Recensioni Betclic: pareri e opinioni sul bookmaker

Betclic è un operatore che offre servizi online per scommesse sportive e giochi d'azzardo attraverso il sito web www.betclic.it e l'applicazione mobile. Fondata nel 2005, Betclic opera in Italia con concessione numero 15202, autorizzazione che garantisce il rispetto dei parametri impostati dall'ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che fa da garante sugli standard di sicurezza di Betclic stesso.

In questo articolo recensiremo il sito di scommesse online affrontando argomenti come i bonus di benvenuto riservati ai nuovi iscritti, i tipi di scommesse piazzabili, gli sport coperti, quote e payouts offerti, metodi di pagamento accettati, servizio di assistenza clienti e tanto altro.

Recensione sito giochi del bookmaker nell'insieme

I colori predominanti del marchio Betclic sono il bianco su sfondo rosso e l'interfaccia del sito è abbastanza intuitiva. La barra del menu in alto è divisa in:

Scommesse

Live

Casinò

Caisnò Live

Carte

Virtuali

Promozioni

Alla selezione di ciascuna categoria si apre un sottomenu che offre altre opzioni di selezione.

La homepage della sezione scommesse, ad esempio, è composta da una colonna a sinistra con tutti gli sport disponibili, una sezione centrale ampia contenente le quote, e una colonna a sinistra con la schedina.

Tramite dei comandi sulla destra è possibile cambiare il modo in cui le informazioni vengono visualizzate sullo schermo, rendendo quindi, di fatto, l'interfaccia utente personalizzabile.

Si tratta di uno dei siti più user friendly tra i principali siti di giochi online, casinò e slot.

Recensioni Bonus di Benvenuto Betclic

Come gran parte degli operatori di giochi a distanza, qusto bookmaker offre delle promozioni ai giocatori che si registrano su Betclic per la prima volta sul loro sito. Si tratta appunto di una pratica comune atta ad attirare nuova clientela ma anche utile per il fatto che permette di utilizzare delle "agevolazioni" nella fase esplorativa del sito e specificatamente entro 7 giorni dalla data di registrazione.

Qui analizzeremo le offerte relative alle scommesse sportive, sebbene Betclic disponga anche di una larga offerta casinò e casinò live.

Bonus Benvenuto Scommesse Betclic

In cosa consiste l'offerta di benvenuto Betclic per le scommesse e come ottenerla? La promozione è riservata ai nuovi clienti, ovvero quei giocatori che sono maggiorenni e aprono per la prima volta un account presso il sito di questo bookmaker.

La promozione attualmente offerta da Betclic prevede l'erogazione di un bonus fino a 400€ sulla prima ricarica e fino a 200€ di cashback sulle scommesse.

Ma vediamo nel dettaglio come è strutturata la promo. Innanzitutto è necessario utilizzare un codice per riscattare questa offerta, e tale codice può essere utilizzato sia in fase di registrazione che durante il versamento della prima ricarica sul conto. Il campo cui facciamo riferimento è denominato, rispettivamente:

Codice Promo Betclic , in fase di registrazione

, in fase di registrazione Codice Promozionale, durante il primo deposito

Nel dettaglio quindi, il bonus può raggiungere un tetto massimo di 600€ e si articola come segue:

Bonus deposito: 50% fino a 400€

Bonus cashback: 10% fino a 200€

Occorre, a questo punto, distinguere il Fun Bonus dal Real Bonus. È infatti necessario rispettare determinati requisiti di puntata per poter trasformare il primo (accreditato se viene scommesso l'intero importo del deposito) in denaro reale.

Per maggiori dettagli sui codice promo e codice promozionale Betclic e sulle specifiche del bonus di benvenuto per le scommesse, vi invitiamo a consultare le pagine specifiche.

Bonus Betclic a confronto con altre promo

Nelle recensioni Betclic abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensione palinsesto Scommesse su Betclic

Che tipo di scommesse è possibile piazzare su Betclic? Quali mercati copre e quali sport?

