Gestito dal gruppo Flutter Entertainment, Pokerstars è un sito di giochi online tra i più rinomati al mondo. La sua specialità, come suggerisce il nome, è il poker. Infatti, parrebbe il sito controlli circa due terzi del mercato del poker online. Tuttavia, come gran parte dei siti concorrenti, nella sua offerta include certamente lo sport betting e altri giochi di casinò. Pokerstars opera in Italia con regolare licenza AMD numero GAD 15023, il che lo rende sicuro e affidabile, in quanto conforme agli standard dell'autorità.

In questa guida analizzeremo il sito Pokerstars dal punto di vista del layout, dell'offerta sportiva e dei bonus riservati ai nuovi iscritti, nonché dei tipi di eventi su cui è possibile scommettere, dei metodi di pagamento accettati, dell'applicazione mobile, del servizio clienti e tanto altro.

Layout Sito & Esperienza di navigazione della piattaforma

Il sito internet dell'operatore si presenta in bianco su nero con dettagli in rosso, così come il logo: un picche rosso su sfondo nero con una stella a cinque punte bianca nel mezzo. La struttura del sito è intuitiva. Appare chiaro al primo impatto quale sia il core dell'operatore. La barra del menu presenta infatti tre categorie principali:

Poker

Casinò

Scommesse

Salta all'occhio la distinzione tra poker e casinò, visto che generalmente sui siti concorrenti troviamo il primo come sottocategoria del secondo. Tuttavia, non c'è da sorprendersi se un operatore il cui nome contiene un chiaro riferimento al poker, faccia di questo gioco una categoria a sé stante. Come anticipato, Pokerstars è leader nel settore del poker online non a caso.

Le recensioni sul web mostrano infatti che i giocatori scelgono questa piattaforma (sia web che da mobile) per giocare ai tornei di poker o per fare esperienza degli spin delle slot dei migliori software in circolazione.

In questa guida analizzeremo nel dettaglio la sezione sport dell'operatore e pertanto partiamo dalla struttura del menu interno a questa categoria. Una volta cliccato su Sport, si aprirà un sottomenu contenente cinque sezioni:

Homepage

Live

Le mie scommesse

Promozioni

Impostazioni

La parte centrale dello schermo invece è divisa in tre parti. Da sinistra a destra troviamo gli sport, le quote e la schedina.

Recensione Bonus benvenuto Pokerstars

Pokerstars potrebbe offrire dei bonus riservati agli utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma di gioco online. La registrazione Pokerstars è riservata ai cittadini maggiorenni che non hanno mai creato un conto presso l'operatore prima.

La procedura da seguire è semplice e veloce. Basterà visitare il sito dell'operatore e cliccare sul pulsante verde in alto a destra con la dicitura "Registrati". Verrà a questo punto chiesto di creare username e password, di accettare termini e condizioni e di confermare la maggiore età.

Come il giocatore può verificare l'account

Per utilizzare l'account, sarà necessario verificare l'identità dell'utente che lo ha creato, inviando a Pokerstars una copia di un documento di identità a scelta tra:

Passaporto

Patente di Guida

Carta d'identità.

Per utilizzare il nuovo conto gioco sarà necessario a questo punto effettuare un deposito. Durante questo passaggio, potrebbe essere richiesto di utilizzare un codice bonus Pokerstars. Il codice bonus è un codice alfanumerico fornito generalmente da parti terze che hanno un rapporto di affiliazione con il sito dell'operatore. Mentre il suo utilizzo è del tutto facoltativo (nel senso che il conto gioco può essere creato e utilizzato anche senza reperirne uno), se si vuole partecipare ad una delle promozioni di benvenuto attive, sarà necessario ottenerlo e digitarlo nell'apposito riquadro durante il primo versamento di denaro sul conto.

Mentre attualmente non è disponibile una promozione per lo sport, sono attive due offerte distinte per casinò e poker.

Bonus Benvenuto casinò Pokerstars

Scegliendo l'offerta di benvenuto per il casinò, si può ottenere un bonus casino istantaneo del 100% fino a 100€. Condizioni per ottenere il bonus sul primo deposito:

Deposito minimo 20 euro

Metodo di pagamento da utilizzare per il deposito: carta di debito

Riscatto offerta entro 28 giorni dalla registrazione

Completare la missione entro 7 giorni per sbloccare l'importo maturato

Nel corso della recensione abbiamo valutato i giochi incluse nella promo, tra cui fantastiche slot. Alcune di queste sono completamente gratis, il che vuol dire che ogni giocatore può fare esperienza con questo gioco prima di giocare con soldi veri.

Bonus Benvenuto poker Pokerstars

Se si opta per l'offerta poker, è possibile riscattare il 100% del primo versamento fino a 500€ e iniziare a giocare ai tornei da sito o da app mobile.

Per ottenere il valore massimo di questo bonus, si possono effettuare fino a tre depositi a patto che i depositi vengano effettuati entro sessanta giorni dal primo deposito valido. Per entrambe le promozioni è necessario utilizzare il relativo codice bonus e si applicano ulteriori termini e condizioni.

