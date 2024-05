Guida a Betflag Europei: bonus scommesse, quote e mercati

In questa pagina i lettori troveranno tutte le info su BetFlag Europei: promozioni speciali, bonus, quote e scommesse sportive.

Conclusasi la Serie A, lo spettacolo del grande calcio continua con il Campionato Europeo 2024. Si inizia il 14 Giugno con l'incontro inaugurale tra la nazionale ospitante, la Germania, e una di quelle che potrebbe essere una rivelazione in questa edizione: la Scozia. Tra i siti scommesse per gli Europei vi è anche Betflag, noto e storico operatore italiano, che mette a disposizione dei suoi utenti numerose iniziative di benvenuto, diversi mercati di scommessa e quote interessanti. In questo articolo i lettori troveranno un focus su Betflag Europei per scoprire quali tipologie di giocata offre il concessionario di gioco, promozioni e payout medio.

BetFlag Europei: bonus benvenuto per iniziare a scommettere

Il primo passo per iniziare a scommettere sul Campionato Europeo di Calcio 2024 è la registrazione su un portale da gioco. Capita molto spesso che i siti di scommesse mettano a disposizione dei nuovi utenti un'iniziativa di benvenuto che incentivi la loro registrazione a fronte di un credito di gioco che permetta loro di muovere i primi passi sulla piattaforma. È il caso dei bonus scommesse Betflag, una doppia promozione composta sia da un bonus senza deposito che da un'offerta sul primo versamento cumulabili tra loro. Si tratta indubbiamente di una delle iniziative promozionali più interessanti tra i bookmaker italiani e rappresenta un ottimo punto di partenza per iniziare a scommettere su BetFlag Europei.

Come precedentemente anticipato, per ottenere il welcome bonus occorre non aver mai aperto un account sul portale del bookmaker, essere dunque nuovi utenti. Dopo di ché bisogna verificare la propria identità, passaggio che permetterà di ottenere il bonus senza deposito scommesse. In seguito l'utente può procedere con il primo deposito o giocata, operazione qualificante per ottenere la promozione relativa.

Come scommettere sugli Europei su BetFlag

Il palinsesto sportivo del bookmaker italiano è uno dei più completi tra i siti scommesse online disponibili in Italia. Per poter accedere alla sezione BetFlag Europei basta visitare il portale e qui selezionare la pagina Sport tra i diversi prodotti disponibili. In questa pagina gli utenti possono trovare in pole position tutti gli eventi live o quelli più popolari. Inoltre si può alternativamente visitare la scheda Last Minute, Top Calcio, Calcio Oggi, Favorite, Più Giocati e così via per avere una visione circoscritta e dettagliata di quali siano i match con start imminente, i più popolari per il calcio e simili. Dall'elenco sulla sinistra, invece, è possibile selezionare Antepost per consultare le scommesse antepost su Euro 2024 oppure dalla categoria Calcio, scegliere Europa e dopo di ché Euro 2024.

Come visto i giocatori possono accedere alle scommesse Europei su BetFlag in due modi: consultando le antepost dove troveranno i mercati quali vincente competizione e vincente gruppo (la selezione potrebbe ampliarsi con l'evoluzione dell'evento. Oppure attraverso la categoria Calcio, accedendo alla sezione dedicata al torneo europeo dove si troveranno le giocate tradizionali quali 1X2, risultato esatto, under/over o gol ma anche mercati speciali.

Dunque le scommesse BetFlag Europei sono assimilabili in tre categorie: vincente Euro 2024, vincente di ciascun singolo gruppo, e sugli eventi. Nel caso delle antepost bisogna sottolineare che le quote sono più alte prima dell'avvio della competizione in quanto man mano che si giocano i match, si delineano sempre di più le potenziali vincitrici e le quote si abbassano.

