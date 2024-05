LeoVegas Europei: scommesse, quote e promozioni per il torneo di calcio

Guida completa a LeoVegas Europei con approfondimento su quote e mercati, bonus e promozioni speciali sul torneo europeo di calcio.

In questa guida gli appassionati di scommesse sportive troveranno tutte le informazioni su LeoVegas Europei, sezione del palinsesto dell'operatore che permette di scommettere sull'evento calcistico di punta dell'estate 2024. Si inizia il 14 Giugno con il match Germania - Scozia per poi terminare a Berlino con la finalissima del 14 Luglio. Già prima dell'inizio del torneo i siti scommesse Europei hanno pubblicato le loro quote online permettendo ai giocatori di pronosticare la vincente dell'edizione o di ciascun gruppo.

LeoVegas Europei e bonus benvenuto scommesse per i nuovi iscritti

I nuovi clienti che decidono di aprire per la prima volta un conto di gioco sul sito di questo noto operatore, potranno ottenere un bonus scommesse LeoVegas alla registrazione. Il lato positivo di questo concessionario di gioco pluripremiato per il suo servizio clienti e per la sua piattaforma di gioco sicura è la possibilità di usufruire frequentemente di iniziative speciali che combinano il welcome bonus a quote maggiorate su determinati eventi popolari, come potrebbero esserlo su LeoVegas Europei o tornei simili. Naturalmente ogni iniziativa è regolata da specifici termini e condizioni di cui i giocatori possono trovare ampia visione visitando il sito ufficiale.

Come visto, requisito fondamentale per aderire all'iniziativa di benvenuto del concessionario di gioco è essere nuovi utenti (maggiorenni e residenti in Italia) ed iscriversi per la prima volta sul portale. Frequentemente il bookmaker offre dei bonus scommesse speciali in relazioni a big match o grandi eventi sportivi, come possono essere dei bonus LeoVegas Europei di Calcio. In questo caso potrebbe essere necessario effettuare la registrazione attraverso un link dedicato che si può trovare in questa pagina.

Guida alle scommesse Europei su LeoVegas

Principalmente conosciuto nel mondo dei casino online, questo operatore ha recentemente fatto il suo ingresso anche nel mercato del betting proponendo ai suoi utenti una piattaforma pragmatica, semplice ma con la quale è facile interagire ed interfacciarsi. Accedendo alla pagina Sport i giocatori possono trovare gli eventi Live Ora, Inizierà a breve o Ricerca per cercare l'evento di riferimento. Per individuare la sezione LeoVegas Europei occorre consultare la lista delle discipline sportive elencate per nazione in basso alla pagina dopo aver selezionato Calcio come categoria. O in alternativa cercare direttamente le quote Euro 2024 digitando il nome della competizione nella la barra di ricerca disponibile in alto digitando

Una volta individuate le scommesse Europei LeoVegas, gli iscritti potranno puntare su diversi mercati di giocata di ciascun incontro della competizione. Per ogni partita si può scegliere tra All, quindi tutte le tipologie di scommessa, Match, sezione che raccoglie le giocate sull'evento come ad esempio esito finale, doppia chance, somma di goal etc, ed infine Stats Bets, ovvero quelle tipologie di puntata che permettono di scommettere sulle statistiche come ad esempio totale dei tiri in porta, tiri totali e così via.

Inoltre l'operatore propone anche delle scommesse antepost per pronosticare la vincente Euro 2024 tra le nazionali in gara o la vincente di ciascun gruppo. In questo caso la giocata si può rivelare particolarmente conveniente se effettuata con largo anticipo rispetto al fischio ufficiale di avvio del torneo. È proprio prima dell'inizio della competizione, infatti, che le quote Europei LeoVegas sono più alte.

I bonus Europei disponibili su LeoVegas

Come visto precedentemente, accade spesso che il bookmaker svedese metta a disposizione dei nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito un bonus benvenuto scommesse il quale si va ad aggiungere ad una promo speciale dedicata all'evento sportivo di punta del momento. Come lo sono le quote maggiorate. Ecco perché ci si aspetta di trovare un bonus su LeoVegas Europei, dedicato magari ad i match più popolari del torneo o agli incontri dell'Italia.

