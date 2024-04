William Hill Europei con bonus, promozioni speciali e scommesse

In questa pagina gli appassionati di calcio e scommesse troveranno tutte le informazioni utili su William Hill Europei tra cui iniziative e bonus.

Una volta conclusi tutti i campionati nazionali, lo spettacolo del grande calcio continua anche durante l'estate con l'attesissimo appuntamento di Euro 2024. Il primo match avrà luogo a Monaco di Baviera il 14 Giugno, mentre la finale si terrà esattamente un mese dopo, il 14 Luglio, a Berlino. Le nazionali si affronteranno in quello che si annuncia un torneo acceso, i pronostici degli esperti hanno già delineato alcune potenziali vincitrici mentre i migliori siti scommesse europei hanno già presentato le loro quote antepost sull'evento. In questo articolo sarà possibile saperne di più su quote, mercati e bonus speciali per la sezione William Hill Europei per scoprire cosa propone il bookmaker britannico.

William Hill Europei e bonus benvenuto scommesse

Il bonus benvenuto per i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma del bookmaker britannico rappresenta un'opportunità per iniziare a scommettere su William Hill Europei. Usufruendo dell'iniziativa, infatti, i giocatori possono utilizzare l'importo ottenuto per giocare le proprie schedine su Euro 2024 o approfittare dei match della fase a gironi così come di quella ad eliminazione diretta per soddisfare i requisiti di puntata e sbloccare la somma bonus ottenuta.

Per aderire all'iniziativa promozionale ed ottenere il bonus scommesse William Hill occorre aprire un conto di gioco (solo maggiorenni) e digitare il codice promozionale dedicato all'offerta in fase di registrazione. Dopo di ché basterà effettuare un deposito qualificante e piazzare schedine che rispettino termini e condizioni per poter soddisfare eventuali requisiti di rigioco previsti. Anche effettuando scommesse su William Hill Europei.

Guida alle scommesse Europei su William Hill

I giocatori che non vogliono attendere l'inizio ufficiale del campionato europeo di calcio possono iniziare a scommettere su William Hill Europei già da tempo prima. Si tratta infatti di uno dei top bookmaker per l'Europeo di Calcio. Sul sito del bookmaker britannico, infatti, sono disponibili quote e mercati che permettono di pronosticare le potenziali vincitrici della prossima edizione così come i risultati finali dei vari match. Per visualizzare le quote Euro 2024 occorre semplicemente visitare il portale ufficiale dell'operatore e qui, dall'elenco delle discipline sportive posizionato alla sinistra della schermata, scegliere il Calcio per poi selezionare Competizioni ed individuare la sezione dedicata al torneo europeo. Qui gli utenti troveranno diverse tipologie di giocate: da una parte sulle partite dove possono pronosticare risultato finale, somma di goal o altri eventi che accadranno durante il match, oppure Vincente, mercato che si divide poi in Vincente Gruppo o Torneo.

Per accedere alla sezione William Hill Europei dunque occorre seguire alcuni piccoli passaggi in quanto il palinsesto è organizzato e separato per discipline sportive, nazioni ed eventi. Ad ogni modo una volta avviato ufficialmente il torneo, i giocatori troveranno tutti i match del giorno suddivisi in eventi giornalieri e live, dunque a portata di click e presenti nella schermata principale.

Come visto le opzioni di scommesse Europei su William Hill permettono essenzialmente di scommettere in antepost sulle potenziali vincitrici di questa edizione o sulle qualificate della fase a gironi. Questo genere di puntata si rivela più proficua prima dell'inizio della competizione, quando le quote sono più alte. Ogni incontro, infatti, delinea sempre di più il profilo della papabile vincente Euro 2024 il ché tenderà a far abbassare la quota relativa. Oltre alle scommesse antepost naturalmente sono disponibili le tradizionali puntate sulle partite. In questo caso i giocatori possono aiutarsi nell'elaborazione di pronostici accurati consultando informazioni e statistiche delle squadre che si scontreranno.

Quote vincente Europei su William Hill

Quale nazionale vincerà gli Euro 2024? I pronostici sono già stati fatti e siti di scommesse così come esperti di betting hanno già la loro idea di quale possa essere la vincitrice di questa diciassettesima edizione. Intanto ecco un confronto sui prossimi match degli Europei.

William Hill: bonus europei e promo sull'evento

Una caratteristica di William Hill è l'ampia selezione di promozioni che mette a disposizione dei suoi utenti. Oltre al welcome bonus sport disponibile aprendo un conto di gioco sulla piattaforma, gli iscritti trovano diverse iniziative promozionali che rendono l'esperienza di betting indubbiamente più coinvolgente e stimolante. Tra le principali offerte più durature sul portale si possono trovare

Programma fedeltà

Extra Bet Club

Bonus multipla

Multiple Gold

Quote maggiorate

Speciali Combo

Scommesse a 5 minuti

Inoltre su William Hill Europei e competizioni simili hanno sempre una certa risonanza risultando in diversi bonus scommesse creati ad hoc per celebrare l'evento. Dunque sarà possibile trovare all'interno della pagina delle promozioni anche bonus Europei di Calcio per ottenere giocate extra da sfruttare sulla fase a gironi o ad eliminazione diretta, cashback e così via.

