Gioco Digitale è un sito di gaming online di proprietà di Bwin Italia S.R.L. che opera su territorio italiano tramite concessione di licenza regolare per il gioco a distanza numero 15028 assegnata da parte dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli che regola il gioco d'azzardo in Italia.

Il bookmaker dispone di un catalogo scommesse e giochi da casinò di tutto rispetto, offrendo alternative di intrattenimento e gioco online in grado di soddisfare le preferenze di ogni tipo di giocatore.

In questa recensione analizzeremo il sito web Gioco Digitale e il bonus di benvenuto scommesse per i nuovi utenti registrati. Passeremo alla rassegna il palinsesto dell'operatore e diverse opzioni di scommessa. Esamineremo poi la questione dei metodi di pagamento accettati dal bookie, la possibilità di accedere ai giochi tramite app, e le alternative di contatto del servizio clienti.

Aspetto sito Giocodigitale.it

Il colore predominante di questo brand è l'arancione. Il sito infatti ha uno sfondo bianco e riporti arancio e verde, mentre il logo è composto dalla scritta del brand nero su bianco con la lettera D bianco su arancio. La barra del menu che appare sulla pagina web del sito scommesse Gioco Digitale, offre già un'idea delle opzioni di gioco offerte:

Casinò

Casinò Live

Game Shows

Lucky Drops

Scommesse

Bingo

Giochi di Carte

Poker

Bonus

Gioca Gratis

Mentre i prodotti disponibili sono numerosi e variegati, in questa recensione ci soffermeremo ad analizzare in particolar modo la parte relativa alle scommesse e alle relative promo.

Tuttavia, anche se nel corso di questa recensione non entreremo nel merito della sezione relativa ai giochi da casinò, desideriamo specificare che l'offerta della piattaforma titolare di licenza ADM include una vasta sezione di giochi quali free spin alle slot machine, poker, roulette, blackjack, baccarat, bingo e molti altri. Si tratta quindi davvero di un sito online completo dove tutti i giocatori riusciranno a trovare il gioco che fa per loro.

Bonus Benvenuto Gioco Digitale: la nostra recensione

Le promozioni di benvenuto sono delle offerte riservate ai nuovi utenti maggiorenni che si registrano per la prima volta sul sito scommesse. Per aderire, è tendenzialmente necessario rispettare ulteriori requisiti, come ammontare di deposito minimo oppure metodo di pagamento utilizzato, wagering del bonus accreditato, giorni specifici entro i quali è necessario effettuare il primo deposito qualificante, giorni disponibili per il wagering, ecc.

In questo articolo analizzeremo le principali condizioni per ottenere il primo, ovvero quello da utilizzare per betting su eventi sportivi.

Bonus scommesse Gioco Digitale fino a 5€

La promo di benvenuto per le scommesse sportive consiste in due tranche da 2.50€ di cui:

La prima viene erogata dopo il primo versamento qualificante sul nuovo conto gioco

sul nuovo conto gioco La seconda è accreditata dopo la convalida dell'identità da parte del sito di scommesse online

Per questa promo non è necessario un codice bonus Gioco Digitale. Tuttavia, se ne siete in possesso potete utilizzarlo dopo la registrazione e apertura conto, nel momento di effetuare un deposito.

Per aderire all'iniziativa di benvenuto occorre dunque effettuare un deposito di almeno 30€ con uno dei metodi di pagamento accettati, convalidare l'account previo invio di una copia del proprio documento di identità ed piazzare scommesse sportive per un valore di minimo 40€ con quota 2.5 o più.

Anche se a primo impatto il valore del bonus di benvenuto per lo sport di Gioco Digitale non sembra particolarmente alto rispetto ai siti concorrenti, occorre menzionare che il valore effettivo del bonus può essere rapportato al wagering. Pertanto, l'offerta, tutto sommato, non ha nulla da invidiare alle promo di benvenuto proposte da altri siti scommesse online.

Bonus Gioco Digitale a confronto con altre promo

Nelle recensioni Gioco Digitale abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensione altri bonus per le scommesse su Gioco Digitale

Le promozioni per le scommesse sportive offerte da GD non finiscono qui. Ci sono tanti altri bonus come Passione Sport, Bonus Multiple, Quote Maggiorate, Rimborso Speciali Europei, ecc.

