Betway Europei: quote, mercati e promozioni per i nuovi clienti

Raccolta dei servizi, quote maggiorate, mercati di scommessa e promo offerti da Betway durante gli Europei di Calcio 2024.

Betway è una piattaforma di scommesse autorizzata dall’ADM con la licenza GAD n° 15216. Fra le decine di sport disponibili per gli appassionati di scommesse, si può trovare naturalmente il calcio. A pochi giorni dall’inizio degli Europei 2024 in Germania, Betway ha arricchito il suo portfolio con mercati antepost, pre match e live dedicati alla competizione calcistica più importante per le nazioni del Vecchio continente.

In questa guida verrà analizzato il palinsesto, fornendo informazioni aggiornate su quote, bonus e altri aspetti interessanti per chi sta valutando se effettuare la registrazione a Betway.

Europei su Betway: panoramica

Il Campionato Europeo è uno degli eventi calcistici più attesi, con 32 delle migliori squadre nazionali che si sfideranno per il titolo. L'edizione 2024 inizierà il 14 giugno con la partita inaugurale tra la Germania e la Scozia, mentre l’Italia di Spalletti farà il suo debutto il giorno successivo contro l’Albania (ore 21.00).

Betway, uno dei migliori siti scommesse Europei nel settore del betting in Italia, propone attualmente le seguenti 3 opzioni di gioco per Euro 2024.

Scommesse pre match per il primo turno, per un totale di 12 partite attualmente quotate, a partire dall’inaugurazione fra Germania e Scozia fino alla partita fra Portogallo e Repubblica Ceca del 18 giugno.

Scommesse antepost, con tantissime opzioni, come:

TOP Assist

Podio in Ordine Gruppi

Girone con Più Goal

Vince per la Prima Volta

Capocannoniere Squadra

Scommesse live, che saranno disponibili non appena avranno inizio i vari match, tramite la pratica live suite di Betway.

Bonus benvenuto scommesse Betway

Anche se per il momento Betway non propone bonus scommesse dedicati agli Europei, è disponibile un bonus di benvenuto per tutti gli utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma.

Il bonus di benvenuto Sport di Betway offre il 100% sul primo deposito fino a un massimo di 100€. Per partecipare, è necessario effettuare un deposito minimo di 10€ utilizzando carte di debito/credito, Postepay o PayPal (metodi di pagamento qualificanti). Durante la registrazione, bisogna selezionare l'opzione “Bonus di Benvenuto Sport”. In caso di mancata selezione, è possibile richiederlo tramite il servizio clienti prima di effettuare la prima ricarica.

Il bonus viene accreditato una volta che il giocatore scommette cinque volte l'importo del deposito su eventi sportivi con quota minima 2.00 (1.30 per evento per le multiple). Il bonus viene sbloccato progressivamente: ogni 50€ scommessi, vengono accreditati 10€ di bonus. Il bonus deve essere sbloccato in tutte le sue tranche entro 30 giorni dal deposito iniziale. Per convertire il bonus in saldo prelevabile, è necessario rigiocarlo una volta su scommesse multiple con almeno tre eventi e quota totale minima di 4.00.

Scommesse pre match Europei 2024 Betway

La sezione dedicata alle scommesse pre match può essere consultata cliccando su “Sport” nella barra di navigazione principale in alto e poi selezionando “Europei 2024” nella barra di navigazione verticale a sinistra.

Al centro verranno mostrati tutti i match attualmente quotati, con una grafica colorata con le maglie delle varie nazionali e pulsanti di colore grigio più intenso rispetto allo sfondo per guidare lo sguardo degli utenti verso le quote.

Nella parte alta della schermata sono presenti i filtri per scremare i mercati proposti sulla pagina. In questo modo, gli utenti possono vedere tante quote senza sprecare tempo, confrontando le proposte fra le varie partite per trovare quella di maggiore valore (secondo la propria opinione personale).

