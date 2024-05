Marathonbet Europei: bonus, promo speciali e tipologie di giocata

In questo articolo gli appassionati di scommesse sportive troveranno tutte le info sulla sezione Marathonbet Europei con promo e mercati di giocata.

L'appuntamento è il 14 Giugno alle 21:00 con la partita Germania - Scozia per poi arrivare all'evento apicale della 17esima edizione del torneo Europeo di Calcio 2024. In occasione della competizione che accompagna gli appassionati di sport e scommesse sportive durante l'estate, i bookmakers italiani per gli Europei hanno già pubblicato le loro quote, mercati e promozioni speciali. È proprio la sezione Marathonbet Europei l'argomento principale di questa guida nella quale i lettori troveranno tutte le informazioni per scommettere sul portale dell'operatore sul campionato europeo attraverso un'analisi dei mercati di scommessa offerti, eventuali bonus speciali ed un calcolo del payout medio.

Marathonbet Europei e bonus di benvenuto per le scommesse online

Un elemento comune a tanti dei migliori siti di scommesse sportive online è la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto alla registrazione, semplicemente creando un account sul portale. È il caso del bonus scommesse Marathonbet che i nuovi clienti possono ottenere registrandosi sul sito. Questo bookmaker, tra i più recenti in Italia, non ha tardato a farsi conoscersi dal pubblico di scommettitori italiani offrendo spesso più promozioni all'iscrizione e mettendo a disposizione una piattaforma di gioco pratica e semplice ma completa di tutto ciò di cui un appassionato di betting potrebbe aver bisogno. Compreso una sezione Marathonbet Europei con le scommesse sul torneo Europeo di Calcio arrivato quest'anno alla sua 17esima edizione.

Per ricevere il bonus di benvenuto scommesse bisogna essere nuovi iscritti, dunque non essersi mai registrati precedentemente sulla piattaforma del bookmaker. Sarà necessario anche verificare l'account attraverso l'invio di una copia del proprio documento di identità, operazione utile anche per poter continuare a giocare in tutta sicurezza. Dopo di ché per poter utilizzare il bonus Marathonbet, Europei o campionati nazionali che siano, bisognerà effettuare un versamento qualificante e se richiesto anche piazzare una scommessa con quota e legatura minima. Tutti i termini e condizioni ad ogni modo sono consultabili sul sito ufficiale.

Marathonbet Europei: come scommettere sul sito

Il Torneo Europeo di Calcio 2024, che quest'anno celebra 60 anni dalla sua creazione, inizia il 14 Giugno alle ore 21:00 a Monaco di Baviera con la nazionale ospitante, la Germania, che accoglie sul suo campo la rivelazione delle qualificazioni: la Scozia. Momento ideale questo per ogni scommettitore per mettere alla prova le sue abilità nel betting ma soprattutto per rendere entusiasmanti quei mesi d'estate altrimenti vuoti una volta terminati tutti i campionati nazionali. Già da prima dell'inizio ufficiale della competizione i giocatori hanno la possibilità di scommettere su Marathonbet Europei, la sezione di questo operatore ancora poco conosciuto in Italia ma sicuramente degno di nota.

Visitando la piattaforma del bookmaker (i nuovi giocatori possono registrarsi ottenendo un bonus benvenuto per le scommesse sportive) si può visionare l'ampio palinsesto con numerose discipline sportive raccolte in modo ordinato ed organizzato. Alla sinistra della schermata gli utenti trovano tutti gli sport e qui possono selezionare Calcio e la categoria Internazionali per accedere alla sezione Marathonbet Europei, quote maggiorate e scommesse.

Essenzialmente le scommesse Euro 2024 che si possono trovare su Marathonbet si possono suddividere in antepost tra vincente competizione e vincente girone; e scommesse sui singoli match. Nel primo caso si pronostica quella che si pensa sarà la nazionale che alzerà la coppa il 14 Luglio a Berlino o il club che arriverà primo nel suo gruppo. Nel secondo caso si tratta delle semplici e comuni giocate sulle partite in programma con mercati che vanno dai risultati fissi 1X2, somma di gol, under/over e così via.

Marathonbet: bonus Europei e promozioni per l'evento

Trattandosi si uno dei nuovi siti scommesse online in Italia più recenti, è doveroso sottolineare che attualmente il bouquet di promozioni per le scommesse sul portale dell'operatore non è uno dei più folti come suggeriscono anche alcune recensioni Marathonbet. Ad ogni modo in occasione degli Europei di Calcio l'operatore potrebbe offrire bonus sport speciali o un'iniziativa di benvenuto creata ad hoc per l'evento. Inoltre attualmente sulla piattaforma sono presenti alcune offerte che permettono di ottenere, oltre ad un incentivo alla registrazione per i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al sito, anche un cashback settimanale sulle multiple.