D'altra parte sono spesso presenti sul portale dell'operatore delle promozioni che permettono di ottenere una vincita potenziata scommettendo su un dato evento. Sono questo il genere di iniziative che gli iscritti possono trovare nella sezione dedicata ai bonus Euro 2024. Un lato positivo delle offerte di questo concessionario di gioco è la loro semplicità sottolineata anche dalle opinioni su LeoVegas degli utenti. I termini e condizioni sono spesso facili da soddisfare con requisiti di puntata alla portata di ogni scommettitore.

Quote maggiorate LeoVegas sugli Europei

Abbiamo menzionato precedentemente tra i possibili bonus Europei di LeoVegas le quote maggiorate. Capita frequentemente, infatti, che l'operatore di origine svedese offra delle promozioni speciali per i nuovi utenti utilizzando un link affiliato che, nel caso di iniziativa speciale, si potrà trovare anche in questa guida. Le quote maggiorate non sono altro che delle quote sensibilmente più alte rispetto a quelle ordinarie e che permettono dunque ai giocatori di scommettere su un evento e mercato specifico usufruendo di una maggiorazione di quota che, in caso di ticket vincente, porterebbe anche ad una vincita sostanzialmente più alta.

Il sito di scommesse sportive propone spesso un bonus di benvenuto accompagnato da una promo quote maggiorate che potrebbe rientrare tra i bonus Europei di LeoVegas in occasione dei match più popolari della fase a gironi o di ciascun appuntamento della fase ad eliminazione diretta. Per usufruire della maggiorazione bisognerà aprire un conto attraverso il link dedicato ed effettuare una puntata sulla partita e mercato indicati nei termini e condizioni rispettando la puntata massima definita dalla promo. Generalmente la vincita ottenuta con la quota maggiorata in questo caso viene accreditata come denaro reale.

LeoVegas Europei: quote e scommesse

Visitando il palinsesto sportivo del bookmaker si può accedere alla sezione LeoVegas Europei. Basta selezionare il Torneo Europeo di Calcio 2024 dalla lista delle competizioni che si possono trovare in basso alla pagina, posizionamento differente rispetto agli altri siti di scommesse sportive online che di solito piazzando l'elenco di sport alla sinistra. In alternativa gli utenti possono cercare le quote Europei LeoVegas scrivendo e cercando nella barra di ricerca in alto alla pagina.

Per quanto riguarda le tipologie di giocata, gli appassionati di betting e di calcio scommesse hanno essenzialmente tre opzioni per scommettere su

vincente Euro 2024

vincente Gruppo

su ogni partita

Le scommesse Europei di LeoVegas permettono quindi di pronosticare quale sarà il club che vincerà la diciassettesima edizione del torneo in modalità antepost, oppure di pronosticare la vincente di ciascun singolo gruppo. Questa tipologia di scommessa riguarda quindi la competizione per intero o una fase della stessa. Le quote Euro 2024 in questo caso sono più convenienti prima dell'inizio ufficiale in quanto dopo l'avvio dell'evento si delineano maggiormente le potenziali vincitrici, il ché porta le quote ad abbassarsi. D'altra parte si hanno invece le tradizionali giocate sulle partite che permettono di scommettere in singola o multipla su ciascun match della fase a gironi o della fase ad eliminazione diretta.

Singole, multiple e antepost: le scommesse Europei su LeoVegas

Come precedentemente menzionato, su LeoVegas Europei gli utenti hanno la possibilità di piazzare delle singole o multiple sulle partite di Euro 2024, oppure di scommettere in antepost su quella che pensano sarà la nazionale vincitrice del torneo. O ancora sulla vincente di ciascun gruppo. Per aiutarsi nello studio dei propri pronostici per gli Europei di Calcio, i giocatori possono consultare lo specchietto con le statistiche dei match che riguardano le probabili formazioni, le possibilità di vittoria delle due squadre e le ultime classifiche.

I mercati di scommessa non sono probabilmente numerosi come accade per i bookmaker ADM più blasonati, ma permettono comunque di puntare sui tradizionali 1X2, somma di goal, under o over, così come su tipologie di giocata più particolari come ad esempio il 3-Way Handicap o le statistiche di ciascun tempo. Un aspetto interessante delle quote Europei LeoVegas è il payout medio. Facendo un calcolo sui risultati esatti 1X2 dei primi tre match della competizione, vien fuori un payout medio delle scommesse del 93.43%, un dato che quindi arriva quasi al 94%, il ché rappresenta un ottimo indice di validità e convenienza delle quote sul portale di questo operatore.