Quote capocannoniere Europei 2024

In questa pagina forniamo l'elenco delle quote capocannoniere europei 2024 con tanto di commentario.

In questo articolo si potrà trovare un'analisi completa delle quote capocannoniere per l'Europeo 2024 nell'ambito delle quote scommesse Europei, in cui verranno fornite informazioni dettagliate sui favoriti, sulle potenziali sorprese e sui siti che offrono le migliori quote per questo mercato.

A completare il tutto, una serie di dati statistici e guide per accompagnare i lettori che desiderano piazzare una giocata sul mercato “capocannoniere Europei”.

I grandi favoriti al titolo di capocannoniere degli Europei

Nella corsa al titolo di capocannoniere per gli Europei 2024, sono i quattro i nomi che vengono per primi in mente fra i favoriti. Romelu Lukaku ha guidato la classifica dei marcatori nelle qualificazioni con un totale di 14 reti, nuovo record per i gironi. Alle sue spalle, troviamo Cristiano Ronaldo con 10 gol e Kylian Mbappé con 9 reti, seguiti da Harry Kane che ha messo a segno 8 gol (fra cui anche una doppietta all’Italia) .

A pochi mesi dalla fine della stagione 2023-24 per club, si può dire che Harry Kane e Kylian Mbappé siano stati fra i marcatori più prolifici in Europa. L’inglese ha da subito trovato il feeling con la rete anche in Germania: nel suo primo anno al Bayern Monaco ha già superato le 30 reti in campionato, mostrando il solito repertorio fatto di finalizzazione, tecnica, capacità di tiro con entrambi i piedi e presenza fisica in area.

Subito dietro, un Kylian Mbappé più prolifico per mai. Nonostante il quasi certo approdo in Spagna, il fulmineo attaccante francese sembra deciso a lasciare il segno nel suo ultimo anno al PSG.

Qualche dubbio in più, invece, per Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il belga ha vissuto una stagione travagliata alla Roma: l’approdo di De Rossi sembra aver giovato alla squadra e anche al centravanti che ha ritrovato la via del gol (arrivando in doppia cifra).

Gli unici dubbi relativi a Ronaldo riguardano l’età: nonostante i gol siano continuati ad arrivare anche in Arabia Saudita, arrivato alla soglia dei 40 anni e reduce da un anno in un campionato dal livello più basso, potrebbe pagare rispetto alla più giovane concorrenza. Ma, quando si parla di Cristiano Ronaldo, mai dire mai.

Le possibili sorprese tra i marcatori

Ricordando l’incredibile vittoria della Grecia di Rehhagel nel 2004, bisogna sempre tenere la porta aperta a possibili colpi di scena. Prendendo spunto dai dati statistici definitivi della classifica marcatori delle qualificazioni agli Europei, si possono fare i nomi di diversi giocatori che potrebbero dire la loro durante il torneo.

Tra le potenziali sorprese non si può che partire con una conoscenza del calcio italiano: Rasmus Højlund (Danimarca), nonostante l’annata travagliata con il Manchester United, il giovane attaccante ex Atalanta, in nazionale ha brillato con 7 reti.

Zeki Amdouni della Svizzera e Bruno Fernandes del Portogallo, entrambi con 6 gol, hanno già dimostrato di poter essere decisivi per le rispettive nazionali: l’ex Udinese dovrà fare i conti con la fame di gol di Cristiano Ronaldo, mentre Amdouni dovrà capitalizzare tutte le opportunità, essendo la punta di diamante di una Svizzera mai veramente competitiva a livello continentale.

Il bomber vecchia scuola Aleksandar Mitrović (Serbia) potrebbe stupire e ambire al titolo, come dimostrano i 5 gol segnati durante le qualificazioni. Altri nomi di seconda e terza fascia, con quote alte e molto interesse fra i tifosi italiani sono Khvicha Kvaratskhelia (simbolo della Georgia qualificatasi allo spareggio) e Álvaro Morata della Spagna, entrambi con 4 gol.

Storia dei capocannonieri degli Europei

Sono tanti i nomi famosi che hanno fatto la storia dei Campionati Europei di calcio a suon di gol. Fra i più importanti c’è Michel Platini, che nel 1984 segnò 9 reti per la Francia (record ancora imbattuto), portandola alla storia vittoria al Parco dei Principi a Parigi.

Ma altre menzioni memorabili sono:

Gerd Müller per la Germania Ovest nel 1972 con 4 gol.

per la Germania Ovest nel 1972 con 4 gol. Marco van Basten per i Paesi Bassi nel 1988, con 5 reti (inclusa la splendida rete contro l’Unione Sovietica, con un tiro al volo di destro da un’angolazione incredibile).

per i Paesi Bassi nel 1988, con 5 reti (inclusa la splendida rete contro l’Unione Sovietica, con un tiro al volo di destro da un’angolazione incredibile). Il già citato Cristiano Ronaldo, capocannoniere dell'ultima edizione vinta dall’Italia.

Proprio nell’anno fortunato per gli Azzurri, un giocatore esploso e poi sgonfiato in Serie A, Patrik Schick, ha condiviso la piazza più alta del podio dei cannonieri insieme a Cristiano Ronaldo. Vista l’ottima annata nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, non ci stupirebbe vederlo a segno anche agli Europei (a cui la Repubblica Ceca si è qualificata per l’ottava volta consecutiva dalla sua indipendenza).

