Snai Europei: bonus, promozioni dedicate, quote e scommesse sul torneo eurpoeo di calcio

In questa guida gli appassionati di scommesse sportive potranno trovare tutte le informazioni su Snai Europei per scoprire quote, mercati e bonus.

Si partirà il 14 Giugno in Germania all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con il match inaugurale degli Euro 2024 che vede sfidarsi la nazione ospitante con gli scozzesi di Steve Clarke. La diciassettesima edizione del torneo accompagnerà gli appassionati di betting fino al 14 Luglio, quando si giocherà la finalissima a Berlino. Grande opportunità per i giocatori di scommesse sportive che potranno continuare a scommettere anche una volta terminati i principali campionati nazionali. Per l'occasione i migliori bookmaker online per l'Europeo di Calcio si preparano già con largo anticipo proponendo le loro quote, lanciando promozioni speciali e bonus dedicati. In questa guida ci concentreremo sulla sezione Snai Europei per scoprire cosa offre uno dei principali operatori in Italia per scommettere su Euro 24.

Snai Europei: bonus benvenuto per i nuovi utenti

Sono tanti gli elementi che contribuiscono a rendere uno specifico concessionario di gioco il migliore per scommettere online su un dato evento come può esserlo il torneo europeo di calcio che si svolgerà quest'anno. Tra questi vi sono proprio le offerte messe a disposizione dei clienti. La sezione Snai Europei raccoglie un'ampia gamma di quote, mercati, promozioni ed iniziative che rendono l'operatore uno dei più completi tra i bookmaker tricolori ed indubbiamente uno dei più interessanti per giocare le scommesse su Euro 2024.

Il punto di partenza per ogni nuovo cliente è l'iniziativa di benvenuto dedicata ai giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito. Per l'occasione gli utenti potrebbero trovare un bonus scommesse Snai Europei, com'è già accaduto in passato per le scorse edizioni. Generalmente le offerte dell'operatore prevedono un rimborso sul primo deposito e spesso anche un bonus senza deposito scommesse a fronte della validazione del conto. Credito che può essere utilizzato per scommettere su Euro 2024. Per celebrare il tanto atteso evento calcistico il bookmaker potrebbe affiancare alla sua tradizionale offerta di benvenuto anche un rimborso calcolato sulle giocate sull'Europeo o mettere a disposizione una Free Bet per i match del campionato che avrà inizio il prossimo 14 Giugno. Prerogativa naturalmente è essere nuovi clienti e non aver mai effettuato la registrazione precedentemente, dopo di ché occorrerà semplicemente rispettare termini e condizioni della promo.

Come scommettere su Snai sugli Europei

Facendo un rapido confronto tra la sezione Snai Europei ed i mercati dedicati all'evento di altri siti scommesse online, appare subito evidente come il palinsesto sportivo dell'operatore sia uno dei più completi. Il concessionario di gioco mette a disposizione dei suoi clienti probabilmente il maggior numero di mercati e quote Euro 2024 ancor prima che il torneo abbia inizio. Per accedere alle scommesse sugli Europei su Snai occorre semplicemente visitare il sito del bookmaker, selezionare la voce "Calcio" dal menu alla sinistra dello schermo e poi "Europa" dove si troveranno le competizioni europee. Le combinazioni possibili sono numerose e vanno dalle antepost che includono non solo le solite vincente competizione, ma anche migliori classificate del gruppo, passa il girone S/N e così via. Naturalmente sono disponibili anche le tradizionali pre-match così come sarà possibile scommettere anche live una volta che i match saranno iniziati.

Per quanto riguarda le quote Europei Snai antepost, vi sono attualmente 14 diverse tipologie di scommessa sulle quali puntare, numero che naturalmente potrebbe crescere o diminuire a seconda dell'andamento della competizione. Come menzionato precedentemente si va dalla più classica vincente Euro 2024 fino all'Accoppiata Gruppo, Migliore del Gruppo, Ultima Classificata e così via. Le giocate antepost sono tra le più interessanti quando si decide di scommettere su un torneo come l'Europeo di Calcio e probabilmente tra le più divertenti. Permettono infatti di pronosticare la nazionale che alzerà la coppa o quella che non passerà il girone. In questo caso il tempismo è tutto: quanto prima si effettua una scommessa antepost, tanto più convenienti saranno le quote. Con l'approcciarsi e l'evolversi del campionato, infatti, si designano sempre di più le favorite per la vittoria, conseguentemente le quote si abbassano.

Infine non possono mancare le tradizionali 1X2, somma di goal o under e over. Le quote Europei Snai inoltre includono giocate speciali che permettono ai giocatori di pronosticare le sanzioni come cartellini o espulsioni, ma anche rigori, calci d'angolo e così via.

