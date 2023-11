Recensioni Betway e opinioni sul sito di scommesse e giochi

Betway Limited è una società a responsabilità limitata con sede legale a Malta che gestisce Betway.it, il portale italiano dedicato al gioco online. Il brand che offre giochi da casinò online e betting è di proprietà della holding Super Group, un'azienda di gioco digitale a livello mondiale. In Italia, il sito è autorizzato e certificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con il numero di concessione 15216.

La presenza della licenza fa di Betway un sito di giochi e scommesse online legale e sicuro e lo rende uno dei siti di betting migliori nel panorama italiano.

In questa guida forniremo una recensione di questo operatore di gaming online focalizzandoci sulla parte betting e tralasciando per lo più l'offerta casinò. Si parlerà dell'aspetto di questo brand e si fornirà una introduzione all'offerta di benvenuto per i nuovi giocatori e al palinsesto delle scommesse sportive (pre-match, live e virtuali). Si analizzerà anche l'opzione Cashout e il programma di fidelizzazione Elite Club.

Infine, verranno fornite informazioni utili all'utilizzo della piattaforma di gioco in generale, come gli strumenti di pagamento accettati da Betway, le app per dispositivi mobili, il servizio clienti e tanto altro.

Panoramica Sito Betway.it

Il logo di questo operatore è composto dalla scritta del brand in bianco su sfondo nero, mentre il background del sito è di colore grigio/nero.

La barra del menu principale offre una prima suddivisione dell'offerta di intrattenimento del bookmaker in:

Sport

Live

Casinò

Casinò Live

Virtuali

Lotterie

Blog

Promozioni

Elite Club

Una volta cliccato su ciascuno degli elementi della barra, comparirà una seconda barra orizzontale su cui appariranno delle ulteriori scelte che consentono una navigazione fluida tra le varie categorie di giochi online del sito.

La sezione Sport è composta da una colonna sulla sinistra da cui è possibile selezionare lo sport su cui si desidera scommettere, una parte centrale contenente le quote, e due colonne sulla destra: una mostra i top match e l'altra la schedina.

La sezione footer è invece visualizzabile solo se si clicca sulla relativa icona in basso. Da qui, sarà eventualmente possibile navigare tra le varie sezioni del sito nonché consultare i regolamenti di gioco di Betway.

Piccolo appunto sulla sezione casinò che riteniamo doveroso è che i prodotti del bookmaker includono slot machine, drop & win, roulette, blackjack, giochi da tavolo e tanto altro.

Recensioni Bonus Benvenuto Betway

Come altri siti nel competitivo panorama del betting online, anche questo bookmaker offre delle promozioni di benvenuto ai giocatori maggiorenni che si iscrivono per la prima volta e che rispettano i requisiti. In particolare, qui analizzeremo brevemente la welcome offer per lo sport.

Bonus Sport fino a 100€ Betway: la nostra recensione

Si tratta di una offerta deposito, ovvero di una promozione il cui ammontare finale dipende dal valore del primo deposito effettuato sul nuovo conto gioco. In particolare, questa promo è valida nel solo caso in cui il metodo utilizzato per effettuare il primo deposito sia uno a scelta tra i seguenti: Carta di debito/carte di credito, PostePay o Paypal.

Per parteciparvi non è richiesto l'inserimento di alcun codice promozionale Betway, tuttavia potrebbe essere necessario qualora l'operatore lo preveda per partecipare a promo esclusive.

Inoltre, per accedere all'offerta di benvenuto scommesse è necessario effettuare un deposito minimo di 10 entro determinati giorni. Chiariti i requisiti, in cosa consiste il bonus? Il bonus sport Betway equivale al 100% della prima ricarica effettuare per un valore massimo di 100€.

Per ottenere il fun bonus è necessario giocare scommesse singole con quota totale non inferiore a 2,00 e/o scommesse multiple le cui selezioni individuali con quota non inferiore a 1,30 e quota totale non inferiore a 2,00.