BetFlag Europei: bonus speciali e promozioni

Per scommettere su BetFlag Europei i giocatori troveranno un'ampia gamma di offerte dedicate allo sport. L'operatore è infatti uno dei siti di scommesse sportive con bonus di ogni tipo che vanno dai tradizionali bonus multipla fino ai cashback sulle giocate perdenti. Sono meno frequenti le promozioni dedicate ad eventi specifici, d'altra parte però vi sono numerose iniziative promozionali sempre attive come ad esempio Multipla Imbattibile, Rimborso Quadruple del lunedì, o Rimborso Multipla Pre-Match delle mercoledì, venerdì o domenica. A questo si aggiunge anche un cashback scommesse sulle giocate non vincenti del martedì, giovedì e sabato. Insomma è possibile ottenere un rimborso sulle proprie scommesse online perdenti ogni giorno della settimana in percentuali ed importi variabili.

Bonus multipla Betflag per scommettere su Euro 2024

Senza ombra di dubbio il bonus multipla BetFlag è uno dei più alti che si possano trovare sui bookmaker online, se non il più alto in assoluto. Come già molti scommettitori sapranno, il bonus multipla permette di ottenere un incremento percentuale sulla propria potenziale vincita a seconda del numero di eventi inseriti nella giocata. Per quanto riguarda l'operatore italiano si parte con un minimo di 2 eventi sui quali viene applicato il 2% in più, fino ad un massimo del 500% su multiple di 30 eventi.

Si tratta quindi di un'ottima occasione per scommettere su BetFlag Europei inserendo in schedina più eventi della prossima giornata della fase a gironi o scommettendo su tutti i match degli ottavi o dei quarti. D'altra parte però occorre fare attenzione a pochi semplici termini e condizioni da rispettare. Per poter essere eleggibili ai fini promozionali, le multiple devono avere

quota minima 3.00 per evento per giocate con 2 eventi,

quota minima 1.50 per multiple da 3 a 10 eventi

ed infine quota minima 1.30 per giocate da 11 a 30 eventi.

Rimborso sulle giocate perdenti su Betflag Europei

Visitando la piattaforma di gioco di questo concessionario italiano ed accedendo alla sezione dedicata alle promozioni sport, si potranno notare numerose e diverse iniziative che permettono di ottenere un rimborso sulle giocate perdenti. Si tratta quindi di un'ulteriore offerta non direttamente dedicata ad Euro 2024, ma che può essere utilizzata sulle scommesse Europei su BetFlag per poter arginare le potenziali perdite. D'altronde si sa, scommettere sulle nazionali di calcio non è cosa facile data l'alta imprevedibilità delle performances di ciascun club.

I bonus BetFlag cashback sono applicati alle giocate pre-match che rispettino i requisiti previsti dalla promo (quota e puntata minima variabili a seconda dell'offerta selezionata) e consentono di ottenere una percentuale di rimborso in base agli errori commessi. Le iniziative sono le seguenti

Lunedì Rimborso Quadruplone

Rimborso Multipla Sport Pre-Match mercoledì, venerdì e domenica

Rimborso Sport martedì, giovedì e sabato.

Per ogni giornata in cui è disponibile il cashback scommesse, le percentuali, gli importi e termini e condizioni sono variabili. Motivo per cui è opportuno visitare il portale ufficiale per saperne di più.

Quote maggiorate BetFlag Europei

Cercando dei bonus Europei Betflag, ci si potrà imbattere nella promo Multipla Imbattibile. Si tratta di un'offerta assimilabile al bonus quote maggiorate che molti siti scommesse italiani propongono. Il funzionamento, però, è leggermente diverso. In questo caso per partecipare alla promozione agli utenti è richiesto di giocare una multipla pre-match da 3 a 30 eventi sui mercati 1X2, under/over 2,5, e 1X2 handicap dei campionati selezionati dal bookmaker stesso.

Soddisfacendo queste poche semplici condizioni, i giocatori potranno ottenere una potenziale vincita aumentata la cui percentuale di incremento verrà mostrata al momento della compilazione della stessa.