Bonus Pokerstars a confronto con altre promo

Nelle recensioni Pokerstars abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensioni Scommesse su Pokerstars

Nonostante Pokerstars costituisca un'attrattiva per i giocatori appassionati di tavoli di poker e casinò e slot machine, la piattaforma non manca di fornire un'offerta variegata per le scommesse sportive per i clienti appassionati. Gli sport coperti dalle scommesse sono:

Calcio

Calcio a 5

Football americano

Badminton

Baseball

Basket

Beach Volley

Pugilato

Freccette

Pallamani

Hockey sul ghiaccio

Rugby

Snooker

Tennistavolo

Tennis

Pallavolo

Il palinsesto degli eventi sportivi su cui poter scommettere non è dei più ricchi, se si confronta il sito con altre piattaforme di gioco online. Il punto forte di Pokerstars è, infatti, il Poker. Il sito offre una moltitudine di varianti del gioco di carte così come la partecipazione a diversi tornei online. Talvolta, la vittoria in questi tornei permette la partecipazione a competizioni prestigiose che si svolgono nei più importanti casinò terrestri in giro per il mondo. Ma non è questo l'argomento che vogliamo approfondire in questa sede.

Valutazioni tipi di scommesse su Pokerstars

Sul sito del bookmaker sono consentite scommesse

Singole: pronostico di un singolo evento

Multiple: pronostico di più eventi. La scommessa è vincente solo nel caso in cui tutti gli eventi inseriti risultino pronosticati correttamente. È possibile scegliere una doppia, una tripla o una multipla con fino a 8 eventi.

Sistema: una scommessa composta da diverse scommesse che coprono tutti i risultati degli eventi scelti. La scommessa può risultare vincente anche nel caso in cui non tutti gli eventi inseriti risultino pronosticati correttamente.

Combinazioni di sistema

Scommesse Live

Oltre alle tipiche scommesse pre-match, ovvero quelle su cui è possibile puntare prima del loro inizio, Pokerstars offre anche un palinsesto di eventi live su cui si può scommettere durante il loro corso. Gli eventi sportivi su cui è possibile scommettere in tempo reale includono:

Tennis

Pallavolo

Calcio

Rugby

…

Recensione Metodi di pagamenti utilizzabili su Pokerstars

Versare e prelevare denaro dal conto di gioco Pokerstar è possibile attraverso diversi metodi di pagamento. Nella seguente tabella, abbiamo voluto fornire una panoramica di quelli accettati per ciascuna delle due operazioni:

Metodo di pagamento Deposito (minimo 20 euro) Prelievo Mastercard ✔ ✔ Visa ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ Maestro ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Ricarica Cash Pokerstars ✔ Bonifico Bancario ✔ Apple Pay ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ Neosurf ✔

Per garantire sicurezza nelle transazioni, Pokerstar accredita i prelievi su metodi di pagamento precedentemente utilizzati per effettuare depositi sul conto gioco. Questa procedura permette di ridurre il rischio di frode e che quindi a prelevare denaro dall'account siano persone diverse da quelle che hanno depositato fondi sullo stesso.

Limiti di deposito

Altra chicca di Pokerstars è la possibilità di impostare dei limiti di ricarica settimanali. Di questo modo il giocatore non potrà versare denaro in misura superiore al limite prestabilito per ciascuna settimana. Questa procedura permette di limitare i rischi derivanti dalla dipendenza dal gioco.

Opinioni App mobile Pokerstars

L'operatore sa bene che gli utenti utilizzano principalmente i loro dispositivi mobili per giocare online. Per questo motivo, non ha di certo mancato di creare un'applicazione sia per dispositivi Android che iOS tramite consultare quote, piazzare scommesse, e tanto altro.

L'app, come tutte le applicazioni di gioco online, seppur autorizzata non è disponibile sull'App Store o il PlayStore, per via dei regolamenti italiani in materia. I giocatori possono tuttavia scaricarla direttamente dal sito ufficiale e successivamente autorizzare l'uso sul dispositivo direttamente dalle impostazioni sulla privacy dello stesso. Da quel momento, il divertimento sarà a portata di click anche da smartphone.

Recensione Assistenza clienti Pokerstars

L'operatore di giochi a distanza non poteva di certo venir meno per quanto riguarda il supporto. Al contrario, il sito offre una ricca scelta di argomenti e domande frequenti, che i giocatori possono consultare per trovare assistenza e risposta ai propri quesiti su argomenti divisi in categorie:

Eventi

Poker

Offerte speciali

Le mie ricompense

Il mio account

Gioco responsabile

Casinò

Problemi tecnici

Soldi virtuali e social games

Depositi e prelievi

Scommesse sportive

Se le domande e risposte presenti sul sito non rispondono ai dubbi o non risolvono i problemi riscontrati durante l'utilizzo del sito, è possibile contattare il team di supporto Pokerstars via chat. Dopo aver confermato l'indirizzo email relativo all'account di gioco, un operatore si farà carico della richiesta e chiarirà ogni dubbio in tutta sicurezza.

Domande frequenti

Come posso consultare la cronologia delle scommesse?

Per verificare lo storico delle scommesse piazzate su Pokerstars, basta cliccare su 'Le mie scommesse' nella parte superiore della pagina, da web. Se si utilizza l'app per dispositivi mobili, è necessario prima selezionare 'Sport'. Dopodiché, scegliere 'Aperte' o 'Refertate', in base al tipo di scommessa che si vuole visualizzare.

Quali sono le opzioni per piazzare scommesse su Pokerstars?

Pokerstars non offre la possibilità di piazzare scommesse per telefono. Le opzioni disponibili sono tramite:

sito web

software per computer

app per dispositivi mobili

Cosa sono i PokerStars Rewards?

Pokerstars offre delle ricompense sulla base dei punti accumulati giocando ai vari giochi disponibili sulla piattaforma di gioco online. Giocando e scommettendo giochi veri si guadagna Reward Points che eventualmente sbloccano dei Bauli Ricompense. Le ricompense sono personalizzate. Queste includono Star Coin spendibili nel Rewards Store, bonus, ticket e altri oggetti pensati appositamente per i giocatori sulla base dei giochi piu utilizzati.