Planetwin365 Europei Calcio 2024: quote, pronostici e bonus benvenuto

Scopriamo assieme cosa offre l'operatore Planetwin365 durante gli Europei di Calcio 2024.

Planetwin è una piattaforma regolamentata dall’ADM con la licenza GAD (4584 e 72002). Tra le numerose discipline sportive a disposizione degli utenti, il calcio occupa un posto di rilievo. Con l'avvicinarsi degli Europei 2024 in Germania, Planetwin ha ampliato la sua offerta includendo mercati antepost, pre-partita e live, dedicati a questo prestigioso torneo calcistico.

La guida presente in questa pagina ha l’obiettivo di esplorare il palinsesto di Planetwin, fornendo dettagli aggiornati su quote, bonus disponibili e altri aspetti rilevanti per coloro che stanno considerando la registrazione sulla piattaforma. Le informazioni fornite aiuteranno a comprendere meglio l'offerta di Planetwin per gli Europei in modo oggettivo.

Europei su Planetwin 365: panoramica

Planetwin propone diverse opzioni fra le scommesse antepost. Per chi non lo sapesse, si tratta di mercati il cui esito non è determinato da una sola partita ma da più match. Ad esempio, in questa categoria rientrano:

Vincente.

Podio 1-2.

Vincente gruppo.

Capocannoniere.

Vincitore per la prima volta.

Oltre ai mercati antepost ci sono anche le scommesse pre match, dedicate alle singole partite del primo turno. A differenza di altri siti scommesse ADM come Betway, Planetwin ha quotato oltre ai primi match, anche le partite del secondo turno di qualificazione, fra cui quella fra Italia e Spagna prevista per il 20 giugno alle 21.00.

Infine, ci sono anche le scommesse live. Come sempre, le quote saranno disponibili una volta iniziati i vari match, Planetwin renderà disponibili le scommesse live tramite la sua piattaforma. Questa funzionalità consente di piazzare scommesse in tempo reale, seguendo l'andamento delle partite attraverso un’animazione grafica e una raccolta di dati statistici.

Con questa proposta di gioco, gli utenti iscritti a Planetwin potranno mettere alla prova le proprie capacità di previsione sul Campionato Europeo, uno degli eventi calcistici più attesi. Si sfideranno 32 delle migliori squadre nazionali per la vittoria del titolo finale: la prima partita si terrà il 14 giugno tra la Germania e la Scozia. Il giorno successivo, l’Italia di Spalletti farà il suo debutto contro l’Albania alle ore 21.00.

Bonus benvenuto scommesse Planetwin365

Al momento non sono disponibili promozioni di benvenuto collegate direttamente agli Europei. Si può comunque partecipare al bonus di benvenuto Play 365 del valore massimo complessivo di 365€, suddiviso in tre tranche, ciascuna legata al soddisfacimento di specifiche condizioni.

Prima tranche

Valore: 50% del primo deposito, fino a un massimo di 165€.

Effettuare la registrazione al sito. Attivazione del bonus nella sezione "Mio Bonus". Invio di un documento di riconoscimento valido per effettuare la convalida dell’account. Primo deposito di almeno 10€ utilizzando uno dei metodi di pagamento qualificanti. Piazzare scommesse su eventi con quota pari o superiore a 2,00 per un importo pari al 100% del deposito.

Seconda tranche

Valore: 40% del secondo deposito qualificante, fino a un massimo di 100€.

Rispettare gli step precedenti. Effettuare un secondo deposito di almeno 10€ dopo la mancata conversione della prima tranche. Piazzare scommesse su eventi con quota pari o superiore a 2,00 per un importo pari al 100% del secondo deposito.

Terza tranche

Valore: 40% del terzo deposito qualificante, fino a un massimo di 100 €.

Effettuare un terzo deposito di almeno 10€ dopo la mancata conversione della seconda tranche. Scommesse su eventi con quota pari o superiore a 2,00 per un importo pari al 100% del terzo deposito.

Ulteriori dettagli

Requisiti di puntata : ciascuna tranche deve essere scommessa 6 volte per essere convertita in saldo prelevabile.

: ciascuna tranche deve essere scommessa 6 volte per essere convertita in saldo prelevabile. Scadenza : ogni tranche deve essere utilizzata entro 15 giorni dall'accredito.

: ogni tranche deve essere utilizzata entro 15 giorni dall'accredito. Limiti di puntata : le scommesse con bonus non possono eccedere 100€ per puntata e non possono essere effettuate con credito di gioco parziale.

: le scommesse con bonus non possono eccedere 100€ per puntata e non possono essere effettuate con credito di gioco parziale. Esclusioni : con il saldo bonus non si possono effettuare scommesse a rischio minimo.

: con il saldo bonus non si possono effettuare scommesse a rischio minimo. Bonus con vincita integrale : le vincite ottenute dopo il soddisfacimento del wagering requirement vengono convertite in un bonus che deve essere rigiocato.