In totale, per ogni partita degli Europei 2024 su Betway si possono trovare da 350 a 400 quote pre match, un valore che dovrebbe dare la flessibilità necessaria a tutti gli utenti italiani e che contribuisce indubbiamente alle recensioni positive su questo operatore. In particolare, è possibile scommettere sui seguenti mercati pre match:

Principali

Under/Over

GG/NG

Parziale/Finale

Handicap

Risultato esatto

Draw no bet

1° tempo

2° tempo

Combo

U/O 1T + U/O 2T

Combo DC

Triobet

Chance mix

DC mix

HT chance mix

3 chance mix

Multigol

Casa

Ospite

Speciali

New

Tutte

Ris. esatto

Pari / dispari

Scommesse antepost Europei Betway

Come anticipato in precedenza, oltre alle scommesse pre match, sono anche disponibili le quote per decine di mercati antepost. Si tratta, in questo caso, di quote relative a pronostici che non si basano su una sola partita ma una serie di match o sul torneo nel suo complesso.

Pochi siti scommesse offrono tante scommesse antepost per gli Europei quanto Betway, che attualmente mette a disposizione i seguenti mercati:

TOP Assist

Podio in Ordine Gruppi

Girone con Più Goal

Vince per la Prima Volta

Capocannoniere Squadra

Migliore/Peggiore Difesa

Ultima Classificata Gruppo

Primo e Ultimo in Ordine

Accoppiata in Ordine Gruppo

Miglior Giocatore

Agli Ottavi

Girone Squadra Vincitrice

Vincente Gruppo

Vincente

Accoppiate

Capocannoniere

Migliore/Peggiore Attacco

Piazzamento Finale Squadra

Accoppiata Gruppo

Vincente + Capocannoniere

Attualmente, non è particolarmente agevole trovare le scommesse antepost per Euro 2024 su Betway dato che non gli è stato dedicato un pulsante o una sezione tutta sua. Per vedere tutte le quote aggiornate sui mercati antepost, bisogna quindi seguire questi step:

Aprire la sezione “Sport” dalla barra di navigazione principale. Nel menù a tendina sulla sinistra, aprire la sezione “Calcio” in basso. Selezionare “Europei” dal secondo pulsante a tendina, per vedere tutti i mercati antepost. Non bisogna confondere queste quote con quelle pre match, che vengono invece mostrate tramite un pulsante posto più in alto nel menù sulla sinistra, denominato “Euro 2024). Inserendo una menzione all’antepost, si ridurrebbe senz’altro il rischio di equivoci.

Scommesse live Euro 2024 Betway

Al momento della redazione di questo articolo non è possibile dare informazioni approfondite sui mercati live per gli Europei di calcio 2024 su Betway dato che le quote e i mercati vengono mostrati solo a partita in corso.

Betway si è però fatto notare nel corso degli anni per l’attenzione posta alle scommesse dal vivo. All’interno della sezione “Sport” è infatti messa a disposizione una “Live Suite” in cui sono raccolti tutti i match attualmente in corso. Qui viene mostrata una raccolta delle quote dei principali mercati e delle partite visibili in diretta streaming.

Realisticamente, nonostante l’impegno di Betway a fornire le immagini in diretta streaming HD di centinaia di eventi sportivi ogni giorno, non sarà possibile seguire le partite di calcio degli Europei direttamente dal sito del bookmaker (verificare la disponibilità sulla piattaforma dopo il calcio d’inizio).

Come scommettere sugli Europei su Betway

Passando alla pratica, per dare qualche informazione a chi non ha mai usato un sito di scommesse, ecco una guida con tutti gli step da seguire per effettuare la registrazione e scommettere sugli Europei sul bookmaker Betway.

Visitare il sito ufficiale Betway.it (chi lo desidera può usare il link di affiliazione presente in questa pagina per arrivare direttamente alla pagina di iscrizione). Registrarsi, compilando il modulo di registrazione in tutti i campi necessari. Ricordarsi di fornire anche gli estremi di un documento di identità valido. Inviare una copia fronte e retro del documento fornito, per procedere alla verifica dell’identità, richiesta per legge entro 30 giorni dalla registrazione. Una volta completata la convalida, che solitamente non richiede più di 48 ore, si potrà usare il sito in tutte le sue funzioni (prelievo incluso). Effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento messi a disposizione da Betway. Una volta completato il deposito, navigare verso la sezione "Sport" del sito scommesse Betway. Selezionare "Calcio" dal menù a tendina sulla sinistra. Cercare e cliccare su "Europei 2024" per visualizzare tutte le opzioni di scommessa antepost. Per le scommesse pre match, cercare la sezione “Euro 2024” sempre sul menù sulla sinistra ma leggermente più in alto. Cliccare sulla quota (anche più di una) per aggiungere la giocata alla propria schedina. Sulla destra sarà visibile la schedina aggiornata. Verificare che le selezioni siano corrette, inserire l’importo da puntare e confermare la scommessa con l’apposito pulsante.