Queste sono tutte domande lecite quando si pensa di aprire un account di gioco presso un operatore anziché un altro. Occorre menzionare che le quote e i payouts cambiano a seconda dello sport, della competizione e del mercato di riferimento.

Tipi di scommesse su Betclic

Innanzitutto Betclic offre la possibilità di piazzare scommesse

Singole

Multiple (consiste nel selezionare da 2 fino a 30 selezioni in uno stesso "biglietto"/scommessa)

in uno stesso "biglietto"/scommessa) Sistema (consiste nella possibilità di combinare più scommesse in un solo biglietto). Questo tipo di scommessa può ulteriormente essere suddiviso in categorie: Sistema integrale, Sistema a correzione di errore, Sistemi misti

Selezione Sport: il palinsesto di Betclic

Le discipline sportive su cui è possibile scommettere sono numerose, ma qui forniremo una panoramica degli sport disponibili. Sul sito è anche possibile visualizzare i tornei in evidenza per diverse categorie, in base alla stagione sportiva:

Calcio

Marcatori

Tennis

Basket

Pallavolo

Formula 1

Badminton

Baseball

Calcio a 5

Ciclismo

Cricket

Football americano

Football australiano

Freccette

Golf

Hockey sul ghiaccio

Motociclismo

Pallamano

Pesapallo

Pugilato

Rugby

Snooker

Tennistavolo

A parte gli sport di cui sopra, è anche possibile scommettere sull'esito di alcune elezioni politiche e certi spettacoli.

Mercati scommesse Betclic

Oltre al numero di sport, è importante considerare anche la varietà di mercati disponibili. Come di consueto, anche su Betclic è il calcio lo sport nel quale vengono proposte più opzioni. Prendendo ad esempio una partita di Serie A, è possibile trovare più di 350 quote diverse per match, suddivise nei seguenti mercati:

Incontro

Doppia chance

Gol/No Gol

Under/Over

Handicap

Goals

Parziale/Finale

Pari/Dispari

Risultato Esatto

Margine Vittoria

Speciali

Squadra Vince

Squadra Segna

Casa

Ospite

Primo tempo

Secondo Tempo

MultiGoal

Draw no bet

Combo

3Combo

Combo Tempi

ChanceMix

…

I mercati sono veramente numerosi e qui abbiamo voluto offrire una panoramica per quelli più comuni per il calcio. È chiaro che le opzioni a disposizione cambiano col cambiare della competizione sportiva presa in considerazione.

Opinioni Scommesse live e streaming

Betclic, tra le altre cose, ha una sezione dedicata agli eventi che si tengono in tempo reale. Le quote, per questo tipo di eventi, variano durante l'evento a seconda di come si evolve l'evento stesso. L'offerta di eventi live è ricca per il tennis, e a seguire badminton, baseball, snooker, e una selezione ridotta per calcio, pallavolo e freccette.

Per gli appassionati dei live, la buona notizia è che Betclic dà la possibilità di guardare in diretta live streaming gli eventi, dopo aver effettuato l'accesso alla propria piattaforma.

Pareri Scommesse virtuali

Oltre alle scommesse reali, su Betclic è possibile piazzare scommesse virtuali,che a differenza delle prime si basa su eventi sportivi simulati. Questa categoria include scommesse di:

Cani e cavalli (levrieri e galoppo)

Calcio

Tennis

Automobilismo

Ciclismo

L'esito delle scommesse virtuali, dal momento che non è riconducibile ad una competizione reale, è determinato in maniera casuale da un software (RGN) che viene certificato da ADM, che garantisce un trattamento adeguato nelle scommesse di ogni tipo.