Quote vincente Europei su Snai

Le quote vincente Europei su Snai lasciano già immaginare quali siano le nazionali favorite per arrivare alla finale del 14 Luglio a Berlino. I pronostici dei siti scommesse online verranno confermati o sarà una delle underdogs a ribaltare le previsioni degli esperti?

Quote maggiorate Snai Europei: iniziative e promozioni dedicate

Uno degli elementi che più contraddistingue Snai, oltre al suo ampio palinsesto, è l'ampia gamma di iniziative promozionali dedicate allo sport. Oltre al welcome bonus per i nuovi utenti, i giocatori già iscritti possono trovare numerose promozioni dedicate spesso alle competizioni principali della settimana, ai match più popolari o simili. Generalmente queste offerte hanno una durata limitata, si concludono infatti con il termine del torneo al quale sono rivolte o della partita in questione.

Non possono mancare quindi, in questo contesto, dei bonus europei Snai che consentiranno agli scommettitori di puntare sui match della fase a gironi così come di quella ad eliminazione diretta con uno stimolo in più.

Tra i bonus scommesse Europei più frequenti generalmente si trovano i cashback, applicati su una singola giocata o su più schedine effettuate in un arco di tempo specifico. Talvolta si può trovare anche una promo rimborso multipla che permette di ottenere un cashback in base al numero di eventi inseriti in giocata e al numero di errori commessi.

Cashback scommesse

Visitando la piattaforma dell'operatore italiano, all'interno della pagina dedicata alle iniziative promozionali in corso, si potrà notare come la maggior parte delle offerte attive riguardi il cashback scommesse. Cos'è e come funziona? Si tratta semplicemente di un rimborso, come suggerisce il nome stesso, applicato in percentuale ad una o più giocate effettuate su uno specifico evento o torneo. Questo potrebbe essere proprio uno dei bonus Europei Snai più frequenti. In poche parole il bookmaker offre, in caso di giocata perdente, un rimborso il quale è accreditato sul conto dello scommettitore come bonus. Per poter partecipare a questa iniziativa potrebbe essere necessario rispettare termini e condizioni specifici come un numero minimo di eventi da inserire in schedina, quota e puntata minima.

Un esempio di bonus Snai Europei potrebbe essere il Cashback Multipla, già disponibile per le Coppe Europee, che permette di ottenere un rimborso percentuale sulle multiple perdenti a seconda della legatura della schedina (ovvero il numero di selezioni inserite) e il numero di errori commessi.

Bonus multipla Snai per le scommesse Euro 2024

Tra i bonus scommesse Europei Snai non si può non menzionare il bonus multipla, utile alleato di ogni amante delle multiple. Si tratta dell'offerta più ricorrente tra i bookmakers ADM e nel caso di questo operatore permette di incrementare la potenziale vincita a partire dal 4% su un minimo di 5 eventi, fino al 177% su una giocata contenente 30 selezioni. Il lato positivo del bonus multipla è che generalmente non prevede particolari termini e condizioni da rispettare e la vincita ottenuta è accreditata come denaro reale sul conto dello scommettitore.

Nel caso del bonus multipla Snai, occorre tenere a mente che per essere valide ai fini promozionali le schedine devono contenere almeno 5 selezioni ed ogni selezione deve avere quota uguale a 1.25 o maggiore. Attenzione però: antepost e sistemi sono esclusi dalla promo.

Scommesse Euro 2024 su Snai: antepost, pre-match e live

Come visto precedentemente, nella sezione di Snai Europei sono già presenti un gran numero di mercati e tipologie di giocata. Basta selezionare la competizione dal menu presente alla sinistra della schermata per visualizzare l'elenco completo.

Da una parte si hanno le quote Europei Snai per le singole partite in modalità pre-match. Qui gli utenti possono trovare i mercati degli incontri di ogni giornata della fase a gironi così come della fase ad eliminazione diretta. Oltre alle principali quali 1X2, Under/Over, somma di goal o Multigol, si possono trovare anche le scommesse con Handicap, Combo Match o Combo Tempo/Finale, Speciali, Speciali Match, Asiatiche e tanto altro. Si può scommettere su un po' tutto: dal numero di goal messi a segno durante le partite al numero di cartellini, corner, espulsioni o rigori. Questo permette di spaziare ampiamente con i propri pronostici Euro 2024 ovviando magari alla scelta più difficile di un risultato fisso in particolari match e optando per giocate alternative.