Una volta ottenuto il Fun Bonus, per essere trasformato in Bonus reale dovrà essere giocato almeno cinque volte (x5) in multipla, minimo 3 eventi, ad una quota totale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,30 entro 7 giorni dall'accredito.

Per convertire l'importo del Saldo reale in saldo prelevabile, il primo dovrà essere rigiocato una volta (x1) su scommesse sportive multiple, minimo 3 eventi, con quota totale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,30.

Per ulteriori dettagli sui termini e condizioni dell'offerta di benvenuto per lo Sport di Betway, rinviamo alla pagina web dell'operatore stesso.

Tutto sommato, riteniamo che questo bonus sia vantaggioso per gli utenti che desiderano aprire un conto gioco per le scommesse sportive, in quanto possono godere dell'esperienza di un bookmaker affidabile e sicuro per i loro pronostici, approfittando di quote vantaggiose.

Bonus Betway a confronto con altre offerte

Nelle recensioni Betway abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensione Scommesse Betway

La sezione Sport di Betway è molto ricca di discipline sportive ed eventi sui quali piazzare scommesse. Il palinsesto degli sport coperti include:

Calcio

Marcatori

Tennis

Pallacanestro

Pallavolo

Hockey su Ghiaccio

Motociclismo

Baseball

Cricket

Floorball

Floorball americano

Freccette

Golf

Pallamano

Pugilato

Politica

Rugby

Sci Alpino

Snooker

Tennistavolo

Per quanto riguarda invece le tipologie di scommesse ammesse, sono incluse quelle pre-match, live suite, multibet, su eventi live e multilive.

Per le scommesse calcio in particolare, le opzioni di scommessa sono veramente numerose e includono partite della

Champions League

Europa League

Conference League

Serie A

Serie B

Premier League

LaLiga

Bundesliga

Ligue 1

Per una partita tipo della serie A, ad esempio, è possibile scegliere tra oltre 370 mercati diversi.

Valutazione Scommesse Live Betway

L'offerta per le scommesse, come anticipato, non si limita alle classiche bollette pre-match. Anzi, Betway dispone di una sezione a parte per le scommesse piazzabili durante il corso dell'evento stesso, su base di quote in continuo adattamento. Stiamo parlando di eventi che includono i seguenti sport:

Calcio

Tennis

Pallacanestro

Baseball

Tennistavolo

Come menzionato, si può scommettere in diretta mentre si segue in streaming l'evento sportivo su cui si basa la scommessa stessa.

Opinioni Scommesse Virtuali su Betway

Oltre alle scommesse su sport, politica e intrattenimento, Betway propone un'ampia offerta di scommesse virtuali, così come altri siti di betting in Italia. Si tratta di una tipologia di scommessa che sta sempre più diffondendosi negli ultimi anni e che si basa non su eventi sportivi reali quanto su eventi simulati. L'utilizzo di tecnologie avanzate che garantiscono l'imparzialità della piattaforma di gioco sono fondamentali e la presenza di licenza ADM fa da garante in tal senso.

Recensioni Streaming partite Betway

L'operatore non fa mancare proprio nulla agli scommettitori. Non solo offre un ricco palinsesto di sport su cui scommettere pre-match e live, ma dà anche la possibilità agli stessi di guardare in diretta le partite in streaming. I requisiti per fare ciò, come per tutti gli altri bookmakers che offrono questa opzione ai propri clienti, è quello di disporre di un conto gioco e di avere un saldo positivo sullo stesso.

Cashout Betway

Sia nella versione desktop che nella versione mobile, è presente una sezione Cash Out all'interno del conto gioco. Qui è possibile trovare la lista delle scommesse per le quali è attiva la funzione Cash Out, con il valore dello stesso aggiornato in tempo reale.

Grazie a questa funzionalità, sarà possibile chiudere le scommesse che lo prevedono, prima che l'evento sportivo per il quale si è puntato siano terminate.