Per dettagli sui termini e le condizioni dei bonus di Gioco Digitale, si invitano i lettori ad accedere direttamente al sito web del bookmaker per prenderne visione.

Scommesse Gioco Digitale

Ad oggi, il palinsesto di scommesse sportive e non disponibili sul sito di questo operatore sono molto numerose e includono discipline più o meno popolari. Tra gli sport su cui si può scommettere ci sono:

Calcio

Calcio a 5

Tennis

Basket

Pallavolo

Tennis da tavolo

Hockey su ghiaccio

Formula 1

Ciclismo

Football americano

Baseball

Snooker

Intrattenimento

Politica

Darts

Floorball

NASCAR

Pallamano

Pallanuoto

Rugby Union

Scacchi

Sci alpino

Per ciascuna delle scommesse pre-match a disposizione, il portale di scommesse online offre un'ampia gamma di mercati e quote competitive. Inoltre, il sito offre una vasta scelta di scommesse live.

Scommesse Live su Gioco Digitale

Oltre al palinsesto di cui sopra, GD propone delle opzioni interessanti anche per quanto riguarda le scommesse Live. Le discipline sportive sui cui si può scommettere Live su Gioco Digitale includono:

Tennis

Calcio

Tennis da tavolo

Baseball

Darts

Pallavolo

Basket

Anche per questo tipo di live bet, i mercati e le quote sono competitivi e in costante aggiornamento, per riflettere l'andamento dell'evento su cui si è scommesso.

Cashout Gioco Digitale

Il Cash out è una funzionalità che permette di concludere le scommesse e ritirare vincite quando lo si desidera, durante la partita o addirittura prima che abbia inizio. Chiaramente c'è un ricalcolo della vincita per chiudere la scommessa anticipatamente.

Gioco digitale prevede l'opzione Cash Out su scommesse singole, multiple, pre-match e live. In aggiunta, offre anche la possibilità di impostare il Cash Out automatico, ovvero un limite di vincita minima oltre il quale la scommessa viene automaticamente chiusa.

Streaming partite Gioco Digitale

Ciliegina sulla torta della piattaforma GD in termini di scommesse è la possibilità per tutti gli utenti di Gioco Digitale di usufruire del servizio di diretta streaming live delle partite del cuore semplicemente effettuando il login al conto gioco.

Avete capito bene. GD prevede che tutti i giocatori che dispongono di un conto gioco e di un saldo positivo sullo stesso, possano accedere gratuitamente alle dirette in tempo reale di varie competizioni sportive, senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo e senza sottoscrizioni a pagamento.

Opinioni Programma fedeltà GD Premium

Come altri operatori di giochi online, anche Gioco Digitale mira non solo ad attirare nuovi utenti, ma anche a far sì che quelli che si registrano rimangano fedeli il più a lungo possibile. Come fa ciò?

È chiaro che l'offerta del palinsesto, quote e mercati siano forse il criterio principale di scelta sito betting per gli scommettitori. In aggiunta a ciò, GD offre un bel catalogo di scommesse Live, opzione cashout e streaming in diretta delle partite. Ma non finisce qui.

Il programma GD Premium è pensato per la clientela già acquisita che può giocare alle scommesse e altri giochi da casinò, incluse le popolari slot machine, il poker, il blackjack, il bingo, ecc. E simultaneamente accumulare punti, ed eventualmente riscattare offerte e promozioni aggiuntive.

Strumenti di pagamento su Gioco Digitale: recensioni

Numerose sono le opzioni a disposizione per effettuare depositi e prelievi di denaro per giocare alle scommesse o al casinò e alle slot offerte da questo bookmaker ADM. Questo permette agli utenti di scegliere di utilizzare il metodo che più preferiscono per le transazioni da e sul conto gioco Gioco Digitale.

Nella tabella sottostante, abbiamo riassunto i principali metodi di pagamento accettati su GD:

Opzioni di pagamento Deposito Prelievo Apple Pay ✔ Carte di credito, debito, prepagate ✔ ✔ ePay ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Trustly ✔ ✔

Occorre fare menzione del fatto che i prelievi su determinati metodi di pagamento sono permessi solo se lo stesso strumento è stato precedentemente utilizzato per ricaricare il conto di denaro.