Quote maggiorate Europei su William Hill

Le quote maggiorate William Hill Europei possono rivelarsi utili alleati degli scommettitori durante lo svolgimento del torneo. L'operatore britannico, infatti, consente di puntare su eventi selezionati usufruendo di una maggiorazione di quota che risulta più alta rispetto al valore iniziale. Conseguentemente anche la potenziale vincita sarà più ampia. Per trovare le partite con le quote maggiorate di oggi basta semplicemente consultare il palinsesto e individuare il simbolo.

Ad affiancare la promo delle quote maggiorate sugli Europei vi sono anche le Multiple Gold, ovvero una scommessa multipla fatta e selezionata dal bookmaker che presenta una notevole maggiorazione di quota. In questo caso si tratta di più mercati la cui quota finale totale è maggiorata. In entrambi i casi, comunque, si applicano limiti di puntata massima. Inoltre si tratta di offerte soggette a disponibilità.

William Hill: bonus multipla per le scommesse Europei

Per scommettere sugli Europei su William Hill può rivelarsi particolarmente utile il bonus multipla, soprattutto per quei giocatori che amano piazzare schedine in multipla piuttosto che singola. La maggiorazione percentuale si applica a ticket con almeno 5 eventi la cui quota non sia inferiore a 1.25 per ciascuno ottenendo un incremento del 3% fino ad un massimo del 60,47% per multiple da 30 eventi.

Il bonus multipla non è disponibile per le quote flash o per le quote maggiorate, ma oltre a questo piccolo aspetto, non sembra avere ulteriori termini e condizioni da conoscere.

Altre promozioni per gli iscritti

Uno degli aspetti più interessanti del concessionario di gioco inglese è la sua ampia gamma di promozioni messe a disposizione dei suoi giocatori. Oltre a quelle già menzionate, infatti, ve ne sono di altre la cui disponibilità però potrebbe variare nel tempo. Tra le offerte degne di menzione vi sono le Speciali Combo, ovvero una combinazione di giocata su un singolo evento al quale si abbinano diversi mercati tra loro. Basta cercare il logo celeste nel palinsesto per consultare le combo speciali del giorno.

Un'altra iniziativa interessante sono le Scommesse a 5 Minuti che permettono di pronosticare cosa succederà nei prossimi 5 minuti tra gol, cartellini o calci d'angolo. Infine con l'Extra Bet Club, rispettando le condizioni di adesione all'offerta, gli utenti possono ottenere delle scommesse extra da sfruttare all'interno del palinsesto.

William Hill quote per le scommesse Euro 2024

Accedendo al palinsesto William Hill Europei gli utenti possono trovare sin da prima dell'inizio ufficiale del torneo quote e mercati per poter scommettere sulla competizione. In primo luogo è possibile puntare su quella che si ritiene la nazionale con maggiori possibilità di risultare la vincente Euro 2024. Si tratta delle antepost, ovvero una tipologia di giocata che permette di puntare sul team che potrebbe vincere l'intera competizione, o anche semplicemente sulle qualificate di ciascun girone. Al momento sul portale si può scommettere sulle quote vincente Europei:

Vincente

Vincente Gruppo

Naturalmente non possono mancare le tradizionali puntate sui match che lasciano una scelta di oltre 200 mercati per ciascun incontro all'utente. Oltre alle principali come 1X2, combo risultato e goal, somma di goal o multigol e gli over, i giocatori trovano mercati sulle squadre o risultati fissi e tanto altro.

Tipologie di scommesse Europei William Hill

All'interno della pagina William Hill Europei, dunque, si possono trovare tutti i mercati riservati alle partite o alla vincente della competizione o di ciascun gruppo. Con l'approssimarsi di ciascun match, naturalmente, le quote Euro 2024 possono variare e alzarsi includendo anche ulteriori tipologie di puntata oltre a quelle già presenti.

Il payout medio attualmente si aggira intorno al 90% se calcolato su 1X2 di alcuni degli incontri già presenti sul portale, ma non ci sono dubbi che la percentuale possa aumentare quanto più si è vicini allo start ufficiale di ciascuna partita.

Fare cash out su William Hill sugli Europei di calcio

Oltre alla pletora di promozioni che permettono di scommettere su William Hill sugli Europei con una marcia in più, il bookmaker britannico mette a disposizione un utile strumento che consente di esercitare un maggiore controllo sulle proprie schedine. Si tratta del cash out, una funzione che dà la possibilità all'utente di chiudere una giocata prima che tutti gli eventi in essa inseriti si siano conclusi, incassando subito una vincita. Naturalmente l'importo offerto dall'operatore per poter chiudere il ticket sarà inferiore rispetto alla potenziale vincita conseguibile, tuttavia permette di limitare le perdite e recuperare il valore della puntata iniziale qualora si notasse che i propri pronostici Europei sulle partite in programma non siano andando come sperato.

Per fare cash out sugli Europei su William Hill basta andare nella propria area personale e qui accedere alla lista delle giocate. In ogni schedina si potrà trovare, se disponibile, il pulsante cashout sul quale verrà indicato il valore relativo. All'utente basterà cliccare e confermare per chiudere la scommessa. Facciamo presente, però, che questa funzione non è disponibile per le scommesse antepost, piazzate con saldo bonus o in concomitanza di altre promo come quote maggiorate, multiple gold e così via.