: le vincite ottenute dopo il soddisfacimento del wagering requirement vengono convertite in un bonus che deve essere rigiocato. Validità: il bonus è utilizzabile solo per scommesse sportive con quota pari o superiore a 2,00.

Scommesse pre match Europei Planetwin365

Per scoprire le proposte di scommessa di Planetwin365 per gli Europei, bisogna aprire la sezione “Scommesse” dalla barra di navigazione principale in alto e poi cliccare sulla sezione a tendina “Euro 2024” posta, molto comodamente, in prima posizione in alto.

A differenza di altri bookmaker, le quote antepost e pre match di Planetwin per gli Europei sono raggiungibili dalla stessa pagina. Infatti, cliccando su “Partite” nella sezione della barra laterale, ci si troverà davanti il prospetto completo, con tutti i match attualmente quotati.

Una peculiarità spesso citata dalle recensioni Planetwin365 riguarda l’utilizzo del nome inglese di alcune nazioni su alcuni match. Purtroppo, questa scelta non è costante in tutti i turni e questo potrebbe complicare le operazioni di ricerca tramite l’apposita barra (ad esempio, nella prima partita degli Azzurri, la partita è elencata come Italia - Albania, mentre la seconda si trova attualmente cercando “Italy”).

Al di là di queste considerazioni tecniche, per le scommesse pre match sono disponibili decine di mercati diversi e, per ogni mercato, un numero variabile di quote. Così, si arriva a un totale complessivo di quasi 900 quote diverse per ogni singolo match degli Europei 2024. Planetwin365 dà quindi molta libertà operativa ai propri utenti.

In alto, si può trovare l’elenco completo delle categorie di scommesse quotate, come ad esempio:

Principale (esito finale).

Over / under.

GG.

Speciale handicap.

Parz/FinP/F+GG/NG.

Risultato esatto.

Risultato 1 tempo.

Risultato 2 tempo.

Risultato esatto P/F.

Tempo pari / dispari.

Scommesse antepost Euro 2024 Planetwin365

Come detto in precedenza, le scommesse antepost di Euro 2024 su Planetwin non hanno una sezione dedicata tutta per loro. Ciò significa che il percorso suggerito in precedenza per le scommesse pre match è valido anche in questo caso (Scommesse -> Euro 2024 -> Europei).

All’interno della sezione dedicata ai mercati (in alto al centro), i mercati antepost sono elencati appena al di sotto di quelli pre match, contrassegnati da un piccolo banner verde con la scritta “New”.

Per vedere le quote disponibili, non bisogna fare altro che cliccare su uno di questi mercati. Al momento, si tratta di un totale di 23 mercati, con scelte di vario tipo come:

Gruppo A - Accoppiata in Ordine, in cui bisogna pronosticare le prime due qualificate in ordine alla fine delle partite del girone.

Raggiunge gli Ottavi di Finale.

Miglior Attacco (alla fine della competizione).

Punti squadra.

Miglior Assistman.

Scommesse live Euro 2024 Planetwin365

L’ultima macrocategoria di scommesse disponibili su Planetwin per gli Europei è dedicata ai match dal vivo. Come per tutti gli altri bookmaker, al momento non è possibile dare indicazioni particolarmente precise, dato che si può sapere con precisione l’elenco completo dei mercati e le quote solo una volta iniziato il match.

Difficilmente ci si può immaginare di vedere le partite in diretta sul sito di Planetwin365, dato che i diritti TV sono ad esclusivo appannaggio delle principali reti televisive disponibili in Italia. Comunque, a sostegno dei giocatori, sarà disponibile un prospetto statistico aggiornato, con informazioni come possesso palla, numero di azioni di attacco, tiri in porta, ecc.

Come scommettere sugli Europei su Planetwin

Piazzare una scommessa su siti autorizzati dall’ADM non è complesso, dato che quasi tutte le piattaforme seguono procedure simili fra loro e sono molto intuitive. In ogni caso, per completezza informativa può valere la pena fornire qualche indicazione in più.

Per prima cosa, bisogna decidere su quale tipo di giocata orientarsi. Nulla vieta di creare una multipla con scommesse antepost, pre match e live ma, per chi è alle prime esperienze, conviene orientarsi su singole di piccola entità, almeno per muovere i primi passi.

Ecco la procedura da seguire:

Effettuare la registrazione a Planetwin365. Chi lo desidera, può cliccare il link di affiliazione presente in questa pagina per andare direttamente al modulo di registrazione con bonus di benvenuto da 365€. Compilare il modulo, fornendo tutte le informazioni richieste (contrassegnate da un asterisco). Inviare una copia fronte e retro di un documento di identità per convalidare il proprio account. Aprire la sezione “Scommesse”, cliccando sull’apposito pulsante in alto a sinistra. Aprire la sezione dedicata alle scommesse sportive sugli Europei, cliccando su “Euro 2024” nel menù a tendina sulla sinistra e poi su “Europei” subito sotto. Navigare fra i mercati delle partite quotate e aggiungere tutte le quote di proprio interesse alla schedina, cliccandoci sopra. Inserire l’importo da puntare nella schedina, prima di confermare la scommessa tramite l’apposito pulsante.