Bonus scommesse e promozioni speciali di Betway per gli Europei

Al momento, Betway non propone alcun bonus scommesse speciale per gli Europei. Le offerte disponibili per la sezione betting del sito si possono però applicare anche alle scommesse sulle partite di Euro 2024.

Bonus multipla sulle scommesse sportive Multi Boost

Questa promozione permette di aumentare le vincite delle scommesse multiple su cinque o più selezioni sportive con una maggiorazione fino al +350%. Ecco come funziona:

Importo minimo : la puntata minima per ciascuna multipla è di 1 €.

: la puntata minima per ciascuna multipla è di 1 €. Selezioni minime : deve trattarsi almeno di una quintupla.

: deve trattarsi almeno di una quintupla. Quote minime : ogni selezione deve avere una quota minima di 1,25.

: ogni selezione deve avere una quota minima di 1,25. Applicazione del bonus : la maggiorazione della vincita apparirà automaticamente nella schedina una volta soddisfatti i requisiti.

: la maggiorazione della vincita apparirà automaticamente nella schedina una volta soddisfatti i requisiti. Esclusioni : non sono considerate valide ai fini di questa promozione le scommesse antepost, le giocate effettuate con saldo bonus o su eventi che si svolgono più di otto giorni dopo la data della scommessa.

: non sono considerate valide ai fini di questa promozione le scommesse antepost, le giocate effettuate con saldo bonus o su eventi che si svolgono più di otto giorni dopo la data della scommessa. Eventi posticipati : saranno considerate valide solo le partite con orario di inizio confermato al momento della scommessa.

: saranno considerate valide solo le partite con orario di inizio confermato al momento della scommessa. Scommesse live e pre-match : il bonus si applica anche alle scommesse che combinano pre-match e live.

: il bonus si applica anche alle scommesse che combinano pre-match e live. Scommesse a sistema : non sono considerate valide per questa promozione.

: non sono considerate valide per questa promozione. Convalida: la promozione è valida solo alla refertazione ufficiale di tutti gli eventi della multipla.

Promozione casinò Europei

Fra i bonus di Betway specifici per Euro 2024 ce n’è uno riservato alla sezione casinò del sito: si tratta della promo Betway Euro Countdown, attiva dal 29 aprile al 14 luglio 2024, che si articola su varie iniziative settimanali sui tavoli del casinò live Pragmatic Play.

Bonus Drop Euro Goal Settimanale

Premio per i primi 4 giocatori che collezionano tutte le parole: 300 e in bonus

Parole disponibili: 37.504

Parole GOAL: 4

Montepremi totale: 1.200 €

Bonus Drop Euro Coppa Settimanale (Euro Kickoff)

Premio per i primi 2 giocatori che collezionano tutte le parole: 500 € in bonus

Parole disponibili: 37.502

Parole COPPA: 2

Montepremi totale: 1.000 €

Partecipazione e calcolo del premio

Partecipazione: cliccare su “Ok” all’interno dei tavoli partecipanti e piazzare una puntata in saldo reale.

Calcolo del premio: il valore del premio è determinato dal moltiplicatore della puntata vincente. Ad esempio, una puntata di 2 € con un moltiplicatore di 10x genera un premio di 20 €.

Quote Maggiorate Europei Betway

Le quote per gli Europei 2024 di Betway variano continuamente ma può comunque essere utile fornire un elenco di alcune partite e mercati antepost per farsi un’idea dei payout.

Per quanto riguarda invece le promozioni sui singoli match, l'operatore offre spesso delle quote maggiorate rispetto alle classiche presenti.

Cash out Betway Europei

La funzionalità Cash Out di Betway dà maggiore controllo agli utenti sulle proprie scommesse, permettendo di incassare le vincite prima che gli eventi siano conclusi. Questa opzione è disponibile su una selezione di eventi sportivi, tra cui calcio, basket, tennis e volley, e può essere applicata a scommesse singole e multiple, sia pre-partita che live.

Come utilizzare il cash out