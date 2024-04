bet365 Europei: scommesse, quote ed iniziative per scommettere sull'evento

In questo articolo i lettori troveranno una guida completa alle scommesse di bet365 Europei scoprendo quali iniziative e strumenti offre l'operatore.

Il torneo Europeo di Calcio 2024 è uno degli eventi sportivi più attesi dagli amanti del pallone e delle scommesse online. Il fischio di inizio è fissato per il 14 Giugno a Monaco di Baviera mentre la finale chiuderà il cerchio il 14 Luglio a Berlino. Per l'occasione tutti i migliori siti scommesse Europei offriranno iniziative e mercati speciali con una sezione dedicata all'interno del proprio palinsesto scommesse. In questo articolo esploreremo nello specifico la sezione bet365 Europei per scoprire come scommettere su Euro 2024 sul sito dell'operatore britannico attraverso tipologie di giocata, strumenti ed offerte dedicate.

bet365 Europei: bonus scommesse di benvenuto

Uno degli elementi maggiormente attrattivi per i giocatori che incentiva la loro registrazione su un dato portale è la presenza di un'iniziativa di benvenuto per i nuovi utenti. Nel caso dell'operatore britannico non vi è un bonus scommesse bet365 Europei direttamente collegato al torneo, tuttavia i clienti che creano per la prima volta un account su questa piattaforma possono usufruire di un'offerta per iniziare a scommettere online. Accedervi è semplice ma occorre rispettare alcuni prerequisiti: primi fra tutti essere maggiorenni e residenti in Italia, e non aver mai effettuato l'iscrizione sul portale. Dopo di ché basterà soddisfare le condizioni previste che potrebbero includere a seconda del funzionamento della promo in corso l'effettuazione di un primo versamento qualificante, giocate e così via. Per saperne di più è fondamentale e sempre consigliabile consultare T&C ufficiali.

Confronto bet365 con altri siti scommesse online ADM

Come scommettere sugli Europei su bet365

Come menzionato all'inizio di questa guida, l'avvio ufficiale del torneo europeo di calcio avverrà il 14 Giugno con la nazione ospitante che affronterà in casa la Scozia guidata da Steve Clarke. Prima ancora che la competizione abbia inizio, i giocatori hanno la possibilità di scommettere su bet365 Europei accedendo alla sezione dedicata sul sito di scommesse online. Basta accedere alla piattaforma e qui, dall'elenco a sinistra dello schermo, selezionare prima la voce Calcio, dopo di ché scorrere in basso fino a trovare la pagina dedicata agli Euro 2024. In questo caso gli iscritti hanno la possibilità di scommettere sulle quote vincente Europei in antepost, dunque pronosticare la nazionale che alzerà la coppa al cielo, o puntare sui singoli match, gironi e sulle varie fasi successive.

Da un lato, quindi, si hanno le scommesse Europei bet365 in antepost che permettono di pronosticare quale nazionale sarà la vincitrice finale. L'aspetto da tenere in considerazione per questa tipologia di giocata è il tempismo: quanto più si avvicina l'inizio del torneo o si proceda con lo svolgimento dello stesso, tanto più le quote si abbasseranno. Motivo per cui è fondamentale individuare il momento più proficuo per puntare in antepost, che solitamente è molto prima dello start ufficiale.

D'altra parte invece si può scommettere su bet365 sugli Europei pronosticando i tradizionali mercati 1X2 o speciali (marcatori, somma di goal e così via) sui singoli match. Una caratteristica interessante del bookmaker inglese è la possibilità offerta agli utenti di scommettere anche sulle vincitrici di ciascun girone, le prime classificate, chi passa o non passa il turno così come sulle fasi ad eliminazione diretta.

Pronostici e quote bet365 sui match degli Europei

Iniziative bet365: Europei e competizioni sportive

Gli appassionati di calcio e betting che decidono di scommettere sui bet365 Europei possono usufruire di alcune delle iniziative promozionali attive per poter rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente e personalizzare le proprie giocate. Ogni recensione bet365 menziona le diverse offerte dell'operatore che permettono ad esempio di ottenere un incremento percentuale sulla propria giocata, di usufruire di rimborsi su determinati eventi o di individuare delle quote maggiorate nel palinsesto. Naturalmente ogni iniziativa può avere una disponibilità variabile ed essere soggetta a specifici termini e condizioni.

Le quote bet365 Europei e Bet Builder

Quando si parla di bonus Europei dedicati alla competizione calcistica di punta di quest'anno, spesso si fa rifermento alle quote maggiorate. Di cosa si tratta? Proprio come suggerisce il nome, sono mercati le cui quote sono sensibilmente più alte rispetto alla norma, in genere applicate su match popolari o di rilievo. Nel caso di bet365 Europei la sezione comprende le superquote la cui disponibilità può essere controllata accedendo direttamente al palinsesto. Inoltre vi è anche una voce dedicata alle Bet Builder, ovvero delle giocate composte già elaborate dal bookmaker (o che eventualmente può elaborare l'utente) che permettono di scommettere su una serie di mercati combinati ad una quota più alta. Facciamo presente però che le Bet Builder non sempre tali iniziative sono presenti e disponibili, occorre sempre visitare il sito ufficiale per saperne di più.

