard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, bonifico bancario e Apple Pay.

Pokerstars offre un servizio di live streaming?

No, Pokerstars non offre un servizio di live streaming per gli eventi sportivi.