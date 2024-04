Quote Europei: guida completa alle scommesse su Euro 2024

In questa pagina i lettori troveranno una guida completa alle scommesse e quote Europei 2024 con una panoramica su mercati e pronostici dei siti.

In questa pagina gli appassionati di betting troveranno una guida completa alle scommesse e quote Europei 2024. Scopriremo i mercati e tipologie di giocata sui quali è possibile scommettere, i siti scommesse europei con i payout più alti e promozioni migliori per il torneo. Inoltre vedremo quali sono i pronostici dei bookmakers italiani per la favorita vincente dell'edizione e le squadre favorite per ogni gruppo dopo il sorteggio dei gironi.

Pronostici Europeo 2024: le favorite dalle quote Europei

Chi vincerà Euro 2024? È questa la domanda che accompagna tutti gli appassionati di calcio e di scommesse sportive, soprattutto con l'avvicinarsi dell'inizio del torneo. Se già durante le qualificazioni si sono andate designando, poco a poco, le potenziali vincitrici di questa edizione, dopo il sorteggio dei gruppi i siti di scommesse hanno decretato i loro pronostici e le quote Europei individuando subito favorite per alzare la coppa. A seguire si possono confrontare le quote vincente Europei di alcuni dei migliori bookmaker online italiani.

Dando un'occhiata alle quote Europei appare subito evidente come siano due le principali favorite per la vittoria del torneo: Inghilterra e Francia. La nazionale inglese, sotto la guida del CT Gareth Southgate, è arrivata prima nel Girone C alle qualificazioni (stesso gruppo dell'Italia) con ben 20 punti, zero gare perse, sei vinte e solo due pareggi. A renderla una delle favorite dalle quote scommesse Europeo è indubbiamente il suo organico con il diamante del Bayern Monaco, Harry Kane il quale nello scorso anno con un gol proprio contro l'Italia durante le qualifiers si è laureato miglior marcatore della nazionale inglese di sempre.

D'altra parte è innegabile il talento della nazionale francese che vanta nomi quali il rossonero Maignan in porta, i due attaccanti del PSG Mbappé e Dembelé sostenuti in difesa dai fratelli Hernandez. La Francia di Didier Des Champs è da sempre tra le favorite Europei, storica rivale italiana. Le quote Euro 2024 pongono proprio il team inglese e quello francese in cima alla lista delle potenziali vincitrici, seguite da Germania e Portogallo che hanno altrettante possibilità di affermarsi in terra teutonica seppur non come prevedono i pronostici Europei per le prime due.

Sono invece ben poche le speranze per gli Azzurri, campioni in carica, che attualmente si piazzano a metà classifica delle scommesse sugli Europei di Calcio. Deludenti le ultime performances dell'Italia che sebbene potrebbe non essere la maggiore candidata per riconfermarsi campione, potrebbe comunque andare avanti nella competizione.

Nell'attesa che il torneo abbia ufficialmente inizio, sono molti i giocatori che si divertono a fare i loro pronostici Euro 2024 scommettendo in antepost su quella che ritengono la più probabile a vincere la 17esima edizione del campionato. Tutti i migliori siti scommesse, infatti, hanno già da tempo pubblicato le loro quote Europei antepost che permettono di puntare su quella che si prevede sarà la nazionale vincente. È proprio questo il momento migliore per effettuare questa tipologia di giocata poiché le quote scommesse Europei in questo momento sono più alte e convenienti. Sono disponibili anche diverse promozioni sull'Europeo di Calcio di cui si parlerà nel dettaglio in questa guida.

Lista bookmaker con le migliori quote Europei di Calcio

Ecco una lista di alcuni dei migliori siti scommesse Europei per scommettere sulla diciassettesima edizione del torneo:

Come funzionano gli Europei: format e regolamento

Prima di andare a scoprire nel dettaglio quali sono le scommesse Europei e le quote Euro 2024 dei bookmaker online, occorre fare un passo indietro e capire come funziona la competizione. Conoscere il format del torneo, infatti, permette di scommettere in modo più consapevole. Giunto alla 17esima edizione, il torneo Europeo di Calcio celebra i suoi 60 anni e lo fa con un calcio spettacolo che ha come cornice la terra teutonica che accoglie i 36 match della fase a gironi. Il fischio di inizio è fissato per il 14 Giugno con il match inaugurale tra la nazionale ospitante, la Germania, che incontra la Scozia. Fino ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta la quale inizia il 29 Giugno e si conclude con la finale 14 Luglio a Berlino.