Bonus multipla bet365 per scommettere sugli Europei di calcio

Fedele alleato di ogni amante delle scommesse multiple, il bonus multipla bet365 rappresenta un ulteriore strumento utile per scommettere su Euro 2024. Permette di ottenere, infatti, una maggiorazione in percentuale sulle proprie giocate semplicemente inserendo più di 3 selezioni nella propria schedina. La percentuale dell'incremento varia a seconda del numero di match inseriti nel biglietto e non può comunque superare il 70%. Disponibile solo per alcuni clienti e nuovi giocatori, non si applica a quote inferiori a 1.20 ed inoltre sono presenti altre condizioni che potrebbero non rendere fruibile tale iniziativa. Ecco perché, prima di puntare su bet365 Europei cercando si usufruire del bonus multipla, occorre consultare T&C completi.

bet365: quote e mercati per Euro 2024

La sezione bet365 Europei indubbiamente per quanto pragmatica possa apparire in un primo momento, offre tutte le possibilità di scommessa sulla competizione ai suoi giocatori. Fondamentalmente nelle prime fasi del torneo i giocatori hanno la possibilità di scommettere in antepost, quindi sulla vincente Euro 2024 o sulle classificate dei singoli gironi, così come sulle singole partite in modalità pre-match o live. Attualmente l'operatore permette infatti di puntare sui mercati

Vincente manifestazione

Scommesse sul gruppo

Passa il turno nei gironi - Sì/No

Fase ad eliminazione (a gironi, ottavi, quarti, etc)

(a gironi, ottavi, quarti, etc) Classifica (vincente gruppo- si qualifica - non si qualifica)

Insomma le possibilità in fatto di scommesse Europei su bet365 appaiono piuttosto complete. Per quel che riguarda le quote sull'europeo, facendo un calcolo medio del payout su alcuni match di rilievo vien fuori una percentuale che si avvicina addirittura al 97%, dunque estremamente conveniente. Calcolando il payout medio sulle prime tre partite quali Germania - Scozia, Ungheria - Svizzera e Spagna - Croazia, e considerando i principali mercati 1X2, infatti, otteniamo una percentuale media del 96,8%.

Europei bet365: scommesse antepost o pre-match

Come visto precedentemente gli utenti hanno la possibilità di scommettere su bet365 Europei in modalità antepost o sui singoli match. Le scommesse Euro 2024 antepost permettono di pronosticare la vincente della manifestazione ma anche la coppia di ogni singolo girone che passerà il turno o la vincente del gruppo. Si tratta di giocate che possono risultare particolarmente convenienti e divertenti se piazzate con largo anticipo rispetto all'inizio del torneo.

D'altra parte si hanno le tradizionali giocate su mercati quali 1X2, somma di goal (interessanti sono l'handicap e somma di goal asiatica) e così via. Dunque i giocatori hanno la possibilità di puntare sulla potenziale vincitrice della diciassettesima edizione dell'europeo di calcio così come su ogni singolo incontro. Un'esperienza coinvolgente che sarebbe ancora più completa se l'operatore mettesse anche a disposizione informazioni e statistiche di ciascuna squadra in corsa.

Cash Out bet365: Europei e giocate sulle quali è disponibile

Tra le funzioni speciali dell'operatore vi è il cashout, uno strumento che permette di chiudere anticipatamente le proprie giocate così da incassare subito una vincita (seppur inferiore rispetto alla vincita potenziale finale) e chiudere il ticket. Sebbene non sia sempre disponibile su tutte le scommesse, è facile intuire che il cashout bet365 sugli Europei sarà presente ed eseguibile in molti casi per concludere un biglietto prima che tutti gli eventi inseriti in esso si siano conclusi. Il cashout si rivela particolarmente utile qualora il pronostico di un dato risultato non si sia verificando e si voglia perlomeno recuperare il valore della puntata effettuata. È fondamentale però, in questo caso come per qualsiasi altra iniziativa del bookmaker inglese, consultare termini e condizioni poiché il cash out su bet365 Europei potrebbe non essere disponibile su giocate antepost o sistemi.

FAQ - Domande frequenti

Quando iniziano gli Europei di Calcio?

La diciassettesima edizione del torneo europeo di Calcio inizia il 14 Giugno 2024 con il primo match augurale alle 21:00 tra Germania e Scozia. La fase a gironi si svolgerà in 36 incontri che si concluderanno il 26 Giugno per poi ricominciare il 29 dello stesso mese con gli ottavi di finale. Tra il 5 ed il 10 Luglio si terranno quarti di finale e semifinali con la finale definitiva il 14 Luglio alle 21:00 a Berlino.

Quale nazionale vincerà gli Euro 2024?

Tutti i migliori siti scommesse hanno già pubblicato le loro quote vincente Euro 2024 lasciando intendere quali siano le probabili vincitrici secondo i bookmakers. Secondo esperti ed operatori del betting è la Francia la nazionale più accreditata a vincere il torneo insieme all'Inghilterra dell'uragano Harry Kane. Seguono Spagna, Germania e Portogallo mentre appaiono flebili le speranze dell'Italia che però potrebbe sorprendere.

Posso seguire le partite in diretta streaming?

Sarà possibile seguire i match dell'europeo di calcio attraverso i canali ufficiali che hanno acquisito i diritti per la trasmissione. Dunque non sarà possibile accedere ad una diretta streaming Europei sui portali degli operatori i quali però offriranno tutti gli strumenti per rimanere aggiornati sull'evoluzione degli eventi quali cronaca live, notifiche in tempo reale e animazioni grafiche.