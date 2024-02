In questo articolo i lettori potranno scoprire quali sono le favorite per Euro 2024 attraverso i calcoli del supercomputer BETSiE.

La nazionale francese è la favorita per la vittoria degli Euro 2024. È questo il risultato ottenuto da una simulazione effettuata dal supercomputer BETSiE il quale ha calcolato anche le probabilità degli azzurri passare la fase a gironi, una volta iniziato il torneo. Nelle nostre guide dedicate è possibile approfondoire e scoprire le quote vicente Euro 2024 sui siti scommesse più popolari in Italia con licenza ADM.

Cosa c’è da sapere sui prossimi Europei di Calcio? Ecco i punti più importanti:

Euro 2024 si giocherà in Germania

Al torneo finale parteciperanno 24 squadre . La nazionale italiana giocherà nel Gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania

. La nazionale italiana giocherà nel Gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania Il supercomputer BETSie ha calcolato le possibilità dell’Italia nella fase finale del torneo, e ha individuato le favorite per la vittoria.

Le possibilità dell'Italia nel Gruppo B

Una simulazione di tutte le partite che ci attendono durante i prossimi Europei di calcio ha permesso di calcolare le possibilità delle singole squadre di passare il girone o di uscire dal gruppo.

Vale la pena ricordare a questo punto che le due migliori squadre di ogni girone e le quattro migliori terze classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024.

La nazionale italiana si è qualificata agli Euro 2024 non con poche difficoltà, accedendo alla fase a gironi del torneo.

Dopo un percorso esemplare nella precedente edizione che li ha portati al traguardo finale fino ad alzare l’ambita coppa, l’Italia ha arrancato e non poco durante le qualificazioni incassando due sconfitte, sia in casa che in trasferta contro l’Inghilterra, vincendo solo con il Malta e l’ultima contro la Macedonia del Nord. Il supercomputer BETSiE in ogni caso vede la nazionale italiana tra le favorite per Euro 2024 come potenziale seconda dopo la Spagna.

La squadra di Spalletti giocherà nel Gruppo B degli Europei di Calcio 2024 insieme a Spagna, Croazia ed Albania. Sarà proprio la nazionale albanese la prima rivale da affrontare il 15 Giugno.

Anche se gli azzurri dovranno affrontare squadre impegnative come Croazia e Spagna, secondo BETSiE hanno comunque ottime possibilità di avanzare alla fase ad eliminazione diretta. La chiara favorita del girone B è naturalmente la Spagna, ma l’Italia ha ottime percentuali di andare avanti piazzandosi come seconda nel girone.

Risultati delle partite dell'Italia nel Gruppo B di Euro 2024 secondo BETSiE

Nella tabella che segue è possibile consultare le probabilità calcolate in percentuale dal supercomputer che l’Italia possa vincere, pareggiare o perdere le prossime partite degli Europei di Calcio. Per scommettere sulle partite di Euro, i giocatori possono approfittare dei bonus scommesse offerti dai migliori siti di scommesse sportive italiani

Data Squadra A Squadra B Squadra A Vince % Pareggio % Squadra B vince % 15/06/2024 Italia Albania 71.94% 19.67% 8.39% 20/06/2024 Spagna Italia 36.45% 30.37% 33.18% 24/06/2024 Croazia Italia 18.30% 24.66% 57.04%

Tabella del vincente Gruppo B di Euro 2024 secondo BETSiE

In questa tabelle sono disponibili le favorite del Gruppo B secondo i calcoli del supercomputer.

Gruppo B Nazionale Vincente Girone Qualificazione 1 Spagna 46,22% 92,48% 2 Italia 41,36% 91,29% 3 Croazia 10,42% 61,17% 4 Albania 2,00% 21,94%

Francia favorita per Euro 2024 e Italia tra le favorite per la finale

Il supercomputer BETSiE ha elaborato dei pronostici per l’intero torneo degli Euro 2024 basati sui risultati di tutte le partite precedenti e di quelle che si giocheranno sui campi tedeschi. Non solo è possibile scoprire le possibilità in percentuale di ogni squadra di avanzare oltre la fase a gironi, ma anche le possibilità che una di queste arrivi in finale o di trionfare nella competizione. La nazionale francese ha le migliori possibilità di vincere il Campionato Europeo di Calcio, con il 19,74% di probabilità secondo BETSiE. Seguono la Spagna e la Germania che ospita il torneo.

Tra le favorite di Euro 2024 vi sono anche l’Inghilterra, Portogallo e Italia con una concreta possibilità di arrivare in finale. Le chance delle altre nazionali sono decisamente più basse.

Secondo BETSiE, la nazionale italiana ha il 91,29% di possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Mentre le possibilità dell’Italia di arrivare in Italia sono stimate al 22,50%.

Rank Nazionale Fase a Gironi Finale Vincitrice Euro 2024 1 Francia 94,22% 32,55% 19,92% 2 Spagna 92,48% 27,07% 15,17% 3 Germania 95,29% 23,94% 13,29% 4 Inghilterra 94,31% 24,15% 12,97% 5 Portogallo 95,44% 24,15% 12,92% 6 Italia 91,29% 22,50% 11,29% 7 Paesi Bassi 84,88% 13,37% 5,34% 8 Belgio 82,58% 9,35% 3,48% 9 Danimarca 78,40% 5,45% 1,70% 10 Rep. Ceca 74,51% 3,64% 0,97% 11 Svizzera 69,94% 2,95% 0,78% 12 Croazia 61,17% 2,92% 0,78% 13 Ungheria 57,37% 1,29% 0,26% 14 Serbia 57,95% 1,27% 0,25% 15 Turchia 58,51% 1,18% 0,22% 16 Playoff A 44,35% 0,82% 0,14% 17 Playoff B 64,79% 0,72% 0,12% 18 Austria 41,79% 0,69% 0,12% 19 Romania 63,55% 0,64% 0,10% 20 Scozia 42,10% 0,43% 0,06% 21 Slovenia 36,47% 0,27% 0,04% 22 Playoff C 38,19% 0,29% 0,04% 23 Slovacchia 48,51% 0,23% 0,03% 24 Albania 21,94% 0,12% 0,01%

Che cos’è BETSiE il supercomputer?

BETSiE è un supercomputer che ha creato una previsione dell’intero torneo europeo tenendo conto dei risultati delle partite giocate sinora e di quelle ancora da disputare, analizzando il numero di reti messe a segno ed altre statistiche per ciascuna squadra. I risultati ottenuti per i pronostici dei prossimi match sono stati elaborati tenendo conto anche del numero di goal previsti (xG) sia a favore che contro per ogni nazionale qualificata al torneo.

BETSiE prende in considerazione i seguenti dati di ogni match:

Gol a favore/contro

Tiri a favore/contro

Tiri in porta a favore/contro

Non tutti i gol, tiri e tiri in porta sono uguali. Ciascuno di questi dati ha un valore preciso. Sulla base dei dati delle partite riportati, vengono calcolati i risultati di ogni partita giocata. Ad ogni squadra viene quindi assegnata una media di gol previsti sia a favore che contro.

Una volta determinati i gol per ogni nazionale, BETSiE inserisce tali dati nel calendario Euro 2024 e pronostica i risultati della prossima partita della competizione con le probabilità in percentuale che ogni squadra possa vincere, pareggiare o perdere.

In poche parole BETSiE utilizza i dati ottenuti dai risultati delle partite già giocate per simulare virtualmente i risultati delle diverse nazionali in ogni partita in programma determinando così le probabilità percentuali che ogni squadra possa qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, arrivi in finale o che venga eliminata.