Nella fase a gironi partecipano 24 squadre raccolte in 6 gruppi da 4 ciascuno: passano il turno le migliori prime due di ciascun gruppo e le migliori quattro terze. In caso di squadre con la stessa somma di punti, si effettua la differenza reti negli scontri diretti, in generale ed eventualmente si calconano il numero di gol messi a segno. La Germania si è qualificata di diritto in quanto paese ospitante, venti squadre hanno ottenuto il loro posto nei gironi attraverso la fase di qualificazione mentre tre sono state decretate dai playoff.

La fase a gironi Europei 2024 prevede tre giornate per un totale di 36 match tra il 14 ed il 26 Giugno. Dunque gli appassionati di betting hanno tempo prima del fischio di inizio per effettuare le loro scommesse Europei antepost per pronosticare il team vincente della competizione. È proprio in questo momento, infatti, che le quote vittoria Euro 2024 sono più alte e convenienti mentre si abbassano notevolmente con lo svolgersi dei match. È possibile addirittura scommettere sulla vincente del girone, le migliori piazzate, chi passa o non passa il turno e così via.

La fase a gironi del campionato europeo di calcio è inoltre il momento migliore per effettuare giocate pre-match (ma anche live) sulle singole partite scegliendo se giocare una singola o multipla sulle varie partite in programma in quei giorni.

Infine dal 29 Giugno al 2 Luglio vanno in scena gli ottavi di finale che continuano con i quarti che si svolgono il 5 e 6 Luglio. Le semifinali hanno luogo il 9 e 10 Luglio mentre la finale si gioca il 14 Luglio alle 21:00 a Berlino.

Quote Italia vincente Euro 2024: le chance della nazionale azzurra

Attuali campioni in carica, paradossalmente le quote Italia non sono esattamente favorevoli per gli Azzurri. La nazionale italiana è riuscita nell'impresa appena tre anni fa, giocando in casa dell'Inghilterra proprio contro l'Inghilterra, portando la gara ai rigori e qui strappando la vittoria ai suoi avversarsi in casa loro. Non era una squadra dotata di troppa tecnica, né particolarmente qualitativa sotto un punto di vista del gioco, ma aveva una caratteristica che le ha permesso di portare il trofeo in terra tricolore: la fame di vittoria. Fame che ora però sembra mancare e che spinge i pronostici Europei e le quote Europei a non prevedere una riconferma da parte della nazionale.

Siti scommesse Europei Italia Vincente bet365 15.00 Sisal 16.00 William Hill 17.00 Marathonbet 15.00 Netbet 15.00

Complice anche la scarsa prestazione durante le qualificazioni. In un girone piuttosto facile (se si esclude l'Inghilterra gli altri avversari erano Macedonia del Nord, Ucraina e Malta), l'Italia è riuscita ad accaparrarsi il suo posto al torneo Europeo di Calcio non con poche difficoltà perdendo due partite e pareggiandone altrettante. Preoccupanti sono le statistiche che potrebbero contribuire ad alzare le quote Italia vincente Europei. Si contano 16 gol fatti e ben 9 subiti ma soprattutto un possesso palla piuttosto deludente che nelle otto partite della qualificazione è arrivato in media al 58,88%. Media di gol fatti pari 2 e media di gol subiti 1,13, troppi per una nazionale che vanta in porta il portiere strapagato di uno dei top club in Europa. Se c'è una caratteristica che risulta lampante dati alla mano è la difficoltà degli Azzurri nel trovare la porta: 53 tiri fuori contro i 36 tiri nello specchio.

Insomma, le quote vittoria Euro 2024 non sono con l'Italia anche se nelle scommesse antepost risulta comunque tra le prime dieci squadre potenziali vincitrici. I bookmaker online non danno fiducia alla squadra di Spalletti che anche nelle amichevoli non ha brillato di luce propria. Tuttavia si sa, il mondo del pallone è un mondo magico nel quale tutto può succedere e anche nella precedente edizione del torneo nessuno avrebbe scommesso sull'Italia. Dunque occhio alle sorprese che potrebbero far ribaltare i pronostici Europei. In ogni caso sebbene gli Azzurri potrebbero non ripetere l'impresa (in caso di vittoria questo sarebbe il terzo trofeo europeo per gli italiani), hanno tutte le carte in regola per arrivare lontano nella competizione.