Inoltre, non sono prelevabili i soldi depositati sul conto, a meno che si decida di chiuderlo. Possono tuttavia essere prelevate le vincite conseguite utilizzando il saldo o un bonus, ma mai il bonus stesso.

Per maggiori dettagli sui metodi di pagamento accettati, eventuali limitazioni, tempi di accredito e di addebito, limiti di deposito, ecc., visita la pagina informativa dell'operatore stesso.

Recensione Applicazione mobile Gioco Digitale

La nuova frontiera delle scommesse online è senza dubbio costituita dalle app per dispositivi mobili. Mentre un tempo si preferiva visitare i centri scommesse fisici, e fino a qualche anno fa i più giocavano da web, oggi gli scommettitori italiani preferiscono sempre più utilizzare l'app mobile sul proprio smartphone per giocare la schedina o usare i free spin alle slot, giocare alla roulette o a poker in tutta comodità sempre e ovunque.

È chiaro che Gioco Digitale ha pensato anche a questo. La sua app per le scommesse sportive è compatibile sia con dispositivi iOS che Android.

Gli utenti troveranno sull'app tutte le funzionalità e le opzioni di scommessa della pagina web, con un design che riprende le caratteristiche del brand e un'interfaccia utente semplice e d'impatto.

Mentre i possessori di device Apple potranno scaricare l'app Gioco Digitale dall'App Store, coloro che dispongono di altri tipi di smartphone potranno scaricare l'app dal sito e utilizzarla dalle impostazioni del dispositivo mobile.

Infatti, l'app di Gioco Digitale così come quelle di altri operatori di scommesse online, non sono scaricabili dal Play Store di Google.

Aiuto e contatti Gioco Digitale: la recensione del servizio clienti

Per domande di qualsiasi natura, la piattaforma mette a disposizione delle risorse di supporto che i giocatori possono consultare in autonomia. Una ricca sezione FAQ fornisce risposte alle domande più frequenti in tema di Promozioni e Bonus, Prelievi e Versamenti, Casinò, Bingo, Poker, Regole delle Scommesse Sportive, Dati del conto e verifica, Accesso al conto, ecc.

Qualora l'utente non riuscisse a trovare i chiarimenti desiderati tra le risorse disponibili potrà mettersi in contatto con il team di supporto di Gioco Digitale, così che un operatore del servizio clienti prenda in carico la richiesta e offra la dovuta assistenza.

Le opzioni di contatto per parlare col supporto clienti Gioco Digitale includono:

Chat reperibile dalle 9:00 alle 21:00

Email tramite il formulario

L'operatore incaricato farà del possibile per offrire un servizio di assistenza professionale e celere, nel rispetto dei regolamenti di gioco e della legislazione in vigore.

Tuttavia, secondo la recensione condotta dai nostri esperti, il servizio e l'esperienza generale di uso della piattaforma potrebbe davvero giovare dell'estensione del supporto telefonico a tutte le ore per tutti i tipi di problematiche. Si tratta infatti di un elemento che altri siti e bookmaker che operano in Italia con licenza ADM rendono disponibile ai propri giocatori.

Domande Frequenti

Cos'è il requisito di puntata dei bonus?

Il requisito di puntata è un importo di fondi che ha bisogno di essere giocato o scommesso usando i fondi bonus e/o ogni vincita in sospeso vinta con quel bonus. Dopo aver completato la puntata, ogni vincita in sospeso può essere aggiunta al saldo disponibile.

Come accedere al conto Gioco Digitale?

Una volta aperto un conto Gioco Digitale è possibile accedervi tramite il campo login, in alto nella nostra homepage. È necessario inserire nelle apposite caselle il nome utente e la password e confermare il tutto cliccando sul pulsante login.

Gioco Digitale offre servizio streaming?

Sì, GD offre la possibilità ai propri utenti titolari di un conto gioco di guardare in diretta gli eventi sportivi semplicemente accedendo al proprio account di gioco online Gioco Digitale.