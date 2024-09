Goldbet Europei: come scommettere su Euro 2024, bonus e promozioni

Tutto quello che c'è da sapere su Goldbet Europei: scommesse sull'evento, quote e promozioni speciali dell'operatore.

Attraverso un focus su Goldbet, uno dei siti scommesse Europei, gli appassionati di betting possono scoprire tutto quello che l'operatore italiano offre sulla competizione calcistica di punta di quest'anno. Promozioni speciali dedicate al torneo come quote maggiorate e bonus scommesse, mercati e tipologie di giocata, strumenti come cash out o streaming e tanto altro.

Goldbet Europei: bonus scommesse di benvenuto per i nuovi utenti

Se c'è un elemento che può portare un giocatore alla preferenza di un dato bookmaker piuttosto che un altro è il bonus benvenuto per i nuovi utenti. Il bonus scommesse Goldbet per coloro che si registrano per la prima volta al portale è un ottimo punto di partenza per iniziare a giocare le scommesse Europei. Ai giocatori basta creare un nuovo conto di gioco (dunque non essere mai stati clienti dell'operatore in precedenza ed aver compiuto la maggiore età) e soddisfare le condizioni richieste che variano a seconda dell'offerta in corso.

In genere si tratta dell'effettuazione di un primo versamento o giocata insieme a alla verifica dell'identità (obbligatoria per legge in ogni caso entro 30 giorni dalla registrazione). Così facendo si ottiene un bonus scommesse che gli utenti possono impiegare sulle quote Euro 2024. Facciamo presente che ogni iniziativa promozionale è soggetta a specifici termini e condizioni che potrebbero applicare limiti di tempo per aderire alla promo così come requisiti di puntata da soddisfare per sbloccare e prelevare l'importo ottenuto.

Come scommettere sugli Europei su Goldbet

Lo start ufficiale avrà luogo a Monaco di Baviera il 14 Giugno alle ore 21:00 con il match inaugurale tra Germania e Scozia. Sarà proprio la nazione tedesca ad accogliere la competizione che si concluderà infine il 14 Luglio nella capitale. In totale sono 6 gruppi da 4 squadre ciascuno ad affrontarsi in questa fase a gironi, fase in cui la maggior parte dei siti scommesse permettono di scommettere sulle qualificate dei gironi Euro 2024. Nella sezione Goldbet Europei i giocatori troveranno proprio le giocate antepost, ovvero quel tipo di mercato che permette di puntare sulla potenziale vincitrice di una fase del torneo o di tutta la competizione. Naturalmente a queste giocate si affiancano le tradizionali singole o multiple pre-match o live sulle partite in programma.

Per iniziare a scommettere su Goldbet sugli Europei basta accedere alla sezione scommesse dell'operatore e qui, dal palinsesto selezionare nella colonna di sinistra la voce "Internazionali" sotto la quale si aprirà un menu a tendina con una selezione dedicata interamente alle scommesse Euro 2024. Qui si potranno trovare le quote vincenti Europei e tutti i mercati disponibili sui vari match. Importante è per dei pronostici sull'Europeo di Calcio quanto più accurati possibili consultare le statistiche delle varie squadre così da consultare i precedenti testa a testa, le performance delle due squadre ed ulteriori info.

Alle quote vincenti Euro 2024 si affiancano anche le tradizionali giocate sulle partite singole che danno la possibilità ai giocatori di scommettere su risultati secchi e fissi, speciali, combo e così via. La sezione di Goldbet sugli Europei appare così estremamente completa, integrata molto spesso da promozioni speciali ideate proprio per l'evento che rendono l'esperienza di gioco più coinvolgente ed entusiasmante.

Quote maggiorate Europei Goldbet e pronostici

Noto per la sua ampia gamma di promozioni dedicate alle scommesse sportive e ad altri prodotti della piattaforma, Goldbet offre ai suoi utenti delle quote calcio interessanti. In alcuni casi si tratta di offerte specifiche su determinati match che prevedono quote maggiorate rispetto a quelle standard.

Bonus Goldbet Europei e promozioni dedicate

A completare un palinsesto abbastanza ricco del bookmaker tricolore vi è una pletora di iniziative promozionali dedicate allo sport. Visitando la piattaforma, già nella home page del sito, si può visualizzare la carrellata di promozioni attive al momento. Tra le iniziative più ricorrenti vi sono i bonus multipla, bonus plus o schedina calcio che consentono di ottenere dei rimborsi in caso di giocate perdenti, e così via. Non potranno mancare dunque bonus scommesse Euro 2024 per celebrare e accompagnare l'evento calcistico più importante dell'anno.

Ogni iniziativa è singolare e può avere durata limitata, ad esempio l'utente potrebbe usufruire di una data promo dedicata ad una partita in particolare fino a momento prima che la stessa abbia inizio. In altri casi, invece, si tratta di rimborsi o accumulo punti calcolati in un periodo di tempo più lungo. In ogni caso è sempre opportuno consultare termini e condizioni di ciascuna offerta per conoscerne il funzionamento nel dettaglio.