I migliori siti scommesse Europei per scommettere sul torneo

Per riuscire ad individuare le migliori quote Europei è importante affidarsi ai top operatori presenti in Italia. Vi sono diversi elementi che contribuiscono a rendere un sito di scommesse il migliore. Il primo elemento che attira l'attenzione dei giocatori e funge un po' da bigliettino da visita per il concessionario di gioco è indubbiamente il bonus benvenuto sport. Non si tratta solo di individuare l'offerta più alta e accattivante, ma anche di trovare quell'iniziativa alla quale sia facile prendere parte con bassi requisiti di puntata ed ampie tempistiche per l'ottenimento e la fruizione del bonus scommesse. Importante è naturalmente il palinsesto sportivo che deve contemplare un gran numero di mercati di giocata sia antepost, live che pre-match ed un payout che vada almeno dal 93% in su.

I migliori siti scommesse Europei mettono a disposizione già le loro quote Europeo 2024 con grande anticipo rispetto allo start del torneo permettendo di piazzare giocate antepost non solo sulla vincente della competizione ma anche su mercati quali vincente girone, migliore accoppiata, squadra che non passa il turno e così via. Inoltre giocano un ruolo di rilievo in questo contesto i bonus e le promozioni che permettono spesso di ottenere un rimborso sulle schedine perdenti o di usufruire di quote maggiorate e simili. Infine può tornare utile anche la funzione del cashout disponibile su alcuni dei top bookmaker italiani che permette di chiudere una scommessa anticipatamente anche se l'evento o più selezioni inserite sono ancora in corso di svolgimento, accettando l'importo offerto ottenendo subito una vincita. Ricapitolando ecco alcuni degli elementi da tenere in considerazione per trovare i migliori siti scommesse Europei:

licenza ADM (ex AAMS)

bonus benvenuto per i nuovi utenti

promozioni e bonus scommesse Europei dedicati all'evento

mercati di scommessa (antepost, live e pre-match)

numerosi metodi di pagamento

mobile app per scommettere da mobile

funzioni come cashout e streaming TV.

Un ulteriore approfondimento sui top siti per scommettere sull'Europeo 2024 è disponibile nella nostra guida dedicata. A seguire invece un focus su alcuni dei top operatori.

bet365 Europei

Quando parliamo dei top bookmaker online in Italia con regolare licenza ADM, sicuri e legali, è doveroso menzionare bet365. Operatore di lunga data, è anche il concessionario di gioco con il più ampio palinsesto che conta oltre 40 discipline sportive sul suo portale. I giocatori troveranno qui anche un'ampia gamma di mercati di scommessa dove non mancano handicap asiatico o somma di goal asiatica. Per accedere alla sezione bet365 Europei basta selezionare dal menu a sinistra dello schermo la voce Calcio e qui individuare la selezione Euro 2024. All'interno della schermata dedicata all'evento, gli utenti possono trovare sia le scommesse Europei antepost per pronosticare la vincente del torneo o di ogni singolo girone ad esempio, sia giocate pre-match e live.

Interessanti sono anche le iniziative che il bookmaker britannico mette a disposizione dei suoi iscritti. Oltre ad un'offerta dedicata ai nuovi clienti (solo maggiorenni), sono disponibili anche funzioni extra come ad esempio il cashout il quale è disponibile solo su eventi selezionati ed è soggetto a specifici termini e condizioni. Per quel che riguarda le quote Europei bet365, una funzione interessante è indubbiamente la Bet Builder. Si tratta di uno strumento che permette al giocatore di giocare una singola raccogliendo in un solo mercato più avvenimenti. Ad esempio: quote Italia vincente e Retegui Marcatore e Entrambe le squadre segnano.

Snai Europei

Nella lista dei siti scommesse italiani più conosciuti e apprezzati dai giocatori troviamo SNAI. In occasione di grandi eventi come l'Europeo di Calcio, questo operatore mette spesso a disposizione iniziative speciali, di fatto per la scorsa edizione del torneo era possibile usufruire di un bonus benvenuto dedicato. Scommettere su SNAI Europei è facile: basta visitare il portale ufficiale e dall'elenco alla sinistra selezionare la categoria Calcio, Europa e da qui la voce dedicata al campionato. Se c'è una caratteristica che differenzia il bookmaker italiano rispetto ad altri simili è la vasta scelta di mercati di scommessa anche per le giocate antepost. Per menzionarne alcune, gli utenti possono scommettere su

Vincente

Migliore del Gruppo

Accoppiata Gruppo

Squadra piazzamento finale

Ultima classificata gruppo

Vince per la prima volta S/N

Anche le pre-match e live consentono di scommettere su una vasta varietà di tipologie di giocata che vanno oltre alle tradizionali 1X2 abbracciando anche la somma di gol, combo, speciali come cartellini, espulsioni, rigori e così via. Inoltre sono disponibili promozioni periodiche dedicate allo sport e sempre aggiornate. Oltre all'immancabile bonus multipla, il concessionario di gioco dispone di iniziative come ad esempio il cashback sulle giocate perdenti.

