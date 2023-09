In questo articolo si possono confrontare le quote vincente qualificazioni Europei: Gruppo C. In più info utili per scommettere sul girone.

È Indubbiamente la nazionale dei tre Leoni la candidata principale alla vittoria del girone stando alle quote vincente qualificazioni Europei del Gruppo C.

Con quattro partite disputate ed altrettante vittorie, la nazionale inglese guidata da Gareth Southgate potrebbe sbrigare in fretta la pratica qualificazione. Per i bookmakers ADM subito dopo gli inglesi troviamo la nazionale italiana del neo-allenatore Luciano Spalletti. Con 2 partite giocate e soltanto una vittoria, gli azzurri dovranno scacciare i fantasmi del passato e provare a conquistare la qualificazione nei prossimi mesi. Seguono nelle quote l’Ucraina, la Macedonia del Nord e la cenerentola Malta.

Discorso qualificazione chiuso per la nazionale del capitano Harry Kane che punta alla quinta vittoria su cinque partite nel campo neutro di Wroclaw in Polonia contro l’Ucraina.

I gialloblu guidati da Serhij Rebrov dovranno provare a fare risultato contro i britannici. Sono avanti in classifica rispetto agli azzurri, ma una loro sconfitta e un successo dell’Italia appaierebbe le nazionali in classifica, nell’attesa dello scontro diretto del 12 settembre allo Stadio San Siro.

I nostri pronostici vincente Gruppo C per la qualificazione Europei 2024

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutte le quote vincente qualificazioni Europei Gruppo C e per altri gironi, consigliamo di visitare i siti ufficiali dei bookmaker online.

Pronostici Vincente Gruppo C Euro 2024 bet365 Sisal William Hill Inghilterra 1.16 1.12 1.14 Italia 5.50 6.00 5.00 Ucraina 15.00 16.00 15.00 Macedonia del nord 501.00 200.00 251.00 Malta - 1000.00 1001.00

L’Inghilterra per il primato nel girone, ma l’Ucraina può dare fastidio

Si giocherà a Wroclaw in Polonia, per ovvie ragioni, una delle sfide più delicate per l’esito del gruppo. L’Inghilterra ha già ipotecato il primato e la qualificazione, e il secondo posto che porta direttamente a Germania 2024 sembra essere un affare fra l’Ucraina e la nuova Italia di Spalletti. Prima di affrontare gli azzurri a San Siro il 12 settembre, Mudryk e compagni cercheranno il colpo contro gli inglesi vittoriosi nella gara di andata per 2-0.

L'Inghilterra è nettamente favorita dalle quote vincente qualificazioni Europei Gruppo C avendo dalla sua una finale nel 2020 e 38 partite disputate nella storia della competizione europea (15 vinte, 10 perse e 13 pareggiate). L'Ucraina ha giocato invece solo 11 partite (3 vittorie e 8 sconfitte) e nel 2020 si è fermata ai quarti di finale.7

L’Italia per l’orgoglio

L’Italia contro lo spauracchio Macedonia del Nord dovrà dimostrare di che pasta è fatta. Dopo le note vicende che hanno portato al cambio di allenatore, con il subentro di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana, gli azzurri dovranno tirare fuori l’orgoglio se vorranno qualificarsi per i Campionati Europei previsti in Germania il prossimo anno. L’arrivo di Spalletti, fresco campione d’Italia con il Napoli, potrà sicuramente portare una ventata d’aria fresca e di novità nell’ambiente azzurro ma, come al solito, sarà il campo che dovrà parlare.

A Skopje non si potrà certamente sbagliare, né si dovrà prendere l’avversario sottogamba come è successo in passato, con dolorose conseguenze. Il cammino di qualificazione dell’Italia proseguirà poi il 12 settembre a San Siro, dove la nazionale italiana affronterà l’Ucraina. Sei punti in palio quindi per gli uomini di Spalletti che dovranno fare di tutto per onorare la maglia azzurra. Partono però favoriti dalle quote vincente qualificazioni Europei: Gruppo C.