Promozioni Europei su Goldbet: cashback e classifiche

Come visto precedentemente, i bonus Europei Goldbet riguarderanno principalmente rimborsi sulle giocate. L'operatore italiano, infatti, mette a disposizione dei suoi iscritti diverse promozioni tra le quali le più frequenti sono i cashback su una singola su una partita oppure su multiple perdenti. Una promo che i giocatori possono sovente trovare sul portale è un rimborso calcolato sulla propria giocata fino ad un massimo totale che viene accreditato sul conto solo dopo aver soddisfatto i requisiti richiesti. Questi in genere riguardano la quota minima da inserire in schedina che varia da promo a promo, e il numero di eventi da inserire in giocata. Un esempio è la Schedina Calcio, soggetto a disponibilità, che permette di ottenere un cashback a seconda del numero di errori verificatisi nel proprio ticket. O il Bonus Plus che offre un rimborso su una schedina perdente giocata sui mercati Plus.

Bonus multipla Goldbet ed Europei di calcio

Quando parliamo di bonus Europei per scommettere sull'evento di calcio di punta di quest'anno, non possiamo non menzionare il bonus multipla Goldbet. Come funziona? Come già molti utenti sapranno, il bonus multipla permette di ottenere una maggiorazione della potenziale vincita conseguibile a seconda degli eventi che si inseriscono nel ticket. Più selezioni si inseriscono nella giocata, e maggiore sarà la percentuale di incremento applicata.

Per usufruire di questa promozione occorre, naturalmente, piazzare delle scommesse multiple partendo da un minimo di 5 partite fino ad un massimo di 30. L'incremento percentuale parte da un minimo del 4% fino ad un massimo del 250%. Occorre tuttavia ricordare di inserire solo quote pari o superiori a 1.25 e partite che si disputino entro una settimana dal momento dell'effettuazione della scommessa.

Goldbet Europei: quote e mercati di scommessa

Come visto precedentemente, all'interno della sezione Goldbet Europei i giocatori hanno la possibilità di giocare le proprie schedine attingendo ad un'ampia lista di tipologie di giocata, dalle antepost sui marcatori, speciali o vincenti del torneo o di ciascun girone, fino alle tradizionali scommesse pre-match e live.

Le alternative sono numerose, tanto che un palinsesto così completo e ricco di possibilità rende Goldbet uno dei top bookmaker italiani con i quali effettuare scommesse sugli Europei. Indubbiamente il payout medio non rientra tra quelli più alti, attestandosi nella fascia media del mercato italiano. Tuttavia occorre tenere conto anche del momento in cui si consultano le quote Euro 2024 in quanto queste potrebbero salire ed aumentare con l'approssimarsi di ogni partita.

Facendo un rapido confronto e calcolo del payout medio calcolato su alcune partite del torneo europeo di calcio, vien fuori una percentuale che va intorno al 92%. D'altronde, però, i giocatori hanno la possibilità di aumentare la propria potenziale vincita usufruire di bonus Europei speciali o del bonus multipla dell'operatore.

Tipologie di scommesse Europei su Goldbet

I pronostici Euro 2024 dei giocatori possono concretizzarsi attraverso il palinsesto di Golbet Europei che permette di iniziare a scommettere già molto prima che il torneo inizi, momento ideale per puntare sulle antepost. Man mano che la competizione volge al suo termine, infatti, si fa sempre più palese quale possa essere la nazionale vincitrice, aspetto che porta le quote ad abbassarsi drasticamente.

Ad affiancare le antepost vi sono le giocate pre-evento così come quelle live. Qui i giocatori possono servirsi delle statistiche presenti in ogni partita per avere una panoramica degli scontri diretti, media di goal, possesso palla e quant'altro, elementi utili ad elaborare dei pronostici Euro 2024 quanto più esatti possibile. Una volta studiati i match della fase a gironi o di quella ad eliminazione diretta, si può decidere su quali mercati puntare i quali vanno da 1X2 a gol e over/under, dagli speciali alle doppie chance anche combo. Si può continuare a seguire l'azione anche attraverso le scommesse live per giocare una schedina su una partita in corso di svolgimento o tenere d'occhio l'andamento delle proprie giocate per decidere eventualmente, qualora disponibile, di fare cash out.

Cash Out Goldbet sugli Europei di calcio

Un altro strumento che può rivelarsi estremamente utile nel momento della valutazione delle quote Euro 2024 e dell'effettuazione delle giocate è il cash out. Strumento recentemente reintrodotto nel mondo dei bookmaker ADM e presente solo su alcuni dei migliori siti, permette di chiudere una giocata ancora in corso incassando subito una vincita. Si tratta infatti di uno strumento spesso indicato come funzione chiudi scommessa in quanto permette di chiudere un ticket vedendosi accreditato l'importo offerto direttamente sul proprio conto, senza attendere la fine di tutti i match sui quali si ha puntato.

Per fare cashout sugli Europei su Goldbet basta semplicemente accedere alla propria area personale e qui individuare la voce "Ultime scommesse" oppure accedere all'elenco delle giocate effettuate. Qui si potrà entrare nel dettaglio del biglietto e decidere di confermare cliccando sul pulsante dedicato. Il valore del cashout Goldbet varia nel tempo ed è soggetto a disponibilità, non sempre è disponibile su tutti i mercati infatti. Inoltre non tutte le scommesse online sono qualificanti ai fini del cashout. Motivo per cui occorre sempre consultare termini e condizioni del servizio per saperne di più sul suo funzionamento.