Netbet Europei

Un altro operatore degno di nota con ottime quote Europei e gran numero di tipologie di giocata è Netbet. Visitando il portale i nuovi utenti possono ottenere un welcome bonus alla registrazione e accedere al palinsesto sportivo dove, sotto la categoria Calcio nel menu alla sinistra dello schermo, troveranno la sezione NetBet Europei. Oltre alle principali quali risultati fissi 1X2, risultati esatti, Gol o No Gol, Under o Over, si può scommettere anche sulle Speciali Partita, Chance Mix, Antepost Vincente o Gruppo e tanto altro. Tra le iniziative promozionali invece sono interessanti alcune tra le quali

Bonus multipla

Marcatore XL e XXL

Quote maggiorate

Bonus scommesse settimanali

Classifiche da scalare

Club delle Multiple

Naturalmente la disponibilità di ciascuna offerta può essere limitata nel tempo ed i termini e condizioni possono variare. Altro punto a favore di NetBet è la funzione cashout attiva su alcuni match dei principali sport, così come l'app mobile per dispositivi iOS e Android per poter giocare le proprie schedine ovunque ed in qualsiasi momento.

William Hill Europei

William Hill è senza dubbio uno dei più noti siti scommesse online in Italia, concessionario di gioco storico con una grandissima esperienza nel mondo del betting. La categoria William Hill Europei è presente sotto la voce Competizioni all'interno del palinsesto Calcio attingibile dalla lista a sinistra dello schermo. Qui gli iscritti trovano le quote vincente Europei o Gruppo insieme alle tradizionali pre-match per le partite della fase a gironi fino ad arrivare ad ottavi, quarti, semifinale e finale. Sono proprio le quote Euro 2024 di William Hill l'elemento più interessante di questo concessionario di gioco che risultano più alte se confrontate con quelle di bookmakers simili. Inoltre i giocatori possono usufruire di promozioni per le scommesse sportive quali

Quote maggiorate

Bonus Multipla

Extra Bet Club

Multiple Gold

tante altre

Se da un lato il bonus multipla William Hill potrebbe non essere uno dei più alti in circolazione, degne di nota sono invece le quote maggiorate, una tipologia di promozione alla quale è estremamente semplice prendere parte e che non prevede particolari condizioni da rispettare. Ogni giorno sulla piattaforma sono disponibili delle maggiorazioni di quota su determinati eventi come gli incontri dell'Europeo 2024.

Lottomatica Europei

Nel novero dei siti scommesse italiani con ottime quote Europei vi è Lottomatica. I nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto di gioco possono usufruire di un welcome bonus che permette di muovere i primi passi sulla piattaforma. Gli iscritti, invece, trovano diverse promozioni sempre aggiornate dedicate spesso a singoli match così come a tornei. Tra queste le più ricorrenti sono cashback o rimborsi sulle schedine perdenti. Degno di nota è inoltre il bonus multipla che risulta uno dei più alti se confrontato alla stessa promo su altri portali di betting. Per quel che riguarda Lottomatica Europei, qui gli utenti hanno la possibilità di scommettere su antepost vincente, speciali o marcatore così come sulle tradizionali tipologie di giocata pre-evento.

Tra gli strumenti a disposizione degli appassionati non può mancare il cashout che consente di chiudere anticipatamente una giocata seppur questa risulti ancora in gioco. In questo modo si possono limitare eventuali perdite andando ad incassare subito un importo (il quale è sempre inferiore alla potenziale vincita iniziale) qualora si notasse che i propri pronostici Europei non stiano andando come inizialmente sperato. Naturalmente a tale strumento, così come alle iniziative di Lottomatica, si applicano termini e condizioni.

