Quote Italia vincente Europei 2024: le chances degli azzurri secondo i bookmaker

Un confronto sulle possibilità e sulle quote dell'Italia vincente gli Europei di calcio 2024.

L’Italia può vincere gli Europei di calcio? Il semplice fatto di porsi il quesito parlando della squadra vincitrice nell’edizione precedente potrebbe far riflettere sulle effettive possibilità degli Azzurri.

Ma se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che l’Italia è in grado di sovvertire qualsiasi pronostico e dare il meglio proprio quando le speranze sono ridotte al lumicino. Nell’articolo di oggi verranno analizzate le chance della nazionale, prendendo spunto dalle quote “Italia vincente Europei” dei principali bookmaker, per dare un quadro oggettivo e aggiornato della situazione.

Quote Italia vincente Europei

Come era già accaduto 4 anni fa, le quote Italia vincente Europei ci fanno capire che gli Azzurri non sono considerati i favoriti del torneo. Andando a estrapolare le quote dei migliori bookmaker italiani si ottengono i seguenti valori:

Bookmaker Quota Italia Vincente Europei Netbet 17.00 William Hill 15.00 bet365 15.00 Goldbet 13.00 Lottomatica 13.00

Quote soggette a variazione, si prega di controllare le informazioni ufficiali sui siti dei bookmaker. Ultimo aggiornamento 25 Marzo 2023.

Se i bookmaker sono il soggetto con maggiori informazioni a livello internazionale sull’effettivo livello competitivo delle nazionali europee, le quote possono essere considerate come la rappresentazione più accurata possibile dello scenario.

Ricordando che le quote possono variare sensibilmente da qui all’inizio della manifestazione, è abbastanza evidente che l’Italia è considerata una squadra di terza fascia dai bookmaker.

I favoriti per la vittoria degli Europei

Inghilterra e Francia sono le vere favorite, con quote medie di poco superiori al 4.00: ad esempio, Netbet considera gli inglesi come i più papabili per il successo finale, con una quota di 4.35 (subito davanti ai transalpini con 4.50).

Passando alla seconda fascia dei favoriti, si trova la Spagna, presente nel girone dell’Italia, con una quota “Vincente” antepost pari a 8.00, insieme a Germania (7.50) e Portogallo (9.00).

In terza fascia, oltre agli Azzurri, anche l’Olanda e il Belgio (rispettivamente con quote di 17.00 e 15.00).

Europei di calcio 2024: date, gironi e squadre

Dopo la doppia delusione alle qualificazioni Mondiali, l’addio di Roberto Mancini e l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, l’Italia è riuscita a qualificarsi per gli Europei. Non è stato un girone esaltante, chiuso con pesante distacco dalla capolista Inghilterra, in cui gli Azzurri sono arrivati al “pass” per la massima competizione continentale dopo un pareggio scialbo contro l’Ucraina.

Il sorteggio del 2 dicembre 2023 ha sancito che l’Italia farà parte del gruppo B. Vista la quarta fascia iniziale, ci si attendeva un girone molto complesso. In realtà, le cose non sono andate poi così male, con gli Azzurri che si ritroveranno con Croazia, Albania e Spagna a lottare per il passaggio agli Ottavi.

Si potranno qualificare alla fase successiva tutte le prime 2 classificate dei rispettivi gironi, oltre a 4 ripescate fra le migliori terze.

Ecco l’elenco completo dei gironi, aggiornato a seguito degli ultimi Playoff:

Gruppo Squadre A Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera B Spagna, Albania, Croazia, Italia C Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia D Francia, Austria, Olanda, Spareggio E Belgio, Romania, Slovacchia, Spareggio F Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Spareggio

La fase a gironi per la nazionale italiana avrà inizio il 15 giugno con la partita contro l'Albania, seguita dagli incontri con la Spagna il 20 giugno e la Croazia il 24 giugno.

Dove si svolgeranno gli Europei di calcio 2024 e dove giocherà l’Italia

Gli Europei di calcio del 2024 si svolgeranno in Germania. La nazione avrà il compito di organizzare la principale competizione continentale per nazionali, suddividendo il “carico” su varie città e stadi per le diverse fasi della competizione.

L’Italia ha scelto il suo quartier generale: Iserlohn, una città con una popolazione di circa 92.000 residenti, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'area occidentale della Germania. La cittadina si trova a circa trenta minuti di automobile da Dortmund (dove gli Azzurri furono protagonisti di una performance storica ai Mondiali del 2006) e a un’ora da Gelsenkirchen.

La posizione è strategica in vista degli impegni del girone: proprio al Westfalenstadion di Dortmund si terrà il debutto dell'Italia, il 15 giugno contro l'Albania. 5 giorni dopo, il 20 giugno, l'Italia affronterà la Spagna all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. La fase a gironi si concluderà per gli azzurri il 24 giugno con l'incontro contro la Croazia, per un match molto probabilmente decisivo si terrà alla Red Bull Arena di Lipsia.