Valutazioni Cashout Betclic

Betclic ha introdotto anche la possibilità di utilizzare la funzione cashout per le scommesse sportive. Questo vuol dire che i giocatori possono decidere di interrompere una scommessa prima che tutti gli eventi che la compongono si siano conclusi. Questa funzionalità permette di incassare una vincita o limitare una perdita per una determinata schedina. Occorre tenere presente che non tutte le partite supportano questa opzione, ma vengono sempre segnalate le giocate su cui può essere applicato.

Recensioni Metodi di pagamento utilizzabili su Betclic

Sul sito di questo bookmaker è possibile effettuare versamenti e prelievi utilizzando metodi disparati. È bene notare che potrebbero essere applicate delle commissioni e che il regolamento ufficiale sui metodi utilizzabile, nonché sugli importi massimi di ricarica e prelievo sono consultabili sul sito dell'operatore.

In questa tabella abbiamo voluto sintetizzare i metodi di pagamento che è possibile utilizzare sull'account Betclic.

Metodo di pagamento Versamento (minimo 10€) Prelievo (minimo 5€) Maestro - Visa - Mastercard ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Bonifico su Conto Corrente Bancario/Postale ✔

La nostra recensione dell'App per dispositivi mobili

Chi gioca online al giorno d'oggi, lo fa principalmente dal proprio smartphone. Questo Betclic lo sa bene e infatti ha reso la sua app disponibile per dispositivi mobili con sistemi operativi Android e iOS.

L'applicazione è rintracciabile sull'App Store per i mobile Apple mentre non è disponibile suòl Play Store Google, ma può essere scaricata direttamente dal sito del bookmaker e successivamente autorizzata dalle impostazioni del dispositivo per essere utilizzata.

L'app è molto intuitiva e permette di effettuare tutte le operazioni da mobile altrimenti disponibili sul sito web dell'operatore.

Recensione Assistenza Clienti Betclic

Betclic ha pensato proprio a tutto e noi lo abbiamo potuto constatare nel corso della nostra recensione. Sul sito, tramite il tasto in basso a sinistra sulla schermo è possibile raggiungere il centro assistenza. Questo è organizzato in risposte alle domande frequenti poste dai giocatori, ma anche per categorie, qualora il giocatore desideri provare a trovare la soluzione al proprio quesito da solo.

La selezione di argomenti è ricca e Betclic fa in modo che tutte le informazioni necessarie siano facilmente reperibili da parte degli utenti che possono quindi consultare tutti i regolamenti e i contratti facilmente.

Qualora, tuttavia, essi non trovino risposta ai loro quesiti, possono raggiungere il team di supporto di Betclic, che offre assistenza in italiano:

via mail: assistenza@betclic.it

via chat tramite centro assistenza (dalle 10.00 alle 22.30)

A differenza di altri bookmakers, la chat è utilizzabile anche per utenti non registrati e quindi potenziali clienti che potrebbero avere domande. Non è previsto, invece, un numero telefonico, ma la sezione domande frequenti del sito è comunque molto esaustiva.

Domande Frequenti

Quali documenti possono essere utilizzati per la registrazione di un conto gioco?

I documenti d'identità accettati per l'apertura di un account presso Betclic sono: Carta d'Identità, Patente e Passaporto.

È possibile prelevare il bonus dal conto Betclic?

I bonus non sono mai prelevabili. Il giocatore può però prelevare le eventuali vincite prodotte da essi, dopo che saranno stati rispettati i requisiti di puntata specificati nei termini e nelle condizione del bonus.

Quali sono le promozioni disponibili sul sito Betclic?

Betclic offre ai nuovi clienti la possibilità di ricevere un bonus di benvenuto da utilizzare, alternativamente, nella sezione casinò del sito o per le scommesse.

Perché ricevo un errore quando prova a registrarmi su Betclic.it?

I motivi potrebbero essere diversi: non sei maggiorenne, ti sei precedentemente escluso dal gioco, non sei residente nel paese in cui stai provando a creare un account, stai utilizzando un VPN. Per qualsiasi dubbio, è possibile contattare l'assistenza clienti Betclic.