Betflag Europei

Betflag è un concessionario di gioco italiano che vanta il alto numero di bonus benvenuto offerti ai nuovi clienti che decidono di creare per la prima volta un account sul sito. Sulla piattaforma sono disponibili sia bonus senza deposito che bonus applicati sul primo versamento o giocata, spesso cumulabili tra loro. Le scommesse Betflag Europei si suddividono come già visto per altri bookmakers in antepost per pronosticare la prima squadra di ogni girone, o in pre-match e live accessibile attraverso la categoria Calcio del menu a sinistra della schermata, sotto la voce Euro 2024.

Qui si possono trovare interessanti mercati come Segna Ultimo Gol o Sostituzione Primo Tempo, le Fast Bet come 1X2 Dal Minuto che l'utente può specificare (ad esempio dal primo al decimo minuto) o Gol S/N Dal Minuto. In più altre tipologie di scommessa interessanti come Legni, Ribaltone, Rigori, Sostituzioni e così via.

Il palinsesto sportivo di Betflag è degno di nota, con una vasta lista di sport disponibili, tantissimi tipi di giocata, funzioni quali Dream Bet o Cash Out, ma anche tante promozioni dedicate al Calcio. Ad esempio il bonus multipla ma anche il rimborso multipla in caso di scommesse multiple non vincenti per un determinato numero di errori, cashback e tanto altro.

Goldbet Europei

Dal menu alla sinistra dello schermo, sotto la voce Internazionali, i giocatori possono trovare la sezione Goldbet Europei che apre tutte le tipologie di scommesse disponibili per il torneo. La particolarità di questa piattaforma è che per individuare le antepost bisognerà scorrere fino alla voce Antepost Calcio dov'è possibile anche la categoria Marcatori. Le quote vittoria Euro 2024 di GoldBet sono in linea con il mercato e includono anche le Multibet, le Asiatiche, Combo, Handicap e così via. L'offerta di questo bookmaker è accessibile anche da mobile scaricando l'app Lottomatica direttamente sul proprio dispositivo.

Interessanti sono nella sezione promozioni le iniziative dedicate al calcio ed altri sport come ad esempio il Bonus Plus applicato sulle multiple non vincenti, la Classifica Calcio, il Bonus Multipla ed altri bonus simili che permettono di ottenere rimborsi sulle schedine non vincenti. Capita spesso di trovare promo dedicate ad un singolo match o campionato. Dunque non resta che rimanere aggiornati sul sito dell'operatore per scoprire le ultime novità in fatto di promo e poter effettuare le scommesse sugli Europei approfittando di bonus ed iniziative speciali.

LeoVegas Europei

LeoVegas è tra i siti scommesse più recenti il quale ha ampliato la sua offerta di gioco negli ultimi anni anche al betting. Motivo per cui il palinsesto sportivo non è uno dei più ampi tra i bookmakers, questo dà però l'opportunità al concessionario di focalizzare la sua attenzione su pochi sport offrendo quote Euro più accattivanti.

Si parte con il welcome bonus per i nuovi utenti al quale molto spesso LeoVegas affianca una promo speciale come le quote maggiorate applicate su un match particolarmente importante. A questo si aggiungono iniziative come vincite potenziale su determinati eventi o funzioni speciali come la diretta live streaming. Tutti strumenti, ricordiamo, soggetti a specifici termini e condizioni da consultare e conoscere.

L'interfaccia di LeoVegas è pragmatica e semplice, con una lista di sport e partite abbastanza contenuta sulla quale puntare, ma decisamente più organizzata di altri operatori simili. A contraddistinguere questo bookmaker è il servizio clienti che si configura come uno dei più efficienti e cordiali, non a caso è stato premiato più volte agli EGR Awards. Affidabilità, sicurezza e legalità sono alcuni degli elementi che LeoVegas tiene a cuore, aspetto che traspare da una piattaforma pratica ed elementare che garantisce all'utente un'esperienza di gioco responsabile.

Gironi Europei 2024: tutti i gruppi

Navigando tra le scommesse e quote Europei si potrà notare che la maggior parte dei siti scommesse online permette di pronosticare la vincente dei vari gironi. Oltre alla tradizionale giocata antepost sulla vittoria del torneo, infatti, i giocatori possono trovare quote gironi Europei 2024 che permettono di scommettere sulla prima arrivata di ogni gruppo oppure sulla migliore accoppiata. Insomma le squadre che passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Per giocare le proprie schedine sul torneo Europeo di Calcio occorre naturalmente conoscere il format così come la composizione di ciascun gruppo. A seguire è possibile scoprire quali sono i gruppi e le varie nazionali in gara.