Analisi delle effettive chance dell’Italia e altre scommesse antepost

L'Italia si presenterà molto probabilmente con più dubbi che certezze agli Europei del 2024. Se la vittoria di 4 anni fa alla guida di Mancini fu per certi versi una sorpresa, arrivò comunque dopo una brillante campagna di qualificazione, con la prima posizione nel girone, frutto di un track record perfetto di 10 vittorie in altrettante partite, segnando 37 gol e subendone soltanto 4.

Le ultime prestazioni sotto la guida di Spalletti sembrano gettare una schiarita sul futuro, anche grazie all’esplosione di Retegui nel tour statunitense che ha visto l’Italia raccogliere 2 vittorie contro Venezuela ed Ecuador.

Questa situazione potrebbe presentare un'opportunità per gli scommettitori, che potranno beneficiare di quote elevate sulla vittoria dell'Italia nel torneo, soprattutto nelle fasi iniziali della competizione. Nel caso in cui gli Azzurri dovessero vincere e convincere nelle prime partite, raccogliendo punti e vincendo il proprio girone, le quote saranno destinate a calare.

Chi avrà puntato inizialmente sulla vittoria dell’Italia potrebbe addirittura ottenere già un profitto nel caso in cui la funzione “Cash out” fosse disponibile.

Oltre alle quote Italia vincente Europei, può valere la pena dare un’occhiata ad altre opzioni di scommessa nella categoria Antepost, come ad esempio:

Squadra vincente del gruppo : l’Italia e la Croazia sembrano inferiori alla Spagna ma un risultato positivo contro le Furie rosse potrebbe cambiare i rapporti di forza.

: l’Italia e la Croazia sembrano inferiori alla Spagna ma un risultato positivo contro le Furie rosse potrebbe cambiare i rapporti di forza. Qualificazione ai Quarti di finale e ai turni successivi.

e ai turni successivi. Miglior marcatore del torneo : Domenico Berardi non ci sarà, Ciro Immobile non ha mai avuto un grande feeling con la maglia azzurra e Mateo Retegui potrebbe sorprendere tutti. Se gli attaccanti azzurri non sono fra i più gettonati, le quote più basse spettano sicuramente a Mbappé e Harry Kane, in formissima con le rispettive squadre di club.

: Domenico Berardi non ci sarà, Ciro Immobile non ha mai avuto un grande feeling con la maglia azzurra e Mateo Retegui potrebbe sorprendere tutti. Se gli attaccanti azzurri non sono fra i più gettonati, le quote più basse spettano sicuramente a Mbappé e Harry Kane, in formissima con le rispettive squadre di club. Convocazioni: alcune piattaforme di scommesse offrono mercati sui giocatori che saranno selezionati nella rosa finale.

Dove trovare le quote Italia vincente Europei sui bookmaker e come piazzare la scommessa

Non tutti i siti di scommesse offrono ai propri utenti le quote antepost sugli Europei 2024. E fra i bookmaker che presentano questa opzione, non è sempre facile trovare la sezione giusta per piazzare la propria giocata.

Ecco la guida su come trovare la quota “Italia vincente Europei” in 5 dei migliori siti che offrono questo mercato:

Netbet: effettuare la registrazione e poi il login. Aprire la sezione “Scommesse” dalla barra di navigazione principale (in alto, al centro). Dal menù a tendina sulla sinistra, aprire “In evidenza” e cliccare su “Qualificazioni Europei”. Al centro della schermata, selezionare il pulsante grigio “Antepost” (penultimo in ordine di apparizione) per vedere le quote “Vincente Europei”. William Hill: effettuare la registrazione al sito e poi accedere al profilo personale. Selezionare la sezione “Scommesse” dal menù principale (in alto a sinistra). Nel menù a tendina sulla sinistra, selezionare “Calcio”. Nella parte centrale della schermata, scorrere verso il basso fino alla sezione "Euro 2024 - Vincente Torneo”: cliccare sul titolo per vedere tutte le quote. bet365: registrarsi sul sito del bookmaker e accedere al profilo utente. Aprire la sezione “Sport” dalla barra di navigazione in alto. Selezionare “Calcio”, dal menù principale sulla sinistra. Cliccare su “Antepost” nelle sezioni al centro. Scorrere verso il basso fino a “Euro 2024”. Aprire la sezione a tendina e selezionare “Vincente manifestazione” (sono disponibili diversi altri mercato). Goldbet: effettuare l’iscrizione al sito e loggarsi nel proprio account. Aprire la sezione “Sport” dalla barra di navigazione principale (in alto a sinistra). Assicurarsi di essere nella sezione “Sport” (barra di navigazione secondaria). Dal menù sulla sinistra, cliccare su “Antepost calcio”. Aprire la sezione “Antepost internazionali”. Scorrere verso il basso fino alla sezione “Europei 2024 - Vincente”. Lottomatica: questo sito è una sorta di gemello di Goldbet. Pertanto, la spiegazione riportata qui sopra è valida anche per Lottomatica Better.