Un aspetto curioso della storia della classifica dei cannonieri agli Europei riguarda l’Italia: non c’è mai stato un calciatore azzurro riuscito a vincere questo titolo, neanche nelle due edizioni in cui è stata la nostra nazionale a sollevare il trofeo!

Confronto Quote capocannoniere Europei

Quanto detto finora viene sintetizzato in maniera fedele anche dalle quote dei migliori bookmaker italiani. Ecco una tabella riassuntiva con un confronto fra le quote disponibili per i top scorer agli Europei 2024:

Netbet William Hill Bet365 Goldbet Lottomatica Kane Mbappé Cristiano Ronaldo Lukaku Morata

*Quote non ancora disponibili. La pagina verrà aggiornata per riflettere le informazioni non appena saranno rese disponibili.

Come scegliere il bookmaker e approfittare dei bonus

Per scegliere il bookmaker giusto vale la pena confrontare le quote ma bisogna anche prendere in considerazione i bonus e altri aspetti, elencati qui di seguito:

Affidabilità e rispetto della normativa : affidarsi esclusivamente a siti di scommesse riconosciuti e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con regolare Concessione GAD.

: affidarsi esclusivamente a siti di scommesse riconosciuti e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con regolare Concessione GAD. Ampiezza del palinsesto : si intende qui la varietà degli eventi sportivi offerti e le tipologie di scommesse disponibili.

: si intende qui la varietà degli eventi sportivi offerti e le tipologie di scommesse disponibili. Promozioni e bonus : confrontando i bonus di benvenuto e le promozioni ricorrenti, valutandone i termini e le condizioni, ci si può fare un’idea dei migliori bookmaker con bonus scommesse.

: confrontando i bonus di benvenuto e le promozioni ricorrenti, valutandone i termini e le condizioni, ci si può fare un’idea dei migliori bookmaker con bonus scommesse. Usabilità della piattaforma : la facilità di navigazione del sito web o dell'app, insieme alla presenza di funzionalità utili, come il live streaming o le scommesse in tempo reale, va sempre considerata nell’ottica dell'esperienza dell'utente.

: la facilità di navigazione del sito web o dell'app, insieme alla presenza di funzionalità utili, come il live streaming o le scommesse in tempo reale, va sempre considerata nell’ottica dell'esperienza dell'utente. Supporto clienti: bisogna valutare i metodi di assistenza, gli orari in cui è operativa.

Come scommettere su quote “Capocannoniere Europei” in Italia

Selezione del bookmaker: scegliere un sito di scommesse autorizzato in Italia con una buona offerta per le scommesse su Euro 2024 e il mercato “Antepost” quote capocannoniere Europei. Registrazione e convalida dell’account: effettuare l’iscrizione al sito, fornendo tutte le informazioni richieste. Per legge, bisognerà anche fornire una copia fronte e retro di un documento di identità per la registrazione fornendo i dati richiesti e verifica il tuo conto per attivare le funzionalità complete. Deposito: effettuare una ricarica, utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati dal bookmaker (verificando se sia possibile approfittare anche delle promozioni di benvenuto). Ricerca delle quote: nella sezione calcio o Antepost con eventi specifici degli Europei, cercare le quote per il mercato “Capocannoniere”. Analisi e selezione della puntata: valutare le quote offerte per i vari giocatori e selezionare quella di proprio interesse. Piazzamento della scommessa: inserire l'importo che si desidera scommettere sul giocatore scelto come potenziale capocannoniere e confermare la puntata dal relativo pulsante nella schedina (solitamente posta nella parte destra della schermata). Monitoraggio dell’andamento e gestione: seguire l’andamento della competizione e le prestazioni del giocatore scelto durante il torneo. A seconda delle opzioni messe a disposizione del bookmaker, si potranno valutare eventuali coperture, cash out o attendere l’esito finale.

Diretta Euro 2024: dove e come guardare le partite

Oltre a seguire le partite tramite i siti di scommesse che offrono grafiche e statistiche aggiornate, gli appassionati di calcio potranno vedere le partite degli Europei 2024 attraverso le 3 opzioni raccolte qua sotto:

Piattaforma Partite trasmesse Accesso Rai 30 partite, incluse tutte quelle dell'Italia e fasi finali Gratuito, disponibile su Rai Play Sky Tutte le partite dell'Europeo 2024 A pagamento, per abbonati Now Tutte le partite dell'Europeo 2024 A pagamento, streaming online

Argomenti relativi a quote capocannoniere Europei



Quote vincente Euro 2024

Quote Italia vincente Europei

Quote maggiorate Europei

Quote finale Europei

Quote vincente qualificazioni Europei gruppo C

FAQ - quote capocannoniere europei

I gol su rigore vengono considerati ai fini della classifica cannonieri?

Salvo diversa menzione sul regolamento di gioco del sito scommesse, i gol su rigore valgono solo nel caso in cui arrivino durante il tempo regolamentare (primo e secondo tempo più supplementari). Qualora si arrivi ai calci di rigore per determinare l’eliminazione di una squadra, i gol non verranno considerati per la classifica cannonieri.

Cosa succede in caso di primo posto in ex aequo di più calciatori?

Entrambi i calciatori giunti in prima posizione nella classifica dei cannonieri verranno considerati vincitori. Tutte le scommesse con uno o due di questi calciatori verranno quindi pagate al 100%.

Entro quanto tempo vengono pagate le scommesse?

Solitamente, una volta avvenuta la refertazione ufficiale dell’ultima partita, o al massimo entro 48 ore dal suo fischio finale.