Girone A Girone B Girone C Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera Spagna

Croazia

Italia

Albania Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra Girone D Girone E Girone F Olanda

Austria

Francia

Vincente Playoff Belgio

Slovacchia

Romania

Vincente Playoff Turchia

Portogallo

Repubblica Ceca

Vincente Playoff

Quote e pronostici vincenti gironi Europei

Chi passerà il turno all'Europeo 2024? Attraverso le quote dei siti scommesse sugli Europei è già possibile intuire quali siano i pronostici degli esperti e quali le possibilità delle varie nazionali di arrivare alle fasi ad eliminazione diretta. L'Italia si riconfermerà campione o dovrà cedere il podio alle sue eterne rivali Inghilterra e Francia? Ci saranno sorprese da parte delle underdogs o saranno le favorite dalle quote vincente Euro 2024 a prevalere? Proseguendo è possibile consultare i pronostici dei nostri esperti per le fasi a girone.

Pronostici Gruppo A

È proprio il Gruppo A ad aprire le danze del Campionato Europeo di Calcio 2024 con la sfida tra partita Germania - Scozia del 14 Giugno ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Guardando alle quote gironi Europei appare subito evidente come sia la Germania la principale candidata al passaggio del turno e la potenziale prima del gruppo. La differenza con le altre nazionali, infatti, è quasi abissale.

Da una parte abbiamo la Scozia, l'unica probabile potenziale rivale che potrebbe dare filo da torcere ai tedeschi la quale durante le qualificazioni è arrivata seconda con 5 partite vinte, 2 pareggiate e solo 1 persa. La media di gol fatti è alta: ben 2,13 a partita con pochi gol subiti ma una bassa percentuale di possesso palla. Le quote gironi Europei 2024 vedono la nazionale di Steve Clarke come potenziale seconda.

Poche le possibilità stando ai pronostici Europei per Ungheria e Svizzera che sono arrivate a questo punto della competizione dopo una fase di qualificazione piuttosto semplice. Ad ogni modo è sempre bene aspettarsi delle sorprese: la Svizzera ad esempio ha un'alta percentuale di gol fatti con ottimi dati riguardanti possesso palla e precisione nei passaggi. Inoltre essendo qualificata di diritto in quanto paese ospitante, non è possibile confrontare dati recenti della Germania che, sebbene favorita dalle quote vincente Euro 2024 potrebbe concedere un po' di terreno alle sue aversarie.

Girone A Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Pronostici Gruppo B

Il Gruppo B è il gruppo dell'Italia. Girone non esattamente facile che impegna gli Azzurri contro una delle principali favorite dalle quote Europei: la Spagna. Neanche le altre due squadre sono esattamente una passeggiata. Da una parte la Croazia che si è sempre rivelata una nazionale ostica, dal gioco chiuso, che segna poco ma subisce anche pochi gol. Basti pensare che ha subito solo 4 gol durante la fase di qualificazione. Inoltre è indimenticabile l'impresa di Russia 2018 ai Mondiali quando sfiorò la vittoria del titolo di campioni del Mondo finendo in finale con la Francia.

Infine l'Albania che, proprio come la Croazia, ha un gioco chiuso con una delle più basse medie gol subite in qualificazione: solo 0,5 a partita. Le quote Europei a conti fatti non danno molte speranze per l'Italia che tuttavia secondo i pronostici Europeo e stando ai bookmakers, riuscirà a passare agli ottavi insieme ai fratelli spagnoli favoriti per la vincita del torneo.

Girone B Spagna, Croazia, Italia, Albania

Pronostici Gruppo C

Le quote gironi Europei per l'Inghilterra sono estremamente basse. La nazionale guidata da Southgate, infatti, non solo è favorita per il passaggio agli ottavi, ma anche come nazionale che potrebbe vincere il titolo di campione europeo (strappato all'ultima edizione dall'Italia proprio su territorio inglese). Il team capitanato da Harry Kane sembra non avere rivali: durante le qualificazioni Europei ha segnato 22 gol subendone solo 4 riuscendo a chiudere il ciclo senza alcuna sconfitta. I pronostici Europei suggeriscono che sarà la prima del Gruppo C mentre il secondo posto risulta piuttosto conteso.