Lista dei convocati Italia 2024 e possibile formazione titolare

Sebbene sia difficile fare previsioni a così tanti mesi dall’inizio della competizione, si può già immaginare la lista dei 26 giocatori che verranno selezionati.

Salvo infortuni o altri problemi fisici dell’ultima ora, la formazione vedrà la presenza certa in attacco di Federico Chiesa, insieme a Giacomo Raspadori (l’attaccante con il maggior numero di minuti all’attivo finora sotto la gestione di Spalletti), Zaccagni ed El Shaarawy. A completare il reparto, molto probabilmente ci saranno Politano e Orsolini, molto adatti come attaccanti esterni nel 4 - 3 - 3 del mister di Certaldo. Al centro del tridente, se la giocheranno il già citato Retegui, Ciro Immobile, Andrea Belotti e Scamacca.

Tra i giocatori chiave negli altri reparti, Gianluigi Donnarumma sarà presumibilmente il portiere titolare, seguito da Guglielmo Vicario. La difesa potrà contare su solidi pilastri come Darmian e Alessandro Bastoni (mentre vacilla per i recenti eventi l’altro interista Acerbi) mentre a centrocampo Nicolò Barella e Davide Frattesi sembrano sicuri della convocazione, così come Bryan Cristante e Manuel Locatelli.

La lista completa da cui mister Spalletti selezionerà i convocati è quasi sicuramente la seguente:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Sirigu, Meret, Provedel.

Difensori: Di Lorenzo, Darmian, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Gatti, Scalvini Dimarco, Calabria, Udogie, Biraghi, Spinazzola, Mancini, Toloi, Bonucci.

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Locatelli, Bonaventura, Cristante, Jorginho, Colpani, Pessina, Pellegrini.

Attaccanti: Berardi, Chiesa, Raspadori, Scamacca, Kean, El Shaarawy, Politano, Zaccagni, Retegui, Orsolini, Immobile, Belotti.

Luciano Spalletti annuncerà ufficialmente i convocati il 7 giugno, dopo aver valutato attentamente i giocatori durante le amichevoli pre-torneo. Le scelte saranno funzionali non solo allo schema ma verranno anche influenzate dalle condizioni fisiche e dallo stato di forma dei giocatori. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva e dinamica, in cui anche i rincalzi siano pronti a dire la loro e incidere nei pochi minuti a disposizione.

Dove seguire gli Europei di calcio del 2024 e come vedere le partite dell’Italia

La competizione prevede un calendario fitto, con 51 incontri che si snoderanno dalla fase a gironi fino alla finale.

La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite della nazionale italiana, oltre a quelle della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alla finale, e una selezione di incontri della fase a gironi. Complessivamente, saranno 30 le partite degli Europei 2024 disponibili sulla rete pubblica in chiaro. Gli spettatori potranno inoltre accedere alla visione in streaming su Rai Play, senza costi aggiuntivi.

Sky garantisce la copertura di tutte le partite dell'Italia e dell'intero torneo. Gli abbonati al servizio satellitare avranno la possibilità di seguire ogni singolo incontro degli Europei 2024 in diretta TV. Anche la piattaforma Now presenterà tutte le partite del torneo, offrendo un’opzione in più agli spettatori.

Chi si “limiterà” a seguire la nazionale italiana potrà guardare le partite sulla Rai. Chi, invece, non vuole perdersi neanche un match, dovrà optare per opzioni a pagamento.

FAQ - Quote Italia vincente Europei

Le quote messe a confronto nella parte alta dell’articolo sono maggiorate bonus?

No, si tratta di quote ordinarie, disponibili a tutti gli utenti iscritti ai siti di scommesse citati.

Quali sono le altre quote speciali antepost sugli Europei e l'Italia?

L’effettiva disponibilità di quote speciali antepost per Euro 2024 può variare da sito a sito. Prendendo ad esempio la proposta di bet365 prevede “Scommessa gruppo” (ovvero vincenti dei singoli gironi), “Passa il turno nei gironi Sì/No” e “Fase eliminazione”.

Ci sono altri siti che propongono le quote “Italia vincente” agli Europei?

Sì, molti altri bookmaker propongono quote simili. In ogni caso, si consiglia di usare solo siti sicuri e autorizzati dall’ADM.