Sono proprio i cashback e rimborsi alcune dei bonus Euro 2024 più comuni tra i bookmaker online ed anche largamente apprezzati dai giocatori. Naturalmente ogni promo è soggetta a specifici termini e condizioni che ne stabiliscono le modalità di adesione, eventuali requisiti da soddisfare per sbloccare i bonus Europei Marathonbet e tanto altro.

Come funziona il bonus cashback su Marathonbet

Tra le offerte più interessanti applicate alle scommesse sportive vi è il bonus cashback. Si tratta di un rimborso applicato sulle multiple settimanali giocate dagli utenti, a prescindere dall'esito delle stesse. Per scommettere su Marathonbet Europei, il cashback può rappresentare un ottimo incentivo in quanto permette di recuperare parte delle puntate effettuate per poter continuare a scommettere online.

Per aderire all'iniziativa occorre, come già precisato, giocare delle multiple con almeno 3 eventi e quota minima 1.50. Possono essere naturalmente multiple contenenti quote e scommesse Euro 2024. Viene calcolato così il 10% di bonus cashback sulle schedine settimanali fino ad un massimo di 50€ a settimana. Per attivare la promo occorre depositare almeno 5€ ed effettuare giocate di minimo 5€. Ulteriori termini e condizioni sono consultabili per intero sul portale ufficiale.

Quote e scommesse Europei su Marathonbet

Quando si accede alla pagina delle quote Marathonbet Europei, attraverso il palinsesto sportivo dell'operatore, si può avere una visione completa delle scommesse e quote Euro 2024 messe a disposizione dall'operatore. Essenzialmente i giocatori possono scegliere fra tre tipologie di puntate

scommesse antepost sulla vincente Europei

scommesse antepost sulla vincente girone

giocate pre-match o live sulle partite

Ogni match ha in media quasi 250 mercati di scommessa tra i quali scegliere che permettono di pronosticare un po' tutti gli eventi principali che possono verificarsi durante una partita. Inoltre gli utenti possono confrontare e consultare le statistiche delle squadre guardando i precedenti testa a testa, la media di gol fatti o subiti, cartellini e così via. Si tratta di elementi che possono tornare estremamente utili per elaborare dei pronostici vincenti sugli Europei di Calcio. Vi è anche uno specchietto che richiama le informazioni salienti della fase di qualificazione del torneo.

I mercati di scommessa su Marathonbet Europei

Le tipologie di scommesse sugli Europei su Marathonbet, come visto precedentemente, possono essere raggruppate in tre macro categorie: vincente torneo, che permette agli utenti di pronosticare quale sarà la nazionale che vincerà gli Euro 2024; vincente gruppo, ovvero un pronostico sul club che arriverà primo nel girone, e le tradizionali singole o multiple, che siano live o pre-match, sulle partite della fase a gironi della competizione così come della fase ad eliminazione diretta.

I mercati di scommessa spaziano un po' di più andando dai tradizionali risultati quali vincente, pareggio o sconfitta, fino alla somma di goal, under o over, giocate sugli intervalli di tempo, e così via. Si potrà concordare come non vi siano quelle tipologie di giocata particolari che possono riguardare ad esempio la visione del VAR o le statistiche del match, d'altra parte però le quote Europei di Marathonbet sono senza eguali. Calcolando il payout medio dei risultati 1X2 sulle prime tre partite della fase a gironi, si ottiene un valore che si avvicina al 95%. Si tratta di uno dei payout sulle quote Euro 2024 tra i più alti.

Scommettere sugli Europei su Marathonbet in conclusione

Al momento non sono disponibili funzioni extra che spesso si possono trovare su altri portali di gioco come ad esempio il bonus multipla o il cash out, elementi che potrebbero comunque essere aggiunti in un secondo momento. Tuttavia i nuovi clienti troveranno un bonus benvenuto scommesse ad incentivare la loro registrazione sul portale i cui termini e condizioni sono alla portata di un po' tutti i tipi di scommettitori. Inoltre dalla sua l'operatore ha un'ottima app mobile che permette di avere tutto a disposizione di tap, così come un valore relativo alle quote Euro di Marathonbet estremamente incoraggianti. Il payout medio è tra i più alti tra i siti scommesse online, elemento che può rivelarsi estremamente interessante in fase di giocata delle proprie scommesse su Marathonbet Europei.