Quote Europei su BetFlag: tipologie di giocata

Nella pagina Sport i giocatori possono trovare il palinsesto BetFlag Europei con tutti i mercati di scommessa, quote e statistiche dei match. Come precedentemente menzionato è possibile consultare le quote vincente Euro 2024 per pronosticare e puntare su quella che si ritiene sarà la nazionale vincitrice del torneo. Oppure si può scommettere sulle quote vincente girone per la fase a gruppi della competizione. Si tratta insomma delle cosiddette scommesse antepost accessibili dalla voce apposita del palinsesto sportivo.

D'altra parte invece si hanno le tradizionali giocate sui match che vanno dai risultati 1X2 alle Doppia Chance Mix, dalle Combo e Tricombo al Metodo del Gol, Fast Bet, Sostituzioni, Ribaltone, Speciali e tanto altro. Ricapitolando le scommesse Europei su BetFlag al momento comprendono

Vincente Euro 2024

Vincente Girone

Eventi

A questo punto gli utenti potrebbero chiedersi: le quote BetFlag sono convenienti? Facendo un rapido calcolo prendendo in considerazione i mercati 1X2 delle prime tre partite della fase a gironi del torneo europeo di calcio, ne viene fuori un payout medio del 93,67% che potremmo arrotondare a 94%, quindi nella fascia medio-alta del mercato.

Mercati di scommessa su Euro 2024 su Betflag

Nella pagina BetFlag Europei gli utenti possono scegliere fondamentalmente fra tre tipologie di scommessa: eventi, antepost sulla vincente girone o sulla nazionale vincente Euro 2024. Le scommesse antepost permettono di pronosticare prima dell'avvio della competizione calcistica quale sarà la squadra che alzerà la coppa il 14 Luglio a Berlino o quale sarà il club che riuscirà a passare alla fase ad eliminazione diretta. È importante ricordare però che le ante-post sono spesso escluse dalle promozioni o dallo strumento del cash out.

I mercati e le quote Europei di BetFlag sulle partite, invece, permettono di pronosticare determinati eventi come ad esempio la somma di gol, il risultato del match, ma anche espulsioni, cartellini, rigori o ribaltoni. In questo caso possono tornare utili le statistiche che il concessionario di gioco mette a disposizione dei suoi utenti per poter avere una panoramica più ampia delle possibilità di ciascuna squadra.

Come fare cash out su BetFlag sugli Europei

Scommettere su Euro 2024 non è sempre semplice. Ogni nazionale deve portare avanti un grande lavoro di rifinitura, creare degli equilibri e far funzionare insieme un organico che si conosce poco. Ecco perché molto spesso i pronostici Europei sono sorprendenti ed inaspettati. In questo caso uno strumento che può tornare utile agli scommettitori è il cash out BetFlag. Che cos'è il cashout e come funziona? Come forse già in molti sapranno, si tratta di una funzione che permette di chiudere anticipatamente una giocata ancora in corso, incassando subito una vincita la quale però risulta inferiore rispetto alla potenziale vincita iniziale. Chiudere una scommessa sull'Europeo potrebbe tornare particolarmente utile qualora il proprio pronostico non stesse andando come sperato o nel caso in cui si stia perdendo una multipla per un solo evento. In questo modo gli utenti possono avere maggiore controllo sulle schedine ed arginare le perdite recuperando perlomeno il valore della puntata.

Per fare cash out su BetFlag Europei occorre accedere alla sezione "I miei movimenti" e qui selezionare la voce "Sport". In questa pagina si potranno visionare i ticket in corso sui quali potrebbe esserci un pulsante "Verifica Cashout". Facendo clic sul pulsante si visionerà l'importo offerto per chiudere la scommessa, per accettare bisognerà semplicemente cliccare su "Conferma Cashout". Naturalmente questo strumento non è sempre attivo e disponibile e potrebbe non essere fruibile per le puntate ante-post.