Slovenia e Danimarca hanno fatto un percorso piuttosto simile, se non identico, nella qualificazione. Entrambe hanno vinto 7 match, perso 2 e pareggiato 1 partita. Anche le statistiche individuano forti similarità: la nazionale Danese ha messo a segno 19 gol contro i 20 di quella Slovena, subendone rispettivamente 10 e 9. A meno ché non vi siano grandi sorprese, dovrebbe proprio essere una di queste due ad arrivare agli ottavi mentre la Serbia sembra avere poche possibilità.

Girone C Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Pronostici Gruppo D

Stando ai pronostici e quote Europei, il Gruppo D è quello più spettacolare. Include ben due delle nazionali candidate alla vittoria, la Francia due volte campione dei Mondiali e del torneo Europeo di Calcio, e l'Olanda. I due club si sono incontrati già nello stesso girone alle qualificazioni dove però il percorso è stato ben differente. Le performances della squadra di Deschamps sono stellari: altissima media di gol (ben 3,36 in media a partita) e pochissime reti subite (solo 3). Vanta marcatori di grande livello come Mbappé e Dembelé candidati a loro volta al titolo di capocannoniere secondo le quote marcatore Euro 2024.

Anche i numeri dell'Olanda sono incoraggianti con delle statistiche che l'avvicinano però all'Austria che potrebbe essere la sorpresa del Gruppo D. Meno incoraggianti sono le statistiche della Polonia, arrivata attraverso gli spareggi, con grosse difficoltà a segnare ma anche a contenere le reti subite.

Girone D Olanda, Austria, Francia, Polonia

Pronostici Gruppo E

I pronostici gironi e le quote Europei per il Gruppo E sono sicuramente più incerte rispetto agli altri gruppi. I siti di scommesse sportive danno come favorita per arrivare prima nel suo girone la nazionale belga trascinata dall'ex nerazzurro Lukaku. Con una difesa che concede pochissimo, il Belgio potrebbe arrivare lontano nella competizione. Mentre si fa difficile pronosticare chi potrebbe essere la potenziale seconda poiché Ucraina e Romania hanno molti tratti in comune: percentuale di possesso palla poco interessante, passaggi non lucidi e precisi ma soprattutto una media di cartellini molto alta.

D'altra parte la Slovacchia ha fatto un percorso degno di nota alla qualificazione con ben 17 gol messi a segno, solo 8 subiti e 7 partite vinte.

Girone E Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Pronostici Gruppo F

Le quote Europei parlano chiaro: il Portogallo è favorito non solo per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, ma anche come vincitore assoluto del torneo. Con una performance che supera addirittura quella delle nazionali spagnola e inglese alle qualificazioni, ha guadagnato ben 10 punti vincendo tutti i match, mettendo a segno 36 gol subendone solo 2. Insomma, dati non indifferenti che designano la squadra di Roberto Martinez come la favorita vincente Euro 2024.

Meno blasonate le altre squadre del Gruppo F con un secondo posto conteso principalmente tra Turchia e Repubblica Ceca. La Georgia ha poche speranze: si ritrova nella fase a gironi grazie all'accesso tramite i Playoff e le sue statistiche non fanno ben sperare. Subisce più gol di quanti ne metta a segno, colleziona tantissimi gialli ed ha un possesso palla piuttosto deludente.

Girone F Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia

Pronostici e quote fase ad eliminazione diretta

Per le quote Europei delle fasi ad eliminazione diretta bisogna attendere la fine della fase a gironi. I pronostici Euro 2024 dei bookmakers hanno già designato le probabili nazionali che arriveranno agli ottavi e vi sono buone possibilità di vedere anche l'Italia in questa fase. Gli ottavi di finale iniziano il 29 Giugno a Berlino alle ore 18:00 e si concludono il 2 Luglio. Si può immaginare che arriveranno senza troppe difficoltà a questo punto del torneo le favoritissime dalle scommesse Europei come Inghilterra, Francia, Germania, Belgio ma anche gli Azzurri di Spalletti (a meno di tragiche sorprese come accadde ai Mondiali 2018 e 2022). Con ogni probabilità sono anche queste le squadre che arriveranno in fondo al campionato Europeo di Calcio insieme a delle insospettabili underdogs.

Le sfavorite che potrebbero sorprendere sono la Croazia, la quale è andata vicino al colpaccio nei Mondiali 2018 durante i quali ha raggiunto il secondo scalino sul podio. Interessanti potrebbero essere anche i risvolti di Scozia, Ucraina e Svizzera le cui statistiche lasciano intendere che una miccia c'è, bisogna solo accenderla. A seguire un confronto delle quote ottavi Europei, quarti e semifinali fino alla finale del torneo.