D'altra parte si hanno invece le scommesse Snai Europei antepost con un palinsesto di scelte che si configura tra i più ampi e completi per questa competizione. Qui i giocatori non troveranno solo le tradizionali quote vincente Europei di Snai, ma anche tantissime altre combinazioni che permettono di pronosticare

Vincente

Accoppiata Gruppo

Pirmo/Ultimo in ordine

Ai Quarti S/N

Finalista S/N

Squadra piazzamento finale

Migliore del Gruppo

VInce per la prima volta S/N

Ultima classificata Fruppo

Accopiata in ordine Gruppo

Agli Ottavi S/N

Semifinalista S/N

Girone appartenenza squadra vincente

Convocato S/N

Quote Snai Europei: payout medio

Infine bisogna analizzare anche le quote Europei Snai, confrontandole con le quote Euro 2024 di altri operatori in Italia per avere un quadro oggettivo e ampio dell'offerta di questo bookmaker. Facendo un rapido calcolo del payout medio prendendo in considerazione i primi tre match del torneo si ottiene una percentuale del 93,91%. Si sfiora quindi un payout scommesse del 94% che rappresenta un ottimo dato soprattutto se confrontato alla percentuale di altri siti scommesse italiani.

Snai Europei: cash out per chiudere le scommesse in anticipo

Se c'è un aspetto che caratterizza i tornei come il Campionato Europeo di Calcio è la sua imprevedibilità. A sfidarsi sono nazionali le cui rose includono nomi importanti nel mondo del pallone che tuttavia, non sempre sono sinonimo di successo. Basta pensare a Messi e Ronaldo che, pur essendo probabilmente due dei migliori calciatori di sempre, una volta indossata la maglia della nazionale tendono quasi a sparire non riuscendo ad affermarsi come invece avviene nei rispettivi campionati. Ecco perché i pronostici Europei non sempre sono facili e capita spesso di imbattersi in inaspettate sorprese. In questo caso, considerando di scommettere su Snai Europei, potrebbe tornare utile uno strumento che il bookmaker nostrano mette a disposizione dei suoi giocatori: il cash out.

Il cash out Snai, disponibile per i principali sport tra cui il calcio e su eventi selezionati, permette di chiudere anticipatamente una giocata anche se i match inseriti nella propria schedina sono ancora in corso. In questo modo l'utente può esercitare un maggiore controllo sulle proprie scommesse sportive decidendo quando sia il momento migliore per chiudere il ticket ed incassare subito una vincita, sebbene questa sia inferiore alla potenziale vincita iniziale. È un metodo che permette di arginare le perdite andando a coprire perlomeno la puntata iniziale quando si vede che la propria scommessa non stia andando come pronosticato. Ovviamente si applicano termini e condizioni al servizio che non è sempre disponibile e non è attivo per i sistemi o le puntate antepost.

In conclusione, Per scommettere sugli Europei Snai rappresenta una delle scelte più valide oltre ad essere uno degli operatori big nel panorama dei siti scommesse italiani. Le quote sono piuttosto alte o comunque in linea con il mercato del betting ma ciò che maggiormente contraddistingue questo concessionario di gioco è la sua ampia scelta di mercati di scommessa e tipologie di giocata disponibili anche in antepost. Interessante è anche la sezione di promozioni e bonus Euro 2024 che permettono di scommettere sull'evento con uno stimolo in più.

FAQ - Domande frequenti

Quale nazionale vincerà Euro 2024?

I pronostici Euro 2024 non saranno sicuramente facili da studiare soprattutto alla luce delle deludenti performance dell'Italia, campione in carica. Difficile pronosticare una riconferma degli azzurri, mentre le quote vincente Europei dei siti di scommesse online danno come favorita Inghilterra seguita subito dopo dalla Francia.

Cosa sono le scommesse antepost?

La giocata antepost è una tipologia di scommessa ceh permette di puntare sulla squadra vincente di una determinata competizione, ad esempio pronosticando quale sarà il team che vincerà gli Europei di Calcio 2024. IL momento più favorevole per giocare una antepost è prima dell'avvio del torneo, quando le quote sono ancora molto alte. I migliori bookmkaer online permettono di scommettere in antepost anche su altri mercati come le migliori classificate del gruppo, le peggiori, i convocati e così via.

Come trasformo i bonus Snai in saldo reale?

Tutti i bonus Snai Europei e le promozioni dedicate alla competizione sono soggette a specifici termini e condizioni da conoscere e consultare per aderire correttamente ad ogni offerta. In molti casi, infatti, sono previsti dei requisiti di puntata da rispettare per convertire il bonus scommesse ottenuto in saldo reale. Il coefficiente di rigioco può variare a seconda della promo in corso e richiede al giocatore l'effettuazione di uno specifico volume di giocate per convertire l'importo ottenuto e poterne prelevare le vincite derivanti.