Il valore del Cash Out è calcolato in tempo reale in base all'andamento degli eventi e dei mercati che su cui si è giocata la scommessa. Più le quote variano e maggiore sarà la variabilità (in positivo o in negativo) del valore del tuo Cash Out.

Recensione Elite Club Betway

Fino a questo punto della recensione ci siamo soffermati sulla parte relativa allo sport e ai bonus ad esso connessi. Adesso, passiamo in rassegna il programma di fidelizzazione proposto da Betway: Elite Club.

Il programma consiste nell'ottenimento di Status Points sulla base delle giocate mensili effettuare. Questi Status Point, potranno essere convertiti ogni mese in Bonus Point i quali a loro volta permettono di riscattare alcuni premi in Bonus.

In estrema sintesi, Betway premia i giocatori fedeli che decidono di continuare a giocare sulla propria piattaforma. Non solo ha quindi Betway pensato a come attrarre nuovi giocatori coi bonus di benvenuto, ma anche a come mantenere il proprio pool intrattenuto e soddisfatto.

Recensioni Metodi di pagamento utilizzabili su Betway

Depositare e prelevare denaro su Betway è possibile con diverse opzioni di pagamento. Nella tabella sottostante abbiamo messo insieme alcuni dei metodi disponibili sul sito di scommesse Betway.

Strumenti di pagamento Depositi Prelievi Carte di Credito/Debito ✔ ✔ Paypal, Skrill, Neteller ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ On Shop ✔ Bonifico Bancario ✔

Per poter effettuare un prelievo è necessario prima convalidare il conto gioco inviando una copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Betway app per scommesse sportive: opinioni e recensione

Il bookmaker in questione offre per gli appassionati del gioco da dispositivi mobili (smartphone, iPad, tablet, ecc), la possibilità di scaricare la relativa app sia per device Android che iOS.

Di questo modo, gli utenti potranno praticamente utilizzare tutte le opzioni già disponibili sul sito web Betway.it (incluse scommesse, casinò, blackjack, slot machine, ecc), anche da cellulare. Potranno quindi confrontare le quote, piazzare le proprie scommesse, guardare in diretta una partita e molto altro semplicemente accedendo con pochi tap sull'app mobile sul proprio dispositivo mobile.

Recensione Assistenza Betway

Betway si mostra molto attento alle esigenze dei giocatori che lo scelgono per i giochi di casinò o per le scommesse. Ha infatti un team di supporto pronto a rispondere ad ogni quesito sia per mail che per chat.

In particolare, il servizio clienti Betway è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 23:00, via

Email: assistenza@supporto.betway.it

assistenza@supporto.betway.it Tramite Live Chat

Nel corso dell'analisi abbiamo testato il supporto Betway per poter fornire una recensione puntuale del livello di supporto e possiamo confermare che il team che ci ha assistito si è rivelato all'altezza delle nostre aspettative. Abbiamo ricevuto un supporto rapido e sul pezzo, da parte di operatori professionali e preparati che hanno fatto tutto il possibile per garantire un'esperienza di gioco senza intoppi.

Domande Frequenti

Posso chiudere il mio conto di gioco?

Sì. è possibile chiudere l'account dopo aver effettuato il login. Per farlo basterà cliccare su Profilo -> Gioco Responsabile -> Richiesta di chiusura conto.

È possibile aprire più conti di gioco Betway?

No, non è possibile. Ogni cliente può essere titolare di un solo conto di gioco. Non è permesso creare account multipli e/o usufruire delle promozioni di benvenuto più di una volta.

Chi può registrare su Betway?

Tutti i cittadini maggiorenni che non dispongono di un conto gioco possono crearne uno in pochi minuti. La procedura presuppone l'utilizzo di informazioni corrette e veritiere, tant'è vero che per poter prelevare il denaro derivante dalle vincite, sarà necessario procedere alla verifica del conto stesso.