Bonus scommesse e promozioni speciali di Planetwin per gli Europei

In occasione della massima competizione continentale per le squadre nazionali, Planetwin ha preparato una promozione molto particolare, denominata "Trionfo Azzurro", valida dalle ore 00:01 di lunedì 3 giugno fino alle ore 21:00 di venerdì 14 giugno.

Per usufruire della promozione, i clienti devono piazzare una scommessa singola antepost su "Vincente Europeo" per Euro 2024, con un importo minimo di 20€ in saldo reale.

Per ogni vittoria dell'Italia ai tempi regolamentari durante Euro 2024, verranno accreditati 5€ di bonus scommesse agli utenti che hanno piazzato una scommessa qualificante. Il bonus sarà accreditato entro le 18:00 del giorno successivo all'incontro.

Utilizzo del bonus

Attivazione: accedere alla sezione "Il mio conto > Mio bonus" e cliccare su "Attiva" entro 3 giorni dall'accredito. Rigioco: il bonus deve essere rigiocato a quota minima 1.50 su eventi che terminano entro 3 giorni dall'attivazione. Limite di scommessa: il bonus utilizzabile per una scommessa a quota fissa non può superare i 100€. Puntate qualificanti: sono considerate valide per l’attivazione del bonus soltanto le scommesse piazzate con saldo reale.

Questa promozione rappresenta un incentivo aggiuntivo per gli appassionati di scommesse sportive che fanno il tifo per l'Italia ad Euro 2024.

Quote europei Planetwin

Uno degli aspetti più interessanti per gli scommettitori italiani sono sicuramente le quote. In un certo senso, rappresentano il prezzo offerto dai bookmaker ai propri utenti. In un settore regolamentato e competitivo come quello del betting italiano, si innesca così una sana concorrenza fra gli operatori che possono proporre quote diverse fra loro per attirare nuovi utenti.

Sottolineando che le quote possono variare sensibilmente da un giorno all’altro, ecco una rapida carrellata esemplificativa.

Quote dell’Italia pre match

Per tantissime partite degli azzurri, sono più di 800 le quote disponibili pre match. I mercati principali sono:

Esito finale

Doppia chance

Over / Under 1,5

GG / NG

Quote maggiorate Europei

Di tanto in tanto l'operatore potrebbe proporre promozioni specifiche che riguardano alcuni mercati di gioco come quote maggiorate sul vincente o risultato esatto.

Quota maggiorata Austria - Francia con Planetwin365

In occasione della partita di Lunedì 17 Giugno tra la nazionale austriaca e francese, Planetwin365 offre una promo quote maggiorate Austria - Francia che permette di scommettere sulla doppia chance della squadra ospite quotata a 6.00 invece di 1.13. Per ottenere la maggiorazione di quota basta aprire un nuovo conto di gioco utilizzando il link affiliato che si trova in questa pagina, scegliere uno dei welcome bonus dell'operatore e verificare l'account.

Dopo di ché basterà effettuare un deposito qualificante di min. 20€ e giocare una scommessa singola di massimo 10€ sul mercato X2DC Francia vincente o pareggio quotato a 6.00. In caso di giocata vincente si ottiene una vincita in Real Money ed un bonus (in relazione alla maggiorazione di quota) da rigiocare solo x1 volta entro 5 giorni su singole o multiple con quota min. 1.50. Ulteriori T&C sulla pagina promozionale dell'offerta.

Cashout scommesse Euro 2024 Planetwin365

Il cash out su Planetwin365 è una funzionalità avanzata che consente agli scommettitori di chiudere anticipatamente una scommessa prima della conclusione dell'evento, assicurandosi così un profitto immediato o limitando una perdita. Questa opzione è disponibile su diverse tipologie di scommesse, tra cui singole, multiple, pre-match e live anche per le partite degli Europei 2024.

Quando si decide di utilizzare il Cash Out, Planetwin365 ricalcola in tempo reale l'importo che può essere ritirato, basandosi sulla variazione delle quote dal momento in cui è stata piazzata la scommessa inizialmente a quando viene effettuata la richiesta del cash out. L'importo offerto dipende da vari fattori, tra cui la probabilità che la scommessa si concluda in modo favorevole. Più ci si avvicina alla vittoria, maggiore sarà l'importo offerto per il Cash Out.

Applicabilità

Il cash out è disponibile per scommesse su calcio (esclusi singoli giocatori e antepost), tennis e pallacanestro. Non tutte le scommesse sono idonee a questa funzionalità: bisogna aprire la sezione “My bets” in corrispondenza della schedina e verificare se sia presente il pulsante "cash out" a fianco del codice identificativo della scommessa piazzata.

Procedura per utilizzare il cash out