Quote Europei: ottavi di finale

Gli ottavi di finale dell'Europeo 2024 hanno inizio il 29 Giugno alle 18 e si concludono il 2 Luglio ore 21. Per delle quote Europei sugli ottavi occorre attendere il termine della fase a gironi. Ad ogni modo i pronostici e le scommesse Euro 2024 lasciano già presagire quali siano le nazionali favorite per arrivare a questo punto del torneo.

Quote Europei: quarti di finale

I quarti di finale di Euro 2024 iniziano il 5 Luglio alle ore 18 e si concludono il 6 Luglio alle 21. Le quote Europei sui quarti e le scommesse su questa fase della competizione si faranno indubbiamente più difficili in quanto arriveranno solo le migliori squadre del campionato.

Quote Europei: semifinale

Le semifinali dell'Europeo di Calcio sono il penultimo step prima del termine della competizione ed hanno luogo il 9 e 10 Luglio. I pronostici sulla semifinale e le quote Europei sono disponibili una volta conclusi i quarti, ad ogni modo è già possibile pronosticare quali siano le nazionali che arriveranno alla fase ad eliminazione diretta con le scommesse antepost.

Quote Europei: finale di Berlino

Le quote Europei sulla finale del torneo saranno il campo di battaglia di ogni scommettitore. Difficile pronosticare quale potrà essere la nazionale che alzerà la coppa, basti pensare a come l'Italia sia riuscita in un'impresa epica nella scorsa edizione contro ogni pronostico.

Quote capocannoniere Europei e potenziali marcatori favoriti

Un aspetto interessante dei siti scommesse Europei è la possibilità di scommettere su numerosi mercati antepost che trascendo la singola vincente del torneo ma abbracciano tante altre tipologie di giocata. Una di queste riguarda i marcatori, mercato di scommessa che sta attirando un crescente interesse tra gli appassionati di betting.

Le quote marcatore Europei indicano come principale capocannoniere potenziale per la diciassettesima edizione Harry Kane. Già nel 2021 è risultato nella tabella dei migliori goleador insieme a Lukaku, altro favorito dalle quote e scommesse Euro 2024. Naturalmente non può mancare la macchina da gol Mbappé che insieme a Ronaldo è il favorito dalla classifica marcatori Europeo.

Bonus Euro 2024 e promozioni: le quote maggiorate Europei

In occasione della competizione europea i migliori bookmaker online mettono a disposizione dei bonus scommesse Europei che permettono nella maggior parte dei casi di usufruire di cashback o rimborsi sulle giocate perdenti o di approfittare di una maggiorazione di quota per eventi selezionati. È proprio la promo quote maggiorate Europei una delle più interessanti in quanto permette di scommettere su uno o più mercati ai quali viene applicata una maggiorazione di quota.

Questo significa che invece della tradizionale quota, uno specifico mercato viene quotato notevolmente più alto e in caso di vincita questa potrebbe essere accreditata come Fun Bonus o come denaro reale a seconda dei termini e condizioni dell'offerta. Ecco alcuni dei migliori siti scommesse che offrono quote maggiorate Euro 2024

FAQ - Domande frequenti

Chi vincerà Euro 2024?

Secondo i pronostici e quote Europei sarà la Francia la nazionale che alzerà la coppa al cielo. Al momento la nazionale francese ha tutte le carte in regola per conquistare il suo terzo trofeo grazie ad una rosa di tutto rispetto ed una fame di gol e vittoria. Da non sottovalutare però Spagna e Portogallo che insieme all'Inghilterra rientrano nel tableau dei potenziali vincitori.

Chi ha vinto più campionati Europei?

Germania e Spagna sono le nazionali che hanno vinto il maggior numero di trofei europei: ben tre. Seguono Italia e Francia che vantano due coppe in bacheca.

Come scommettere sulle quote Europei?

In occasione del campionato Europeo di Calcio 2024 i giocatori possono giocare scommesse antepost sulla vincente della competizione o su mercati simili come la migliore accoppiata di ogni gruppo, il capocannoniere, le nazionali che si classificano e che non arrivano agli ottavi. Le quote Europei per questa tipologia di giocate sono più alte prima dell'inizio del campionato mentre si abbassano non appena iniziano i primi match. D'altra parte sono disponibili le tradizionali quote Europei pre-match e live per puntare su vittoria, pareggio o sconfitta ma anche su somma di gol o altri mercati messia disposizione dai bookmaker online.